De parte de ANRed February 9, 2023 180 puntos de vista

Facundo Rivera Alegre se encuentra desaparecido desde el a帽o 2012 en C贸rdoba Capital, luego de haber sufrido hostigamientos por parte de la polic铆a. Este 19 de Febrero de cumplir谩n 11 a帽os de su ausencia forzada. Tras un juicio plagado de irregularidades en 2015 y el paso de los fiscales Alejandro Moyano, y luego Gustavo Dalma, a cargo Fiscal铆a 1 Turno 5, sin respuestas, la familia logr贸 luego de 7 a帽os de lucha volver a constituirse como querellante en noviembre del a帽o pasado. Mientras la investigaci贸n indica que el cuerpo de Facundo puede estar en una zona cercana al Campo de la Rivera, el pasado 29 de enero la Municipalidad de C贸rdoba inform贸 la decisi贸n de construir un Parque Acu谩tico. Ante esta situaci贸n la Dra. Adriana Gentile, abogada de la familia de Facundo, present贸 el Mi茅rcoles 01/02 una medida de no innovar, para preservar el espacio y la posibilidad de encontrar a Facundo. Hoy respondieron desde la Fiscal铆a 1 Turno 5, actualmente a cargo de la Fiscal Celeste Blasco, la negativa al pedido. Viviana Alegre, madre de Facundo, se encuentra actualmente en Buenos Aires difundiendo la causa y reuni茅ndose con organismos de Derechos Humanos. 芦Nosotros aport谩bamos datos y pruebas como para empezar el rastrillaje y en enero dimos con esta noticia禄, coment贸 a este medio. Por Ramiro Giganti (ANRed).

En la Zona Este de C贸rdoba Capital existen unas lagunas en el Barrio Maldonado, atr谩s del Cementerio San Vicente cerca del Campo de la Rivera, un centro clandestino donde desaparecieron personas durante la dictadura. All铆 se encuentra la seccional 5ta, famosa por la detenci贸n arbitraria y tortura de j贸venes en nombre del C贸digo de Faltas, hoy C贸digo de Convivencia. 芦Cuando yo llegu茅 de Entre R铆os a C贸rdoba a estudiar sab铆amos que ah铆 est谩 la seccional 5ta. Hab铆a un comisario que cada dos por tres deten铆a pibes y pibas鈥 all谩 exist铆a el C贸digo de Faltas, que ven铆a de la dictadura, hoy se llama C贸digo de Convivencia, cambi贸 el nombre nom谩s pero sigue siendo lo mismo, con el que detienen y estigmatizan a pibes de gorrita, morochos, de barrios populares, y sab铆amos que tambi茅n los llevaban a las lagunas muchas veces a hacer submarinos y cosas as铆. Ah铆 tambi茅n hay una zona narco donde usan a los pibes禄, coment贸 Viviana Alegre. All铆, a esas lagunas conducen los datos de la investigaci贸n buscando a Facundo. 芦En esa zona se dijo que desapareci贸 Facundo, muchos testigos apuntaron a esas lagunas禄.

Viviana aclara que no est谩 en contra del progreso, de la construcci贸n en s铆 de un parque acu谩tico y la generaci贸n de trabajo que eso pueda suponer, pero s铆 a que esa construcci贸n cumpla la funci贸n de invisibilizar lo sucedido. 芦Que quede claro: ni la familia, ni la abogada ni los amigos de Facundo nos oponemos al progreso, o a que va a generar fuentes de trabajo. No nos oponemos a eso, pero no es este el momento, mientras dure la investigaci贸n, ahora hay que investigar, hay que rastrillar. Yo creo que les quema mucho esas lagunas, que est谩n visibilizando no solo la desaparici贸n de Facundo sino otras cosas que ocultar铆an con el Parque Acu谩tico禄, sostuvo Viviana en relaci贸n a esta decisi贸n de la Municipalidad.

Facundo hab铆a sido muchas veces hostigado por la polic铆a. 芦Siempre lo deten铆an, 芦lo demoraban禄 dec铆an. Lo fui a buscar a una comisar铆a y un infante me dijo se帽alando a Facu: 芦le falta poco se帽ora禄. Despu茅s cuando finalmente desaparece, le pregunt茅 al poder pol铆tico: 驴Para esto faltaba poco?禄, record贸.

Aquella madrugada del 19 de febrero del 2012 fue a un baile de Dami谩n C贸rdoba y nunca m谩s volvi贸. La seguridad del cantante de cuarteto es parte del foco de las denuncias. Entre otras cosas denuncian falso testimonio por parte de unos de los m煤sicos de la banda, pero hay muchos elementos turbios en el entorno de la seguridad. 芦Facu fue a ver a una banda de cuarteto, que la verdad ten铆a un amparo pol铆tico y judicial鈥 y que el padre del cantante de esa banda era polic铆a retirado de la Provincia de Catamarca. Mucha gente nos dijo que estaba involucrada la custodia de esa banda y la seguridad del lugar禄.

Entre responsabilidades pol铆ticas y desfile de fiscales

Viviana se帽ala como responsables pol铆ticos a quienes gobernaron y gobiernan tanto la provincia como el municipio. 芦De la Sota, a quien en su momento le pedimos cuatro audiencias y nunca nos recibi贸 es el responsable pol铆tico de su desaparici贸n al igual que Schiaretti, que despu茅s de ser elegido gobernador en su primer per铆odo nos lleg贸 la informaci贸n de que se hiciera el juicio para que le saquen este muerto de encima. Y ahora, que Schiaretti no puede ser reelecto gobernador porque cumple los dos per铆odos, entonces le est谩 poniendo todas las fechas a Mart铆n Llaryora que es el Intendente de su mismo partido, que quiere hacer esto y nunca nos dio respuesta. Ellos saben d贸nde est谩禄, explic贸.

Tambi茅n son se帽alados los fiscales que en distintos momentos estuvieron a cargo de la causa sin lograr avances y desestimando los pedidos de la querella. El primero de ellos fue Alejandro Moyano, quien asumi贸, designado por el entonces gobernador Jos茅 Manuel De la Sota en 2014. 芦De Moyano sab铆amos que ten铆a causas relacionadas a funcionarios provinciales y obvio que van a quedar en la nada芦, coment贸 Viviana en referencia a quien tambi茅n hab铆a sido cuestionado por su gesti贸n en relaci贸n al narcotr谩fico y el narcomenudeo. Luego de que Moyano sea ascendido a camarista, la Fiscal铆a del Distrito 1 Turno 5, qued贸 en manos de Gustavo Dalma, que tambi茅n tiene su prontuario: 芦Despu茅s de una Marcha Nacional contra el Gatillo F谩cil, (Dalma) mand贸 a allanar 15 espacios: culturales, de lucha, que acompa帽an a todas las madres de v铆ctimas y hubo detenidos tambi茅n. Tuvo la causa el fiscal Dalma, donde estaban metidos empresarios ligados al gobierno de De la Sota y Schiaretti. Al a帽o de la desaparici贸n de Facu, hab铆a un empresario Arias que estaba metido en los negociados del gas, o algo as铆, lo encontraron muerto debajo del puente que est谩 cerca de la Casa de Gobierno y a la ma帽ana, asique imaginate que en la zona estaba lleno de polic铆as, y como ese tantos otros casos de impunidad. Dalma dej贸 la fiscal铆a para ser ascendido a Camarista. Ahora est谩 la Dra. Mar铆a Celeste Blasco, que yo la verdad la conoc铆 en la audiencia. No te puedo decir mucho de ella, la estamos estudiando. Al menos ellas acept贸 el pedido de querella que Dalma nos ven铆a negando. Nosotros lo que quer铆amos era avanzar con la b煤squeda y leyendo encontramos la posibilidad de meter la causa como encubrimiento agravado porque los responsables pol铆ticos y materiales nunca fueron imputados ni juzgados禄.

La lucha contin煤a鈥

Viviana no est谩 sola. Desde la desaparici贸n de Facundo se empez贸 a juntar con otras madres y familiares de victimas de Gatillo F谩cil o incluso casos similares de desaparici贸n como fue el de Luciano Arruga. En este momento se encuentra en Buenos Aires en donde, adem谩s de ser entrevistada por algunos medios de comunicaci贸n, tiene acordadas reuniones con organismos de Derechos Humanos, y concurrir a la tradicional Ronda de Madres de Plaza de Mayo, que se desarrolla todos los jueves por la tarde. Para antes de su retorno a C贸rdoba tiene una reuni贸n en Amnist铆a Internacional, buscando contar lo que sucede y recibir los apoyos pertinentes.

Incluso una obra de teatro inspirada en la desaparici贸n de Facundo llamada La ilusi贸n del rubio, lleg贸 al Teatro Nacional Cervantes tras concursar y ser seleccionada. La obra fue escrita por Santiago San Paulo y dirigida por Gast贸n Marioni. Con Mart铆n Slipak. La obra se present贸 de manera virtual por el canal de Youtube del teatro en 茅poca de pandemia pero luego fue presentada en C贸rdoba ya de manera presencial.

Para su retorno a C贸rdoba la espera su nieta de 11 a帽os, hija de Facundo que perdi贸 a su padre siendo una reci茅n nacida con apenas 9 meses de vida. 芦Ella lo tiene muy presente禄, coment贸 Viviana quien espera regresar para pasar un tiempo con ella.

De cara al jueves 23/2 a las 18:30, familiares y amigos de Facundo est谩n organizando una actividad en Plaza Aguilera. All铆 instalaran un nuevo memorial y contar谩 con la presentaci贸n de artistas que acompa帽an la causa. Para mas informaci贸n sobre la causa y las actividades existe una p谩gina en Facebook llamada Sin Facundo no hay justicia.

