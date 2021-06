–

Miembros de la comunidad Nahuelpan en txaw眉n con integrantes de otras comunidades mapuche tehuelche de la zona procedieron el d铆a 1 de junio a quitar el alambre que, desde hace unos meses, cortaba un camino que utiliza la familia Quilaqueo Llancaqueo para acceder a su casa. Se trata de un camino ancestral, que antiguamente conectaba la reserva Nahuelpan con Costa de Lep谩 y Gualjaina, por donde circulaban lxs antepasadxs con carro y sus animales, y es tambi茅n, uno de los caminos por donde huyeron las familias ind铆genas desalojadas en el a帽o 1937.

Cuando hablamos de Boquete Nahuelpan lo primero que se viene a la mente es el doloroso recuerdo del desalojo de 1937, cuando fueron violentamente expulsadas todas las familias mapuche tehuelche del territorio al que hab铆an regresado a fines del siglo XIX, despu茅s de las campa帽as militares del Estado argentino. Este desalojo fue impulsado y promovido por las elites locales, en connivencia con el gobierno de turno, quienes se repartieron las tierras en lotes de 2500 ha. cada uno. Los adjudicatarios de tierras tras el desalojo de Nahuelpan fueron: Manuel Lostra (Lote 1,), Ricardo Alberto Rioboo Meabe (Lote 2), Nicanor Amaya (Lote 3), Lorenzo Amaya (Lote 4), Gualberta Amaya (Lote 5), Benito Alem谩n (Lote 6), Vicente San Rom谩n (lote 7), Guillermo Juan Roberts (lote 8) y el escribano de por aquel entonces Pedro Memphis Paggi (lote 9).

No bast贸 con el despojo de las tierras a lxs ind铆genas, sino que adem谩s buscaron borrar todo rastro de su presencia. Quemaron sus casas, arrasaron sus haciendas y plantaciones y desarmaron las familias. Lxs desalojadxs quedaron a la deriva y se fueron reubicando en la periferia de la ciudad de Esquel y en otros parajes como Lago Rosario, Sierra Colorada, Mall铆n Grande, Gualjaina, Costa de Lep谩, por nombrar algunos. Diez a帽os despu茅s, en el a帽o 1948, el gobierno nacional llev贸 a cabo una restituci贸n parcial 鈥搒olo tres de los nueve lotes que compon铆an el total de las tierras reconocidas como Reserva鈥 que fue dirigida s贸lo a lxs descendientes directos de Francisco Nahuelpan, imponiendo los criterios occidentales de patrilinaje, consanguinidad y sucesi贸n. El resto de las familias no han podido regresar y contin煤an 鈥渄esparramadxs鈥 en diferentes lugares de la provincia, mientras que las tierras ind铆genas quedaron, hasta el presente, en manos de los privados no ind铆genas.

El desalojo en primera persona

Hace unos a帽os Angel Quilaqueo, longko de camaruco de Nahuelpan, nos cont贸 su historia. Su abuela Isabel Nahuelpan (una de las hijas de Francisco Nahuelpan), viv铆a antes del desalojo junto con su familia en lo que hoy es el lote 9, donde finalmente se qued贸 Maria Elena Paggi:

鈥淸antes del desalojo] Mi abuela viv铆a donde tiene el establecimiento la se帽ora Mar铆a Elena Paggi [lote 9] Antes viv铆a ah铆 mi abuela. Eso era todo nuestro鈥 Ah铆 donde est谩 Sinchoff, Alem谩n, todo eso era el campo de Nahuelpan鈥 (脕ngel Quilaqueo, e.p. Ayelen Fiori 2018)

La historia familiar de 脕ngel Quilaqueo est谩 atravesada por el desalojo de Nahuelpan. A siete a帽os de producirse el violento hecho, la familia Quilaqueo continuaba deambulando por el territorio, por eso, en el a帽o 1945, 脕ngel nace en un campamento a orillas del arroyo Montoso, cuando su padre y su madre 鈥渁ndaban desalojados鈥:

鈥淵o nac铆 en el 45 en la costa del arroyo Montoso, cuando todav铆a andaban desalojados mis padres. De la estaci贸n la Cancha despu茅s sale la Estaci贸n Montoso, y despu茅s Mayoco. En la costa del R铆o Montoso en 1945, nac铆 yo (鈥) En esos tiempos mis padres andaban desalojados, yo nac铆 en un campamento, as铆, mi abuelita me contaba siempre, fueron muy duros esos a帽os para ellos, perdieron todo. Muchos viejitos fallecieron de pena. Se enfermaron, se desarmaron las familias鈥 (脕ngel Quilaqueo, e.p. Ayelen Fiori, 2018)

Estas historias dolorosas perduran en la memoria de las familias desalojadas. Pese a la gran dispersi贸n, las historias del desalojo resuenan en diferentes puntos del noroeste de Chubut, donde las nuevas generaciones reconocen con precisi贸n la ubicaci贸n de las taperas, cementerios, caminos y lugares donde habitaron sus padres, madres, abuelos y abuelas.

鈥淓s muy doloroso porque no podemos entrar a nuestra casa鈥

En el mes de febrero, Mar铆a Elena Paggi 鈥揻amosa empresaria y periodista de la ciudad de Esquel que hered贸 de su abuelo un lote de 2500 ha. de las tierras pertenecientes a la Reserva Nahuelpan鈥 decidi贸 realizar una profunda zanja y cortar el camino que conectaba a algunas de las familias que actualmente viven all铆, interrumpiendo la 煤nica v铆a acceso al campo de la familia Quilaqueo Llancaqueo, dejando aisladxs a sus integrantes.

D铆as despu茅s, la comunidad tap贸 la zanja para poder utilizar el camino y los hechos terminaron en Tribunales. En el mes de mayo, la empresaria volvi贸 a cortar el camino, esta vez atravesando un alambrado con candado.

La violenta acci贸n de cortar el camino por parte de la empresaria, no hizo m谩s que reabrir una herida que comenz贸 con el desalojo de 1937 y que nunca san贸. Las acciones impunes de esta empresaria actualizaron una experiencia compartida de injusticias. Trajeron el recuerdo de uno de los acontecimientos m谩s violentos y traum谩ticos del Pueblo Mapuche en el siglo XX, as铆 como la memoria de un Estado que nunca ha querido incluirlos como pueblo. Por eso, la comunidad Boquete Nahuelpan comenz贸 a denunciar no s贸lo los atropellos que han vivido por parte de esta empresaria, sino tambi茅n, aquellos sufridos por sus familias. De hecho, si alg煤n Paggi hoy muestra papeles de propiedad sobre el territorio de la Reserva es porque los padres, madres, abuelos y abuelas 鈥揹e quienes participaron del txaw眉n del 1 de junio鈥 fueron trasladados a la fuerza mientras ve铆an incendiarse sus pertenencias. Adem谩s, en el lote 9 que hoy est谩 en disputa se encuentra un antiguo cementerio ind铆gena y varias taperas, lugares donde se levantaban los hogares mapuche tehuelche hasta 1937.

A continuaci贸n compartimos un video producido por los mismos participantes del txaw眉n. All铆 nos muestran el momento en que, estando reunidos, las autoridades ind铆genas e integrantes de la comunidad Nahuelpan deciden retirar el alambre y liberar el camino. En palabras de 脕ngel Quilaqueo, miembro de la comunidad Nahuelpan:

鈥淧edimos a jueces y fiscales, que vengan a ver si mentimos nosotros. Luchamos por este camino, un camino vecinal que tiene su historia, sus a帽os. Le pedimos a la justicia que act煤e y que vea que nosotros tenemos por obligaci贸n hacer esto鈥 (脕ngel Quilaqueo, 2021)

La pillan kushe Margarita Antieco tambi茅n tom贸 la palabra:

鈥淪omos de distintos apellidos, pero todos tenemos la sangre de Nahuelpan, as铆 que los fiscales, la fiscal铆a, los jueces, la jueza que nos escuche, que digan que s铆, que esta tierra es nuestra, porque los abuelos hoy se han perdido. Siempre le dije a mi gente: 鈥榥unca los voy a dejar solos鈥. Voy andar con ellos porque esta tierra es de todos, es de todos la tierra, y los mapuche seguimos viviendo, no estamos todos perdidos, seguimos vivos. La tierra esta, nuestra tierra, est谩 viva, no est谩 muerta. Creo que no estamos reclamando tierra ajena, estamos reclamando lo nuestro, que nos han dejado鈥 (Margarita Antieco, 2021)

