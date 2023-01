–

De parte de Briega January 26, 2023 163 puntos de vista

Resistimos en el Barri Vell de Santa Coloma de Gramenet

Ayer 12 de enero 2023 la polic铆a local de Santa Coloma de Gramenet, bajo las 贸rdenes del equipo de gobierno del PSC, procedi贸 al desalojo ilegal del CSOA la Kasa Estudio Nou, ubicado en la Plaza de la Vila n.潞 14. Del mismo modo, entr贸 a los dos bloques de pisos anexos al local pidiendo de forma improcedente que las familias abandonaran sus hogares a principio de la semana que viene.

El local de Plaza de la Vila 14 no es un local municipal ni lo ha sido ninguno de estos a帽os. El equipo de gobierno no se est谩 comprometiendo con su recuperaci贸n y su posterior apertura en el barrio y a las vecinas, sino que lo est谩n convirtiendo en un b煤nker inaccesible, que quedar谩 en el olvido hasta que caiga a trozos y haya que derrumbarlo. Al mismo tiempo, criminaliza a las vecinas que no encajan en sus marcos de acci贸n. En espec铆fico, ataca a todas aquellas j贸venes que salen de los bares y buscan organizarse y proponer alternativas culturales, pol铆ticas y de ocio en lugares que no est谩n bajo los tent谩culos del equipo de gobierno del PSC. Y que sobre todo, buscan que el local de la Plaza de la Vila sea un espacio abierto y participativo y, lo m谩s importante, un espacio para todes.

El equipo de gobierno dice querer el bien com煤n para la ciudadan铆a cuando lo que est谩 haciendo es atacar al tejido social activo y organizado del barrio y de la ciudad, para beneficiar a grandes empresas que se har谩n millonarias vendiendo pisos de lujo en una de las ciudades m谩s pobres de Catalu帽a. A la vez, la alcaldesa cobra uno de los sueldos m谩s altos de la pen铆nsula, 7600 euros, dietas aparte.

Como gobierno progresista de izquierda que dicen ser, no entendemos que deje a familias precarias sin soluci贸n habitacional o con una soluci贸n humillante por la negativa a facilitar el padr贸n. Esta situaci贸n se da no solo con las vecinas del Barri Vell, sino que es una actitud generalizada del equipo de gobierno y sus pol铆ticas clasistas y discriminatorias.

Y por todo esto pedimos:

鈥 Que las familias se queden en el barrio, bien sea en el bloque donde estaban viviendo o realoj谩ndolas en viviendas dignas, respetando y teniendo en cuenta sus necesidades.

鈥 No imposibilitar el acceso al padr贸n de ninguna persona y agilizar el tr谩mite para su obtenci贸n.

鈥 Recuperar el CSOA La Kasa Estudi 9, un espacio autogestionado d贸nde, desde hace casi cinco a帽os, las j贸venes de la ciudad nos organizamos para ofrecer al barrio actividades culturales y pol铆ticas y un ocio alternativo.

鈥 Recuperar todas nuestras pertenencias, que actualmente se encuentran bloqueadas por los mal llamados cuerpos de seguridad y el gobierno municipal en el espacio del CSOA, despu茅s de su entrada por la fuerza y sin previo aviso.

鈥 Que el equipo de gobierno del PSC deje de utilizar una estrategia pol铆tica de criminalizaci贸n hacia la juventud rebelde con el fin de confrontarnos con las vecinas, sabiendo que ni degradamos el barrio ni tenemos mala relaci贸n con el vecindario, sino al contrario, cuidamos y respetamos el barrio y la convivencia.

鈥 La paralizaci贸n definitiva del Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que pretende gentrificar la ciudad y acabar con parte del patrimonio hist贸rico del Barri Vell, dejando a muchas vecinas sin viviendas dignas ni soluciones habitacionales. El PERI ha sido recientemente ilegalizado por el TSJC.

鈥 Transparencia, claridad y honestidad por parte del equipo de gobierno de Nuria Parl贸n en lo referente al PERI II. El equipo de gobierno del PSC miente, manipula y tergiversa la informaci贸n

buscando no el bien com煤n, sino favoreciendo sus intereses econ贸micos y pol铆ticos. Una clara muestra es la falta de participaci贸n en este plan urban铆stico que se ha llevado a cabo dentro de sus

despachos.

Se adhieren a este comunicado:

Colectivos de Santa Coloma:

Ca la sisqueta

Sindicat d鈥檕ficis varis de Barcelona Solidaritat Obrera

CUP Gent de Gramenet

Sos barri antic

Infograma

SUMUD Palestina

Col路lectiu l鈥橝ltraveu

Espai Gramenet

PAHV

Centre d鈥橝colliment de Santa Coloma

Konkordia

Biblioteca Social La Hoguera

Otros colectivos:

CSO Trencalos

Banc Expropiat

Batzac 鈥 Juventuts Llibert脿ries

Sindicat d鈥檋abitatge La Floresta

Sindicat Alt Maresme

La Tarantula

Llibreria Aldarull

Deskontrol Editorial

Fauda Palestine

Iaioflautas

colectiu d鈥檃rtistes el pecado

————————————————

NOTA DE PRENSA DESALOJO CENTRO SOCIAL OKUPADO Y AUTOGESTIONADO LA KASA ESTUDI 9. SANTA COLOMA DE GRAMENET



El 12 de enero 2023 la polic铆a local de Santa Coloma de Gramenet, bajo las 贸rdenes del equipo de gobierno del PSC, procedi贸 al desalojo ilegal del CSOA (Centro Social Okupado y Autogestionado) La Kasa Estudi 9, situado en la Plaza de la Vila 14. Del mismo modo, entr贸 en los dos bloques de pisos anexos al local, pidiendo de forma improcedente que las familias (4 familias con 5 menores) abandonaran sus hogares a principios de la pr贸xima semana.

A las 7.50h, se presentaron sin previo aviso varias patrullas de polic铆a local, ARRO (脕reas Regionales de Recursos Operativos) y USIR (Unidad de Apoyo e Intervenci贸n R谩pida) y entraron rompiendo por la fuerza la puerta del CSOA de la Plaza de la Vila. Entraron antes que nadie pudiera impedirlo y echaron a una persona con movilidad reducida que se encontraba viviendo. La 煤nica informaci贸n que la polic铆a dio fue que 芦s贸lo quer铆an desalojar la mitad del CSOA (el cual est谩 dividido en dos partes con dos direcciones diferentes)禄 alegando que no constitu铆a como vivienda de ninguna persona. Posteriormente, entraron en los dos bloques para comunicar a las familias que el pr贸ximo martes ejecutar铆an el desalojo y que deb铆an abandonar sus hogares.

El ayuntamiento de N煤ria Parlon no ha dado ninguna alternativa habitacional a la mayor铆a de las familias (solo se ha llegado a un acuerdo con una familia). La propia alcaldesa, el el domingo 15 hizo una publicaci贸n de Instagram descalificando a los manifestantes de 芦fascistas disfrazados de antisistema禄 terminando con 芦隆No os tenemos miedo fascistas!!!!禄. Se adjunta captura de pantalla de la publicaci贸n, ya que se ha borrado de su perfil.

La alcadessa Parl贸n se refer铆a a las participantes de la manifestaci贸n unitaria del s谩bado 14, que fue convocada desde el CSOA y apoyada por la PAHV Gramenet, Plataforma Salvem el Barri Vell, Infograma, Ca la Sisqueta, Espai Gramenet, Sindicato de oficios varios de Barcelona Solidaridad Obrera y CUP Gent de Gramenet. Se comunic贸 el recorrido de la manifestaci贸n a la polic铆a local de Santa Coloma de Gramanet, sin embargo, el dispositivo policiales del Mossos d鈥橢squadra dificult贸 el paso de la manifestaci贸n e impidi贸 el acceso a parte del recorrido autorizado (Paseo Lloren莽 Serra con Plaza de la Villa).

El CSOA ha sido dividido desde su construcci贸n en dos partes, dos parcelas, seg煤n el catastro. Esto ha hecho que haya dos propietarios: calle Pedr贸 14 (parte alta del CSOA), propiedad del fondo buitre Oaktree Capital Management y del Banc Sabadell, y Plaza de la Villa 14 (parte baja del CSOA), seg煤n el ayuntamiento, de su propiedad.

Todos estos edificios est谩n afectados por el Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.), un plan urban铆stico que pretend铆a demolerlos junto con otros edificios del Barri Vell, y que ha sido recientemente ilegalizado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ser铆a el supuesto propietario de un porcentaje de las parcelas donde se

encuentran el CSOA y los bloques, pero seg煤n la reparcelaci贸n del plan ilegalizado que no se puede considerar v谩lida.

Por otra parte, calle Pedr贸 14 (donde se encuentra la parte alta del CSOA y un conjunto de viviendas) es objeto de un procedimiento judicial que ya tiene sentencia de desalojo. Adem谩s, 茅ste edificio est谩 catalogado como hist贸rico, por lo que no puede derribarse.

En cambio, el local de Plaza de la Vila 14 (parte baja del CSOA) y los dos bloques en los que residen familias no han tenido juicio alguno. El ayuntamiento ha hecho intentos de negociaci贸n al menos con algunas familias. Unas de ellas han firmado para tener una casa en otro sitio, pero las hay otras con las que no se ha llegado a ning煤n tipo de acuerdo y, en caso de que los desahucien,

quedar谩n sin alternativas habitacionales.

Desde el CSOA se hace un llamamiento a colectivos y entidades, tanto de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet como de otras ciudades, a que se adhieran al comunicado que adjuntamos a 茅sta nota de prensa (y que se puede encontrar en las redes sociales del CSOA).

Recibido el 22 de enero del 2023

* Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net