Un gran desplegament de policies i funcionaris judicials executa el desallotjament de la nau del Gorg de Badalona, on hi vivien un centenar de migrants africans

Un gran desplegament de policies i funcionaris judicials executa el desallotjament de la nau del Gorg de Badalona, on hi vivien un centenar de migrants africans. La Sareb (propiet脿ria de la nau) ha rebutjat qualsevol mediaci贸 i ha contractat l’empresa Grupo Control per vigilar l’immoble permanentment a partir d’ara

S鈥檋an quedat sense casa, per貌 han pogut 鈥渓luitar鈥. Des de feia dies els portaveus de la comunitat africana que vivia a la nau del carrer del Progr茅s de Badalona alertaven que no tenien cap alternativa, que si els feien fora no sabien on anar. Per aix貌 van decidir en una assemblea celebrada el passat dissabte que resistirien, que volien lluitar. Ahir a la nit, mentre uns empaquetaven i retiraven els pocs objectes personals, la resta compartia un sopar fet en una petita brasa rudiment脿ria a peu de nau. La matinada ha estat llarga i la majoria no ha pogut tancar els ulls. En Lamine, originari de G脿mbia, a dos quarts de set del mat铆 encara es mostrava incr猫dul: 鈥減er貌 vindran a fer-nos fora? Si no tenim on anar, on dormirem aquesta nit?鈥. En Mamadou, del Senegal, es refermava a trenc d鈥檃lba en la necessitat de marxar 鈥渓luitant鈥. 鈥淩esistirem鈥, afegia Abdul, que s鈥檈mocianava pensant en els anys viscuts prec脿riament en una nau atrotinada, per貌 on tamb茅 han tingut moments per riure, ballar o aprendre a fer instal路lacions d鈥檃igua i electricitat. En Kon茅, de Nig猫ria, ho resumia aix铆: 鈥渜uan tens tan poc et costa de creure que t鈥檋o vinguin a treure鈥.

A dos quarts de deu del mat铆, agents de la Gu脿rdia Urbana de Badalona han tallat el tr脿nsit de vehicles al carrer del Progr茅s. Una funcion脿ria del jutjat de primera inst脿ncia n煤mero 1 de Badalona, que ja es trobava a la zona, li ha preguntat a un dels policies si 鈥渏a veniu a desallotjar?鈥 i el policia li ha respost que 鈥渘o ho fem nosaltres, ho fan els Mossos. No pateixi, venen a les deu鈥. I aix铆 ha estat. Una llarga columna policial 鈥揹isset furgons de l鈥橝RRO Metropolitana Nord鈥 ha estacionat al carrer de Ponent, visible des de la nau. L鈥檕peratiu el liderava un mosso d鈥檈squadra ben conegut pels moviments socials de Catalunya, el comissari Sergi Pla, que l鈥檃ny 2011 va capitanejar l鈥檃ssalt policial de l鈥檃campada del 15-M a la pla莽a de Catalunya i que en una entrevista al programa 鈥楽alvados鈥 de Jordi 脡vole va pronunciar una de les frases m茅s ic貌niques de la hist貌ria recent de la repressi贸: 鈥淪i Gandhi hagu茅s estat a la pla莽a de Catalunya el 27 de maig tamb茅 hauria rebut cops de porra鈥. Pla va ser destitu茂t arran de les greus lesions que va patir Ester Quintana 鈥損er les que va perdre un ull鈥 un any m茅s tard, durant la vaga general del 14 de novembre de 2012. El seu nou dest铆 va ser la Regi贸 Policial Central i des de 2020 茅s el cap de la Regi贸 Policial Metropolitana Nord, on es troba la ciutat de Badalona.

Disset furgons de l鈥橝RRO Metropolitana Nord han estacionat al carrer de Ponent. L鈥檕peratiu el liderava un mosso d鈥檈squadra ben conegut pels moviments socials de Catalunya, el comissari Sergi Pla, que l鈥檃ny 2011 va capitanejar l鈥檃ssalt policial de l鈥檃campada del 15-M a la pla莽a de Catalunya

Avui, Sergi Pla, que vestia de pais脿, ha tornat a parlar: 鈥淪鈥檋a acabat la mediaci贸鈥. Eren dos quarts de dotze quan el comissari ha interromput una conversa entre l鈥檃dvocada S貌nia Olivella, l鈥檈quip de mediaci贸 de Mossos i en Mamadou, un dels portaveus de la nau. Pla, amb els bra莽os, ha comen莽at a gesticular i els uniformats ha ent猫s el missatge: comen莽ava el desallotjament. Despr茅s d鈥檜na hora i mitja de converses per intentar dilatar la intervenci贸 i donar temps per a retirar el m脿xim de pertinences, els antiavalots s鈥檋an posat els cascs i han desplegat els escuts mentre desenfundaven les porres. El centenar llarg de persones solid脿ries de la xarxa de suport s鈥檋an agafat dels bra莽os mentre cridaven 鈥渇ora feixistes dels nostres barris鈥 o 鈥渘o passaran鈥. El desenlla莽 ha estat una escena del tot ca貌tica. Mentre els policies colpejaven bra莽os i cames de qui es trobava a primera fila, per la porta de la nau encara sortien carretons plens de mantes, coixins, fogons el猫ctrics, olles, envasos amb menjar鈥 Una trentena s鈥檋a quedat a dins, bloquejant l鈥檃cc茅s amb dues neveres mig desballestades, mentre intentaven parlar amb els policies: 鈥渘o teniu sentiments? No sou persones?鈥, deien.

Pertinences amuntegades a la planta baixa de la nau, quan els Mossos ja ocupaven tota la finca|JES脷S RODR脥GUEZ

Un cop for莽ada la porta, els agents s鈥檋an desplegat en cord贸 a la rampa d鈥檃cc茅s i han donat temps a retirar les 煤ltimes maletes i carretons. Escamots policials equipats amb malls i tenalles han pujat a la primera planta i han baixat al s貌tan d鈥檜n immoble de m茅s de 3.000 metres quadrats plens de xaboles constru茂des al voltant d鈥檜na petita trama de passadissos, com un veritable poblat. Han anat esbotzant una per una les portes de totes les barraques, assegurant-se que no hi quedava ning煤, tot i que per sorpresa seva encara hi han trobat un home dormint.

Escamots policials equipats amb malls i tenalles han pujat a la primera planta i han baixat al s貌tan d鈥檜n immoble de m茅s de 3.000 metres quadrats plens de xaboles constru茂des al voltant d鈥檜na petita trama de passadissos, com un veritable poblat

En el vest铆bul de l鈥檈difici, Sergi Pla conversava amb inspectors, sergents, un responsable de la Sareb i el cap de seguretat de l鈥檈mpresa Grupo Control, contractada per prendre possessi贸 de la finca un cop executat el llan莽ament. 鈥淯n plaer haver col路laborat鈥, li deia un dels mossos a un dels segurates, mentre encaixaven les mans i es feien el relleu. A l鈥檈xterior, piles i piles d鈥檕bjectes personals, pendents de ser traslladats a altres naus properes on hi viu poblaci贸 africana o a un magatzem habilitat per l鈥橝juntament de Badalona.

Un cord贸 d鈥檃gents de l鈥橝RRO Metropolitana Nord ha fet fora la gent concentrada|PEDRO MATA – FOTOMOVIMIENTO

Encara faltava per貌, l鈥檈scena colof贸 de la jornada. L鈥檈xalcalde i actual cap de l鈥檕posici贸 del consistori, Xavier Garc铆a Albiol (PP), ha fet acte de pres猫ncia per sorpresa davant de la nau. El cord贸 policial que bloquejava l鈥檃cc茅s de qualsevol persona i mantenia a dist脿ncia el centenar de desallotjades s鈥檋a obert per permetre que Garc铆a Albiol celebr茅s una roda de premsa just davant de la porta de la nau. Envoltat de policies i, tot i la forta escridassada que ha rebut, ha fet un speech on ha criticat la gesti贸 de 鈥渓鈥檃ctual equip de govern controlat per la CUP鈥 i s鈥檋a felicitat que els ve茂ns de la zona 鈥渁ra ja podran dormir tranquils鈥. En cap moment de la intervenci贸 ha fet cap proposta per paliar la situaci贸 de vulnerabilitat de la gent desallotjada. Ha abandonat la zona a peu i amb escorta dels Mossos. Albiol i la seva cap de premsa han arribat fins on era el cotxe oficial, que ha fugit del lloc a gran velocitat.

A partir d鈥檃vui la pastilla urban铆stica de la nau desallotjada queda alliberada i s鈥檃fegir脿 al casino immobiliari d鈥檜na zona codiciada pels promotors de pisos d鈥檃lt standing

Davant la nau han quedat desenes de persones assegudes a terra, prenent alguna cosa de menjar i fent-se un petit rac贸 on passar la propera nit, sota un tendal. Les paraules d鈥檈n Kon茅, quan marxaven els 煤ltims policies, han estat un dard llan莽at amb innegable precisi贸: 鈥渘osaltres, quan veniu a 脌frica no us tractem aix铆, penseu-hi, penseu per a qui treballeu i penseu si 茅s aix铆 com es tracta les persones鈥. Amb un to de veu discret per貌 perceptible, un dels policies li ha comentat al seu binomi: 鈥渘o parla malament aquest negre, gens malament鈥. A partir d鈥檃vui la pastilla urban铆stica de la nau desallotjada queda alliberada i s鈥檃fegir脿 al casino immobiliari d鈥檜na zona codiciada pels promotors de pisos d鈥檃lt standing. A nom茅s cent metres de la nau, precisament la passada matinada, van apar猫ixer una desena de grans pancartes on s鈥檃nuncien les futures promocions, amb preus de 350.000 a 500.000 euros. 鈥淛a ho tenen, que s鈥檋o confitin, que es mengin els diners i la seva Europa de postal, tot 茅s mentida. Per molta r脿bia que els hi faci no ens faran desapar猫ixer, els negres seguirem aqu铆, seguirem a Badalona鈥, ha reblat en Kon茅, mentre cridava de manera contundent i emocionada. 鈥淎ix貌 s鈥檋a acabat, per貌 ara tornarem a comen莽ar, no sabem on, per貌 tornarem a comen莽ar鈥, han estat les paraules d鈥檈n Mamadou, que sense poder reprimir algunes ll脿grimes es mirava la nau que ha estat la seva llar els 煤ltims cinc anys. Tornar a comen莽ar.

https://directa.cat/quan-tens-tan-poc-et-costa-de-creure-que-tho-vinguin-a-treure/