De parte de ANRed November 15, 2021 27 puntos de vista

La Polic铆a de C贸rdoba avanz贸 con un desalojo violento en el campo que Agustina Tolosa trabaj贸 durante 20 a帽os. Cargaron en un cami贸n sus pertenencias y se llevaron sus animales. La Intendencia de Salsipuedes le hab铆a entregado los terrenos de los que fue expulsada y tambi茅n le prometi贸 una nueva vivienda con corrales, que a煤n no est谩 construida. Por Revista InterNos, edici贸n de Agencia Tierra Viva.

Lo que semanas atr谩s parec铆a un acuerdo pac铆fico para Agustina Tolosa, de 71 a帽os, y su familia, termin贸 en un desalojo tenso y ca贸tico por orden del juez de paz de Salsipuedes. La Polic铆a de C贸rdoba oblig贸 a la campesina a retirar sus pertenencias de la casa que habitaba desde 2003, cuando el exintendente Facundo Torres le cedi贸 un terreno en las afueras de la localidad para que pudiera criar a sus animales y tener sus cultivos. La campesina se descompens贸 durante el desalojo y fue trasladada a una vivienda que hab铆a rechazado, mientras que la nueva promesa de la Intendencia de Salsipuedes de construirle un hogar reci茅n est谩 en cimientos. Durante el desalojo de Agustina no hubo personal municipal.

El campo trabajado por Agustina Tolosa entr贸 en conflicto debido al reclamo de la familia Cardozo, que present贸 ante la Justicia escrituras del terreno. La demanda fue iniciada por el hijo de Juvenal Cardozo, primer litigante por los terrenos. La campesina, por su parte, argumenta que durante todos esos a帽os de posesi贸n pag贸 los correspondientes impuestos en el lugar, sin que se presentaran irregularidades en los registros municipales.

鈥淐uando llegu茅 no hab铆a due帽o de la tierra. Yo fui al Catastro de Jes煤s Mar铆a, tambi茅n al de C贸rdoba. Y no hab铆a due帽o ni heredero. Yo pagu茅 los impuestos, puse la luz, el agua禄, cont贸 Agustina a InterNos. 芦Limpi茅 tanto, acomod茅 tanto. Hice un alambrado nuevo. Ac谩 era un basural, ven铆a la gente a tirar la basura, estaba abandonado鈥, record贸 sobre el terreno recibido hace casi 20 a帽os con el aval del ex intendente Torres, en el marco de un programa denominado 鈥淭ierras para el Futuro鈥.

La demanda iniciada por la familia Cardozo tuvo sentencia favorable por parte del juez Eduardo Benito Bruera, quien dictamin贸 que Tolosa deb铆a abandonar el predio el d铆a 6 de julio pasado. No obstante, gracias a la intervenci贸n de organizaciones sociales, el desalojo fue postergado y reprogramado, mientras se gestionaba una soluci贸n habitacional para Agustina, adem谩s de su hija y una nieta, menor de edad, que viv铆an con ella en las cuatro hect谩reas del barrio El Talita.

Frente a los reclamos por el desalojo de Agustina Tolosa, en agosto pasado; el intendente de Salsipuedes, Marcelo Bustos, se comprometi贸 a construirle una casa a la campesina en tierras cedidas por la municipalidad, en un plazo de 90 d铆as. El acuerdo parec铆a avanzar, pero las tensiones regresaron cuando le propusieron a Tolosa que ocupara 芦transitoriamente禄 una casa tipo container, mientras se constru铆a la vivienda prometida.

Agustina junto con la asamblea de vecinas que la acompa帽a rechaz贸 la propuesta de la Intendencia. Como alternativa se le ofreci贸 ir a un chalet ubicado en un vivero municipal, pero Tolosa eligi贸 quedarse en su terreno hasta que la nueva casa estuviera lista. En ese marco, este martes por la ma帽ana, se produjo el desalojo por parte de la Polic铆a de C贸rdoba, que forceje贸 con la mujer de 71 a帽os y carg贸 sus pertenencias en un cami贸n.

El desalojo de Agustina fue 鈥渦n atropello鈥

Eduardo Marrero, integrante de la Asamblea de Vecinos por Agustina, habl贸 con InterNos y describi贸 lo sucedido. 芦El desalojo de Agustina se hizo de una forma inapropiada. No hubo presencia municipal, se hizo con mucho atropello禄, denuncia Marrero y contin煤a: 芦Se larg贸 a llover a c谩ntaros y no tuvieron la consideraci贸n de esperar un d铆a m谩s para llevar los animales. Los polic铆as corr铆an a los gansos, a las gallinas. Era un escenario incre铆ble, muy dif铆cil禄.

Marrero agreg贸 que durante toda la ma帽ana los vecinos de la asamblea ayudaron a cargar herramientas, material de los corrales e incluso plantas para que Tolosa no las perdiera. Finalmente, las pertenencias de la campesina fueron trasladadas a la vivienda ubicada en el vivero municipal, donde junto a Agustina fueron su hija y su nieta. 芦Ahora est谩n alojadas en un inmueble con muy malas condiciones habitacionales. Se llueven los techos, las habitaciones y la cocina no est谩n en buen estado. Permanecen ah铆 por tiempo indefinido禄, dijo Marrero sobre la situaci贸n actual.

Respecto a la casa prometida por la gesti贸n municipal, el integrante de la asamblea sostuvo que reci茅n est谩n construidos los cimientos. 芦Es un techo de chapa pelado, un bloque de hormig贸n todav铆a sin servicios. Tampoco tiene los corrales como le hab铆an prometido. Agustina tiene una gran cantidad de animales, muchos en condiciones de parir, entonces se complica el asunto, porque no pueden ir a cualquier lado禄.

Los momentos de tensi贸n que se generaron en la ma帽ana del martes, sumado a la acumulaci贸n de estr茅s de los 煤ltimos meses, hicieron que la productora se descompensara y tuviera que ser llevada al dispensario local. 芦Estuvo con dolores de pecho, de est贸mago. A la gente del municipio tuvimos que ir a buscarla porque no vino nadie. Les pedimos que manden un asistente social, un psic贸logo, para acompa帽ar. Hay consideraciones humanas que le estamos solicitando. Se han comprometido a hacer un traslado acorde, y la verdad es que no est谩n a la altura禄, concluy贸 Marrero.

Nota publicada originalmente en: Revista interNos

T铆tulo original: Sin soluci贸n habitacional, desalojaron a Agustina Tolosa en Salsipuedes

Edici贸n: Tierra Viva