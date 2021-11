–

De parte de Indymedia Argentina November 11, 2021

La desaparici贸n de Lautaro Alexander Ros茅, y el hallazgo tres d铆as despu茅s de su cuerpo sin vida, remite ineludiblemente a Ismael Sosa, a Franco Casco, a Ezequiel Demonty, a Facundo Astudillo Castro y a Santiago Maldonado, entre muchos otros. Nos dicen 鈥渇ue su culpa, no sab铆an nadar y se tiraron al agua鈥. En la ribera donde se vio a Lautaro por 煤ltima vez, donde se encontraron sus zapatillas, hab铆a decenas de cartuchos servidos por las escopetas policiales.

En esta ocasi贸n fue una razzia. Un operativo montado para, con fuerza policial masiva, dispersar grupos de j贸venes que se hab铆an reunido la noche del domingo en la costanera de Corrientes. Una razzia que no hubiera sido posible si alg煤n gobierno argentino, desde 2003, hubiera cumplido la sentencia que dict贸 la Corte Interamericana de DDHH en el caso Bulacio. Esa sentencia que hace 18 a帽os espera una decisi贸n pol铆tica, para terminar con el conjunto de facultades que habilitan a las polic铆as y las dem谩s fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente.

Si se hubiera cumplido esa sentencia, si se hubieran derogado todas las normas que habilitan la intercepci贸n y detenci贸n de personas a puro gusto y pleno olfato policial, como la averiguaci贸n de antecedentes o la detenci贸n para identificar, si se eliminaran todas las pr谩cticas no normadas, pero avaladas oficialmente por todos los poderes del estado, como las razzias, no s贸lo no hubiera desaparecido y muerto Lautaro Ros茅. Tampoco hubieran muerto m谩s de la mitad de las personas que murieron en una comisar铆a en los 煤ltimos 18 a帽os. Repetimos el dato: la mitad de las personas muertas en una comisar铆a no estaban acusadas por un delito ni hab铆an sido detenidas por orden judicial. Eran demoradas, contraventoras, v铆ctimas de alguna de estas formas de detenciones arbitrarias.

Por eso, as铆 como reclamamos la prohibici贸n del uso del arma reglamentaria fuera de servicio, lo que reducir铆a en un 66% los fusilamientos de gatillo f谩cil y en un 90% los femicidios de uniforme, frente al asesinato de Lautaro Ros茅, volvemos a exigir basta de razzias, basta de detenciones arbitrarias, basta de persecuci贸n y hostigamiento en las barriadas populares.

Cada gobierno que no tome esas medidas es responsable por cada nueva muerte, como si la hubiera ordenado.

Fuente: http://www.correpi.org/2021/desaparicion-seguida-de-muerte-de-lautaro-rose-basta-de-razzias/