El Fiscal D铆az Mayer que tiene a cargo la causa de los incendios en la Comarca Andina, revel贸 que no hay mayores avances en la investigaci贸n, mientras revel贸 que se espera el informe final de la Polic铆a Federal e im谩genes satelitales del 鈥榤omento cero鈥. Anticip贸 que no se encontraron indicios de alg煤n 鈥榓celerante鈥 en la zona y descart贸 la acusaci贸n con los mapuches del ex gobernador rionegrino Weretilneck.