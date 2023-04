–

Dos medidas est谩n en proceso para exigir la suspensi贸n moment谩nea de las obras para el proyecto de construcci贸n de un parque acu谩tico en la Zona Este de C贸rdoba Capital, donde se debe rastrillar en la b煤squeda de Facundo Rivera Alegre, desaparecido desde el a帽o 2012. Por un lado, el pedido tom贸 estado parlamentario en el Consejo Deliberante cuando la concejal Laura Cubas, del Frente de Izquierda, present贸 un proyecto para solicitar la suspensi贸n de las obras mientras dure la investigaci贸n por la desaparici贸n de Facundo. A su vez, ser谩 presentado un amparo colectivo que diversas personas y organismos est谩n firmando y ser谩 presentado en los tribunales cordobeses. 芦Nosotros no nos oponemos a la construcci贸n de ese proyecto, que se supone le va a dar fuentes de trabajo a un barrio tan olvidado por el Estado, lo que s铆 pedimos es la suspensi贸n temporal mientras dure la investigaci贸n禄, volvi贸 a explicar Viviana Alegre, madre de Facundo. Por ANRed.

芦En el pedido de audiencia dejamos en claro que solicitamos audiencia y que no nos oponemos en s铆 al proyecto de construcci贸n, pero si a que el mismo impida que se pueda rastrillar e investigar en una zona donde se estima que podr铆a estar el cuerpo de Facundo禄, explica Viviana Alegre que volvi贸 a visitar Buenos Aires juntando firmas y adhesiones para el amparo colectivo que ser谩 presentado en d铆as.

Tambi茅n hubo otros organismos que hace meses presentaron otros pedidos y Amicus Curae, pero que todav铆a no reciben respuestas. Otro organismo que est谩 pidiendo respuestas es Amnist铆a Internacional. 芦Desde la fiscal铆a pedimos respuesta, pero no nos dicen donde est谩n haciendo la b煤squeda, qu茅 est谩n haciendo, porque en realidad NO la est谩n haciendo禄, denuncia Viviana. 芦Pedimos que lo busquen pero tambi茅n que realmente se involucren y no que digan 篓estamos con las familias篓 pero solo lo digan para aparecer en una foto o con una firma y nada m谩s. Necesitamos que se involucren en la b煤squeda芦, pidi贸 y anuncia que van a ir a fondo hasta llegar incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En un contexto nacional de falta de oportunidades para los j贸venes en los barrios, donde avanza el narcotr谩fico, el caso de Facundo, es un caso testigo mas en una zona donde el narco y la desidia gubernamental se apoderas de las y los pibes ante la falta de alternativas. La complicidad policial es tambi茅n se帽alada.

芦Por otro lado, para dejar en claro, cuando yo llegu茅 a C贸rdoba en 1985, esa zona de la seccional quinta donde est谩n estas lagunas, mediante un c贸digo de convivencia de la dictadura al que actualmente solo se le cambi贸 el nombre, desde aquel entonces la polic铆a de C贸rdoba deten铆a pibes y ya desde aquel entonces se dec铆a que ah铆 torturaban y mataban a pibes detenidos. Esto no es solo por Facundo sino por muchos otros casos禄, explica alertando sobre la importancia de avanzar con las investigaciones. 芦Mi lucha no es solo por Facundo, sino por tantos otros pibes que andan por ah铆, con sus sue帽os, proyectos, que estudian, que est谩n buscando trabajo, que se merecen una vida digna con sus derechos respetados, porque ellos est谩n, Facundo ya no est谩. Entonces queremos lograr entre todos, uni茅ndonos, que la poblaci贸n empatice mas, con esta causa y con otras tambi茅n, porque a mi me pas贸 hace 11 a帽os, y le puede pasar a cualquiera. Y como est谩 esto ahora con la derecha que nos est谩 liquidando necesitamos que la mayor cantidad de gente, porque los muertos los tenemos siempre de nuestro lado. Necesitamos mas inclusi贸n, porque seguridad no es meter mas polic铆as en la calle芦, concluy贸.