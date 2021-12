Josep Babot Barbero

I

En verano de 2017, el Servei Catal脿 de Tr脿nsit lanza una campa帽a de concienciaci贸n llamada 鈥淭ots tenim fam铆lia. A la carretera, v铆ctimes 0 (Todos tenemos familia. En la carretera, v铆ctimas 0)鈥. En el anuncio central de dicha campa帽a, vemos a diferentes ciudadanos de a pie en una butaca de cine a los cuales una voz en off les recuerda el n煤mero de v铆ctimas mortales de los dos a帽os inmediatamente anteriores y se les pregunta 鈥渃u谩l deber铆a ser la cifra este a帽o鈥. Tras una trampa que conduce a todos a celebrar si la cifra final fuese, por ejemplo, tres, la pantalla de la sala de proyecciones muestra a tres de sus seres m谩s queridos y una voz en off les pregunta: 鈥溌縔 si fueran estos tres?鈥. Como cabe esperar, todos los presentes se emocionan y acaban respondiendo abatidos que la cifra deber铆a ser siempre cero. Detr谩s de este potente mensaje, se esconden dos lecciones. La primera, que como sociedad no deber铆amos tolerar ni aceptar una sola muerte en las carreteras. La segunda, que ante la frialdad de los n煤meros, existen familias con las que podemos y debemos empatizar porque siempre nos puede tocar a nosotros.

Sirva esa extensa analog铆a para introducir el presente texto y vincularla al problema estructural que el Estado espa帽ol padece en relaci贸n con el acceso a la vivienda. El Consejo General del Poder Judicial publica con periodicidad trimestral los datos sobre desahucios ejecutados en los diferentes partidos judiciales. En marzo de este a帽o, se hizo p煤blico el resumen del conjunto de 2020, un ejercicio marcado l贸gicamente por el estallido de la pandemia que a煤n sufrimos a d铆a de hoy. Las cifras hablan de un total de 29.406 desahucios practicados en todo el Estado (una reducci贸n de un 45,6% respecto al a帽o anterior). De ellos, la mayor铆a (21.145) fueron lanzamientos vinculados al alquiler (un 42% menos que el a帽o anterior), mientras que 6.915 derivan de ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un cr茅dito (un 51,3% menos).

El Gobierno central se mostr贸 orgulloso en numerosas intervenciones ante la aprobaci贸n de su llamado 鈥渆scudo social鈥 como una salida opuesta a la anterior crisis de 2008, priorizando en esta ocasi贸n los derechos de la ciudadan铆a, especialmente de los colectivos m谩s vulnerabilizados. Sin embargo, la realidad es que las medidas aprobadas por el Ejecutivo no llegaron a todo el mundo y una gran parte de la reducci贸n en el n煤mero de desahucios se debi贸 a la paralizaci贸n de la Justicia entre marzo y junio, tal y como muestra su evoluci贸n. As铆 las cosas, los lanzamientos pasaron de 9.665 en el primer trimestre del a帽o a 1.383 en el segundo, una ca铆da exponencial de un 85%. No obstante, en cuanto se instal贸 la llamada 鈥渘ueva normalidad鈥 y se levant贸 la suspensi贸n de los plazos judiciales, el n煤mero volvi贸 a aumentar hasta los 7.096 desahucios en el tercer trimestre.

II

Todo ello significa que, en un contexto de pandemia mundial, con m谩s de 87.000 personas fallecidas en el Estado espa帽ol, un Gobierno central representado por dos fuerzas autodenominadas de car谩cter progresista ha permitido la ejecuci贸n de miles de desahucios en su territorio. Es decir, en una situaci贸n sin precedentes en el orden mundial posterior a la segunda guerra mundial, con todos los medios a su alcance, un Estado te贸ricamente social como el nuestro no ha sido capaz de interrumpir durante poco m谩s de tres meses uno de los mayores actos de violencia institucional, como es un desahucio.

En este sentido, cabe remarcar dos ideas: un desahucio es, en primer lugar, un acto violento; y, en segundo lugar, el mismo es llevado a cabo de forma directa por el propio Estado. En cuanto a la primera cuesti贸n, existe amplia literatura cient铆fica que vincula la inseguridad residencial y los desahucios a una mayor probabilidad de sufrir distintas patolog铆as y dolencias. Entre ellas, un aumento de la ansiedad, la depresi贸n, el estr茅s y los problemas de calidad del sue帽o. Destaca en esta l铆nea el reciente informe Emergencia habitacional, pobreza energ茅tica y salud, elaborado a partir de las respuestas ofrecidas por m谩s de 400 personas que asistieron a las asambleas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona y la Alianza contra la Pobreza Energ茅tica entre 2017 y 2020. En cuanto al uso del t茅rmino 鈥渋nstitucional鈥 para referirnos a la violencia ejercida en un acto de lanzamiento de vivienda, es evidente reconocer que, a pesar de tratarse de un conflicto entre sujetos privados en la mayor铆a de los casos, es el Estado y sus poderes quienes permiten en su marco legislativo que se lleve a cabo y quienes lo realizan eventualmente, ya sea a trav茅s de la correspondiente comisi贸n judicial o con el uso de la fuerza de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

驴Qu茅 hizo pues el Ejecutivo en el peor momento de la pandemia? En relaci贸n con los desahucios, aprob贸 a principios de abril un real decreto-ley que ofrec铆a a las personas afectadas la opci贸n de solicitar la suspensi贸n extraordinaria de su lanzamiento en sede judicial. Dicha suspensi贸n s贸lo operaba para casos de alquiler de familias vulnerabilizadas siempre que se cumpliesen unos requisitos de renta (ingresos m谩ximos de 1.613,52鈧/mes por unidad familiar) y que dicha renta se hubiera visto directamente afectada por la crisis sanitaria. Con estas condiciones, miles de familias que ya viv铆an en un contexto de vulnerabilidad antes de la pandemia o aquellas que se encontraban en situaci贸n de ocupaci贸n en precario quedaban excluidas y pasaron a engrosar esa cifra de 7.096 lanzamientos ejecutados en el tercer trimestre de 2020.

Consciente de sus lagunas, el Gobierno central, aparte de ir renovando la medida (en un primer momento s贸lo estaba prevista hasta el 2 de octubre de 2020), la ampli贸 a finales de a帽o, mediante una t茅cnica legislativa claramente mejorable, a todas las familias vulnerabilizadas y a algunos casos de acceso precario a viviendas de grandes propietarios.

驴Ha sido efectivo, pues, el llamado 鈥渆scudo social鈥? Seg煤n cifras del Ayuntamiento de Barcelona, la unidad antidesahucios municipal pudo parar entre el 18 de enero y el 28 de febrero de 2021 el 93% de los lanzamientos de los 450 casos de desalojo que pasaron por sus manos. No obstante, los datos publicados por el CGPJ nos muestran que en el primer semestre del mismo a帽o se ejecutaron un total de 22.536 desahucios en todo el Estado, una cifra que representa el 46% de todos los lanzamientos ejecutados en 2019, a帽o inmediatamente anterior a la pandemia. Ello nos puede hacer pensar que a finales de a帽o observaremos unos datos parecidos a la cruda realidad que viv铆amos antes del coronavirus. Esta disparidad entre las buenas cifras de Barcelona y los datos objetivos del conjunto del Estado se pueden explicar por la inexistencia de unidades similares en muchas de las principales ciudades espa帽olas y por el buen hacer de decenas de colectivos y movimientos en defensa del derecho a la vivienda que desarrollan sus asambleas en la ciudad condal.

III

Son precisamente estos colectivos los que se han encargado de ir cambiando el imaginario colectivo de nuestra sociedad en relaci贸n con el derecho a la vivienda y su equilibrio (o conflicto) con el derecho a la propiedad privada. Cuando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca par贸 su primer desahucio en 2010, 驴qui茅n pod铆a imaginar todo lo que acontecer铆a despu茅s?

Hasta entonces, cuando una familia vulnerabilizada no pod铆a hacer frente a sus pagos hipotecarios o su renta arrendaticia, s贸lo cab铆a abandonar el inmueble ante la visita de la comisi贸n judicial de turno. Poco importaba si el propietario era una entidad financiera con miles de viviendas vac铆as en su poder o un gran propietario cuya voluntad consist铆a en subir el alquiler al pr贸ximo arrendatario.

Con ese acto, siguiendo las consignas de la desobediencia civil de Thoreau, no s贸lo se buscaba que la persona afectada se pudiera quedar en su vivienda, a la cual hab铆a destinado miles de euros de sus ingresos, sino sobre todo denunciar una situaci贸n de injusticia (formal y material) y evidenciar el enorme desequilibrio entre los grandes poderes econ贸micos y la ciudadan铆a vulnerabilizada afectada por la grave crisis de 2008. La clave aqu铆 es que dicha denuncia se produce contra el discurso dominante (si no pagas, te vas) y supone una enmienda expresa al modelo de acceso a la vivienda promovido durante d茅cadas por parte de los diferentes gobiernos y quiz谩s tambi茅n de forma t谩cita al sistema capitalista o, como m铆nimo, a su vertiente neoliberal.

El Estado espa帽ol, a pesar de definirse constitucionalmente como un estado social, ha optado por un modelo econ贸mico que mercantiliza un bien b谩sico para la vida como es la vivienda. A su vez, se establecen pocos l铆mites al derecho a la propiedad privada, a pesar de que el propio art铆culo 33 de la Constituci贸n establece que la funci贸n social de dicho derecho delimitar谩 su contenido, de conformidad con las leyes.

Este desequilibrio entre el derecho a la propiedad (derecho recogido en el Cap铆tulo II) y el derecho a la vivienda (principio rector del Cap铆tulo III) es bien conocido por los movimientos sociales antes mencionados, que reciben cada semana a decenas de personas en sus asambleas, angustiadas por la posible p茅rdida de su vivienda. Por ello, aparte de la funci贸n de asesoramiento, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha impulsado desde su creaci贸n cambios legislativos que ayudan a compensar dicho desequilibrio.

El colectivo impuls贸 en 2015 en Catalunya una iniciativa legislativa popular que fue aprobada por unanimidad en el Parlament y que recoge, entre otras cuestiones, la obligaci贸n por parte de los grandes tenedores, entidades financieras y fondos de inversi贸n de ofrecer alquileres sociales a familias vulnerabilizadas que no han podido hacer frente a su hipoteca o su alquiler. Como en el primer desahucio parado, no se trata s贸lo de asegurar un futuro estable para las personas afectadas, sino de cambiar las reglas del juego y exigir responsabilidades a los grandes actores inmobiliarios que hasta la fecha han tenido carta blanca para convertir un bien de primera necesidad en un objeto de mercado m谩s.

En el plano estatal, tras muchos meses de retraso, se encuentra ahora en fase de consulta p煤blica el proyecto de ley del derecho a la vivienda (la primera en la historia). Una nueva batalla cultural en la que los principales poderes econ贸micos se juegan una parte importante de sus beneficios: 驴seguiremos considerando la vivienda como una mercanc铆a con la que especular o pondremos la vida en el centro? Como en la campa帽a del Servei Catal脿 de Tr脿nsit, es crucial cambiar el punto de vista y entender que como sociedad no nos podemos permitir ni un desahucio m谩s.

[Josep Babot Barbero es miembro de Enginyeria Sense Fronteres y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca]