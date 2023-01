–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga January 12, 2023 26 puntos de vista

Ashraf Amra/UNRWA Espa帽a

CP

Cientos de edificios destruidos, cortes de luz, escasez de suministros y cuarenta y ocho personas fallecidas. Estas fueron las terribles consecuencias de la ofensiva militar israel铆 que asol贸 Gaza el pasado agosto. Meses despu茅s, el eco de los heridos y de la desolaci贸n sigue resonando con fuerza en los 365 km虏 en los que intenta sobrevivir la poblaci贸n palestina. Para esta familia, el consuelo no existe.

Ahmad, de once a帽os, y Moamen, de cinco, cruzaron la calle que separaba su casa del mercado. Unos segundos despu茅s, una fuerte explosi贸n alert贸 a sus padres y su abuela, quienes salieron de casa en busca de los hermanos. La imagen que encontraron fue desoladora: sus peque帽os cuerpos estaban en la acera cubiertos de sangre. Una bomba hab铆a ca铆do en el mercado. Ahmad y Moamen fueron asesinados.

De las cuarenta y ocho personas que murieron en los bombardeos, diecisiete eran menores de edad. Ahora solo quedan sus recuerdos y el desgarrador dolor de sus familias. Nada justifica la violencia pero, 驴asesinar a ni帽os?, 驴c贸mo puede seguir sucediendo algo as铆? Son palestinos, y parece que para muchos no importan.

Los bombardeos son, en realidad, un arma m谩s en la larga lista utilizada por Israel para destruir Gaza. Matan las bombas, por supuesto, pero tambi茅n la falta de electricidad, de oportunidades de trabajo, de permisos para salir de la zona y recibir tratamiento鈥 Gaza est谩 al borde del colapso porque, en 2007, Israel impuso sobre la Franja un bloqueo por tierra, mar y aire.

Esto, adem谩s de ser totalmente contrario al Derecho Internacional, supone una violaci贸n masiva de los Derechos Humanos. En Gaza viven m谩s de 1,9 millones de personas y te preguntar谩s, igual que seguimos haciendo nosotros, qu茅 ha hecho la Comunidad Internacional en estos a帽os. La respuesta es clara y contundente: absolutamente nada.

Por eso hemos lanzado esta recogida de firmas, para exigir el fin del bloqueo sobre la franja de Gaza.

驴Qu茅 supone un bloqueo como este?

La estrategia sobre Gaza ha sido la de convertir la Franja en una c谩rcel a cielo abierto. La poblaci贸n vive sin libertad para salir de los escasos kil贸metros de extensi贸n de un territorio donde todo escasea. La crisis humanitaria es grav铆sima y la gran mayor铆a de los hogares dependen, 煤nica y exclusivamente, de la ayuda de las organizaciones.

Los pasos fronterizos est谩n bloqueados y controlados por fuerzas israel铆es y conseguir un permiso para salir de Gaza es una odisea que puede tardar semanas, meses o incluso a帽os en tener luz verde. La llegada de suministros es escasa, el paro est谩 disparado y es pr谩cticamente imposible reconstruir los colegios y los hogares destruidos tras los ataques. As铆 est谩n viviendo ahora mismo, entre escombros:

Est谩n encarcelados en su propia tierra, sin oportunidades y sin esperanza. Su situaci贸n es insostenible y la poblaci贸n est谩 asfixiada. 驴Lo vamos a permitir? Ay煤danos a cambiar todo esto, ay煤danos a luchar por la poblaci贸n refugiada de Palestina >>



Los m谩s de quince a帽os de bloqueo afectan, y mucho, a la salud de las mujeres, hombres y ni帽os que habitan la franja de Gaza. En los 煤ltimos a帽os, el n煤mero de suicidios ha aumentado de manera alarmante (y cada vez son m谩s j贸venes quienes toman esta decisi贸n) y la poblaci贸n infantil de la Franja, que representa a m谩s del 50% de sus habitantes, necesita ayuda psicol贸gica urgente.

Pero, 驴sabes lo peor? El bloqueo israel铆 ha provocado que los escasos centros de salud de Gaza est茅n sin recursos, materiales y tecnolog铆a suficiente. Cuando una persona enferma de gravedad y no hay tratamiento para su enfermedad dentro de la Franja, su 煤nica soluci贸n es salir de Gaza. Y entonces, queda en manos de Israel otorgarle ese permiso o no. Hay ni帽os y adultos con c谩ncer que no reciben su quimioterapia, hay padres que no pueden acompa帽ar fuera de Gaza a sus hijos con tan s贸lo unos meses de vida. Basta, no puede seguir as铆.

Desde el primer d铆a, UNRWA ha estado a su lado, y lo seguir谩 estando, pase lo que pase, pero nosotros no queremos que la vida de 1,9 millones de personas dependa, 煤nica y exclusivamente de nuestra ayuda. Queremos soluciones justas y definitivas y, por eso, exigimos que se ponga fin a esta horrible situaci贸n. Pero no lo podemos hacer solos.

Hemos creado una petici贸n en la que m谩s de 40.000 personas ya han firmado para que el fin del bloqueo sea una realidad. Como muchas veces se ha dicho, solo el pueblo salva al pueblo, y esta puede ser una ocasi贸n 煤nica de demostrarlo. Estamos buscando a mujeres y hombres comprometidos, valientes y que no quieren mirar para otro lado cuando las c谩maras se apagan y el sufrimiento de estas personas ya no “es noticia”. Te estamos buscando a ti, 煤nete y firma nuestra petici贸n Tu voz debe alzarse junto a las nuestras para romper el silencio en Gaza.

P煤blico