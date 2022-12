DESCENSO A LOS ABISMOS DEL MAL

(Recensi贸n-rese帽a del libro de Vicente Romero 鈥淐af茅s con el diablo-Descenso a los abismos del mal)

El reportero Vicente Romero ha vuelto a retocar su tratamiento del mal de motivaciones pol铆ticas en la obra 鈥淐af茅s con el diablo鈥. En este libro relata abundantes entrevistas con los agentes del mal ideol贸gico contextualizando las mayores iniquidades humanas de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Desde el Chile de la Junta Militar, la sucia guerra de Vietnam, La Nicaragua de Somoza a Sandino, la utop铆a sangrienta de Camboya, el terrorismo de estado contra el terrorismo islamista y el paradigma hist贸rico de la represi贸n de Argentina. El autor cita a Martin Luther King para justificar su labor: 鈥淚gnorar el mal es convertirse en su c贸mplice鈥. Y, Jean Ziegler, su prologuista, escribe que, en la entrada del Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en Ginebra, se exhibe la frase sacada de 鈥淟os hermanos Karamazov鈥 de Dostoievski; 鈥淐ada uno de nosotros es responsable de todo frente a todos鈥.

I.INSTITUCIONALIZACI脫N DEL MAL.

El mal humano por motivaciones ideol贸gicas suele estar institucionalizado. Lo ejercen institutos sociales oficiales-Ej茅rcito y Polic铆a nacionales- o paraoficiales-militantes revolucionarios, paramilitares, guerrilleros, militantes contrarrevolucionarios, parapolic铆as, etc-. De hecho, el terrorismo de estado, del poder, tiene su propia tipolog铆a de actuaci贸n criminal m谩s all谩 de su actividad ordinaria legal. Dice Eduardo Galeano que el 鈥渢orturador es un funcionario鈥. En el caso de EEUU, a diferencia de las guerras posteriores en Afganist谩n e Irak, donde el Pent谩gono convertir铆a a sus tropas en criminales de oficio, los soldados de medio siglo atr谩s s贸lo torturaban en casos de 鈥渦rgencia鈥 o 鈥渃apricho鈥, aunque siguiendo las instrucciones detalladas en folletos editados y masivamente distribuidos por el Departamento de Estado.

La capacidad humana para la maldad, la crueldad y la perversi贸n carece de l铆mites. Pero hay situaciones que la potencian, llevando el ejercicio del mal a un paroxismo aterrador. Los m谩s irrenunciables principios 茅ticos, b谩sicos para que la vida transcurra con un m铆nimo de dignidad, son sistem谩ticamente violados por poderosos ej茅rcitos que conciben la victoria como aniquilaci贸n del enemigo, por gobiernos autoritarios que atropellan los l铆mites de la raz贸n, por organizaciones pol铆ticas que propugnan utop铆as 鈥渢ransformadoras鈥 del hombre, y por grupos econ贸micos que recurren a delitos de lesa humanidad como parte de sus estrategias comerciales. Desequilibrado y radicalmente desigual, el orden mundial representa un sistema criminal, con el terror y la miseria como elementos consustanciales, donde paz y guerra se imbrican en un com煤n 鈥渄espliegue de maldad insolente鈥. La imposici贸n de condiciones sociales aberrantes supone un logro econ贸mico: el sometimiento del adversario, incluso su exterminio, representa un triunfo pol铆tico, y la muerte constituye una finalidad militar. Todo ello forma parte de los conjuntos ideol贸gicos dominantes, arraigados en movimientos que se consideran fieles a rancias civilizaciones basadas en una religi贸n-cristiana o musulmana- de supuesta validez universal o a unos 鈥渋deales revolucionarios鈥 que pretenden transformar el mundo. En definitiva, modelos malignos que proclaman la 鈥渋mposici贸n鈥 por la fuera de los mismos conceptos que degradan o liquidan: libertad, justicia, democracia, equidad, respeto鈥 Y regidos por dirigentes con el alma anestesiada por reglamentos sacralizados, manipuladores de convicciones falsificadas, al servicio de sistemas despiadados.

Por ejemplo, el testimonio de sistema del mal camboyano de los khemeres rojos (Gnem En, fot贸grafo de v铆ctimas):鈥(鈥) Despu茅s se los llevaban, y lo que hicieran con ellos no era asunto m铆o, sino responsabilidad de otros. Me ordenaron que no sintiera nada por ellos, ya que eran traidores, contrarios a la revoluci贸n. Yo era muy joven. Y ten铆a que respetar las reglas si no quer铆a morir. Entonces no hab铆a leyes ni se pod铆a discutir. Aquello era el reino del mal鈥.

Otro sistema del mal fue la 鈥淥peraci贸n C贸ndor鈥, una red de inteligencia militar que facilitar铆a el intercambio de informaci贸n, la entrega secreta de detenidos en el extranjero, as铆 como de exiliados y prisioneros de otras nacionalidades, e incluso la realizaci贸n de operaciones conjuntas para cometer atentados, secuestros y asesinatos m谩s all谩 de las fronteras nacionales. Su balance final ser铆a de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos, seg煤n prueban documentalmente los denominados 鈥渁rchivos del terror鈥, encontrados en Paraguay en 1992.

El defensor de los derechos humanos Michael Ratner comparar铆a los m茅todos de la CIA del siglo XXI con los empleados por las dictaduras de Pinochet o Videla: 鈥淪e act煤a igual que en la 鈥淥peraci贸n C贸ndor鈥. Nuestro sistema de Justicia ha mutado en otro de injusticia, que permite capturar a alguien en cualquier parte, internarlo en un lugar oscuro, torturarlo y hacerlo desaparecer. Incluso hay evidencias de que se han cometido m谩s de un centenar de ejecuciones extrajudiciales o muertes por tortura鈥. 鈥淭odos pens谩bamos que la desaparici贸n de detenidos era cosa del pasado, caracter铆stico de las dictaduras argentina, chilena o guatemalteca鈥-se lamentaba el representante de Amnist铆a Internacional-. 鈥淵 ahora hay desaparecidos en la Europa democr谩tica, sin que los dirigentes pol铆ticos hagan nada para impedirlo. Ni las instituciones comunitarias europeas ni los estados nacionales han querido tomar las medidas necesarias鈥. Jean Ziegler afirm贸: 鈥滾os EEUU se encuentran en plena delicuescencia y se han convertido en una amenaza para los pueblos libres del mundo, practicando un 鈥渇ascismo exterior鈥 que supone exactamente lo contrario de los derechos y principios establecidos por sus propios fundadores鈥.

El sistema del mal se justifica como deber hist贸rico que cre铆an tener encomendados los dirigentes: revolucionario o civilizatorio cristiano. Es una bien aprendida doctrina, que no se apoyaba en datos ni se planteaba las m谩s elementales consideraciones 茅ticas. Esta justificaci贸n falsea la realidad y responde a las propias convicciones de los dirigentes, arraigadas en ideolog铆as conservadoras o revolucionarias, compartidas con la mayor铆a de su gremio.

Otra justificaci贸n habitual del modelo del mal era el de llamar al mal 鈥渟alvar la patria鈥. Manuel Contreras, cerebro de la polic铆a pol铆tica de Pinochet, hasta el final de sus d铆as alz贸 la cabeza con 鈥渓a satisfacci贸n de haber salvado a la Patria de caer en poder del marxismo鈥. El comisario represor argentino Etchecolatz, responsable de hechos atroces, estaba 鈥渙rgulloso por haber defendido a la patria鈥. Los militares argentinos cre铆an que el r茅gimen militar hac铆a lo correcto por el bien del pa铆s.

Tambi茅n se justifica, dentro del modelo de iniquidad, que los actos horribles eran necesarios. No s贸lo desde un punto de vista pragm谩tico, sino, para salvar vidas del propio bando o de la sociedad. Y, al final, el estado de necesidad mana de que el criminal se encontraba obligado al mal para salvar su propia vida. El verdugo de los khemeres rojos Prak Khan record贸: 鈥淵o pasaba mucho miedo y no pod铆a dormir. Porque ve铆a como deten铆an y asesinaban no s贸lo a los enemigos sino tambi茅n a mis propios compa帽eros, acusados de no interrogar bien a los presos y de no torturarlos correctamente. Y nunca sab铆a si el pr贸ximo eliminado ser铆a yo. Por eso no tuve m谩s remedio que obedecer, por terribles que fueran las 贸rdenes que me dieran, y esmerarme al m谩ximo en mi trabajo鈥. En el ej茅rcito de EEUU una raz贸n de que los soldados no rechazaran los m茅todos inmorales era el miedo a que los mataran, algo que pod铆a ocurrir si en los altos niveles del Pent谩gono te consideraban un traidor. Todos conoc铆an el 鈥渇riendly fire鈥, el 鈥渇uego amigo鈥 que te mata 鈥減or accidente鈥. En la guerra pueden pasar muchas cosas.

LAS PERSONAS MALAS SON NORMALES.

Las personas que realizan cr铆menes pol铆ticos, estos demonios, no tienen una patolog铆a mental o social espec铆fica y, son generalmente normales, aunque hay de todo. Pueden ser cualquiera. Es famosa la aserci贸n de Hannah Arendt sobre el criminal nazi: 鈥 Lo m谩s grave en el caso de Eichmann es que hubo muchos hombres como 茅l, y que estos hombres no fueron pervertidos ni s谩dicos, sino que fueron, y siguen siendo, terrible y terror铆ficamente normales鈥. Se creen h茅roes o elegidos, pero son hombres comunes.

Esos diablos menores suelen ser individuos de enorme simpleza, con muy estrechas miras, sin apenas formaci贸n y hasta analfabetos funcionales, en los que no parece que hubieran arraigado valores morales. Generalmente se trata de esbirros vocacionales que, en busca de privilegios menores, ingresan en un gremio despreciado hasta por sus propios jefes como afirm贸 Hannah Arendt, 鈥渆l mal tiene gran pericia en encarnarse en las vidas banales鈥 y arraigar en personas cuya 鈥渁usencia de pensamiento鈥 ha facilitado el colapso de la m谩s elemental capacidad de juicio, inhabilitadas para valorar moralmente sus propios comportamientos. Con la conciencia anestesiada, parecen tambi茅n incapaces de sentir y expresar desconsuelo o pedir perd贸n, mostrando una actitud de soberbia defensiva. Y sus opiniones se asemejan al discurso de un loco, como si hubieran vivido en otra realidad.

Tan normales que las genocidas pueden ser mujeres. En Argentina hubo muchas hembras endiabladas que alcanzaron altas cumbres del mal al servicio de la Dictadura. Hasta 39 ser铆an juzgadas entre 1988 y 2017, la mayor铆a acusadas de apropiaci贸n de beb茅s de las detenidas. S贸lo dos saldr铆an absueltas.

Sol铆an ser personas familiares. Incluso hay una tendencia constatable a matrimoniar entre ellos (almas gemelas en el mal). Incluso hay sagas familiares de torturadores. Pero el envilecimiento de los militares argentinos tambi茅n afect贸 a sus propias familias. Y en los 煤ltimos a帽os se han registrado numerosos casos de hijos de represores que repudian a sus padres por 鈥渆l dolor y la verg眉enza que causan sus nombres鈥. Sus testimonios revelan que los genocidas llevaron el terror a sus propios hogares, convirtiendo la vida familiar en otro infierno.

III. GRANDES Y PEQUE脩OS DEMONIOS.

Los 鈥渄iablos鈥 son tipos de diferente naturaleza, arrogantes centuriones con m谩xima capacidad de decisi贸n, poderosos dirigentes e ide贸logos, altos funcionarios convencidos de cumplir una misi贸n hist贸rica鈥, pero tambi茅n sicarios obedientes, subalternos amedrentados, soldados y polic铆as disciplinados. Los grandes demonios son gentes orgullosas, como el almirante argentino Emilio Massera, que ante la Justicia se declar贸 鈥 responsable de todo y culpable de nada鈥: niegan sus delitos o los vindican como 鈥渁ctos necesarios鈥, carecen de sentimientos de culpa, se sienten injustamente juzgados y lamentan no haber consumado la aniquilaci贸n de sus enemigos. Los peque帽os diablos a sus 贸rdenes suelen manifestar remordimientos, aunque casi nunca arrepentimiento, y achacan sus conductas monstruosas a la obediencia, acaso para sentirse capaces de seguir viviendo. Los de menor graduaci贸n, con funciones tan groseras como las detenciones, la tortura o la eliminaci贸n de cad谩veres, son los que Eduardo Galeano calificaba de bur贸cratas de la muerte, ejecutores de los designios de demonios de m谩s galones. Pero 茅stos, a su vez, tambi茅n actuaban al servicio de 鈥渋ntereses supremos鈥-y, por tanto, ajenos-, aunque a veces su poder les cegara y creyeran demasiado en su propia importancia.

Empero, y a煤n de modales m谩s 鈥渆legantes鈥 que los de torturadores o asesinos pol铆ticos, los altos ejecutivos y accionistas que, protegidos por la legislaci贸n internacional hip贸crita, organizan cr铆menes masivos para maximizar los beneficios de entidades desalmadas. Grandes demonios que ejercen el sicariato de un poder mundial tan tir谩nico como invisible, formado por el medio millar de corporaciones que-seg煤n datos del Banco Mundial- controlan m谩s del 60% de la riqueza del planeta: monopolios que negocian tanto con las patentes de medicamentos esenciales como con el expolio de recursos naturales, y grupos financieros que especulan con el precio de los alimentos b谩sicos-incluso con el agua potable, considerada desde finales de 2020 como 鈥渧alor burs谩til鈥-, gestionando las hambrunas como un genocidio programado.

Ante c谩maras de televisi贸n hay dos tipos b谩sicos de verdugos. Uno, que es capaz de cualquier cosa en una sala de torturas, pero jam谩s har铆a da帽o a nadie en p煤blico, y otro, que se deja llevar por sus impulsos y no vacila en mutilar o matar a alguien frente a una c谩mara. El primero teme a la fama y se oculta entre las tinieblas, seguro en la intimidad de las mazmorras. El segundo alardea de su poder y se siente estimulado por la presencia de testigos que contribuyan a su 鈥減restigio鈥. La cobard铆a del anonimato y la soberbia del exhibicionismo se contraponen, como caracter铆sticas que diferencian a dos clases de sicarios estatales.

Los demonios se insensibilizan como gaje de su oficio. Prak Khan asegur贸: 鈥淐uando uno tortura, su coraz贸n se endurece. Yo consideraba a los prisioneros como bestias. Incluso gozaba al sentir el poder que ten铆a sobre ellos. Mi cerebro no imped铆a que mis manos golpearan y torturaran. Y mi coraz贸n estaba de acuerdo con mis manos鈥.

Un ejemplo de gran demonio es el inteligente, carism谩tico y desalmado, almirante Emilio Massera. Este argentino era apodado 鈥淎lmirante Cero鈥 (porque dec铆an que el cero est谩 antes que el uno) y 鈥渆l Negro鈥, y supo estimular los peores instintos de sus subordinados-que ensalzaban su liderazgo y le obedec铆an ciegamente-, impuls谩ndolos a delinquir sin l铆mites y con absoluta impunidad.

Su bi贸grafo, Claudio Uriarte, lo calific贸 como 鈥渆l m谩s ambicioso y el menos escrupuloso鈥 de los jefes de la Dictadura. Y tambi茅n como 鈥渆l m谩s maquiav茅lico, torcido, barroco, d煤plice, oportunista y complejo鈥 en su obsesi贸n de acumular poder personal: 鈥渓a represi贸n y la sangre no eran para 茅l m谩s que escalones鈥 para alcanzar metas. Osvaldo Bayer escribi贸 que representaba una personalidad 鈥渃ompleta en su total decadencia moral, crueldad y ambici贸n fuera de toda medida鈥. Con dolorosa iron铆a, el montonero Rodolfo Galimberti coment贸 que 鈥渟i Massera quer铆a hablar con alguien, lo mandaba secuestrar鈥. Y en los documentos secretos que la CIA desclasific贸 en 2019 se le consider贸 鈥渦n oportunista desvergonzado鈥. Nada de todo ello le impidi贸 ser un cat贸lico devoto, comulgar en p煤blico y relacionarse de modo privilegiado con miembros de la Conferencia Episcopal Argentina. Incluso penetr贸 en los 鈥渃铆rculos financieros鈥 que la jerarqu铆a eclesi谩stica preserva con un secreto m谩s sagrado que el de confesi贸n, y perteneci贸 a la Logia P2.

En sus maquiav茅licos delirios, como comandante en jefe de la Armada-y pese a su puesto en la Junta Militar- quiso involucrarse personalmente en las tareas m谩s bajas y sucias de la represi贸n. Como si buscara dar ejemplo, se puso al frente de varios operativos de secuestros e interrogatorios, confiando en que ello le valdr铆a el respeto e incluso el temor de sus subordinados.

En una ocasi贸n dijo: 鈥淟o absolutamente cierto es que aqu铆 y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que est谩n a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. Y esto es anterior a una pol铆tica o una ideolog铆a. Es una actitud metaf铆sica.鈥

El car谩cter delictivo nunca dej贸 de manifestarse en los entretelones de sus actividades castrenses y pol铆ticas.

El siniestro personaje del 鈥淎lmirante Cero鈥 se complet贸 con un perfil mundano que fascinaba a la prensa del coraz贸n. Se dejaba ver por las noches en lugares de moda, siempre acompa帽ado por mujeres espectaculares.

Massera, que conjugaba proyectos pol铆ticos y econ贸micos, aplic贸 en ambas esferas los mismos procedimientos. Si su poder de facto se hab铆a cimentado en cr铆menes brutales, 驴por qu茅 no recurrir tambi茅n al asesinato para solucionar los problemas privados?

Cuando la dictadura ya agonizaba, la Justicia orden贸 su detenci贸n acabando con sus sue帽os de transformarse en un 鈥減ol铆tico providencial鈥 capaz de enderezar los destinos de Argentina, tras haberla sumido en un pozo de horror y de sangre.

-Me siento responsable, pero no culpable-dijo en su alegato final.- No hay odios en mi coraz贸n. Mis jueces disponen de la cr贸nica, pero yo dispongo de la Historia, y es all铆 donde se escuchar谩 el veredicto final.

Se extingui贸 a la edad de 85 a帽os. 鈥淪e gan贸 un lugar en la Historia: el de asesino del pueblo鈥. Fue el epitafio que le dedicaron sus enemigos, las principales organizaciones de derechos humanos. Osvaldo Bayer a帽adi贸 que 鈥漵obre su tumba caer谩n los salivazos de la indignaci贸n p煤blica como lluvia intermitente鈥.

TEOR脥A DEL MAL.

El mal es una praxis que exige una teor铆a. En la estadounidense Academia de las Am茅ricas, esta 鈥渆scuela de dictadores鈥, entre otras materias, se impart铆an clases de interrogatorios con torturas y una asignatura con un nombre que no permite dudas: 鈥淓studio del asesinato鈥. Todos esos conocimientos y experiencias, puestos al servicio de una ideolog铆a basada en el anticomunismo primario, sirvieron para que miles de militares latinoamericanos dedicaran su vida al 鈥渆xterminio del marxismo y otras doctrinas afines como si fueran plagas鈥, mediante un plan de 鈥減urificaci贸n nacional鈥.

En Chile, la idea de la Dictadura era lograr que el miedo paralizara a los ciudadanos, para imponerles un cambio radical en el modelo de sociedad. Y recurrieron a las formas m谩s brutales de represi贸n, para mostrar que nadie pod铆a considerarse a salvo, que cualquiera pod铆a ser torturado o desaparecer.

Por su parte, siempre hay cient铆ficos dispuestos a poner sus conocimientos al servicio del mal. Es el caso, por ejemplo, de los psic贸logos que estudiaron el perfeccionamiento de los m茅todos de tortura empleados por la CIA. Hoy en d铆a se tortura cient铆ficamente.

El criminal del estado argentino contest贸: 鈥渆l reglamento si hablaba de 鈥渋nterrogatorios coercitivos o por convicci贸n鈥. 驴C贸mo se consigue quebrar a una persona para que de la informaci贸n que se necesita? Algunos procedimientos pueden llegar a repugnar, y de hecho son repugnantes. Pero tambi茅n lo son las bombas, los secuestros, los asesinatos indiscriminados por parte de los terroristas. Y eso es lo que sufr铆amos aqu铆.Todo nuestro accionar estuvo absolutamente respaldado por la legislaci贸n promulgada por el gobierno constitucional (鈥). Y le pregunt贸 Romero: 鈥溌縋rovino esa metodolog铆a de las escuelas militares francesa y norteamericana?鈥. 鈥-Si. En Argentina no ten铆amos una doctrina sobre c贸mo actuar en el marco de una guerra revolucionaria鈥.

La teor铆a tambi茅n implic贸 que algunas v铆ctimas salieran del infierno para que sus relatos difundieran el terror entre la sociedad.

La teor铆a era de exterminio. Carlos Espa帽adero, de la Inteligencia Militar argentina se帽al贸: 鈥淟o cierto es que ya, desde la Escuela Militar, se mete en la cabeza del 鈥渕ilico鈥 que 鈥渕atar es bueno鈥. Y que, si no mata, es un traidor. Usted no va a ver que, como instrucci贸n, ordenen a un teniente que tome un t茅 con leche con el enemigo. Se le ense帽a que al enemigo hay que matarlo鈥.

BENDICI脫N DIVINA DEL MAL.

En Argentina la matanza se celebr贸 con las bendiciones de la Iglesia Cat贸lica, cuyo provicario castrense, Victorio Bonam铆n, defini贸 a los represores como 鈥渟oldados del Evangelio鈥 que 鈥渃ontaban con la bendici贸n de Dios鈥, y asegur贸 que su execrable actuaci贸n en Tucum谩n 鈥渇iguraba en los planes divinos鈥.

Monse帽or Bonam铆n, integrista cat贸lico, predicaba el empleo de la m谩xima violencia, llegando a afirmar que 鈥渟anto Tom谩s justificaba la pena de muerte, y la tortura es menos que la muerte鈥, en 1976.

Por su lado, Monse帽or Medina dijo que 鈥渓a represi贸n f铆sica es necesaria, es obligatoria; y, como tal, l铆cita鈥.

De hecho, la inmensa mayor铆a de los obispos eran fascistas o, por lo menos, de extrema derecha. Algunos religiosos cuarteleros calibraron la utilizaci贸n de la tortura en los interrogatorios, consider谩ndola un mal 鈥渘ecesario e inevitable鈥 durante las 48 primeras horas de la detenci贸n, aunque, pasado ese plazo, su abuso se convertir铆a en pecado. Bruno Marzani, capell谩n de la Fuerza A茅rea, explic贸 que 鈥渁 los represores con problemas de conciencia yo les dec铆a que la vida militar es una guerra; que en el combate yo no puedo saber si el que tengo delante es inocente o culpable鈥. Pero el problema no estaba en los capellanes sino en la jerarqu铆a eclesi谩stica, en la posici贸n de la Iglesia. Siempre repet铆an lo mismo. Empleaban la par谩bola de separar la ciza帽a del trigo. Esa era la funci贸n de los represores y no pecaban.

Pero hubo eclesi谩sticos reprimidos y el obispo Novak afirm贸: 鈥淣inguna dictadura puede llamarse cristiana鈥.

Empero, al mismo tiempo, los 400 capellanes castrenses que trabajaban en los cuarteles y centros clandestinos no se limitaban a cumplir con su obligaci贸n de mantener la moral de los verdugos, sino que se implicaron en sus tareas. Y llegaron a intervenir en interrogatorios para 鈥渁blandar鈥 a los prisioneros sometidos a los tormentos, aconsej谩ndoles que confesaran su militancia y denunciaran a sus compa帽eros. Varios prisioneros supervivientes declararon que el cura polic铆a les repet铆a que no deb铆an odiar a quienes les torturaban, ya que 鈥渆l dolor es una forma de redimir el mal que hay en uno, porque el mal se cura con castigo鈥.

Los militares cat贸licos cre铆an que su enemigo era un demonio, que hab铆a que extirpar en bien de todos. Estaban seguros de ayudar a Dios. Muchos cat贸licos cre铆an que ellos pueden ayudar a Dios, como si Dios necesitara esa ayuda, liquidando a sus enemigos. Los represores presum铆an de contar con el apoyo divino y argumentaban que 鈥渆staban ganando la guerra contra los subversivos porque Dios es fascista, no montonero鈥.

La 鈥渁ctitud cristiana鈥 que caus贸 30.000 desaparecidos la explic贸 el marino Torres de Tolosa: 鈥淟a mentalidad com煤n dentro de la ESMA estaba bien definida, y fundamentalmente cre铆an que su comportamiento era cristiano. Porque se trataba de defender a la sociedad de un enemigo que sembraba la muerte y atacaba a las instituciones, incluso a la Iglesia. Todos pensaban que su actitud era correcta, que cumpl铆an con su deber y que manten铆an un esp铆ritu cristiano, ayudando al pr贸jimo a vivir en paz. Nadie estuvo obligado a luchar contra el terrorismo, ni escuch茅 a nadie que se quejara por tener que hacerlo鈥.

EL IMPERATIVO DE LA ANIQUILACI脫N.

En Argentina la normativa castrense precisaba que 鈥渓os enemigos ser谩n atacados y eliminados鈥 incluso con empleo de 鈥渁gentes qu铆micos鈥, ya que el objetivo 鈥渟er谩 el aniquilamiento de las guerrillas enemigas y no la ocupaci贸n del terreno鈥. Consideraban que el enemigo estaba en todas partes y aniquilarlo significaba borrarlo. Emilio Nanni, militar ultraderechista, explic贸: 鈥渆l gobierno constitucional nos hab铆a ordenado 鈥渁niquilar el accionar de los elementos subversivos鈥, que realmente eran terroristas. El t茅rmino 鈥渁niquilar鈥 est谩 claramente definido: desde la 鈥渄estrucci贸n f铆sica鈥 del enemigo hasta 鈥渜uitarle la voluntad de luchar鈥. Es decir, un marco ampl铆simo. Y dentro de la 鈥渄estrucci贸n f铆sica鈥, no hay ninguna duda, est谩 la muerte. Porque era una guerra y en una guerra siempre hay muertos鈥.

El general genocida argentino Ram贸n J. Camps justific贸 la consigna de aniquilaci贸n as铆: 鈥淟a subversi贸n es como un 谩rbol, al que si s贸lo se cortan las ramas, es como cuando se le poda: brotan m谩s fuertes. Para acabar con ella hay que cortar el tronco y arrancar hasta la 煤ltima de sus ra铆ces鈥.

Por su parte, el general Ib茅rico Saint Jean, cuando era gobernador de Buenos Aires, dijo: 鈥淧rimero vamos a matar a todos los subversivos; despu茅s, a sus colaboradores; despu茅s, a los simpatizantes; despu茅s a los indiferentes y, por 煤ltimo, a los t铆midos鈥.

El detenido Mario C茅sar Villan explica la aniquilaci贸n desde el lado de las v铆ctimas: 鈥淭rataban de destruirnos por distintos medios, desde quitarnos la identidad sustituyendo nuestros nombres por c贸digos. (鈥) Y nos repet铆an que ya hab铆amos dejado de pertenecer al mundo de los vivos. Que ellos eran nuestros due帽os y que morir铆amos cuando ellos lo decidieran鈥.

La premisa necesaria para justificar el exterminio del enemigo, aunque ya hubiese sido derrotado y se encontrase indefenso era que estaban 鈥渓ibrando una guerra santa鈥. Y los subversivos eran los 鈥渁gentes del mal鈥.

VII.ES UNA GUERRA Y LA GUERRA ES AS脥.

Los argumentos castrenses universales de toda 茅poca y lugar hablan del 鈥渇orzoso cumplimiento de 贸rdenes鈥, de la 鈥渙bligaci贸n鈥 de interrogar utilizando la tortura, incluso de la ejecuci贸n de 鈥渙peraciones de castigo鈥 contra la poblaci贸n civil, como 鈥渋nevitables鈥 consecuencias de la guerra.

El teniente coronel Ariel Valdiviezo dijo: 鈥淓st谩bamos en guerra. El problema es que, estando en guerra, yo no puedo pensar como un civil. La subversi贸n es como el c谩ncer. Al c谩ncer hay que matarlo, eliminarlo totalmente. Si no, el c谩ncer nos mata. Y eso es lo que pas贸 aqu铆: no se mat贸 a todos los subversivos y ahora nosotros estamos presos, mientras ellos gobiernan el pa铆s. Porque un mont贸n de guerrilleros o hijos de guerrilleros son hoy gobernadores, diputados, senadores, etc. Es decir, que cuando hay guerra, hay guerra.鈥 Y a帽adi贸 m谩s tarde: 鈥淐uando usted entra en guerra, no necesita 贸rdenes. La orden que se da en la guerra es matar o morir. No hay otra.鈥 Y: 鈥淟a moral y la 茅tica en la guerra son distintas a la moral y la 茅tica en la paz. Si lo vemos desde el punto de vista religioso, la guerra es inmoral. No hay guerra moral ni 茅tica鈥.

VIII. OBEDIENCIA DEBIDA.

La justificaci贸n de la pr谩ctica del mal m谩s habitual es el castrense cumplimiento de 贸rdenes. El nicarag眉ense que mat贸 a Sandino, Monterrey, se justific贸: 鈥淵o s贸lo hice lo que me mandaron. Cumpl铆 las 贸rdenes, como siempre. Como tiene que hacer un militar. Me formaron para obedecer, matar y destruir. 驴Qu茅 militar aprende otra cosa que obedecer, matar y destruir? Es lo fundamental de nuestra instrucci贸n y de nuestra funci贸n鈥.

El famoso genocida camboyano 鈥淒utch鈥 como guardianes prefiri贸 siempre contar con adolescentes, casi ni帽os, por estimar que su corta edad garantizaba una obediencia ciega.

Por su parte, el teniente coronel Ariel Valdiviezo, habl贸 as铆 con su interrogador: 鈥-Y el conjunto de las Fuerzas armadas acept贸 el plan de aniquilamiento como un solo hombre, 驴no?- Si. En las Fuerzas armadas rige la 鈥渙bediencia debida鈥. En esa 茅poca, ahora ya no. El c贸digo de Justicia Militar es bien clarito. Y dice que el 煤nico responsable es quien da la orden, el superior. El subalterno, si se excede en la orden, es c贸mplice del superior. -驴Significa eso que un militar no puede tener conciencia y debe limitarse a obedecer?- 路En un ej茅rcito nadie tiene conciencia- (鈥) En el momento en que se est谩n realizando actos de guerra, la obediencia tiene que ser absoluta, porque, si no, las operaciones fracasan. (鈥) Es que el civil piensa como civil, ese es el gran problema.鈥

La v铆ctima del centro de detenci贸n llamado 鈥淓l Infierno鈥 Nilda Eloy fue preguntada en el juicio si ella cre铆a que todo lo que hac铆an aquellos sujetos obedec铆a a 贸rdenes precisas. Ella contest贸 que le parec铆a que ning煤n hombre pod铆a tener una erecci贸n porque se lo mandasen sus superiores.

El general argentino Mart铆n Balza Jefe del Estado Mayor del ej茅rcito de noviembre de 1991 a diciembre de 1999, reconoci贸 el atropello de los derechos humanos y afirm贸 que 鈥渘adie est谩 obligado a cumplir una orden inmoral鈥. Su autocr铆tica le vali贸 ser expulsado del C铆rculo Militar.

DESHUMANIZACI脫N ENEMIGO.

Al enemigo se le trata como a un n煤mero, a un perro, con lo m谩s da帽ino, se le deshumaniza. La sobreviviente del centro de torturas 鈥淟a Escuelita鈥 de Argentina, Margarita Cruz de Monteros, dijo: 鈥淐reo que eran seres humanos como cualquiera de nosotros. Pero que ten铆an muy clara la idea de aniquilar a otros seres humanos. Y eso s贸lo se puede hacer cuando se est谩 sostenido por una concepci贸n ideol贸gica y pol铆tica. Pero, si, objetivamente son seres humanos igual que yo, nada m谩s que yo estaba en una condici贸n de v铆ctima y ellos estaban en una condici贸n absoluta de poder. Ese poder les hac铆a comportarse con tal sa帽a que no consideraban humanos a quienes torturaban en la 鈥減arrilla鈥, sino que los pasaban a otra condici贸n, de 鈥渟ubhumanos鈥.

El general Ram贸n J. Camps se autojustific贸: 鈥淓n Argentina no desaparecieron personas sino subversivos鈥. As铆 pretend铆a deshumanizar a las v铆ctimas de la persecuci贸n pol铆tica y cosificarlas, aplicando la vieja ret贸rica fascista de Hitler y Franco: los elementos revolucionarios no eran m谩s que 鈥渟eres defectuosos鈥. Una tesis sobre la que hab铆a teorizado el jefe de los Servicios Psiqui谩tricos Militares del Franquismo, el doctor Antonio Vallejo-N谩jera, que catalog贸 a los marxistas como 鈥渆nfermos ideol贸gicos鈥. (Vallejo-N谩jera dirigi贸 un gabinete psiqui谩trico, creado en agosto de 1938, para estudiar la supuesta 鈥渋nferioridad gen茅tica y mental de los rojos鈥 que produc铆a su 鈥減erversi贸n moral, sexual e ideol贸gica鈥 de car谩cter degenerativo. Sus investigaciones, que contaron con ayuda de cient铆ficos alemanes, fructificaron en la publicaci贸n del ensayo 鈥淏iopsiquismo del fanatismo marxista鈥). Enfermedad de dif铆cil cura, que sol铆a resultar necesariamente mortal.

EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS.

El verdugo de los khemeres rojos Prak Khan explicaba as铆 su labor: 鈥淪e trataba de causarles un sufrimiento intenso, con la finalidad de aterrorizarlos, hasta quebrar su voluntad y conseguir que dijeran lo que quer铆amos鈥.

El logro de la victoria en el combate justificaba todo medio empleado, as铆 los m谩s tenebrosos.

GUERRA ESPECIAL.

En Argentina, explic贸 el teniente coronel Ariel Valdiviezo: 鈥淵 tampoco se puede comparar una guerra revolucionaria con una guerra convencional. Pero los comandantes cometieron un gran error鈥 o les faltaron bolas para firmar. Adem谩s, adoptaron la doctrina aplicada por Francia frente a la rebeli贸n colonial. Y eso fue otro error grav铆simo. Porque los franceses luchaban en territorio ajeno contra un enemigo que defend铆a a su pa铆s. Pero nuestro caso era totalmente diferente, porque nos enfrent谩bamos a conciudadanos que peleaban en ej茅rcitos revolucionarios con la finalidad de tomar el poder. 脡ramos argentinos contra argentinos.鈥

El almirante argentino Horacio Mayorga explic贸: 鈥淟a tortura (鈥), es decir, el apremio ilegal, es algo propio de la guerra antisubversiva. Si tiene usted a un detenido que acaba de poner una bomba, debe de sacarle informaci贸n urgentemente. Y no va a conseguirlo invit谩ndole a un cafecito鈥. 鈥淧orque se trata de que la guerrilla carezca de seguridad en sus compa帽eros. No hay otro modo de ganar esa guerra. Los franceses lo comprobaron en Argelia, y la norma se aplica siempre en los m煤ltiples lugares donde act煤a una guerrilla. Es la guerra m谩s sucia que hay.鈥

El dirigente de la represi贸n Camps insist铆a en su convencimiento de que el mundo entero se encontraba en guerra, con un Occidente cristiano enfrentado a la permanente agresi贸n del marxismo. Y que la 鈥済uerra sucia鈥, la represi贸n sin l铆mites extendida por las Fuerzas Armadas argentinas sobre el conjunto de la sociedad a partir de su lucha inicial con la guerrilla, deb铆a ser valorada en ese contexto de confrontaci贸n internacional. Aquella fue una 鈥済uerra sucia鈥. Pero los que la hicieron sucia fueron los subversivos. Ellos eligieron las formas de la lucha y determinaron nuestras actuaciones鈥. Eso implica que el Estado actuara como un grupo terrorista, empleando m茅todos terroristas. 鈥淧ara localizar y detener a los subversivos se pueden utilizar las mismas t茅cnicas que ellos emplean, 驴por qu茅 no?鈥.

Incluso asistir a sesiones de tortura y fusilamientos supon铆a una obligaci贸n que alcanzaba a todos los integrantes de las guarniciones sin excepci贸n. En los pelotones de ejecuci贸n participaban los oficiales de mayor graduaci贸n junto a los 鈥渃olimbas鈥. Se trataba de cumplir un 鈥減acto de sangre鈥 que obligaba a compartir la barbarie, para asegurar que nadie pudiera denunciar sin inculparse.

XII. MAL LIMPIO.

Los m茅todos de tortura empleados en el infierno de Guant谩namo son mucho m谩s 鈥渓impios鈥 y sutiles que los de cualquier otra c谩rcel pol铆tica en el mundo. Los norteamericanos evitan mancharse de sangre. Las t茅cnicas del 鈥渕oderno鈥 terror de Estado responden a una mayor sofisticaci贸n y, m谩s all谩 del tormento f铆sico, persiguen desarmar y da帽ar psicol贸gicamente a los prisioneros. Con una crueldad y un refinamiento m谩s depurados, los torturadores yanquis cultivan el miedo y la incertidumbre de los detenidos, recurriendo a una humillaci贸n sistem谩tica hasta lograr su deshumanizaci贸n. Las condiciones 鈥渞eglamentarias鈥 de encarcelamiento en la base norteamericana se califican como 鈥渇ormas de tortura pasiva鈥.

La moderna tortura psicol贸gica se basa en la destrucci贸n emocional de los detenidos, provoc谩ndoles un cuadro de depresi贸n y ansiedad profundas que los inhabilita para presentar la m铆nima resistencia intelectual. Su receta: 鈥淐ausa damos al prisionero hasta que diga lo que quieras saber y, despu茅s, sigue haci茅ndole da帽o para descubrir si te ha mentido鈥.

XIII. VIOLENCIA REVOLUCIONARIA.

No se conoce una dictadura derrocada por 谩ngeles, una insurrecci贸n sin violencia, ni una revoluci贸n que triunfara sin mancharse en la sangre de sus enemigos. 鈥淟a guerra exige ese tipo de acciones. A la violencia reaccionaria hay que responder as铆. Somos una organizaci贸n revolucionaria y actuamos como un ej茅rcito. (鈥) si el ej茅rcito no act煤a de acuerdo con normas humanitarias y de guerra con nuestros militantes, responderemos en la misma forma鈥. As铆 se expresaba la direcci贸n sandinista en Nicaragua.

XIV.SADISMO.

Entre los torturadores se desarrolla una vena s谩dica. Hablando sobre el gozo cruel del comisario Etchecolatz su hija psic贸loga concluye: 鈥(鈥) No se trata de un enfermo. La enfermedad es otra cosa. En todo caso, podr铆amos hablar de maldad, que pudo desplegar porque el aparato del Estado se lo permiti贸. Hubo sujetos que, como 茅l, experimentaron ese 鈥済oce cruel鈥 en una 茅poca que armoniz贸 muy bien con ello鈥.

Y Mirta Graciela Ant贸n, primera mujer condenada a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad, 鈥渟e esforzaba en pisarme los test铆culos clav谩ndome sus tacos altos de aguja鈥.

IMPUNIDAD DEL MAL Y DERIVADOS.

Los demonios de segundo nivel, carentes de relevancia pol铆tica, siempre se han beneficiado de la escasa atenci贸n que la prensa, la Justicia y la Historia dedican a los personajes secundarios, centrando su inter茅s en las figuras, hechos y responsabilidades de los diablos mayores. Frente al l贸gico protagonismo de los principales dirigentes pol铆ticos y militares, muchas veces convertidos en 鈥減ersonajes deslumbrantes鈥 por su asombroso descaro en el ejercicio de la barbarie, la an贸nima legi贸n que ejecuta sus 贸rdenes suele mantenerse entre tinieblas y protegida por el secreto. Su funci贸n es esencial, porque sin su oscuro trabajo los grandes tiranos no conseguir铆an imponer el terror imprescindible para ejercer el dominio sobre la sociedad.

La mayor铆a de los m谩s sucios servidores de las tiran铆as consiguen pasar desapercibidos. Muchos permanecen ocultos e impunes, cambiando sus puestos en los instrumentos de la dictadura por otros en las instituciones de la democracia, sin que nadie cuestione su pasado, y se jubilan cobrando sus pensiones de servidores p煤blicos. S贸lo rinden cuentas a la Justicia los m谩s relevantes, los que participaron en hechos cuya magnitud result贸 escandalosa, quienes se hicieron demasiado visibles en los mayores centros de detenci贸n o destacaron por su actuaci贸n implacable en el tormento y exterminio de prisioneros.

Los 鈥渇uncionarios del terror鈥 raramente muestran arrepentimiento. Su silencio no obedece s贸lo a cobard铆a personal, al temor a ser castigados. A veces hablan, pasados los a帽os, y manifiestan su convicci贸n de haber cumplido con el deber. Hay que creer en su sinceridad, que responde a una mentalidad com煤n muy elemental. Porque actuaron entregados con esmero al desempe帽o de sus 鈥渙bligaciones鈥, sin cuestionar jam谩s las 贸rdenes que recib铆an, amparados por una absoluta garant铆a de impunidad, incluso disfrutando del poder que les hab铆an otorgado sobre sus v铆ctimas. Y muchas veces hasta experimentando placeres s谩dicos en el desarrollo de sus cometidos. Algunos acaso se sintieran como peque帽as deidades malignas, tras abrir paso a las bestias que llevaban dentro y transformarse en meros instrumentos del horror, sin otro sentimiento que el goce puntual.

Andrea Bello defini贸 al personaje castrense del que fue v铆ctima as铆: 鈥淓ra gente convencida de tener poderes de vida y muerte sobre los dem谩s, como si se creyesen Dios鈥.

En la ESMA fueron pioneros en el desarrollo y aplicaci贸n de distintas formas de represi贸n extrema, sus mandos aplicaron con especial 鈥済enerosidad鈥 la teor铆a del 鈥渂ot铆n de guerra鈥, com煤n a todas las fuerzas, para estimular y recompensar a una tropa fiel que cumpl铆a ciegamente sus 贸rdenes. Las detenciones domiciliarias iban acompa帽adas de registros minuciosos, que finalizaron con un saqueo de los bienes familiares. As铆 se form贸 una almoneda clandestina; un gran almac茅n de objetos robados que los marinos visitaban con frecuencia para escoger entre las 鈥渘ovedades del d铆a鈥 lo que necesitasen o fuera de su gusto. Hasta los m谩ximos jefes se dieron algunos 鈥渃aprichos鈥.

Pero el producto inmediato del pillaje se consideraba un beneficio menor, adecuado 煤nicamente para satisfacer necesidades de suboficiales y tropa. Los mandos de graduaci贸n media pod铆an aspirar a mejores tajadas, incluidos peque帽os inmuebles. Y la escala superior se reservaba el disfrute de riquezas mayores y grandes propiedades. Para obtenerlas se forzaba a los secuestrados a transferir sus bienes o venderlos y entregar su importe. El negocio de la extorsi贸n militar fue a煤n m谩s lejos, excediendo los l铆mites del 鈥渢erritorio de combate鈥. Y en la ESMA se formaron bandas de represores que dedicaban su tiempo libre a delitos comunes. Incluso reformaron viviendas y locales expoliados antes de que fueran blanqueados y puestos a la venta.

XVI. SEXUALIDAD MALIGNA.

Las mujeres recib铆an un 鈥渢rato espec铆fico鈥. Hay que atribuirlo a la mentalidad machista, que las despreciaba por 鈥渉aberse metido en pol铆tica abandonando las obligaciones del hogar鈥.

En Camboya Prak Khan dijo que, por supuesto, hubo violaciones y abusos sexuales: 鈥淟os guardianes y los interrogadores rebos谩bamos de instinto sexual, porque 茅ramos muy j贸venes y nunca sal铆amos de all铆, as铆 que, cuando llegaban mujeres detenidas, corr铆amos a mirarlas鈥.

En Argentina hubo relaciones sentimentales que se desarrollaron entre las tinieblas del mayor centro de represi贸n de la dictadura. Historias basadas en situaciones de indefensi贸n y dominio absolutos, donde se mezclaron la fascinaci贸n por el enemigo, el sometimiento y el instinto de supervivencia.

Hubo m谩s 鈥渁mores perversos鈥 en niveles m谩s bajos y menos duraderos, que el alto mando naval acept贸 como consecuencias naturales de la 鈥渞ecuperaci贸n鈥 de mujeres subversivas. Nilda 鈥淢un煤鈥 Actis, una de las prisioneras supervivientes explic贸: 鈥渆n aquellas circunstancias pod铆a darse cualquier cosa, incluso enamorarse y odiarse. Los sentimientos eran muy complejos. Pasaban los meses y se iban estableciendo relaciones.

Hubo salidas nocturnas de la ESMA que se hicieron habituales, como descanso de los militares y terapia para los 鈥渞ecuperables鈥. Al final de la jornada de trabajo, un pu帽ado de marinos invitaban a sus enemigos favoritos a cenar en restaurantes. Siempre hab铆a mayor铆a de mujeres, seleccionadas entre las presas m谩s atractivas, a las que proporcionaban ropas, maquillaje y perfumes. Y muchas noches el grupo bailaba hasta la madrugada en la discoteca. Algunas prisioneras sobrevivieron 鈥渆ntre grilletes y perfumenes鈥. 鈥渆sa frase es de Elisa Tokar, que estaba engrilletada cuando uno de los oficiales le regal贸 un perfume franc茅s. Absurdo. Pero ellos cre铆an que la militancia nos hab铆a hecho perder feminidad, ya que no respond铆amos a su concepto de mujer bien vestida, pintadita鈥 脥bamos con 鈥渏eans鈥, parec铆amos medio 鈥渉ippies鈥; 茅ramos 鈥渙tra cosa鈥. Realment4e dec铆an que 鈥渘os estaban recuperando鈥 para la sociedad, y peinarnos o perfumarnos formaba parte de nuestra recuperaci贸n. As铆 que ten铆amos que estar lo mejor vestiditas y peinaditas posible. Lo m谩s horroroso es que ellos segu铆an secuestrando y, cuando acababan de torturar, te ordenaban: 鈥淧onete bonita, que vamos a cenar鈥. Y esa noche ten铆as que salir con tu mejor cara. Era todo muy perverso鈥.

En aquel ambiente de violencia y soledad extremas se crearon las condiciones precisas para que se produjeran extra帽os acercamientos entre opuestos. Y ambas partes experimentaron cierta fascinaci贸n por los contrarios, seguramente a partir de la formaci贸n y el car谩cter militar que ten铆an en com煤n.

-鈥淓l Tigre鈥 Acosta nos acusaba de destruir los matrimonios de los marinos-explic贸 鈥淢un煤鈥-, porque con nosotras hab铆an conocido a 鈥渙tro tipo de mujeres鈥, con unos objetivos de vida y hasta una forma de movernos diferente: 鈥淯stedes saben criar hijos y cocinar, pero tambi茅n tocar la guitarra, empu帽ar un arma o discutir de pol铆tica鈥 Nada que ver con nuestras esposas鈥. Yo no s茅 hasta qu茅 punto nos idealizaban. Porque, si de verdad hubieran pensado que 茅ramos unas mujeres tan鈥 b谩rbaras鈥, nos habr铆an dejado vivas a todas. Y de la misma forma que te dec铆an: 鈥淵o te respeto como militar que soy, porque vos os jug谩s la vida por tus ideas鈥, te torturaban y te mataban 鈥渃on todo respeto鈥.

Miriam Levin corrobor贸: 鈥淟os represores se hab铆an acostumbrado a permanecer mucho tiempo en la ESMA. No iban a charlas con sus esposas y a ver crecer a sus hijos. Si alguna compa帽era les preguntaba por qu茅, respond铆an que con nosotras ten铆an m谩s cosas en com煤n. Uno dec铆a que su mujer s贸lo le preguntaba si el s谩bado iban a llevar la sombrilla al Centro Naval, y otro contaba que la suya estaba haciendo un curso de modelo y, cuando 茅l llegaba a casa, le desfilaba鈥 todos aseguraban que no pod铆an compartir con sus familias lo que estaban viviendo en la ESMA, mientras que con nosotras hablaban de todos los temas. Y repet铆an: 鈥淧ens谩bamos que mujeres como ustedes s贸lo exist铆an en las pel铆culas; mujeres que saben de armas, que se echan a la calle, que pelean codo a codo con los hombres鈥. En el fondo, estaban seducidos por nuestra imagen de combatientes. Tal vez las guerrilleras presas tambi茅n sintieran alg煤n tipo de equ铆voca identificaci贸n con sus captores, si en ellas perviv铆a el militarismo infantil de Montoneros, cuyos militantes se autodenominaban 鈥渟oldados de Per贸n鈥, se complac铆an en el empleo de estructuras y lenguajes castrenses, y llegaban al extremo de vestir uniformes para asistir a reuniones clandestinas. Pero esa atracci贸n, sino entre iguales si entre parecidos, es todav铆a un tab煤 para las mujeres sobrevivientes de la ESMA, que prefieren centrar sus argumentos en la violencia, la indefensi贸n y el instinto de supervivencia a la hora de explicar aquellas extra帽as relaciones.

-Si hubo emparejamientos, se debieron al ejercicio machista del poder por parte de algunos secuestradores, que acaso sent铆an que obraban una 鈥渞edenci贸n鈥, como si se dijeran 鈥渕at茅 aq muchas, pero salv茅 a una y la hice m铆a鈥. Pero las mujeres estuvimos en una situaci贸n muy distinta. Muchas se vieron confundidas por gestos de protecci贸n o aparente bondad de sus verdugos, cuando viv铆an en condiciones de gran vulnerabilidad. Cualquier actitud amable te puede quebrar cuando est谩s secuestrada, asustada, aislada, muerta de fr铆o, no sabes qu茅 ha sido de tus hijos鈥 Y uno de los represores te promete averiguar c贸mo est谩n, te da una manta y te promete que no te va a torturar m谩s. Si entonces aceptas una relaci贸n sexual, te queda una carga de culpa. Pero es injusto, porque no se puede hablar de consentimiento en un campo de concentraci贸n, sino de violencia. Es cierto que hubo otra clase de relaciones, tal vez producto de un c谩lculo. Pero tambi茅n hay que entenderlas. Porque, si hubiera sido al rev茅s, todo el mundo hubiera dicho 鈥渜ue pillo eres, c贸mo sedujiste a tu guardiana para mejorar tu situaci贸n鈥.

Se formaron algunas parejas que duraron mucho. 鈥淔ueron fen贸menos muy extra帽os. Porque ninguna de ellas era 鈥渃ualquier mujer鈥, sino que todas ten铆an puestos importantes en Montoneros. Pero en la p茅rdida absoluta de la identidad, b谩sicamente era mejor estar cerca de los represores que de las Madres de la Plaza de Mayo. Creo que realmente fueron 鈥渕inas鈥 que entraron en la misma patolog铆a que aquellos tipos. 驴C贸mo mierda se puede tener hijos con un hombre que te tortur贸? Es algo absolutamente enfermo por ambas partes.

XVII. MAL Y NI脩OS.

En los centros clandestinos de detenci贸n de Argentina se lleg贸 a torturar a ni帽os, siguiendo las indicaciones del doctor Berg茅s, seg煤n el cual cualquier persona con m谩s de 25 kilos de peso pod铆a ser objeto de tormento f铆sico sin que la edad tuviera importancia.

Por su parte, el conocido fen贸meno de los 鈥渂eb茅s robados鈥 se realiz贸 con vencidos los represores de haber mejorado sus destinos al impedir que crecieran en 鈥渇amilias de subversivos鈥.

Casi todos los ni帽os robados quedaron en manos directamente vinculadas al aparato represivo, cuando no en poder de los verdugos de sus madres. La tesis oficial, acu帽ada en los m谩s altos c铆rculos castrenses, aseguraba que esas 鈥渁dopciones鈥 al margen de la ley constitu铆an el mejor destino que pod铆a darse a los 鈥渄escendientes de elementos subversivos鈥, para evitar que crecieran en los ambientes donde se formaron sus padres, y garantizar su educaci贸n en el seno de familias conservadoras y cristianas. Con ello, las Fuerzas Armadas pretend铆an 鈥渟alvar espiritualmente鈥 a los hijos de sus enemigos, como si la ideolog铆a fuera una enfermedad hereditaria. Una teor铆a compartida por la inmensa mayor铆a de los uniformados con su mentalidad formada en r铆gidos 鈥減rincipios morales y religiosos鈥.

-La idea que hab铆a en el aparato militar era que los hijos de los terroristas ten铆an que ser terroristas, que tarde o temprano acabar铆an si茅ndolo. Y se actu贸 pensando que se los rescataba de ese destino fatal. No por bondad, sino porque pol铆ticamente se quiso impedir que eso ocurriese.

-La mayor铆a de los chicos apropiados que han averiguado la realidad han repudiado a sus falsos padres.(鈥)

鈥淪e privilegiaba a las prisioneras m谩s j贸venes y bonitas, sobre todo a las rubias de ojos grandes, porque esperaban que les proporcionaran ni帽os hermosos y saludables鈥. Mataron a una 鈥減orque era muy fea y nadie iba a tener inter茅s en quedarse con su beb茅鈥. Susana Reyes, sobreviviente del Vesubio, narr贸 que uno de sus carceleros, apodado 鈥渆l Polaco鈥, le daba fruta y le dec铆a: 鈥淎limentate bien, porque tu cr铆o va a ser para m铆鈥. Poco antes de parir, recibi贸 de 茅l un regalo para el ni帽o, que denotaba su mentalidad enferma; una peque帽a capucha negra como las impuestas a los detenidos. Se seleccionaba a las mujeres 鈥減ara quedarse con sus cr铆as, como se hace con los perros鈥.

XVIII. CONCLUSI脫N.

Acaso se pueda perdonar, pero no cabe olvidar cuantas barbaridades se cometieron, porque el perd贸n depende de nuestra voluntad, pero no as铆 el olvido.

驴Vali贸 la pena? El almirante Elmo Zumwalt concluy贸 sobre el uso del 鈥渁gente naranja鈥 que dej贸 medio mill贸n de muertos y 650.000 enfermos: 鈥淐reo que nuestros esfuerzos en Vietnam fueron algo peor que in煤tiles. Habr铆amos hecho mejor si nunca nos hubi茅semos metido en ese conflicto鈥.

鈥淣ing煤n militar duerme tranquilo, ni en las guerras revolucionarias ni en las guerras convencionales. Porque es muy dif铆cil dormir tranquilo cuando uno tiene que matar, herir o maltratar a un semejante.鈥

Se cuenta que la prisionera Gabriela Geuna se despidi贸 con un abrazo del oficial que mandaba el pelot贸n de fusilamiento: 鈥淎unque vos no lo sep谩s鈥, le habr铆a dicho, 鈥渟os un ser humano y contigo me estoy despidiendo de la Humanidad鈥.

Alfredo Velasco