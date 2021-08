–

El CAI, Consejo Asesor Ind铆gena, organizaci贸n de base del pueblo mapuche, aut贸noma y de pensamiento libre, informa que el sistema judicial le impone Medidas Cautelar a Mar铆a Antual, coart谩ndole la libertad a trav茅s de mecanismos que parecieran ser legales y lo 煤nico que est谩n haciendo es allanarle el camino a la ambici贸n del extractivismo.

26 de agosto de 2021

En el discurso de que el Estado est谩 鈥減rotegi茅ndote鈥 de la usurpaci贸n de las Comunidades, no te dicen que esa protecci贸n es para entregar los territorios a los capitales extranjeros y a los intereses inmobiliarios en cercan铆as de ciudades con atracci贸n tur铆sticas, presionando a los gobernante por la estrecha relaci贸n que tienen o porque directamente ocupan altos cargos en distintas 谩reas de los gobiernos, con personajes que los representan impulsando leyes o pol铆ticas econ贸micas que los benefician.

El conflicto con el Estado Nacional no nace en este tiempo. La apropiaci贸n del Wall Mapu, Territorio ancestral mapuche, por parte de Argentina y Chile, fue masacrando a nuestro Pueblo, pasando a deg眉ello miles y miles de mujeres, ancianos y ni帽os, dispersando a nuestras familias. Hoy se empieza a reconocer que adem谩s de prisioneros en campos de reclusi贸n, se los oblig贸 a un destino de esclavitud en Estancias ganaderas, Ingenios azucareros en el norte o servir en el Ej茅rcito o Marina y a los quedamos dispersos, contin煤an despoj谩ndonos de los que nos queda.

Nosotros, despu茅s de un poco m谩s de cien a帽os, seguimos buscando a nuestros familiares.

Ese genocidio, impulsado en funci贸n de la 鈥淐ivilizaci贸n y el progreso,鈥 resolvi贸 necesidades en la creciente industrias que ten铆a Inglaterra, adem谩s de entregarle un mill贸n de hect谩reas por el apoyo econ贸mico. Consolid贸 la posesi贸n de millones de hect谩reas a un muy reducido grupo de personajes creadores de la Sociedad Rural Argentina quienes tambi茅n financiaron la llamada 鈥淐ampa帽a al desierto鈥. Tambi茅n recibieron su parte de muchas leguas, Coroneles y Generales del Ej茅rcito invasor y regalaron grandes espacios al esp铆a Perito Moreno en zona de lagos y cordilleras que 茅l 鈥渄on贸鈥 para la creaci贸n de Parque Nacional.

Nuestros mayores, sobreviviente de esa matanza, se fueron asentando en los peores lugares que en ese tiempo a ellos no les interesaba, pero los resguardaron como 鈥渞eserva鈥. Ning煤n gobierno les dio seguridad legal, solo un papel que los reconoc铆a como 鈥渙cupante precario鈥 y hoy, como hace cien a帽os atr谩s, quieren disponer de las tierras con la misma visi贸n. No nos ven, para ellos no existimos, el territorio sigue 鈥渄esierto鈥. Lo ofrecen a inversores extranjeros que vienen por el agua, oro, petr贸leo con nosotros ocupando los lugares que intentan explotar. Esos lugares fueron denominados 鈥渃ampos fiscales鈥, del Estado o como est谩n diciendo ahora 鈥渢ierras p煤blicas鈥 logradas usurpando mediante la fuerza y el crimen.

Tampoco ven las leyes y acuerdos internacionales firmados por representantes de este pa铆s, donde se reconocen derechos de los Pueblos Originarios, que somos preexistentes a los Estados, quedando lo que est谩 escrito en la Constituci贸n Nacional, el Convenio 169 de la OIT Y la Carta de la Naciones Unidas, solo para completar alg煤n discurso en ocasi贸n especial.

Cuando recuperamos alguna fracci贸n de territorio o realizamos una reafirmaci贸n como es el caso de Mar铆a, sin aceptar ning煤n tipo de fundamentaci贸n, se nos acusa de usurpaci贸n. Nosotros sabemos que son recuperaciones, porque cada fracci贸n de territorio que ocupamos, es parte del que se adue帽贸 el Estado nacional, de la forma que condena el C贸digo Penal del pa铆s y lo reconocen en su Historia oficial.

La recuperaci贸n de territorio que realizamos bas谩ndonos en las leyes vigentes, no es con el objetivo de acumular riquezas, es la necesidad de seguir viviendo y en la actualidad, no se trata solamente de nuestro Pueblo. Es un acto de auto defensa de la vida en su conjunto, donde est谩 en riesgo la existencia de todos a causa de un sistema autodestructivo que solo piensa en acumular riquezas y poder. Destruyen cerros enteros para sacar el oro, remueven suelo y subsuelo para la extracci贸n de gas y petr贸leo, secando las aguadas y contaminando r铆os y arroyos, adem谩s de otros desastres,

No podemos dejar de mencionar lo que nuestros mayores nos contaban al recordar el tiempo anterior a la invasi贸n.

Se hablaba de acuerdos, de vivir en paz, pero ellos sab铆an que se estaban preparando para una gran Campa帽a de exterminio y se prepararon para la defensa de la vida, porque en nuestra cultura, en nuestro pensamiento, en la cosmovisi贸n de nuestro pueblo, no existe la palabra propiedad, propiedad privada.

Hoy los herederos de esa ideolog铆a y hasta de las mismas familias, quieren repetir lo que debe ser, solo historia.

Otra situaci贸n igual, es repetir acuerdos y alianzas con sus iguales de Chile intercambiando experiencia y estrategias que les sean 煤tiles para sus objetivos.

En esos tiempos nuestros mayores lucharon solos, hoy el mundo ha cambiado y un gran sector sabe que lo que sufrimos nosotros, Pueblos Originarios, tambi茅n los afecta de una forma u otra.

No somos usurpadores de los territorios a los que pertenecemos

La comunidad de Mar铆a forma parte de una Demanda Judicial colectiva, iniciada por once comunidades en el a帽o 2009 al Estado rionegrino por no cumplir con el reconocimiento formal de los territorios mapuches, por no investigar los robos y despojos de los territorios que afectaron y afectan a nuestra gente, como lo determinan las leyes vigentes.

Por el contrario, durante todo este tiempo hay una demora que consideramos intencional para finalizar este conflicto, justamente porque est谩 demostrado judicialmente que nuestra exigencia es legal y leg铆tima.

No hubo nunca compromiso real por hacer cumplir las leyes vigentes.

Mientras en estos d铆as en Bariloche la Gobernadora, Senadores nacionales, abogados y empresarios debaten cual es la mejor forma para completar la 鈥淐ampa帽a al Desierto鈥, Mar铆a Antual bajo un techo de pl谩stico en el territorio de la Comunidad Carri Lafqu茅n, a poco kil贸metro de Wahuel Niyeu 鈥揓acobacci, tapada su ruca de nieve, espera que un Juez levante la Medida Cautelar.

Siempre est谩 latente una orden de desalojo, donde aparecer谩n equipadas como para la guerra, fuerzas especiales de la provincia como lo hicieron en un conflicto en la Comunidad Nehuen Tuain Kom, en 脩orquinc贸 contra Mohana de Chenque Niyen, que tambi茅n intent贸 contratar gente armada para quemar las viviendas de la comunidad o como ante la Comunidad Kospi en Fisque Menuco 鈥揋ral. Roca a horillas del Rio Negro. Siempre familias solas con hijos peque帽os. O c贸mo lo hicieron con Rafa Nahuel, 鈥渟iempre de manera pac铆fica y utilizando el di谩logo.鈥

Lo que pretenden es desangrar los territorios, los est谩n poniendo en manos de capitales extranjeros para utilizarlos como recursos econ贸micos, desangrando los r铆os, los lagos y glaciares. Arrancando las monta帽as de ra铆z y escarbando las mesetas, desgarrando el monte.

Por supuesto que ir谩n surgiendo cada vez m谩s conflictos territoriales porque lo que le afecta a uno de nuestro pueblo, nos afecta a todos.

Luchamos para seguir viviendo, con la conciencia de pueblo que nos ense帽aron nuestros mayores, los que vivieron en carne propia la guerra, los que vieron a los abuelos cuando los llevaban presos mientras les alambraban su campo, los que les trabajaron a los terratenientes, los que luchando para seguir viviendo soportaron abusos, discriminaci贸n y desarraigo.

鈥淪omos esa continuidad de pueblo, estamos de pie, seguimos la lucha, somos un pueblo que lucha y resiste con consciencia de identidad de pueblo mapuche presente鈥

隆!!!MARICHI WEU MARICHI WEU MARICHI WEU!!!

CAI 鈥 Consejo Asesor Ind铆gena

Puel Mapu 鈥 (Argentina)

