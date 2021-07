–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos July 16, 2021 28 puntos de vista

Este jueves, una patota comandada por el presidente de la comisi贸n de fomento de Villa Nahueve desaloj贸 de su vivienda a unx de lxs pobladorxs que se opone al proyecto multiprop贸sito Nahueve. Con m茅todos violentos e ilegales, sin orden de desalojo alguna, la patota municipal usurp贸 la casa que se encuentra junto a la obra, dejando a su ocupante herido, sin techo y tirando sus pertenencias a la calle.

En junio del a帽o pasado , el gobernador de Neuqu茅n aprob贸 el inicio de la construcci贸n de una represa sobre el r铆o Nahueve, en el norte de la provincia, inaugurando una serie de 20 obras ilegales que lleva adelante la empresa Rovella Carranza, de San Luis, junto con Industrias Metalmec谩nicas Especiales SA. Las Asambleas del Agua del Norte Neuquino (AANN) vienen resistiendo este atropello desde el primer momento.

Juan Antonio Sep煤lveda es uno de lxs tantxs pobladorxs que resisten la construcci贸n de esa obra ilegal que pretende destruir el curso natural del r铆o y contaminarlo todo a su alrededor. Su casa est谩 junto a esa obra y no la negocia. Sin embargo, ayer irrumpi贸 en ella una patota comandada por el presidente de la comisi贸n de fomento, Carlos Burgos, que violentamente y sin orden de desalojo alguna lo lastimaron y lo dejaron en la calle, junto a sus pertenencias, y usurp贸 su domicilio.

En di谩logo con El Zumbido, la abogada de las Asambleas del Agua del Norte Neuquino Gisella Moreira detall贸 que 鈥渆sta acci贸n fue realizada por el presidente de la comisi贸n de fomento Carlos Burgos junto a otros empleados municipales que procedieron a desalojarlo sin ninguna orden judicial, esto es muy importante decirlo, ni ninguna autorizaci贸n legal al respecto鈥. Resalt贸 que 鈥no solo nos alarma esta situaci贸n, adem谩s de que le podr铆a haber pasado cualquier cosa a Juan Antonio, sino tambi茅n el no accionar de la fiscal铆a y del estado, siendo que ayer durante todo el d铆a intentamos que la fiscal铆a actu茅, realizamos la denuncia para que pueda actuar y desalojar a las personas que estaban en esa propiedad privada y no lo logramos鈥 y 鈥渆n el d铆a de hoy me comuniqu茅 con la fiscal铆a y todav铆a no me atienden el tel茅fono, as铆 que realmente nos encontramos en una situaci贸n bastante grave, porque todas las pertenencias est谩n ah铆 afuera mientras esas otras personas contin煤an usurpando esa vivienda鈥.

Moreira dijo que en el lugar 鈥las personas se encuentran en un estado de desesperaci贸n y de vulneraci贸n鈥 y subray贸 que 鈥渓a situaci贸n nos preocupa porque se genera para que el proyecto multiprop贸sito Nahueve pueda seguir avanzando, desalojando personas y pobladores del lugar sin ning煤n tipo de autorizaci贸n, de manera ileg铆tima e ilegal y sin m铆nimos recaudos legales para poder proceder鈥.

鈥Hoy juan Antonio est谩 lesionado y la fiscal铆a no est谩 actuando鈥, finaliz贸.

Desde las Asambleas del Agua del Norte Neuquino denunciaron que adem谩s del presidente de la comisi贸n de fomento, Carlos Burgos, son responsables el presidente de la Agencia de Inversiones (ADI) Jos茅 Brillo 鈥que act煤a impune y en complicidad con el gobierno de la provincia de Neuqu茅n鈥 y el juez de Chos Malal Carlos Choco 鈥que dilata los tiempos judiciales y desoye las m煤ltiples denuncias realizadas por les vecines de Villa Nahueve鈥, no solo por el desalojo de la vivienda de Sep煤lveda, sino por 鈥todo el da帽o ambiental en una obra ilegal y sin licencia social, de la salud emocional y an铆mica de quienes eligen la vida campesina y hoy se ven avasallados frente a tantos intereses capitalistas en sus tierras ancestrales, porque avanzan y no est谩n escuchando a las personas afectadas principalmente frente al avance de tremenda obra ilegal que hace m谩s de un a帽o pide que la justicia intervenga y cese las obras鈥.

A trav茅s de un comunicado, exigieron celeridad judicial y el cese del 鈥渁buso de poder y maltrato a la tierra y a quienes deciden vivir armoniosamente con ella鈥. Concluyeron: 鈥渜ueremos el cese de las obras sobre el R铆o Nahueve, no es progreso si destruye a su paso con una diversidad de formas de vida鈥.

Este viernes a las 16 horas se realizar谩 una actividad en el monumento a san mart铆n de Neuqu茅n capital para repudiar lo sucedido y seguir exigiendo que dejen de avanzar sobre los r铆os y los territorios.

#NahueveSinRepresas #R铆osLibres