–

De parte de ANRed November 7, 2022 281 puntos de vista

Las cuatro mapuches detenidas en el allanamiento y desalojo del 4 de octubre pasado en Villa Mascardi contin煤an presas, si bien 鈥渘o hay elementos legales para sostener la prisi贸n preventiva鈥, explic贸 a BiodiversidadLA Gustavo Franquet, miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina e integrante de la defensa legal de las mujeres. Por Acci贸n por la Biodiversidad.

Las cuatro mujeres mapuches detenidas hace un mes durante el violento desalojo en Villa Mascardi se encuentran con prisi贸n domiciliaria a la espera de que comience un probable juicio, cuando se cierre la etapa de instrucci贸n. Betiana Colhuan, Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas est谩n procesada en dos causas, por la supuesta participaci贸n en las usurpaciones del ex Hotel Mascardi y de la finca La Escondida. En el caso de Mar铆a Celeste Ardaiz Guenumil, se encuentra procesada en el caso de supuesta usurpaci贸n de la finca La Escondida.

Tambi茅n se orden贸 la detenci贸n de Mat铆as Santana, Ariel Quiroga, Y茅ssica Bonnefoi, Cristian Germ谩n Colhuan, Lucas Ariel Vera y Juan Pablo Colhuan sobre la base de que encontraron documentos personales de ellxs durante el allanamiento del 4 de octubre. Adem谩s, se levant贸 la falta de m茅rito que ten铆an en la causa del ex Hotel Mascardi y se decidi贸 el procesamiento con prisi贸n preventiva de las seis personas, por lo que 茅sta se suma a la causa por la usurpaci贸n de la finca Los Radales, que fue la que motiv贸 el desalojo en Villa Mascardi. Tanto sobre las mujeres detenidas como las personas con pedido de captura pesa, adem谩s, un juicio por una supuesta usurpaci贸n en Parques Nacionales, que comenzar谩 el a帽o que viene.

Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina y parte del equipo legal que defiende a las detenidas, explic贸 que 鈥渓a detenci贸n de todas ellas es por la supuesta usurpaci贸n de la finca Los Radales, su incendio y por atentado contra la autoridad. En esa causa est谩n todas con falta de m茅rito, es decir, que no han surgido elementos en la investigaci贸n que las involucren鈥.

Sobre las 贸rdenes de captura emitidas por la supuesta participaci贸n en las usurpaciones de la finca La Escondida y del ex Hotel Mascardi, el abogado agreg贸 que 鈥渓as pruebas son que habr铆an encontrado durante el allanamiento, para nosotros irregular, documentaci贸n y elementos varios que, para la fiscal铆a y para las juezas, hacen presumir que ellos viv铆an en esos lugares y por lo tanto los estaban usurpando鈥. Sobre este punto, el letrado consider贸 que varias de las personas que tambi茅n se encontraban en el lugar y que estaban viviendo transitoriamente ah铆 no fueron imputadas, por lo que el hecho de vivir no significa necesariamente estar usurpando el lugar. 鈥淟a jueza no tiene elementos suficientes para afirmar que se trat贸 de una usurpaci贸n鈥, consider贸.

Franquet explic贸 que presentaron un escrito de m谩s de 50 p谩ginas exigiendo la liberaci贸n de las detenidas ya que encontraron 鈥渋nnumerables irregularidades que se han cometido durante este proceso鈥 y pidieron que se aparte a la jueza de la causa, Silvina Dom铆nguez, debido a que 鈥渁delant贸 su opini贸n sobre cuestiones en las cuales, en esta etapa procesal, ella no estaba autorizada鈥.

El punto central del escrito que presentaron los y las abogadas es que 鈥渃on la acusaci贸n de usurpaci贸n que pesa sobre todas las personas imputadas y todas las personas procesadas, no se sostiene una prisi贸n preventiva. Para ser claro, si estas mujeres no fueran mapuches, estar铆an en libertad鈥, remat贸 el abogado.

Incluso en caso de que fueran condenadas, la pena prevista es menor. Adem谩s, al no poseer antecedentes ninguna de ellas, lo m谩s probable es que la sentencia, en caso que hubiera, ser铆a de cumplimiento condicional y no efectivo, es decir, no deber铆an ir a prisi贸n. 鈥淎lgunas de ellas ni siquiera ir铆an a juicio, porque probablemente podr铆an acceder a una suspensi贸n del juicio a prueba鈥, sum贸 el abogado de la Gremial.

En relaci贸n a por qu茅 las mujeres mapuches no pueden transitar el proceso judicial en libertad, Franquet consider贸 que 鈥渓a jueza tranquilamente podr铆a haber dictado el procesamiento, si es que entend铆a que deb铆an ser procesadas, sin prisi贸n preventiva, tomando el recaudo de hacerles fijar un domicilio, del cual no pueden ausentarse sin informarle a la jueza. Eso se hace normalmente con el com煤n de las personas que est谩n acusadas de delitos menores. Evidentemente, en este caso no se hace porque son mapuches. La jueza tiene una idea de lo que es ser mapuche que no entra en sus par谩metros de normalidad鈥.

Para la Gremial de Abogadas y Abogados de la Argentina, el allanamiento se hizo de forma irregular porque en ning煤n momento las personas que supuestamente usurpaban el predio fueron anoticiadas de que iban a ser allanadas, por lo que no pudieron acceder a que se realizara el procedimiento, sin necesidad de violencia. 鈥淪in previo aviso cayeron disparando contra la comunidad, arrojando gases lacrim贸genos y gases vomitivos en un lugar donde sab铆an perfectamente que hab铆a ni帽os鈥, consider贸 Franquet y agreg贸 que 鈥渕uchas de las pruebas que se esgrimen contra estas personas fueron obtenidas en un allanamiento absolutamente irregular. Incluso, las personas que est谩n pr贸fugas podr铆an tranquilamente presentarse a declarar, si supieran que no van a ser autom谩ticamente detenidas鈥.

Fuente: https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Desalojo-en-Villa-Mascardi-Si-estas-mujeres-no-fueran-mapuches-estarian-en-libertad