October 16, 2021

Los blancos gritan hoy: ‘隆hemos descubierto la tierra de Brasil!’ Pero nuestros antepasados conocen esta tierra desde siempre.

Davi Kopenawa, cham谩n yanomami conocido como el Dal谩i Lama de la Selva, Brasil





La campa帽a #DescolonizaLaHistoria – #MayflowersKill es una colaboraci贸n entre ind铆genas americanos y Survival International para dar visibilidad a la historia del genocidio de los pueblos ind铆genas a nivel internacional, mostrar c贸mo se sigue repitiendo en Am茅rica y otros continentes, y hasta celebrando, y c贸mo puede y debe erradicarse.

Hace m谩s de 500 a帽os, el 12 de octubre de 1492, la expedici贸n dirigida por Crist贸bal Col贸n lleg贸 a una isla de las Bahamas llamada Guanahani por sus habitantes ind铆genas (los ta铆nos), y que los conquistadores espa帽oles rebautizaron como San Salvador. Este fue el primer contacto duradero entre europeos y los habitantes del continente americano.

La llegada de Col贸n al continente americano supuso el comienzo de una historia de exterminio por enfermedades importadas contra las que los ind铆genas no ten铆an inmunidad, pero tambi茅n por la violencia, esclavitud, saqueo, robo de tierras y recursos que llega hasta nuestros d铆as.

Se estima que solo hacia 1600, 56 millones de ind铆genas hab铆an muerto a causa de la llegada de los espa帽oles al continente americano (alrededor de un 90% de la poblaci贸n).

Todav铆a ves muchos de los efectos, las consecuencias de esos contactos, porque no fueron deseados.

Chagabi, del pueblo ind铆gena ayoreo-totobiegosode, Paraguay

Unos a帽os despu茅s, en 1620, el barco Mayflower (Flor de mayo) transport贸 a unos 100 refugiados puritanos (llamados “peregrinos”) a Am茅rica del Norte. Los colonos, escapando de la persecuci贸n y la discriminaci贸n en Inglaterra, recibieron la ayuda de los ind铆genas para sobrevivir en esta nueva tierra, para ellos hostil. Sin embargo, la bienvenida dada a los colonos no fue rec铆proca. Tras la llegada del Mayflower vinieron a帽os de invasi贸n, guerra y enfermedad que acabaron por exterminar a casi la totalidad de la poblaci贸n ind铆gena de Am茅rica del Norte.

Es pr谩cticamente un milagro que sigamos aqu铆. Somos descendientes de un Pueblo que sobrevivi贸 a un intento de genocidio, la p茅rdida de las vidas de nuestros antepasados, el olvido de nuestra espiritualidad, nuestra cultura, nuestras tierras y recursos naturales, todo por una percepci贸n distorsionada de superioridad occidental y un autoproclamado derecho divino a dominar a otra gente. Somos dolorosamente conscientes de que no debe permitirse que la historia se repita.

La presidenta Cheryl Andrews-Maltais, Aquinnah Wampanoag

Y sin embargo, la historia se repite una y otra vez. El genocidio y la discriminaci贸n a煤n recorren el continente americano. Est谩n presentes en el 铆ndice extremadamente alto de pobreza, enfermedad, alcoholismo, abusos dom茅sticos, brutalidad policial, encarcelamientos, asesinatos, suicidios, as铆 como la baja esperanza de vida de los ind铆genas americanos comparada con la de los descendientes de los inmigrantes europeos.

Actualmente, los pueblos ind铆genas no contactados de la selva del Amazonas y del Chaco paraguayo contin煤an siendo sometidos a contactos forzados y letales con for谩neos y al robo de sus tierras. Estos contactos a menudo resultan en la muerte en pocos a帽os de, al menos, la mitad de su poblaci贸n. A veces mucho m谩s…

La COVID-19 es la 煤ltima de las numerosas enfermedades importadas que amenazan la vida de los pueblos ind铆genas de Am茅rica. Su supervivencia es una cuesti贸n moral y de justicia. Ellos son una parte esencial de la diversidad humana pero adem谩s la defensa de sus derechos es crucial para luchar contra la p茅rdida de la biodiversidad, de la que todos dependemos. Los pueblos ind铆genas son los mejores guardianes de la naturaleza.

Estas tragedias son criminales y surgen del racismo perpetuado por la sociedad colonial a煤n vigente.

鈥淟a invasi贸n provoc贸 que muy pocos hablen nuestra lengua madre y muy pocos contin煤en las formas antiguas ceremoniales, porque a trav茅s del dolor terror esclavitud, violaci贸n, sometimiento y terribles acciones quer铆an borrarnos, quer铆an desaparecer nuestro linaje. Pero nuestra fortaleza de esp铆ritu es m谩s grande y seguimos existiendo.

X贸chitl, Chichimeca / Zapoteca

A pesar de todo, los supervivientes que pueden contin煤an resistiendo y defendiendo sus tierras, su identidad y exigiendo respeto.

Entonces 驴por qu茅 hablamos de descolonizar la historia? Aunque parezca incre铆ble, este genocidio del pasado no solo se sigue repitiendo, si no que tambi茅n se celebra. Todos los a帽os, el 12 de octubre, Espa帽a y algunas naciones de Am茅rica Latina, conmemoran por todo lo alto el 鈥渄escubrimiento鈥 de Am茅rica durante el 鈥淒铆a de la Hispanidad鈥. Esta celebraci贸n es humillante para los ind铆genas del presente y una apolog铆a del colonialismo y del genocidio. No hay nada que celebrar.

鈥淟os colonos no pod铆an ignorar que los habitantes ind铆genas de Nueva Inglaterra reclamaban la tierra. Sin embargo, tras haber racionalizado su justa posici贸n como la gente m谩s civilizada, los colonos consideraron m谩s significativa su reclamaci贸n y usurparon o manipularon los derechos de los nativos.

Paula Peters, Mashpee Wampanoag

Esta historia se replica en otras partes del mundo, especialmente en Am茅rica del Sur donde muchos ind铆genas contin煤an siendo sometidos a primeros contactos letales con for谩neos. A menudo ello conlleva la muerte en pocos a帽os de, al menos, la mitad de su poblaci贸n. A veces mucho m谩s…

Comprueba en este mapa interactivo algunos poderosos testimonios de por qu茅 este hecho hist贸rico no es motivo de celebraci贸n:

Pero el nuevo colonialismo no acaba ah铆. Los libros de texto escolares, tanto en Espa帽a como en varios pa铆ses de Am茅rica Latina, siguen refiri茅ndose a la llegada de Col贸n a la isla de Boh铆o como 鈥渆l descubrimiento鈥 de Am茅rica. 隆Pero Am茅rica no fue descubierta! El continente llevaba habitado desde miles de a帽os atr谩s. Y esos mismos libros ignoran adem谩s la historia, cultura y pasado de los pueblos ind铆genas que fueron sometidos.

Los museos europeos enaltecen sus vitrinas con piezas de arte, c贸dices, momias, objetos rituales y sagrados fruto del saqueo que los pueblos ind铆genas sufrieron.

Las plazas de las ciudades europeas exhiben las estatuas de los conquistadores, l铆deres de monstruosas matanzas.

Y sin embargo Europa olvida, por ejemplo, que los ind铆genas americanos salvaron al viejo continente de las peri贸dicas hambrunas de la Edad Media: 隆la patata, el tomate, los pimientos, alimentos base de la dieta 鈥渕editerr谩nea鈥, fueron importados de Am茅rica!

Estos son solo algunos ejemplos de por qu茅 la historia de Am茅rica sigue colonizada. Survival International denuncia que este pensamiento colonial es humillante para los pueblos ind铆genas y ayuda a perpetuar el genocidio en Am茅rica.

Celebrarlo [el genocidio] es dar armas para que nos sigan sometiendo, para que nos sigan humillando.

X贸chitl, Chichimeca/Zapoteca

La descolonizaci贸n de la historia es fundamental para dar visibilidad a la lucha de los pueblos ind铆genas, para el reconocimiento de sus derechos, por su supervivencia鈥 隆y tambi茅n por la nuestra!

隆La campa帽a #DescolonizaLaHistoria – #MayflowersKill lucha por esto y te invita a unirte! Por los ind铆genas, por la naturaleza, por la humanidad.

