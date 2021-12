–

De parte de Indymedia Argentina December 9, 2021 20 puntos de vista

El lunes 22 de noviembre en la zona de Loma Verde, localidad de Escobar, el matrimonio compuesto por Margarita Cutisaca y Daniel Taboada, migrantes bolivianos, fue v铆ctima, junto a sus cuatro hijos, de la furia de los hermanos Franco y Facundo Tombion, due帽os de la tierra que la familia Taboada alquilaba.

Por Noelia Carrazana-Red Eco.

Cuarenta y ocho horas de terror vivi贸 este grupo familiar con una hija de 15 a帽os con par谩lisis cerebral, retraso madurativo, hipoacusia y epilepsia, y otros tres ni帽os: Daniel de 9, Alexis de 7, y la m谩s chiquita de solo un a帽o y medio.

Ese lunes Franco y Facundo Tombion entraron con violencia exigiendo condiciones leoninas, casi diez d铆as antes de que concluya su contrato de alquiler, cuando el matrimonio de floricultores bolivianos, Margarita Cutisaca y Daniel Taboada, se encontraba en su vivero, alquilado de palabra, en la zona de Escobar.

Ya el 10 de noviembre Margarita les hab铆a dicho que no pod铆an cumplir con las condiciones que les hab铆an impuesto: 鈥淒eb铆a poner una bomba de agua y un pilar de luz, de m谩s de 200 mil pesos. Tampoco pod铆amos cumplir con el aumento del alquiler a 70 mil pesos, por lo cual le avisamos que nos 铆bamos a mudar antes del 30 de noviembre鈥, relata a Red Eco.

鈥(Ese d铆a) Facundo exigi贸 un port贸n de madera antes de irnos y agarr贸 del cuello a mi esposo y lo tir贸 sobre unas cajas de madera 鈥 detalla Margarita 鈥 ; intent贸 agarrarme a m铆 tambi茅n y gritaba: 鈥榮e van ya, se van ya鈥. Pretendi贸 ingresar a la casilla y sacar a mis hijos; vinieron mi cu帽ado y mi hermano. Yo llam茅 a la polic铆a, vino el patrullero y en ese momento los hermanos Tombion se fueron. Fui a la comisar铆a a realizar la denuncia, en donde me informaron que yo era la denunciada por los agresores por lo que no pod铆a hacer una contradenuncia鈥.

El principal de la comisaria de Loma Verde inform贸 a Red Eco que 鈥渆xisten dos denuncias que ya est谩n en la UFI N掳5, la primera denuncia la realizan los hermanos Tombion quienes aseguran que los floricultores les realizaron amenazas calificadas con armas de fuego. Y luego est谩 la denuncia del matrimonio Taboada que denunci贸 a los due帽os del predio tambi茅n por amenazas con arma de fuego y pidi贸 una medida cautelar para que estos j贸venes no se puedan acercar a ellos. Ambas causas siguen su curso en la fiscal铆a鈥.

Esa noche cerca de las 12 escucharon una camioneta ingresando, gritos de hombres y tres detonaciones. Margarita llam贸 al 911, y tambi茅n pidi贸 ayuda a sus compa帽eros de la Uni贸n de Trabajadores de la Tierra (UTT). Cuando dej贸 el tel茅fono, los ni帽os estaban llorando y le dijeron: 鈥淢am谩, 驴qu茅 fue ese ruido? mam谩 es Facundo; Facundo quiso matar a mi pap谩. Mam谩, 驴qu茅 pasa si entra a la casilla? Brian y yo vamos a correr, pero y qu茅 va a pasar con la nena, mam谩, no va a poder correr, mam谩鈥.

鈥淣uevamente vino el patrullero y le expliqu茅 toda la situaci贸n porque mi esposo no pod铆a hablar por la agresi贸n que hab铆a sufrido en su cuello. El polic铆a me indic贸 que, de escuchar detonaciones, deb铆a quedarme dentro de la casa y no confrontar. Veinte minutos despu茅s me cortaron la luz. Mis hijos ten铆an mucho miedo, pero tratamos de hacerlos dormir, esa noche pusimos un sill贸n en la puerta para evitar que se pueda abrir鈥, explica a Red Eco la se帽ora Cutisaca, todav铆a con la voz angustiada.

Ante la inacci贸n o poca intervenci贸n en favor de las v铆ctimas por parte de los funcionarios policiales, compa帽eros de Margarita de la UTT cortaron la calle a las 6 de la ma帽ana. 鈥淰imos que era demasiado atropello ante una familia que estaba procediendo correctamente en su accionar que fue injustamente amenazada y maltratada鈥, explica Nelson Taboada, referente de la zona de Escobar de esta organizaci贸n territorial.

Reci茅n luego de este corte de calle, Margarita logr贸 que la Polic铆a le tomara la denuncia. As铆 lo relata a Red Eco: 鈥淢e llevaron en el patrullero con mis hijos, y dos testigos; tambi茅n atendieron a mi esposo en la salita para ver sus heridas, y nos tomaron declaraci贸n, tuvimos que sacar nuestras pertenencias a la carrera y, si bien los compa帽eros nos ayudaron fue muy dif铆cil sacar todo. Lo peor de todo era que a cada rato ven铆an los due帽os del campo y nos dec铆an 鈥榲谩yanse ya, v谩yanse ya, me llegas a tocar uno de los pl谩sticos te pego un tiro鈥. Todo esto ocurri贸 frente a los m贸viles policiales y Defensa Ciudadana, los dejaron maltratarnos y gritarnos como si fu茅ramos delincuentes鈥.

Margarita a煤n con miedo cuenta: 鈥淓n un solo d铆a se nos derrumb贸 el proyecto que ten铆amos del Vivero Mardany. Mis cosas quedaron repartidas en las casas de mis compa帽eros, uno me guard贸 el placard, otro una cama, otro los colchones, las plantas que pude rescatar tuvimos que ponerlas en un solo lugar para poder atenderlas, a mis hijos tuve que llevarlos a la casa de una de las abuelas para que se puedan alimentar ya que todas las cosas que yo ten铆a en la heladera, como nos cortaron la luz ya durante el d铆a, se echaron a perder y no ten铆a c贸mo darles de comer, tuve que llamar a la escuela e informar la situaci贸n, tuvimos que separarnos cuando nosotros somos siempre muy unidos鈥.

Esta familia se dedica al cultivo de plantas ornamentales hace cinco a帽os, aunque este alquiler lo ten铆a solo hace un a帽o. Esta situaci贸n le caus贸 p茅rdidas aproximadas de 200 mil pesos, se trata de 2.500 plantines que quedaron tirados en la propiedad de los hermanos Tombion: kalanchoe, frutillas, portulaca, ruda y m谩s. A esto se le agrega la inversi贸n de febrero de este a帽o en los cuatro invernaderos, a los que les hicieron arreglos con Nylon para el techo, cortinas y media sombra con un costo total aproximado de 100 mil pesos, dinero que fue prestado por familiares y que ellos al d铆a de la fecha a煤n no han podido devolver.

El caso de Margarita lleg贸 a visibilizarse dentro de algunos grupos de la colectividad boliviana a trav茅s de redes sociales. Ella coloc贸 all铆 im谩genes de sus plantas y cont贸 con angustia las amenazas que le hicieron los Tombion. Su video se viraliz贸 y es as铆 que su caso comenz贸 a cobrar cierta notoriedad. Margarita ante esta situaci贸n dijo que ella decidi贸 contar lo que le pas贸, 鈥減ara que no le pase a nadie m谩s, porque nosotros muchas veces le pedimos que nos trajera el contrato para firmar y ellos nunca lo quisieron hacer. Finalmente confesaron que no lo iban a hacer para que la AFIP no les cayera鈥.

Agricultores bolivianos violentados en sus derechos y sus reclamos invisibilizados o ignorados por las autoridades

Desde que apareci贸 la pandemia de COVID-19 los agricultores de las zonas flori-hort铆colas ubicadas en los cordones de algunas ciudades argentinas esperaban poder por fin tener una ley que les permitiera a las comunidades campesinas acceder a tierras, infraestructura e insumos para producir mediante un modelo sustentable basado en la agroecolog铆a que mejore sus condiciones laborales. En un comunicado, la Uni贸n de los Trabajadores de la Tierra (UTT), organizaci贸n que promueve esta ley en el pa铆s, indic贸 que 鈥渟olo el 13% de la tierra est谩 en manos de peque帽os productores, que son los encargados de producir el mayor porcentaje, un 60% de alimentos que circulan en el mercado interno鈥, y advierte que 鈥渆l 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada del pa铆s鈥.

Pero este pedido del peque帽o campesino parece que no es de importancia para los congresistas argentinos. Es as铆 que la Ley de Acceso a la Tierra fue presentada por tercera vez en octubre de 2020, antes hab铆a sido llevada al Congreso en 2016 y luego en 2018, pero sin posibilidades de lograr su aprobaci贸n. Luego con el cambio de gobierno la propuesta fue respaldada por Alberto Fern谩ndez en febrero del a帽o pasado, pero al d铆a de hoy el proyecto, si bien obtuvo dictamen, deber谩 volver a comisiones para ser tratado nuevamente tras el recambio de diputados luego de las 煤ltimas elecciones.

Adem谩s este sector tuvo much铆simas p茅rdidas durante el 2020 por el COVID-19, ya que en el caso de los floricultores al cerrarse abruptamente los peque帽os puestos que comercializan las flores no tuvieron m谩s opci贸n que pasarle el tractor o cortar sus plantas, sin recibir ning煤n apoyo por parte de las autoridades estatales. Solo algunas familias pudieron tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o subsidios de ayuda familiar, pero son las menos, ya que la mayor铆a de estas familias productoras campesinas muchas veces no se encuentra en ning煤n registro agrario o no tiene acceso a la documentaci贸n.

Otro tema que agrava su situaci贸n es el aumento del d贸lar en forma constante desde el 2020, ya que las semillas e insumos deben ser comprados en esa divisa y estas personas que en su mayor铆a no est谩 bancarizada debe acceder a precio que tiene el d贸lar en el mercado paralelo (d贸lar blue) que es mucho m谩s caro que el precio oficial.

Fuente: https://redeco.com.ar/nacional/campesinxs/34608-desalojo-en-escobar-familia-boliviana-es-amenazada-de-muerte-y-pierde-su-micro-emprendimiento