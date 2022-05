Descolonizar la conservación

鈥淧rimero fuimos despojados en nombre de reyes y emperadores, luego del desarrollo del Estado y ahora de la conservaci贸n鈥, dijeron los delegados ind铆genas al Quinto Congreso Mundial de Parques organizado en 2003 por la Uni贸n Internacional para la Conservaci贸n de la Naturaleza (IUCN) en Durban, Sud谩frica. Su contundente testimonio contra la definici贸n unilateral de 谩reas protegidas en sus territorios parec铆a anticiparse al mensaje de Kofi Annan, por entonces secretario general de la ONU, en el que afirmaba que en algunas 谩reas los pueblos son parte del ecosistema, pero otras 鈥渄emandan protecci贸n estricta, bordes r铆gidos y una ausencia de actividad humana鈥. Este modelo conservacionista es tributario de las ideas de Theodore Roosevelt, 26掳 presidente de Estados Unidos, quien desde 1901 cre贸 centenares de bosques nacionales y decenas de reservas y parques en m谩s de noventa millones de hect谩reas habitadas por nativos americanos. Con diferencias y matices locales, la conservaci贸n estricta o de fortaleza (fortress conservation en ingl茅s) se extendi贸 a todo el globo. 驴Las 谩reas de conservaci贸n estricta son una divisi贸n artificial que complica m谩s de lo que ayuda? Peor a煤n: 驴son una idea terrible? Por Valeria Foglia (Emergencia en la Tierra).

Un trabajo reciente de Colin Luoma, profesor de la Facultad de Derecho de Brunel, en Londres, e investigador del Minority Rights Group International (MRG), ech贸 luz sobre algo siniestro: el modelo tradicional de conservaci贸n de la naturaleza que llevan adelante algunas ONG se traduce en violaciones a los derechos humanos de poblaciones ind铆genas.

