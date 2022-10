–

Desde el Grup Antimilitarista Tortuga, editores de la obra, ponemos a libre disposici贸n mediante descarga directa de pdf el libro de Pablo San Jos茅 Alonso “El opio del pueblo. Cr铆tica al modelo de ocio y fiesta en nuestra sociedad”.

El libro (con la excepci贸n del pr贸logo a la segunda edici贸n que se comparte m谩s abajo) ya hab铆a sido publicado en la web de Tortuga por cap铆tulos. 脡ste es el enlace a dichos cap铆tulos y a algunas rese帽as sobre la obra publicadas en diferentes medios: https://www.grupotortuga.com/El-opi…

Recordamos que si alguien desea tener el libro en papel nos quedan algunos ejemplares de la segunda edici贸n que se ofrecen al casi simb贸lico precio de seis euros m谩s los gastos de env铆o si son necesarios. Los pedidos se pueden realizar en esta direcci贸n mail: paraeta@grupotortuga.com

Descarga de “El Opio del Pueblo” (pdf):

Os recordamos asimismo que tambi茅n tenemos a vuestra disposici贸n el libro del mismo autor “El ladrillo de cristal. Estudio cr铆tico de la sociedad occidental y de los esfuerzos para transformarla”, as铆 como el libro de talleres formativos de nuestro colectivo: 鈥淓stamos construyendo el futuro (disculpen las molestias)”. Ambos pueden solicitarse en la misma direcci贸n mail.

Grup Antimilitarista Tortuga.

Pr贸logo a la segunda edici贸n

El tiempo perdido

Hace ya m谩s de dos a帽os que se escribiera este librito, del que tengo el honor o la culpa de ser autor principal. Como ya confesaba, tal escritura vino a ser una especie de desahogo a mi frustraci贸n como integrante de grupos cooperativo-autogestionarios ante lo que juzgaba como falta de implicaci贸n, de compromiso por parte de sus integrantes, principalmente de los sectores m谩s j贸venes. Siempre me interes贸 el porqu茅 de las cosas y as铆, pensando en cu谩les podr铆an ser las causas del fen贸meno, llegu茅 al tema del ocio. Obviamente el tipo de diversi贸n predominante en nuestra sociedad 鈥攖ema del que se ocupa el libro鈥 no es el 煤nico factor de la falta de calidad en el activismo, pero s铆 es un buen bot贸n de muestra para tratar de comprenderla y, de paso, escarbar un poco en din谩micas sociales de mayor rango. Me pareci贸 que este tema, la ocupaci贸n del tiempo libre, especialmente por parte de la juventud, y m谩s especialmente a煤n, por parte de los j贸venes activistas de movimientos sociales, no estaba recibiendo la atenci贸n que merece a tenor de sus importantes implicaciones pr谩cticas.

Despu茅s de este tiempo, esa desaz贸n de la que hablo, lejos de cesar, ha aumentado. Cada d铆a soy m谩s pesimista con respecto a c贸mo son las circunstancias en las que vivo y porqu茅 son lo que son. En plena deriva sociop谩tica 鈥攑odr铆a decirse鈥 cada vez me incomoda m谩s ser miembro y part铆cipe de este mundo consumista-occidental. Dicho en forma asertiva, lo que siento es una especie de verg眉enza; propia y ajena. Y, de hecho, si cuando escrib铆 el ensayo me asaltaba la duda de que fuese demasiado “radical”, que sonase a exhabrupto, a d铆a de hoy estoy por decir que, m谩s bien, me qued茅 corto.

Cabe a帽adir que, tras estos dos a帽os, la verdad, el tema del ocio ya no ocupa mi pensamiento m谩s all谩 de medir con cierto criterio mi propio grado de incoherencia. Estoy m谩s en otro tipo de reflexiones tratando de conocer y comprender claves, digamos, m谩s generales. Porque la diversi贸n, naturalmente, es un aspecto parcial de nuestra cultura. En realidad es una simple consecuencia de otros factores anteriores y m谩s significativos. Eso s铆, como se ver谩 a lo largo de las p谩ginas del libro, repito, su an谩lisis sociol贸gico es un buen punto de inmersi贸n para bucear en busca de esas din谩micas cruciales.

Desde el Grup Antimilitarista Tortuga, copart铆cipe de la redacci贸n y editor del libro, nos plante谩bamos una tirada modesta, al no haber una autor铆a de enjundia y no tener claro si el tema despertar铆a inter茅s. Por suerte, nuestro pron贸stico result贸 conservador y la edici贸n se agot贸 r谩pidamente. El libro fue rese帽ado varias veces con calidad sobrada, mayor que la del propio ensayo 鈥攍o digo con total sinceridad鈥 y se present贸 en un par de lugares.

La preparaci贸n de una de esas presentaciones, precisamente la de mi ciudad, en el local de los amigos de la CNT, me dio que pensar sobre un aspecto que se trata sucintamente en la obra: la escisi贸n de la vida. Pon铆a como ejemplo de lo que podr铆a ser el modus vivendi, hace una centuria, de los integrantes de una familia media en cualquiera de las partidas rurales del Camp d鈥橢lx. Estas gentes eran realmente due帽as de algo de lo que nosotros hoy carecemos: el tiempo. Propietarios de su casa de labor en mitad de la explotaci贸n agr铆cola 鈥攖al como aqu铆 era y es caracter铆stico鈥, de su minifundio y de sus animals, no ten铆an otra servidumbre horaria que la derivada de la atenci贸n de las actividades agropecuarias y dom茅sticas. No estaban obligados por el trabajo asalariado y, por ende, pod铆an armonizar sus ritmos vitales a la simple satisfacci贸n de sus necesidades reales. Porque inducidas exteriormente no las ten铆an, como nosotros hoy s铆. Es de creer que se fatigar铆an en los momentos m谩s exigentes del trabajo, fuese cual fuese, pero ello no lo convert铆a, al trabajo, en una suerte de maldici贸n evitable a toda costa. Principalmente porque atender los animales, la huerta, podar, arreglar herramientas, ir al mercado, cuidar personas dependientes, hacer el pan o lavar la ropa, como cualquier otra actividad que pudi茅ramos enumerar, formaban parte unitaria, indivisible, de la propia vida. Todas estas realidades materiales que se atend铆an, al contrario de lo que sucede en un contexto de trabajo por cuenta ajena, formaban parte de uno mismo casi como su propio cuerpo. Fuente de pesares y preocupaciones cuando las cosas ven铆an mal dadas, pero tambi茅n de satisfacci贸n y realizaci贸n en los momentos en los que los ciclos eran debidamente cumplidos. Ignoro el grado de felicidad con el que estas gentes viv铆an y si era mayor o menor comparativa y estad铆sticamente al que hoy se disfruta en el mundo urbano basado en el trabajo asalariado, cosa que, supongo, depende de m谩s factores, pero lo que est谩 claro es que no hab铆a dos tiempos, dos vidas; la mala y la buena, la del maldito esfuerzo y la del bendito ocio. Quiz谩 por ello no exist铆an los fines de semana y las vacaciones. O la b煤squeda compulsiva de placeres hedonistas.

Cuando muchas de esas familias, por circunstancias que ser铆a largo aportar aqu铆, se ven obligadas a abandonar el campo para pasar a engrosar las filas proletarias de la industria ilicitana del calzado, no solo pierden su modo de vida ancestral; tambi茅n dejan atr谩s su libertad. A partir de este momento trabajar 鈥攑ara otro鈥, como no puede ser menos, convierte la actividad realizadora e integral que garantiza el sustento familiar en una enajenaci贸n, en un absurdo en el que el esfuerzo no obtiene un fruto coherente y visible y cuya repugnante raz贸n principal es la de multiplicar el montante de la cuenta corriente del empleador, frecuentemente explotador. As铆, la obligaci贸n de dedicar horas y m谩s horas, en el marco de un horario impuesto, a una labor sin sentido objetivo es lo que convierte el trabajo en alienaci贸n, en maldici贸n y escinde la propia vida en dos. Este arrebato, despojo, p茅rdida de buena parte del propio tiempo que, creo que no es atrevido afirmarlo, dificulta no poco que la vida sea arm贸nica y feliz, es la causa de que el ocio, en formato de “evasi贸n” se convierta en una necesidad.

Los descendientes actuales de aquellos campesinos ilicitanos que se vieron forzados a emigrar a la ciudad no han conocido lo que fue la vida en aquella cultura rural tan cercana y tan lejana a un tiempo. Han sido educados en otro marco y solo conciben una existencia urbana en la que la subsistencia ha de ser lograda bajo la f茅rula del trabajo asalariado. As铆, la gran mayor铆a de la gente, que no tiene inconveniente en sabersd un objeto dentro del llamado “mercado laboral”, invierte largos, interminables a帽os en prepararse para el trabajo. No con el objetivo de recuperar la soberan铆a sobre el propio tiempo que ten铆an sus bisabuelos, cosa a la que nadie aspira, sino de que la parte del d铆a que ha de ser entregada como tributo al drag贸n sea lo m谩s corta y descansada posible. As铆 se estudia, se acumulan m茅ritos, se escala y se oposita en busca de empleos que sean estables, c贸modos y bien remunerados. Important铆simo esto 煤ltimo, puesto que es el dinero 鈥”vuestro Dios”, que dec铆a Agust铆n Garc铆a Calvo鈥 la 煤nica herramienta capaz de proporcionar la realizaci贸n vital all谩 donde hoy se la busca: en el consumo y el ocio hedonista. Bien lo saben quienes dise帽an la publicidad de las loter铆as. Ni siquiera los aut贸nomos y propietarios de peque帽os negocios familiares escapan a esta sujecci贸n horaria. Ya se las ha arreglado el sistema captalista-estado para tenerles trabajando m谩s horas que nadie con el finn de generar los m谩rgenes que les permitan pagar las fuertes exenciones con que les carga en forma de impuestos. Entre otros mecanismos de dominaci贸n m谩s y menos sutiles que tampoco tengo tiempo para abordar aqu铆.

De esta forma la opresi贸n ha cobrado una carta de naturaleza que no es discutida. El tiempo arrebatado ha quedado definitivamente en mano de los expoliadores y los expoliados se conforman con tener dinero suficiente para divertirse en la parte del tiempo que les han permitido tener; el bueno, el deseado. De ah铆 el anhelo permanente de los fines de semana, de los puentes, de las vacaciones, de las jornadas continuas, de todo lo que sea separar ambos horarios, concentrarlos a un lado y a otro del d铆a, de la semana, del a帽o, de la vida. Y si bien el tiempo “malo”, el consagrado al trabajo del sistema, como digo arriba, en propiedad se puede considerar una alienaci贸n, el otro, el que queda a libre disposici贸n de cada individuo, a causa del tipo de ocio que masivamente se ha implantado en 茅l, frecuentemente no lo es menos. De ello hablaremos en este libro.

Pablo San Jos茅 Alonso, Noviembre 2016.