“No ha habido ninguna alternativa, no me han ofrecido ning煤n alquiler social”, ha indicado Manuela, la madre de los peque帽os desalojados.

Tras tres intentos frustrados anteriormente, se ha ejecutado el desahucio de Manuela, 35 a帽os, y Jes煤s, 33 a帽os, y sus cuatro hijos de 9, 8, 2 y 1, en la vivienda que ocupaban desde hace siete a帽os propiedad de Bankia, Madrid a 14 de julio de 2021. 鈥 Alejandro Mart铆nez V茅lez / EUROPA PRESS

La comisi贸n judicial, con intervenci贸n de la UIP de la Polic铆a Nacional y de la Polic铆a Municipal, ha ejecutado esta ma帽ana el desahucio de una pareja y de sus cuatro hijos peque帽os del piso en el que viv铆an desde hace siete a帽os en el madrile帽o distrito de Puente de Vallecas.

La vivienda, situada en el n煤mero 34 de la calle Sierra Salvada, perteneciente a un fondo de inversi贸n, con el que la familia ha intentado negociar sin 茅xito. “No ha habido ninguna alternativa, no me han ofrecido ninguna vivienda p煤blica ni alquiler social. Vamos a ver qu茅 pasa. No s茅 lo que haremos“, ha indicado Manuela, la madre de los peque帽os desalojados, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas.

Una treintena de activistas antidesahucios han intentado impedir el desalojo sent谩ndose en el portal y gritando “Verg眉enza, verg眉enza”, pero finalmente han sido retirados por la Polic铆a y la comisi贸n judicial ha procedido a ejecutar el lanzamiento. La familia, que pasa por dificultades econ贸micas, est谩 ahora sacando los enseres de la casa a la calle.”

