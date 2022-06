–

Los n煤meros son catastr贸ficos: tras la peor inundaci贸n en veinte a帽os, hubo casi un centenar de muertos, miles de desaparecidos, millares de hect谩reas de cultivos sumergidas y millones de personas quedaron sin hogar en India y Bangladesh. Aunque las lluvias monz贸nicas son un fen贸meno habitual de mayo a septiembre en esas regiones bajas en el delta del Ganges, su volumen no ha tenido precedentes. Con el desborde de casi todos los r铆os y deslizamientos de tierra a causa de la escorrent铆a, hubo inundaciones rel谩mpago con epicentro en los estados nororientales indios de Assam y Meghalaya, por una parte, y los distritos del noreste de Bangladesh, como Sunamganj y Sylhet. Al norte de este pa铆s, tambi茅n sufren las consecuencias Lalmonirhat, Kurigram, Nilphamari y Rangpur. Por Valeria Foglia (Emergencia en la Tierra).

Se trata del segundo evento clim谩tico extremo en la primavera asi谩tica. En mayo, antes del monz贸n, lluvias torrenciales por encima de la media causaron la muerte de m谩s de ochenta personas, y nueve millones se quedaron sin hogar entre los dos pa铆ses. La situaci贸n en India y Bangladesh, en segunda y octava posici贸n en cantidad de habitantes a nivel mundial, se convirti贸 en una crisis humanitaria que dej贸 en evidencia qui茅nes pagan el costo de la emergencia clim谩tica. Los Gobiernos no solo escatiman recursos en las operaciones de rescate. Tambi茅n en la prevenci贸n de fen贸menos que ya no son sorpresivos. Emergencia en la Tierra dialog贸 con Hossain Tareq, experimentado periodista banglades铆, y Sohanur Rahman, miembro fundador de Fridays for Future y coordinador ejecutivo de YouthNet for Climate Justice en Bangladesh.

The Companiganj area of 鈥嬧婼ylhet was the worst hit by the floods. The houses here are still under water. There is no guarantee that people will be able to return home. Video: @HossainTareq6 @UNFCCC @ClintonFdn @ClimateGroup @valeriafgl @RT_com @Ruptly pic.twitter.com/5fRbkqYu3q 鈥 Hossain Tareq (@HossainTareq6) June 21, 2022

Bangladesh al extremo

A oscuras, sin comunicaciones ni efectivo, con carreteras y v铆as ferroviarias sumergidas y el agua a la altura del pecho, habitantes del norte de Bangladesh intentaban cargar sus pertenencias y ganado. Hubo decenas de muertos a causa de los rayos y los deslizamientos de tierra. Los m谩s afortunados fueron rescatados por sus vecinos en botes improvisados, ya que los oficiales escaseaban y el acceso a las aldeas remotas era muy dificultoso.

鈥淰arias razones est谩n causando las inundaciones, pero la fuente principal son los desbordamientos de los principales r铆os, como el Ganges, el Brahmaputra y el Meghna. La descarga de agua excede m谩s que la capacidad de absorci贸n de la bah铆a de Bengala鈥, explica el joven dirigente clim谩tico Sohanur Rahman.

Desde el distrito de Sylhet, Hossain Tareq, corresponsal de Ruptly, cuenta que en los 煤ltimos quince a帽os 鈥渓as inundaciones se han convertido en algo habitual en las partes norte y noreste鈥 del pa铆s. La gravedad de las que tuvieron lugar desde mediados de junio, sin embargo, se debe a que se extendieron m谩s all谩 de Sylhet, abarcando tambi茅n el centro y el sur de Bangladesh.

El periodista enumera: 鈥淢anikganj, Feni, Netrokona, Jamalpur, Kishoreganj, Lalmonirhat, Munshiganj, Sunamganj, Habiganj y Shirajganj鈥.

Rahman admite que las 鈥inundaciones err谩ticas鈥 causadas por la crisis del clima 鈥渆st谩n generando preocupaci贸n entre la gente鈥. Esta 鈥渢ercera ola鈥 en el a帽o hizo que un 80 % de Sylhet quede bajo el agua, y casi un 100 % en Sunamganj, 鈥渁lgo que nunca se hab铆a experimentado en esa 谩rea鈥. Las lluvias monz贸nicas estacionales, que suelen ser bienvenidas por los agricultores del sur de Asia, 鈥渉an superado todos los r茅cords anteriores鈥 en Bangladesh, asevera Tareq. La naci贸n, cuarta productora mundial de arroz, vio sumergidas decenas de miles de hect谩reas de este cultivo. Rahman agrega que la vecina India, tercera en el ranking de emisiones de di贸xido de carbono (CO2), tambi茅n bati贸 r茅cords: Cherrapunji registr贸 la mayor precipitaci贸n en ciento veintid贸s a帽os.

Vulnerabilidad ante la crisis clim谩tica

Este pa铆s ribere帽o, casi a la altura del nivel del mar, est谩 expuesto a desastres naturales como inundaciones rel谩mpago y ciclones. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Clim谩tico (IPCC) pronostic贸 que, si la crisis clim谩tica sigue a este ritmo, durante la pr贸xima d茅cada un 17 % de los habitantes de Bangladesh deber谩n ser relocalizados.

Un trabajo reciente de cient铆ficos brit谩nicos y banglades铆es afirma que el mayor riesgo de inundaciones por ciclones se debe en gran parte al aumento del nivel del mar 鈥揺ntre 21 y 24 cent铆metros desde el per铆odo preindustrial鈥 a causa del derretimiento de glaciares y capas de hielo. As铆, las marejadas cicl贸nicas, inundaciones costeras que se forman cuando el viento eleva el agua por encima del nivel del mar habitual, llegan m谩s 鈥渢ierra adentro鈥. Los especialistas enfatizan que, para minimizar da帽os y p茅rdidas, es fundamental 鈥減redecir c贸mo los niveles m谩s altos del mar podr铆an exacerbar las inundaciones provocadas por tormentas鈥.

Los ciclones son el mayor riesgo ambiental para pa铆ses que bordean la bah铆a de Bengala, como India, Bangladesh y Myanmar. M谩s de 170 tocaron tierra desde 1877. Lo que vari贸 en las 煤ltimas d茅cadas es la intensidad. Aunque los superciclones, tormentas con vientos sostenidos de m谩s de 220 km/h, revisten m煤ltiples amenazas, en Bangladesh el impacto m谩s peligroso es la marejada cicl贸nica.

En 1970 el cicl贸n Bhola caus贸 la p茅rdida de m谩s de medio mill贸n de vidas. Desde entonces, cuenta Rahman, se profundiz贸 la tendencia al aumento en la variabilidad anual de las 谩reas inundadas, particularmente desde los 鈥tr谩gicos a帽os 1988, 1998 y 2004鈥.

El referente de Fridays for Future no duda de que la situaci贸n actual es 鈥渦n evento extremo inducido por el cambio clim谩tico鈥, pero se帽ala particularidades locales, de origen antropog茅nico, que potencian la vulnerabilidad y avanzan sobre las barreras naturales a las inundaciones. La r谩pida urbanizaci贸n, en un pa铆s con ciento sesenta millones de habitantes, es una de ellas. Por un lado, porque crece la basura que afecta la capacidad de carga de r铆os y lagunas. Por el otro, porque se rellenan humedales que 鈥渇uncionaban como dep贸sito para el agua de lluvia en terrenos inundables鈥, explica Rahman. El drenaje no es 贸ptimo: se construyen caminos sin mucha capacidad de desag眉e, las esclusas son demasiado peque帽as, hay sedimentaci贸n en las ca帽er铆as, a lo que se suman las represas cruzadas y las actividades de pesca. Tareq aporta otros ejemplos: desde la destrucci贸n de colinas para levantar asentamientos a la proliferaci贸n de f谩bricas y hornos de ladrillos 鈥渆n todas partes鈥.

Youth in Humanitarian Action 馃寠猬囷笍 #YouthNet local volunteers distribute dry food packs for people affected by decades’ worst floods at Companygonj, a remote area of #Sylhet. pic.twitter.com/q6CKhNkjMk 鈥 YouthNet for Climate Justice (@YouthNet4CC) June 20, 2022

M谩s pobreza

En Bangladesh la pobreza es extrema. Seg煤n datos de Oxfam, casi la mitad de la poblaci贸n vive con menos de un d贸lar por d铆a. Las p茅rdidas econ贸micas tras los recurrentes desastres naturales descargan a煤n m谩s padecimientos en un pa铆s que, tras lograr su independencia de Pakist谩n en 1971, bas贸 su econom铆a en gran medida en la exportaci贸n de arroz, papa, ma铆z, ca帽a de az煤car, mango, pl谩tano y otros cultivos. Los hogares m谩s pobres en la costa del sur de Asia no acceden 鈥渁 pron贸sticos de buena calidad, capacitaci贸n en respuesta a desastres y refugios resistentes para tormentas鈥, explican los investigadores en Climate Resilience and Sustainability. Y esto pese a que el costo de establecer centros de pron贸stico que brinden informaci贸n para anticipar ciclones es mucho menor que el de los da帽os en poblaciones vulnerables. El cicl贸n Yaas, que azot贸 India y Bangladesh entre el 25 y el 29 de mayo de 2021, est谩 quinto en el ranking de desastres clim谩ticos m谩s costosos seg煤n la ONG Christian Aid: tres mil millones de d贸lares. Adem谩s, la agudizaci贸n de los impactos ambientales hace que el n煤mero de refugiados clim谩ticos en Bangladesh aumente 鈥渁 un ritmo cada vez mayor, con un promedio de dos mil personas que vienen de 谩reas rurales a urbanas todos los d铆as鈥, apunta Tareq.

Bangabandhu High Tech Park Companyganj, largest Shelter House in Sylhet. Work is also going on at 2.11 am Bangladesh Time #flood #Sylhet #Sylhetflood #Bangladesh pic.twitter.com/uiuEay0dQj 鈥 Hossain Tareq (@HossainTareq6) June 20, 2022

En primera l铆nea

Tareq tiene un pasado como scout y voluntario. 鈥淒esde mis d铆as como estudiante鈥, relata tras una semana recorriendo barrios y refugios. Como periodista, Tareq sabe que su lugar es 鈥渏unto a las personas afectadas鈥. En sus redes sociales comparte fotos donde se lo ve con ni帽os y j贸venes en barrios sumergidos o escuelas habilitadas para quienes debieron huir con lo puesto junto a sus familias. Seg煤n Unicef, un mill贸n y medio de ni帽os corren peligro de morir por ahogamiento y desnutrici贸n o sufrir enfermedades transmitidas por el agua.

No es la primera cobertura de desastres para Tareq: desde 2002, cuando se inici贸 en el periodismo, fue cronista en inundaciones previas en Sylhet y Satkhira; incendios como el de Nimtali en 2010, la f谩brica textil Tazreen Garments en 2012 y el de Churihatta en 2019, adem谩s del colapso del edificio Rana Plaza en 2013. 鈥淐reo que la 煤nica manera f谩cil de llegar a todo tipo de personas es a trav茅s de los medios de comunicaci贸n鈥, reflexiona.

Las tareas de rescate se vieron dificultadas por las lluvias continuas, que impidieron que el agua retrocediera. Al despliegue del Ej茅rcito, la Armada, el Servicio de Bomberos, la Guardia Costera, la Guardia Fronteriza, la Polic铆a y otras fuerzas, Tareq suma la solidaridad organizada por la juventud: 鈥淓n cualquier desastre en Bangladesh, los j贸venes siempre est谩n al lado de las personas afectadas, arriesgando su vida para ayudar鈥. Rahman, por su parte, opina que 鈥渓os grupos comunitarios locales, incluidos los j贸venes activistas clim谩ticos afiliados a Fridays for Future, han llenado el vac铆o鈥 de una ayuda 鈥渋nadecuada鈥 por parte del Gobierno de la Liga Awami, que se recuesta sobre los esfuerzos privados. 鈥淟a desesperaci贸n entre las v铆ctimas es tal que un hombre muri贸 despu茅s de ser herido en un empuj贸n mientras intentaba recoger provisiones de socorro arrojadas desde un helic贸ptero de la Fuerza A茅rea el 21 de junio鈥, grafica el referente. 鈥淓l grito de los afectados es cada vez m谩s fuerte鈥.

Adaptaci贸n a la banglades铆

Rahman, con una trayectoria de varios a帽os en el movimiento clim谩tico, aconseja estar preparado para eventos extremos y equilibrar el desarrollo con el ambiente y la naturaleza. En Bangladesh, diques y terraplenes construidos en las costas para evitar que se filtre el agua de mar ya no dan abasto, con ciclones m谩s intensos y marejadas de hasta tres metros.

La restauraci贸n de los manglares, biomas formados por 谩rboles muy resistentes y tolerantes al agua salada, es clave: adem谩s de almacenar cuatro veces m谩s CO2 que otros bosques, protegen las costas contra la erosi贸n del suelo y amortiguan las inundaciones.

Como refiere Abu Siddique en Mongabay, el Gobierno banglades铆 y la ONG Friendship, con ayuda de la poblaci贸n local, han emprendido la plantaci贸n masiva de al menos cinco especies de estos 谩rboles y sus ra铆ces entre el mar y los terraplenes en los distritos de Satkhira, Khulna y Bagerhat, en el suroeste del pa铆s. Para mantener esta barrera en el futuro, las comunidades recogen las semillas que flotan y las plantan a lo largo de los terraplenes. No es la 煤nica medida de adaptaci贸n a la crisis clim谩tica y la escasez de alimentos. Con el inicio del milenio, el pa铆s le dio otro valor a la tradicional pr谩ctica de la agricultura flotante, originada en los humedales del centro-sur. Con los jacintos de agua 鈥搖na especie ex贸tica鈥 y otros materiales, en distintas 谩reas inundadas de Bangladesh se hacen balsas flotantes en las que se cr铆an pl谩ntulas y cultivan vegetales durante los meses del monz贸n.

El beneficio evidente de esta t茅cnica sin agroqu铆micos es que permite la continuidad de la agricultura cuando toda la tierra cultivable est茅 inundada. Una vez que el agua retroceda, las pl谩ntulas pueden ser llevadas a la tierra inmediatamente.

Las medidas de adaptaci贸n no ser谩n suficientes en un escenario de business as usual. La dram谩tica experiencia en Bangladesh anticipa la fisonom铆a que pueden adquirir las regiones susceptibles a la suba del nivel del mar y las tormentas cicl贸nicas. Millones pagan con hambre, migraciones forzosas y hasta la muerte la persistencia del modelo de energ铆a f贸sil y extractivismo instalado en las entra帽as del capitalismo. Como dice el movimiento clim谩tico: 鈥淎lz谩 tu voz, no el nivel del mar鈥.

