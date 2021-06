Desconocer la deuda externa para combatir la pobreza y la pandemia

Ante la creciente crisis social, el Gobierno mantiene un fuerte ajuste a las jubilaciones y asignaciones. No hay IFE para los precarizados y desempleados. Con la pobreza superando el 42 %, es urgente tomar medidas de fondo para recomponer los ingresos de la mayor铆a de la poblaci贸n.

Incluimos informes del Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participaci贸n de lxs Trabajadorxs, que integra la Oficina de Salud Laboral de APA sobre la importancia de la inclusi贸n legal del COVID-19 en el listado de la Ley de Riesgos del Trabajo. Y del impacto de la pandemia sobre el mercado de fuerza de trabajo del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Aut贸noma).

Jubilaciones y AUH se hundieron entre un 10 % y 15 % en el 煤ltimo a帽o

La nueva ley de movilidad (Ley 27.609) votada el a帽o pasado fue acompa帽ada de declaraciones del Gobierno que negaban se trate de un ajuste, pero los n煤meros publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el primer trimestre del a帽o, dejan claro el ataque sobre los jubilados, pensionados y aquellos que cobran asignaciones. Adem谩s los empleados estatales tambi茅n se vieron perjudicados como parte del ajuste para poder cumplir con las exigencias del FMI.

En el informe presentado afirman que las asignaciones familiares y por hijo (a las cuales se destin贸 $ 125.855 millones) presentaron una disminuci贸n de 15,5 % en el primer trimestre, en comparaci贸n al mismo per铆odo del a帽o pasado, teniendo en cuenta la inflaci贸n. La suba de precios que lleg贸 al 13 %, en los primeros tres meses del a帽o, fue superior al de las jubilaciones y pensiones que tuvieron un incremento de s贸lo 8,07 %, en marzo. Por esto el Estado destin贸 un 10,5 % menos, en t茅rminos reales, para los jubilados y pensionados (en el primer trimestre) que en 2020.

Eugenio Semino, el Defensor de la Tercera Edad en CABA, fue contundente: 鈥渁 pocos meses de haberse cambiado la forma de c谩lculo de la movilidad vemos c贸mo los jubilados entre el trimestre octubre, noviembre y diciembre del a帽o pasado, enero, febrero y marzo, vieron c贸mo perdieron respecto a la inflaci贸n general doce puntos m谩s de poder adquisitivo de su haber鈥.

Desde el Gobierno afirman que la baja en el gasto en prestaciones sociales, que alcanz贸 un total $ 958.224 millones y tuvo una ca铆da real de 8,3% en relaci贸n a igual per铆odo de 2020, fue compensado por la ampliaci贸n del Repro y el ATP, pero estas partidas representan una peque帽a parte de lo recortado. Al programa Potenciar Trabajo se destin贸 $ 31.912 millones y a las Pol铆ticas Alimentarias $ 29.251 millones, al REPRO II $14.012 millones y al Salario Complementario en el marco del AETP $ 10.296 millones. Los cuatro sumados no llegan a igualar una sola de las rondas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgadas durante el 2020 y que fue eliminado para 2021.

Por su parte, los recursos provenientes de la Seguridad Social sumaron $ 448.913 millones, lo que implic贸 una ca铆da de 8,4% interanual. El informe se帽ala que: 鈥渟e verificaron ca铆das en la comparaci贸n interanual de la cantidad de aportantes al sistema y de la remuneraci贸n imponible鈥 y agrega: 鈥淧or la baja en el empleo registrado y el atraso en los salarios nominales, desde junio de 2018 la masa salarial se ubica sistem谩ticamente por debajo del 脥ndice de Precios al Consumidor鈥. Adem谩s en comparaci贸n con el 2020, lo destinado a los salarios de los empleados estatales cay贸 un 6,5 % (siempre teniendo en cuenta la inflaci贸n). Esto refleja el grave empeoramiento del empleo tanto privado como p煤blico.

Pese a la crisis econ贸mica, el alza de los precios internacionales de los alimentos, como la soja o la carne, generaron un crecimiento importante en lo recaudado por los derechos de exportaci贸n; pasaron de implicar el 12 % de los ingresos tributarios al 20 %. La suba podr铆a haber sido mayor si el Gobierno no hubiese otorgado una serie de beneficios a las grandes multinacionales exportadoras. Pero estos recursos no est谩n siendo puestos en funci贸n de las necesidades de las grandes mayor铆as, cuando m谩s del 42 % de la poblaci贸n se encuentra en la pobreza.

Alberto Fern谩ndez s贸lo anunci贸 un bono de $ 15.000 para las familias del AMBA que cobran la AUH y los que integran las categor铆as m谩s bajas del monotributo como paliativo ante las nuevas medidas de restricci贸n a la circulaci贸n. Si el IFE que totaliz贸 $ 30.000 en seis meses no pudo evitar la profundizaci贸n de la crisis social, mucho menos lo har谩 esta medida limitada.

El Gobierno elige recortar las ayudas sociales para seguir ajustando el Presupuesto en funci贸n de las exigencias del FMI. Una deuda fraudulenta que no ha dejado de crecer a un ritmo acelerado en las 煤ltimas cuatro d茅cadas y provocando un saqueo constante de los recursos del pa铆s. Las familias trabajadoras y los jubilados no pueden seguir pag谩ndola a costa de pasar hambre, es urgente declarar el desconocimiento soberano de la deuda externa y poner en primer lugar combatir la pandemia y la pobreza.

Si Mingo lo dice鈥

Domingo Cavallo afirm贸 que Mart铆n Guzm谩n 鈥減uede exhibir los resultados de los cuatro primeros meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado鈥.

Cavallo dijo que: 鈥渦n examen m谩s detallado de las cuentas fiscales de enero a abril de 2021 pone de manifiesto que el ajuste fiscal que se est谩 produciendo es consecuencia de un gran aumento de la recaudaci贸n impositiva y de un atraso importante de las prestaciones de la seguridad social y de los sueldos p煤blicos en comparaci贸n con el resto de los gastos鈥. Tambi茅n agreg贸 como motivo: 鈥渓a aceptaci贸n, hasta ahora sin grandes reclamos, de aumentos a los jubilados muy por debajo de la tasa de inflaci贸n鈥.

Pese a que desde el Gobierno repiten que est谩n aumentando la ayuda social y que los jubilados no est谩n perdiendo con la inflaci贸n, los n煤meros muestran otra cosa y un neoliberal como Cavallo ve con agrado esas cifras. Seg煤n los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) los fondos destinados para las jubilaciones en primer cuatrimestre del 2021 cayeron m谩s de un 10 % en comparaci贸n con el mismo periodo del 2020 y las prestaciones sociales en m谩s de un 40 %, gracias a la eliminaci贸n del IFE.

El autor del corralito analiz贸 que: 鈥淓l ministro Guzm谩n conf铆a en que este comportamiento de las cuentas fiscales no empeore en los pr贸ximos meses, con lo cual podr铆a llegar a sobre cumplir la meta de reducci贸n del d茅ficit fiscal primario. Eso le dar铆a un importante argumento en la negociaci贸n con el FMI鈥.

Cavallo concluy贸 su an谩lisis alentando a Guzm谩n a mantener el ajuste en el tiempo y que no sea algo circunstancial, al opinar que 鈥渆l curso de las cuentas fiscales no puede ser tomado como un avance sostenible hacia el equilibrio fiscal que necesitar铆a la econom铆a para poder encarar un programa antiinflacionario con chances de 茅xito.鈥

Al respecto, se帽ala el Lic. H茅ctor L. Giuliano en su art铆culo 鈥淒estino Emisi贸n鈥 del 8.5.2021: 鈥淸鈥

La tr铆ada Oficialismo-Clase Pol铆tica-Medios est谩 empe帽ada en hacerle creer a la Opini贸n P煤blica que el Estado Argentino financia su D茅ficit Fiscal con Emisi贸n Monetaria cuando ello, estrictamente hablando, no es cierto:

鈥 Primero, porque el Tesoro no se financia con el emisionismo del BCRA sino con el endeudamiento del BCRA, sin apelar entonces a una emisi贸n monetaria directa y aut贸noma.

鈥 Segundo, porque ni siquiera se llega hoy a financiar realmente el Gasto P煤blico con emisi贸n dado que la mayor铆a de la impresi贸n de billetes se hace para sostener el costo del endeudamiento del BCRA -el pago de los intereses propios- antes que las necesidades financieras de la Tesorer铆a.

Se est谩 enga帽ando al Pueblo Argentino vendi茅ndole la idea de que la culpa de todos los males de la Econom铆a Argentina deviene de la Emisi贸n Monetaria sin respaldo para financiar el D茅ficit Fiscal y que la misma es la causa de la Inflaci贸n cuando el verdadero problema de fondo es la Deuda鈥 y la Inflaci贸n que generan los Intereses de dicha Deuda鈥.

El Frente de Todos pag贸 USD 10 millones diarios a organismos internacionales y otros Estados

El lunes 31 de mayo venc铆a la 煤ltima cuota de la deuda con el Club de Par铆s por US$ 2.400 millones, el Gobierno decidi贸 no pagarla por el momento buscando llegar a un arreglo para aplazarla dentro de los 60 d铆as previstos en el acuerdo firmado por Axel Kicillof en 2014 con el organismo.

La gesti贸n del Frente de Todos viene optando por abonar todos los compromisos internacionales. Hasta el mes de abril, seg煤n los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), fueron destinados m谩s de US$ 6.000 millones para el pago de pr茅stamos en moneda extranjera (sumando los intereses y las amortizaciones) con organismos multilaterales de cr茅dito y otros Estados.

Alberto Fern谩ndez no se cansa de repetir que no quiere hacer recaer las consecuencias de la crisis sobre el pueblo, pero mientras sigue priorizando el pago de la deuda externa la pobreza alcanza a m谩s del 45 % de la poblaci贸n. Tampoco dej贸 de hacer crecer el endeudamiento. Desde principios del a帽o pasado la deuda externa acumul贸 un crecimiento de US$ 25.202 millones, acumulando un total en abril de US $338.501 millones, seg煤n los datos de la Secretar铆a de Finanzas.

De no llegar a un acuerdo con el Club de Par铆s, al pa铆s se le cobrar铆a una tasa del 9% en d贸lares retroactiva a mayo 2014 por el saldo a pagar, lo cual elevar铆a sustancialmente una vez m谩s el monto total. Una deuda con una porci贸n importante que corresponde a la dictadura militar y que Kicillof, cuando era ministro de Econom铆a, acept贸 casi se duplique al pasar de US$ 5.000 millones a US$ 9.600, una estafa sin final.

Con el FMI en el informe de abril (de la Secretar铆a de Finanzas) lo adeudado ascend铆a a U$S 45.827 millones, constituyendo uno de los pesos m谩s grandes que carga el Estado. Durante 2020 los pagos de inter茅s a organismos multilaterales, totalizaron US$ 1.994 millones, de los cuales el 65% (US$ 1.306 millones) corresponden al pr茅stamo Stand By del FMI; otros 300 millones de d贸lares fueron destinados en mayo para el mismo fin.

Para hacer frente a estos pagos y mostrarse 鈥渟ustentable鈥 a futuro el Frente de Todos viene llevando adelante un duro ajuste que m谩s all谩 de las diferencias internas todos sus legisladores aprobaron con el Presupuesto 2021 que fue votado en el Congreso. En el primer cuatrimestre del a帽o el resultado primario (sin tener en cuenta los pagos de deuda) de la administraci贸n p煤blica nacional arroj贸 un d茅ficit de apenas 0,2 % del PIB, contra 1,42 % en igual per铆odo de 2020; siete veces menos. Para lograrlo recortaron las jubilaciones en m谩s de un 10 % y las prestaciones sociales en m谩s de un 40 %, gracias a la eliminaci贸n del IFE.

El Mapa argentino de la pobreza

Bajo este t铆tulo, el informe realizado por el Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas (IPyPP) analiza c贸mo impacta la pandemia en las provincias argentinas. Claudio Lozano, integrante del Instituto, afirma: 鈥淓l impacto social de la pandemia qued贸 reflejado en la informaci贸n del INDEC para el segundo trimestre del 2020. 21 millones de pobres y casi 6 millones de hambrientos. Esta dram谩tica situaci贸n se distribuye en las diferentes regiones y provincias del pa铆s鈥

El economista de la CTA Aut贸noma y Diputado Nacional (MC), asever贸 que 鈥渃inco provincias superan la tasa de pobreza registrada a nivel nacional (47%), encabezadas por la Provincia de Buenos Aires (53,9), seguida por Chaco (50,8%), Salta (49,9%), R铆o Negro (48,4%) y Neuqu茅n (47,5%). Chaco, Buenos Aires, Santa Fe y Salta superan el promedio nacional en niveles de indigencia鈥.

鈥淓n este marco, y con estos datos, resulta inentendible que el Gobierno a煤n dude respecto a la necesidad o no de pagar el IFE 4 y que el proyecto de Presupuesto Nacional no incluya el IFE, no avance hacia un salario universal para la poblaci贸n en situaci贸n de desempleo e informalidad y que frente al aumento del hambre se reduzca la inversi贸n de recursos p煤blicos en los programas alimentarios鈥, remat贸 Lozano.

Las brechas

Los resultados aqu铆 presentados expresan las desigualdades estructurales que a nivel regional atraviesan las familias que habitan el suelo argentino, producto de las cuales el hecho de residir en una u otra provincia influye en la probabilidad de alcanzar umbrales materiales de vida que aseguren una reproducci贸n en condiciones adecuadas. En efecto, mientras la informaci贸n m谩s reciente indica que hay provincias donde al menos la mitad de la poblaci贸n es pobre, en otras jurisdicciones este guarismo desciende a un tercio de la poblaci贸n o incluso menos. Asimismo, la magnitud de la indigencia llega a quintuplicarse en las provincias m谩s golpeadas respecto a aquellas que alcanzan niveles m谩s bajos.

Por otra parte, este documento aporta un an谩lisis de la evoluci贸n que experimentaron estos indicadores en el 煤ltimo per铆odo, lo cual adquiere especial relevancia a fin de mensurar los efectos que provoc贸 la irrupci贸n de la pandemia en las distintas jurisdicciones. De esta manera, este informe complementa el an谩lisis de los resultados de pobreza e indigencia a nivel nacional que publicamos previamente.

La emergencia socioecon贸mica y sanitaria generada por la llegada del coronavirus, impact贸 sobre un cuadro social que ya se encontraba en estado cr铆tico, a causa del acelerado proceso de pauperizaci贸n experimentado desde el a帽o 2018 y los elevados niveles de informalidad y precariedad que alcanz贸 el mercado de trabajo en los 煤ltimos a帽os. Desde mediados de marzo del 2020, la situaci贸n epidemiol贸gica y las medidas de prevenci贸n adoptadas comenzaron a tener un fuerte impacto, como era esperable, tanto en la actividad econ贸mica como en la situaci贸n laboral. En el segundo trimestre, el PBI se contrajo un 16,3%, al tiempo que el empleo cay贸 a su nivel m谩s bajo desde el a帽o 2002, lo cual se tradujo en una p茅rdida de 3,7 millones de ocupaciones respecto al primer trimestre.

En los cuatro a帽os de Cambiemos los trabajadores perdieron un cuarto de su poder de compra

Por Magdalena R煤a

Durante la gesti贸n del gobierno de Cambiemos, los trabajadores perdieron m谩s de una quinta parte de su poder adquisitivo, teniendo en cuenta el nivel de inflaci贸n registrada en esa etapa. La pandemia agudiz贸 la cr铆tica situaci贸n que muchos asalariados ya ven铆an experimentando. La reactivaci贸n de la econom铆a en pandemia y su reconstrucci贸n en la pos pandemia debe darse de la mano de la recomposici贸n del salario real, que reactivar谩 el consumo, principal componente de la demanda que representa m谩s de dos tercios del PIB.

Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, la evoluci贸n de la Remuneraci贸n imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) fue de aproximadamente 214%, mientras que, en ese mismo periodo, la inflaci贸n seg煤n el 脥ndice de Precios al Consumidor de INDEC fue del 299%. Esto significa que durante los cuatro a帽os del gobierno de Cambiemos hubo un fuerte derrumbe del salario real de alrededor del 21,4%, lo que equivale a un desplome del poder de compra. Si se analiza la variaci贸n general del nivel de precios tomando el 脥ndice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), la ca铆da registrada de los salarios reales se torna m谩s profunda. Considerando a este 煤ltimo 铆ndice, el incremento de los precios ronda un 340% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, lo que equivale a una ca铆da del salario del 28,6%.

Esta dr谩stica situaci贸n para los trabajadores estables se profundiza con la pandemia. M谩s all谩 del empeoramiento de las condiciones econ贸micas y sociales de amplios sectores, la reducci贸n del salario real de los trabajadores estables tambi茅n resulta en un retroceso de la actividad a partir de la contracci贸n del consumo, que conforma la mayor parte del Producto Bruto Interno (PIB).

[鈥 En el presupuesto de 2021 se proyecta un repunte de la actividad y crecimiento del PIB del 5,5%. En este sentido, parece ser que el mejor camino para apuntalar la actividad econ贸mica consiste en reactivar el consumo interno y, para ello, recomponer los salarios reales. Considerando que el consumo privado representa alrededor del 70% del PIB -a junio de 2020, represent贸 el 68% del PIB, siendo el principal componente de la demanda global-, la reactivaci贸n del producto requiere un aumento de los ingresos de aquellos sectores que se vuelcan preponderantemente al consumo; y estos son los sectores de menores recursos, es decir, los de ingresos medios y bajos.

La pol铆tica neoliberal de la gesti贸n de Cambiemos ha dejado un saldo social escandaloso, que se profundiza con la crisis actual. Seg煤n INDEC el coeficiente de Gini (que es una medida de la desigualdad que indica mayores niveles de inequidad cuanto m谩s cerca se encuentre de 1) pas贸 de 0,427 del segundo trimestre de 2016 鈥攑rimer dato de la serie que publica actualmente el INDEC鈥 a 0,449 en el tercer trimestre de 2019. El empeoramiento de la estructura social de nuestro pa铆s en los 煤ltimos a帽os interrumpi贸 la tendencia de avance obtenida durante las gestiones kirchneristas, cuando se hab铆a logrado reducir ostensiblemente el Gini que hab铆a dejado la crisis del 2001, que arrojaba 0,538 para el a帽o 2002, seg煤n los datos del Banco Mundial. En pandemia, a junio de 2020, el Gini alcanza 0,451.

En el segundo trimestre de 2016, la brecha de ingresos promedio entre el decil m谩s rico (el 10% de la poblaci贸n con ingresos m谩s elevados) y el decil m谩s pobre (el 10% de la poblaci贸n con ingresos m谩s bajos) era de 19 veces. En el tercer trimestre de 2019, era de 23 veces. A junio de 2020, la brecha es de 25 veces. El 10% de mayores ingresos obtiene el 33% de los ingresos totales, mientras que el 20% m谩s rico obtiene alrededor del 50% de los ingresos totales, es decir, lo mismo que el restante 80%.

La tasa de desempleo pas贸 del 8,9%, en diciembre de 2019, a 13,1% en junio de 2020 (aunque se encontraba en 10,6% en el mismo periodo del a帽o anterior).

A junio de 2020, la tasa de empleo no registrado alcanza el 23,8%, el porcentaje de personas por debajo de la l铆nea de la pobreza es del 40,9% y el de personas indigentes, del 8,1%.

No se puede dejar de mencionar que esta situaci贸n afecta en mayor medida a las mujeres, dado que est谩n sobrerrepresentadas entre los sectores de menores ingresos. La brecha de ingresos promedio entre varones y mujeres es del 29%, lo que indica que los varones obtienen ingresos promedio 29% superior a los de las mujeres.

Las mujeres tambi茅n son las m谩s golpeadas por los efectos de esta pandemia. El Covid-19 tiene un mayor impacto en ellas, dado que el crecimiento de la pobreza, la mayor cantidad de tareas de cuidados y el aumento del desempleo las afecta de manera desproporcionada. Todo ello considerando la sobrerrepresentaci贸n de las mujeres en los sectores con ingresos por debajo de la l铆nea de la pobreza, en los sectores de empleo afectados por la crisis y en los sectores informales.

La pandemia desnuda el abandono de una enorme masa de excluidos y la desatenci贸n de los derechos econ贸micos, sociales y culturales, consagrados por la Constituci贸n Nacional a trav茅s del Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (que goza de jerarqu铆a constitucional) y en el art铆culo 14 bis. Sin embargo, pareciera ser que determinados sectores buscan atribuirle una jerarqu铆a inferior a estos derechos y otorgarles preeminencia a otros, como el de propiedad privada, con id茅ntico rango constitucional que los primeros.

[鈥Un trabajo realizado por Fabi谩n Amico (2015) en el CEFID-AR sobre los salarios reales en el largo plazo demuestra que, desde 1950, en t茅rminos reales siguieron una tendencia a la suba, alcanzando su pico m谩ximo en 1974. A partir de all铆 comienza una tendencia declinante que persiste hasta 2002, cuando alcanza un m铆nimo hist贸rico y desde all铆 comienza a revertirse. Durante el gobierno de Cambiemos, el aumento del desempleo y la ca铆da del salario real dieron por tierra con estas conquistas.

Teniendo en cuenta que el mensaje del proyecto de Ley del presupuesto del 2021 se帽ala el rol central que debe jugar el Estado en pos de fomentar la recuperaci贸n econ贸mica, partiendo de una situaci贸n de profunda recesi贸n, no puede perderse de vista que la recomposici贸n del salario real es un elemento crucial para apuntalar la demanda y reactivar la econom铆a. La recesi贸n desencadenada por las pol铆ticas del gobierno de Cambiemos y profundizada por la crisis del Coronavirus provoca un aumento de los niveles de desempleo que erosiona el poder de negociaci贸n de los asalariados, en un contexto en el cual persiste la inflaci贸n y existen fuertes presiones por una devaluaci贸n, a partir del cual los sectores m谩s favorecidos buscan reducir los salarios reales e incrementar su margen de ganancia. Deber谩 ser el Estado en este cr铆tico contexto quien gu铆e e impulse la recuperaci贸n.

ATE y UPCN aceptaron una recomposici贸n salarial del 35% con revisi贸n en noviembre

Se llev贸 a cabo la paritaria nacional para las y los trabajadores estatales en la sede del ministerio de Trabajo. En la misma, tanto ATE como UPCN aceptaron la oferta del Gobierno Nacional.

En la firma del acta, los dirigentes presentes en la paritaria dejaron asentado su aceptaci贸n a pesar que la pauta salarial era insuficiente respecto de la inflaci贸n actual ya que, se promovi贸 la revisi贸n y reapertura de convenios colectivos sectoriales m谩s postergados.

La recomposici贸n salarial ser谩 del 35% en 6 cuotas: 10% en junio, 5% en agosto, 5% en septiembre, 4% en diciembre, 6% en enero de 2022 y 5% en febrero del mismo a帽o. Adem谩s, se incluy贸 una cl谩usula de revisi贸n para el mes de noviembre.

Entre lo pactado, tambi茅n se acord贸 la continuidad y actualizaci贸n de los montos que se pagan en concepto de premios est铆mulos a la asistencia y los 4.000 pesos otorgados en 2020.

Asimismo, el reintegro por guarder铆a ser谩 del 35% a partir de junio sin cuotas.

En SINEP: El incremento en la asignaci贸n b谩sica de cada nivel escalafonario en un 4% previo de la aplicaci贸n del incremento acordado; equiparaci贸n de grados para los contratados que regularicen su empleo; ascenso al nivel escalafonario superior para la planta permanente sin concurso.

Convocar dentro de los pr贸ximos 45 d铆as a los sectores cient铆ficos t茅cnicos para proponer mejoras salariales.

En 90 d铆as, desde la CIOT, se elaborar谩 una propuesta de adecuaci贸n del CCTG 214/06 para adecuarlo al convenio 190 de la OIT.

Dentro de 90 d铆as, se pondr谩 a consideraci贸n el proyecto de modificaci贸n del r茅gimen de licencias, justificaciones y franquicias.

En rechazo a la paritaria firmada por las conducciones de UPCN y ATE con el gobierno nacional en la que se acord贸 un aumento del 35% en 6 cuotas, Juntas internas, organizaciones gremiales y agrupaciones de estatales de reparticiones nacionales realizaron el mi茅rcoles pasado una jornada de lucha.

En Ciudad de Buenos Aires, movilizaron con una caravana a la secretar铆a de Gesti贸n P煤blica, mientras que en distintas provincias hubo acciones de protesta.

Desde la Junta Interna de ATE Trabajo valoraron que en la jornada se reflej贸 鈥渆l amplio descontento frente a una paritaria de pobreza, avalada de manera inconsulta por las conducciones firmantes, sin atender las inquietudes y urgencias de las y los estatales鈥.

Les estatales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Naci贸n aseguraron que 鈥渟eguiremos en lucha por una verdadera recomposici贸n salarial para las y los estatales en general en la paritaria general; y para los/as trabajadores/as del ministerio en particular, a trav茅s de la exigencia de mecanismos sectoriales de compensaci贸n salarial, a nivel de nuestro organismo, hist贸ricamente relegado en ese plano鈥.

Por su parte, desde la Federaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Rep煤blica Argentina (Fesprosa) tambi茅n hicieron 茅nfasis en que el acuerdo 鈥渘o fue consultado ni debatido con las bases鈥, se帽alaron.

鈥淟a propuesta no fue sometida al escrutinio de las asambleas de base. El acuerdo es claramente subinflacionario鈥, indic贸 Mirtha Jaime, presidenta de CICOP Posadas y responsable de hospitales nacionales de Fesprosa.

La Fesprosa particip贸 de la caravana con integrantes de su conducci贸n nacional; adem谩s de Jaime movilizaron la presidenta de Fesprosa, Mar铆a Fernanda Boriotti, y Jorge Yabkowski, secretario general de la Federaci贸n, entre otres.

La importante caravana gener贸 una gran repercusi贸n en el centro porte帽o, para luego dar lugar a las intervenciones de representantes gremiales de las distintas juntas internas del INTI, INDEC, ministerio de Trabajo, CONICET y otras.

Luego de finalizada esta instancia de difusi贸n y discusi贸n colectiva, se llev贸 adelante una reuni贸n de delegados de los distintos centros de salud para debatir sobre la continuidad de la lucha contra el aumento salarial acordado por las representaciones gremiales de ATE y UPCN, que implica seguir convalidando la disminuci贸n del poder adquisitivo de los salarios ante la disparada inflacionaria.

Andr茅s Rodr铆guez, titular de UPCN, destac贸 que 芦si las paritarias no le ganan a la inflaci贸n vamos a tener que reverlas. Esperamos que no suceda pero por eso pusimos cl谩usulas de revisi贸n禄 y advirti贸 que 芦hay productos que aumentan descontroladamente sin ning煤n motivo禄.

芦Todo lo que pueda ser una ayuda para los trabajadores es bienvenida, pero este Gobierno asumi贸 en un Estado vaciado禄, resalt贸 el dirigente. Adem谩s indic贸 que 芦los organismos multilaterales de cr茅dito deber铆an tener una situaci贸n m谩s generosa con los pa铆ses que estamos en dificultades禄.

Sobre la pol茅mica en torno a la paritaria estatal, el titular del gremio mayoritario remarc贸 que 芦ATE firm贸 la paritaria. Firm贸 y se queja pero firm贸禄 y destac贸 que 芦nuestra paritaria es de junio a junio. En ese 铆nterin vamos a ver c贸mo dan los 铆ndices inflacionarios禄.

芦Si la inflaci贸n est谩 por encima de la paritaria de estatales en noviembre lo revisaremos con el Estado empleador禄, remarc贸. Y concluy贸: 芦La decisi贸n es que los estatales no pierdan frente a la inflaci贸n禄.

El secretario Adjunto de la CGT, tambi茅n dio detalles de la reuni贸n que mantuvo la c煤pula de la central obrera con el Gobierno y explic贸 que 芦la reuni贸n de ayer fue por una charla que tuvo Daer con el presidente. Nos enteramos por sorpresa que iba a cambiar la estructura de personal de la Superintendencia de Salud y nos reunimos para aclarar esa situaci贸n禄.

Asimismo explic贸 que 芦ayer aclaramos que no se va a cambiar la estructura de personal de la Superintendencia de Salud禄.

Entrevista a Rodrigo Ramos 鈥 ATE Enacom

La cl谩usula gatillo es la forma que encontraron las direcciones sindicales para firmar acuerdos a la baja pero nunca se cumple

M.H.: El mi茅rcoles 19 de mayo hicieron una radio abierta las Juntas internas de ATE, delegados del sector, activistas de distintos organismos en la puerta del ministerio de Econom铆a. 驴Cu谩les fueron los motivos para llevar adelante esa actividad?

R.R.: Los motivos fueron que se est谩 negociando una paritaria que aparentemente se va a cerrar hoy (26/5); est谩n convocados los sindicatos, tanto ATE como UPCN y la oferta del gobierno es un 35% en 6 cuotas. El c谩lculo que hace la Junta interna de ATE Indec, que es una de las que hizo la convocatoria del Interjuntas, es que la p茅rdida salarial que sufrimos los estatales desde diciembre de 2015, que es cuando empiezan las paritarias a la baja, sobre todo en el Estado, es del 42,5%. Esa es la p茅rdida del poder adquisitivo. Y naturalmente lo que reclamamos es la recomposici贸n de esa cifra. Por eso fuimos al ministerio de Econom铆a a plantear que antes del inicio de la nueva paritaria los estatales necesitan una recomposici贸n del 40%. Obviamente en nuestro reclamo incorporamos el tema de la cl谩usula gatillo, que varios gremios lo han formulado. Recientemente fueron el SOMU y el SUTNA que lograron esta cl谩usula que garantiza un ajuste por inflaci贸n.

M.H.: Estamos hablando de portuarios y neum谩ticos.

R.R.: As铆 es. Entonces el reclamo es este porque en las negociaciones que se filtraron, un eje est谩 dirigido al propio sindicato porque no hay instancias de deliberaci贸n, la conducci贸n nacional no est谩 convocando a plenarios de delegados, por lo tanto, las Juntas internas no tienen d贸nde expresar su opini贸n. Esta radio abierta tambi茅n ten铆a como objetivo llegar al gremio.

El tema con la cl谩usula gatillo o de revisi贸n, nosotros tuvimos esta 煤ltima en los 煤ltimos a帽os, porque la inflaci贸n ya era alta, pero no se cumplen, llega el momento, hay reuniones, se postergan por una raz贸n u otra y no se cumplen. Es la forma que encontraron las direcciones sindicales para firmar acuerdos que claramente son a la baja con la excusa de poder reabrirla y eso nunca pasa. Por eso insistimos con incorporar la cl谩usula gatillo. Esos son los dos reclamos centrales.

Despu茅s hay una gran cantidad de trabajadores estatales que est谩n haciendo trabajo presencial que son esenciales, hay compa帽eros que se han contagiado y fallecido y no hay un reclamo por un plan de vacunaci贸n de parte de los gremios. Ese tambi茅n fue otro de los motivos.

Obviamente, la precarizaci贸n en el Estado sigue siendo muy extendida. Estamos reclamando el pase a planta. Se anunci贸 hace pocos d铆as en el marco de la negociaci贸n paritaria el inicio de 8.000 concursos. Es una cantidad muy inferior a la totalidad de los trabajadores precarizados y el gran saldo pendiente tiene que ver con la reincorporaci贸n de los despedidos, que en varios organismos est谩n organizados y est谩n reclamando las reincorporaciones. Organismos que fueron achicados y vaciados. Esos fueron los ejes de la convocatoria al ministerio de Econom铆a.

Tambi茅n fuimos al ministerio de Trabajo. Y hoy est谩 prevista la reuni贸n en el ministerio de Trabajo, aparentemente de manera virtual, pero las Juntas internas convocan a una reuni贸n virtual hoy a las 16:00 a trav茅s del Zoom de la Comisi贸n interna de ATE Trabajo porque vamos a realizar una nueva medida de lucha el pr贸ximo lunes 31, que es el primer d铆a luego de estos 9 d铆as de restricciones y es el d铆a que vence nuestra paritaria.

La idea es hacer una caravana en CABA del Obelisco al ministerio de Trabajo y acciones en las provincias. Porque esta paritaria que es nacional le pega a todos los organismos nacionales que tienen delegaciones en todo el pa铆s y como instalaron varios diarios, es una paritaria testigo, sirve de referencia. Se est谩 aplicando el mismo modelo de la paritaria que se utiliz贸 en el Consejo del salario m铆nimo, en esa oportunidad fueron 7 cuotas en este caso son 6. Por todos estos motivos hicimos esa radio abierta y tambi茅n fuimos al ministerio de Trabajo el viernes pasado. Estamos en la lucha para que no entrar de nuevo en la paritaria con sueldos por debajo de la inflaci贸n.

M.H.: Yo peri贸dicamente elaboro un panorama pol铆tico sindical, corregime si algo de lo que he escrito en los 煤ltimos es incorrecto porque yo considero que el salario de los trabajadores estatales es una de las variables del ajuste fiscal exigido por el FMI.

R.R.: Exacto. Uno de los planteos que hacemos en la convocatoria, una consigna, obviamente es 鈥渂asta de salarios de pobreza en el Estado鈥, reclamo que est谩 en todos los sectores, porque la enorme mayor铆a de los empleados estatales est谩 por debajo de la canasta de pobreza, debajo de los 61.000 pesos. Pero ATE Indec elabora una canasta de 鈥渃onsumos m铆nimos鈥 y est谩 calculada en 96.800,91 pesos al 31 de marzo.

El otro punto es que la deuda es con el pueblo y no con el FMI. Muchos periodistas de derecha est谩n exponiendo a este ajuste silencioso de Guzm谩n que tiene como eje un atraso impresionante en el salario de los estatales y jubilados.

芦El cierre de la Cl铆nica San Andr茅s de Caseros en plena pandemia es un crimen social禄

As铆 lo denuncian los trabajadores y trabajadoras de la Cl铆nica San Andr茅s de Caseros, en el partido de Tres de Febrero, contra el cierre de la cl铆nica dispuesto por sus due帽os. 芦La cl铆nica atend铆a a 18.000 afiliados del PAMI, que ahora deambulan por lugares distantes de otros distritos buscando que los atiendan. Adicionalmente, han dejado a todos los trabajadores en la calle. Para nosotros, que somos 144 trabajadores en relaci贸n de dependencia, m谩s los m茅dicos y tercerizados, es una situaci贸n intolerable que, sin embargo, no ha producido la intervenci贸n del gobierno en ning煤n nivel. Nuestra cl铆nica tiene 12 respiradores, 90 camas, tom贸grafo, y aparatolog铆a de 煤ltima generaci贸n. Pero para el Intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, esta capacidad de atenci贸n a la salud de la poblaci贸n parece no importarle, como tampoco al gobernador Axel Kicillof禄, denuncian.

Entrevista a Carlos Rojas de Cl铆nica 鈥淪an Andr茅s鈥

La Cl铆nica San Andr茅s debe ser declarada de utilidad p煤blica

M.H.: La Cl铆nica 鈥淪an Andr茅s鈥 tiene 144 trabajadores que vienen peleando en plena pandemia por su reapertura. Llevan cuatro meses de resistencia contra el cierre. Es un centro de salud que tiene trabajadores para afrontar la cr铆tica situaci贸n en la que nos encontramos con 35.000 casos de contagios y casi 600 fallecidos por d铆a. Es un centro que tiene tres pisos y otros dos m谩s a terminar con una guardia hecha a nuevo que no lleg贸 a inaugurarse pero, sobre todo, con 10 camas UTI y el 煤nico tom贸grafo en funcionamiento del distrito, la localidad de Caseros, para detectar neumon铆a bilateral. Esta situaci贸n se da cuando, ya se reconoce un 90% de las camas UTI ocupadas, n煤meros que incluso son cuestionados como es el caso del Jefe de Terapia intensiva del Hospital Otamendi que afirma 鈥渆st谩n mirando otra pel铆cula鈥 porque la ocupaci贸n de camas UTI es mucho mayor.

Carlos amplianos por favor esta informaci贸n.

C.R.: Venimos en lucha hace 4 meses. Es una empresa familiar que cierra en los primeros d铆as de febrero tras la muerte del socio mayoritario que es el Dr. Atilio Surachi y entran en conflicto los herederos, Hern谩n Surachi, Dante Surachi que son los hijos, con la t铆a Sabrina Surachi. En ese conflicto nos vemos envueltos, no recibimos telegrama de despido, somos 144 trabajadores en forma directa y 200 con m茅dicos monotributistas. Como bien dijo usted, la instituci贸n cuenta con 90 camas de internaci贸n general, 12 de terapia, 10 respiradores, una m谩quina generadora de ox铆geno, un tom贸grafo computado, una sala de quir贸fano con tres salas de cirug铆a, est谩 muy bien equipada y toda montada, solamente esperamos recibir los pacientes. Nosotros trabaj谩bamos con PAMI con 18.000 afiliados los cuales quedaron boyando y saturando el sistema en la segunda ola del Covid.

M.H.: 驴Qu茅 explicaci贸n dan las autoridades municipales y provinciales por la cual no se utiliza este sanatorio?

C.R.: Ellos argumentan que como es una Sociedad An贸nima, es una cl铆nica privada, no pueden interferir. Lo que nosotros decimos es que se hagan cargo como ente p煤blico ya sea como ente municipal, provincial o nacional y se instrumente para esta pandemia.

M.H.: Declararlo de utilidad p煤blica.

C.R.: Exactamente. Pero el se帽or intendente dice que 茅l da abasto en el partido de Tres de Febrero con los hospitales que tiene. Que est谩n colapsados como todo el sistema de salud de la provincia.

M.H.: Porque hay varias situaciones, tengo entendido que est谩 la situaci贸n del hospital Larcade de San Miguel, el hospital de Trauma de Malvinas Argentinas, el Cap de Moreno, el San Juan de Dios de Ramos Mej铆a que est谩n atravesando situaciones similares a las que atraviesan ustedes.

C.R.: S铆, son varios los hospitales ya sean provinciales o municipales que tambi茅n est谩n precarizando a los trabajadores, porque muchos compa帽eros consiguieron trabajo pero de forma precarizada, utilizados en la pandemia y luego ser谩n descartados. Tambi茅n hay cl铆nicas que han cerrado como la Pelliza, el Sagrado Coraz贸n de Hurlingham, la cl铆nica Constituyentes que est谩 en cesaci贸n de pago. Hay muchas cl铆nicas en situaci贸n de quiebra.

M.H.: 驴Qu茅 acciones han encarado para lograr la reapertura de la Cl铆nica San Andr茅s?

C.R.: Nosotros recibimos el apoyo de varias organizaciones, del movimiento obrero, el PO, el PTS, Camioneros nos han ayudado mucho, hay muchas organizaciones peronistas que nos ayudan, nosotros salimos a visibilizar la lucha a la calle, saliendo a juntar firmas, cortando Gral. Paz y Av. San Mart铆n, fuimos al Obelisco, cortamos la 9 de Julio, llevamos un petitorio a Casa de Gobierno, fuimos al ministerio de Trabajo de Naci贸n. Hicimos un acampe. Hemos agotado los recursos, tambi茅n los judiciales. Lo que pasa es que los tiempos de la justicia no son los tiempos de los compa帽eros, muchos son jefes de hogar y esta era su 煤nica fuente laboral.

Nosotros estamos subsistiendo gracias a la solidaridad de la gente que nos ayuda con el fondo de lucha. La cl铆nica ahora est谩 montada como una rotiser铆a, el 25 de mayo vendimos locro y empanadas para poder juntar fondos para los compa帽eros que la est谩n pasando mal.

M.H.: 驴Cu谩l ser铆a entonces, para sintetizar, el reclamo de los trabajadores de la Cl铆nica San Andr茅s?

C.R.: Nosotros apelamos a la reapertura. Hay una negociaci贸n paralela entre los herederos y un grupo inversor, pero sus tiempos no son los de los compa帽eros. En todo caso apelamos a la pronta reapertura por un ente p煤blico, al menos hasta que se dirima el tema entre los hijos y la t铆a.

M.H.: Realmente es inentendible c贸mo no se resuelven estas cosas. Inclusive con medios negacionistas como Clar铆n que vienen planteando hoy, en una nota menor, que ya el 90% de las camas UTI est谩n ocupadas. Cifra que yo pongo en duda a partir de mi columnista el Dr. Reynaldo Saccone, ex Presidente de CICOP, y de las propias cifras que vienen dando, por ejemplo, el Jefe de terapia intensiva del hospital Otamendi e inclusive los due帽os de las Cl铆nicas y obras sociales privadas que est谩n derivando hacia los hospitales p煤blicos. Frente a esta situaci贸n no se entiende como una cl铆nica con las caracter铆sticas de la San Andr茅s no sea declarada de utilidad p煤blica.

C.R.: Totalmente, nos siguen derivando ambulancias de PAMI a la cl铆nica y no tenemos m茅dicos. Pasan dos o tres horas en la puerta de la cl铆nica hasta que les encuentran otro lugar.

La UTA no acord贸 en la paritaria para los choferes del interior

El gremio encabezado por Roberto Fern谩ndez volvi贸 a encarar una negociaci贸n paritaria con una falta de acuerdo anunciada. La parte empresaria acus贸 al Estado de generar grandes diferencias entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (AMBA) y el resto del pa铆s. La parte sindical remarc贸 que la paritaria debi贸 cerrar a principio de mayo, que tuvieron paciencia y vocaci贸n de di谩logo pero que nada de esto alcanz贸.

En el acta de la reuni贸n, la representaci贸n de la parte empresaria advirti贸: 芦resulta materialmente imposible satisfacer el principio de igualdad de remuneraci贸n por igual tarea, si primero no se atiende el principio de igualdad de compensaci贸n por igual servicio.禄 Es decir, no van a cubrir los aumentos paritarios de los choferes si a ellos no se los subsidia de igual forma que a las empresas de transporte del AMBA. Asimismo aclararon que este desacuerdo podr铆a redundar en Procedimientos Preventivos de Crisis.

La Federaci贸n Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (FATAP) argument贸 la diferencia en n煤meros. Seg煤n los empresarios, en la actualidad las empresas del AMBA perciben $ 12.000.000.000 mensuales mientras que las del interior $ 1.500.000.000 mensuales. En estas circunstancias, aseguraron que para sostener los aportes que se establecieron hasta 2018 para sostener el sistema de transportes del interior 芦se requer铆a un aporte para el a帽o 2021 de CUARENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS ($42.000.000.000).禄

Por su parte, la UTA record贸: 芦hemos sido sobradamente pacientes, encontr谩ndonos sin ninguna respuesta por parte de las empresas禄. Transcurrido el per铆odo de Conciliaci贸n Obligatoria, adelantaron que 芦los cuerpos org谩nicos de la entidad determinar谩n las medidas a seguirse en lo futuro禄

La organizaci贸n gremial emiti贸 un comunicado firmado por Jorge Aldo Kiener, secretario del Interior de la UTA, para informar que 芦se ha resuelto un cese de actividades en todas las Seccionales del Interior del pa铆s, C贸rdoba, Comodoro Rivadavia, Tierra del Fuego, R铆o Gallegos, Tucum谩n, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, Entre R铆os, Neuqu茅n, Jujuy, Catamarca y La Rioja, Rosario, La Pampa, Formosa, San Luis, Corrientes, San Juan, Bariloche, Bah铆a Blanca, Chaco, R铆o Negro, Santiago del Estero, San Nicol谩s de los Arroyos y Trelew por 48 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, a partir de las 00 horas del d铆a 27 de mayo del corriente.禄

芦Pretendemos el mismo tratamiento que se les ha dado a los trabajadores del 脕rea Metropolitana de Buenos Aires. Por ello, exigiremos el mismo compromiso por parte tanto de las empresas, como de Autoridades Nacionales y Provinciales, ya que son ellas las responsables por el transporte de pasajeros en el Interior del Pa铆s.禄, se帽alaron.

En el acta de la reuni贸n la pr贸xima audiencia qued贸 fijada para el d铆a martes 1掳 de junio de 2021 a las 13:30 horas.

Reproducimos comunicado de trabajadores de la empresa l谩ctea COTAR en el marco de conflicto por deuda salarial:

鈥淭RABAJADORES DE COTAR SUSPENDEMOS PARO EN LA DISTRIBUCION ANTE ACUERDO

Luego de tres d铆as de paro en la l谩ctea COTAR hemos llegado finalmente a un acuerdo con la patronal. El gerente general de CO.MA SRL, Andr茅s Marmirolli, se comprometi贸 a pagar el sueldo de mayo dentro del mes de junio, y a su vez presentar un plan de pago por los meses de sueldo adeudado.

Desde nuestro gremio, aseguramos que de no cumplirse lo prometido, se retomar谩n de inmediato las medidas de fuerza.

Asimismo agradecemos las decenas de referentes gremiales de otros sectores que rodearon de solidaridad el conflicto.

隆隆隆Arriba los que luchan!!!鈥

Los cortes de carne aumentaron en promedio un 75% en 2020

El observatorio de precios del Centro de Econom铆a Pol铆tica Argentina (CEPA) analiz贸 los movimientos en los precios de la carne. En 2020, los cortes de carne subieron en promedio 75%, 40 puntos m谩s que la inflaci贸n promedio del a帽o.

A la cabeza de los aumentos sobresalen cortes como el asado (93%), vac铆o (87%), matambre (85%), tapa de asado (79%) y tapa de nalga y bola de lomo (74%). En esos casos, se trata de una duplicaci贸n de la inflaci贸n de los 煤ltimos 12 meses. Hasta cortes populares como la picada especial o el pollo entero tuvieron subas muy importantes, superiores al 55%.

Con esos precios, no sorprende que 2020 haya cerrado con el consumo de carne por habitante m谩s bajo en mucho tiempo. Cay贸 un 2% en relaci贸n al 煤ltimo a帽o macrista, caracterizado por el ajuste sobre las clases populares, y un 13% en relaci贸n a 2009, el peor a帽o de la etapa kirchnerista.

El CEPA ensay贸 algunas hip贸tesis del porqu茅 de ese aumento fenomenal en un alimento tan sensible para la mesa de los argentinos. La principal: 鈥淟a decisi贸n del Gobierno de Mauricio Macri, en 2016, de eliminar los ROE (Registros de Operaciones de Exportaci贸n) que se hab铆an establecido en 2008 para regular la exportaci贸n de productos alimenticios sensibles y para evitar que posibles incrementos en la demanda mundial impactaran de lleno en los precios internos, junto con la aparici贸n de China como principal comprador de carne vacuna鈥, describi贸 el centro de estudios econ贸micos.

El aumento de las exportaciones fue notable durante el gobierno de Mauricio Macri, donde las ventas al exterior de carne pasaron de 19.000 a 75.000 toneladas. Ese aumento y la ausencia de pol铆ticas que separen el precio internacional del local, impactaron sobre el mercado local. Hasta el macrismo, un alto porcentaje de lo producido (entre el 80% y el 90%) se consum铆a en el pa铆s, a precios razonables. Ahora, ese n煤mero cay贸 al 70%.

Concluy贸 CEPA: 鈥淓stos elementos indican la necesidad de parte de la pol铆tica econ贸mica de desacoplar o desenganchar el precio internacional del precio local, para evitar que el aumento de las demandas de carne o la suba del precio del ma铆z signifiquen un traslado inflacionario al mercado local, a la par de medidas que permitan controlar los aumentos arbitrarios y excesivos. La inclusi贸n en precios cuidados de 4 cortes de carne vacuna y la posibilidad de ampliaci贸n a 12 resulta una buena respuesta para esta 煤ltima de las situaciones鈥.

El Nuevo Sindicalismo Rural

Con la participaci贸n de dirigentes y dirigentas de todo el pa铆s, adem谩s de funcionarios y legisladores, la CTA Aut贸noma le dio la bienvenida a la Federaci贸n de Trabajadores Agrarios de la Actividad Primaria (FeTAAP-CTAA). 鈥淣uestra historia de lucha nos trajo a esta Central y venimos a construir fuerza para enfrentar a la oligarqu铆a鈥, afirm贸 Ernesto Ojeda, Secretario General de la Asociaci贸n de Trabajadores Rurales Y Estibadores (ATRES Salta) y de la Federaci贸n.

El acto virtual, con la coordinaci贸n de Daniel Jorajur铆a, Secretario Gremial de al CTAA y Jorge Vera de ATRES-FeTAAP, se realiz贸 en octubre del a帽o pasado. Ernesto Ojeda abri贸 el encuentro recordando el reconocimiento de derechos que signific贸 el hist贸rico Estatuto del Pe贸n de Campo, instituido por Juan Domingo Per贸n en 1944 y la ampliaci贸n de algunos derechos que se hizo en el a帽o 2011 -con la iniciativa de la presidenta Cristina Fern谩ndez- para los asalariados rurales. Pero remarc贸 que, fuera de estas medidas, 鈥渟iempre estuvimos ausentes y la oligarqu铆a ha tenido una pol铆tica sistem谩tica de invisibilizarnos para mejorar sus instrumentos de explotaci贸n. Encontraron aliados y socios que conducen los poderes institucionales y en el Estado, presentando la explotaci贸n de los trabajadores y trabajadoras rurales y la extraordinaria acumulaci贸n de riqueza como natural, como si fueran soluciones para la sociedad, ocultando lo peor del sistema capitalista禄.

El dirigente denunci贸 que esa realidad s贸lo es posible gracias a la complicidad de la UATRE 鈥渜ue no solamente es una organizaci贸n que sostiene la injusticia y que es org谩nicamente autoritaria sino que tambi茅n tiene un aceitado mecanismo en el ejercicio de la dominaci贸n ya que, por estatuto, excluye toda posibilidad de participaci贸n de los afiliados鈥.

En relaci贸n a la distribuci贸n de la producci贸n que generan los trabajadores, Ojeda afirm贸: 鈥淗ay que poner en discusi贸n la extraordinaria ganancia que tienen a costa de utilizar la trata de personas, explotaci贸n infantil, semi esclavitud y salarios miserables, porque esto se relaciona directamente con la soberan铆a, los bienes comunes como la tierra, el agua y el medio ambiente. La democracia tiene una deuda con nosotros: producimos alimentos para el mundo, estamos en la mesa de todos los argentinos, pero no tenemos derechos鈥.

Finalmente, el dirigente de los trabajadores rurales afirm贸: 鈥淣osotros llegamos a CTAA, despu茅s de muchos a帽os, buscando apoyo para la lucha y ese proceso nos trae a este espacio de representaci贸n de los trabajadores. No hacemos acuerdismos, vamos a construir para enfrentar a la oligarqu铆a. El federalismo es algo que valoramos y tenemos la confianza en que vamos a fortalecer a la Central y a la FeTAAP鈥.

Luego Gabriela Reartes de ATRES (Salta) realiz贸 un detalle de algunas de las pr谩cticas de UATRE y se帽al贸 que 鈥渓a 煤nica vez que se movilizaron fue para oponerse a una ley que nos beneficiaba. Nosotros, en cambio, peleamos y ganamos conquistas mientras que ellos aplaud铆an al macrismo. Estamos orgullosas y orgullosos de estar en esta Central para que todo cambie, no queremos m谩s ser noticia por el trabajo esclavo, la muerte por agrot贸xicos y el trabajo infantil. Estamos para lo que necesiten y no vamos a parar hasta que cada trabajador y trabajadora tenga sus derechos reconocidos鈥.

Con m谩s 20 provincias representadas, tambi茅n participaron en el uso de la palabra dirigentes y dirigentas como Nahuel Beibe, Secretario General de la Corriente Nacional de Mart铆n Fierro; Fernando G贸mez, Presidente de la Federaci贸n Riojana de Cooperativas Autogestionadas (FERCOA); Sergio Gonz谩lez; Eduardo 鈥淰asco鈥 Mur煤a, Director Nacional de Empresas Recuperadas; el Senador Nacional por Salta Sergio Leavy; Mariano Pinedo, ex diputado provincial y actual integrante del equipo jur铆dico del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia Buenos Aires, entre otros y otras.

Hay medio mill贸n de trabajadores rurales en negro, 芦sin obra social ni trabajo digno禄

El secretario general de la Uni贸n de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Jos茅 Voytenco, en un extenso reportaje remarc贸 que hoy tiene 500.000 trabajadores en negro y seg煤n dijo 鈥渘o se ha detenido nunca鈥.

Voytenco involucr贸 tambi茅n a la Justicia y reclam贸 鈥渃ontroles laborales eficientes鈥 por parte del ministerio de Trabajo, sin que interfieran los intereses de funcionarios o grandes empresarios, porque de lo contrario 鈥渆sos expedientes judiciales no caminan, se cajonean y terminamos perjudicando al trabajador rural, su familia y nosotros quedamos mal como sindicato鈥, denunci贸 el dirigente chaque帽o de 58 a帽os.

Este flagelo, que consider贸 un 鈥渄rama鈥 incluye 500.000 de trabajadores fuera del sistema de la seguridad social, es decir, trabajadores no registrados, seg煤n las cifras oficiales que difunde el INDEC y seg煤n reconoci贸 el dirigente de UATRE significa 鈥渓a principal preocupaci贸n que tenemos鈥 y es un 鈥済ran desaf铆o por delante鈥 para lo cual se comprometi贸 a 鈥減oner toda la estructura a disposici贸n para corregir 茅stas anormalidades en forma urgente鈥.

En la provincia de Buenos Aires, en el sector de los trabajadores de la horticultura, 鈥渢enemos 75.000 trabajadores que est谩n en negro, que est谩n en la marginalidad total; toda la cadena productiva est谩 as铆, desde la preparaci贸n de la tierra, los plantines, la cosecha, la salida de la chacra. Todo ese proceso, hasta que la lechuga llega a su mesa, est谩 todo en negro, con trabajo ilegal, sin aportes a la seguridad social鈥, describi贸 Voytenco lo que consider贸 motivo suficiente para 鈥渘o quedarnos con la foto de la realidad鈥 sino 鈥渉acer las fiscalizaciones que corresponden.

Detectan trabajadores sin registrar y sin elementos de protecci贸n del Covid en campos santafecinos

En las 煤ltimas semanas la delegaci贸n del Registro Nacional de los Trabajadores Rurales y Empleadores Santa Fe Sur, junto a UATRE y el ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, llev贸 adelante una serie de relevamientos en establecimientos agr铆colas del centro y sur de la provincia. All铆 pudo detectar altos 铆ndices de trabajadores rurales sin registrar.

Adem谩s, seg煤n consign贸 el portal Mirador Provincial, se constat贸 que los peones rurales desempa帽aban sus tareas sin protecci贸n sanitaria frente al Covid-19.

En el marco de la plena temporada de cosecha, pulverizaci贸n y embolsado de granos, los operativos abarcaron zonas rurales como Carlos Pellegrini, Landeta, Las Petacas, San Jorge, Piamonte, Las Bandurrias, Centeno, Larrechea, San Carlos, San Agust铆n, Barrancas, Monje, D铆az, Casalengo, Irigoyen, Campo Piagio, L贸pez, Theobald, y Timb煤es.

En las inspecciones realizadas se constataron 鈥渁ltos 铆ndices de trabajadores sin registrar, sin la ropa de trabajo ni elementos de protecci贸n personal, como as铆 tambi茅n trabajadores mal encuadrados鈥, seg煤n se inform贸.

芦Seguimos constatando trabajadores sin registrar y en negro, muchos monotributistas que sabemos est谩 prohibido ya que encubre una relaci贸n laboral, y quedan desprotegidos frente a accidentes de trabajo鈥, indicaron.

Tambi茅n manifestaron su 芦preocupaci贸n faltantes de elementos de protecci贸n sanitaria para cuidar la salud de los trabajadores frente a la segunda ola de Covid-19鈥.

Las pol铆ticas de fiscalizaci贸n implementadas por el RENATRE tienen como finalidad comprobar que los trabajadores est茅n debidamente inscriptos al organismo y fortalecer las acciones que promuevan el trabajo decente y la lucha contra el trabajo informal.

Seis razones para incluir al covid-19 en el listado de enfermedades profesionales

Es un documento imprescindible para los trabajadores y trabajadoras elaborado por el Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participaci贸n de lxs Trabajadorxs, que integra la Oficina de Salud Laboral de APA junto a un gran n煤mero de sindicatos de la CTA de los Trabajadores y la CGT.

La importancia del documento radica en que s贸lo a trav茅s de la inclusi贸n legal del COVID-19 en el listado de la Ley de Riesgos del Trabajo, la clase trabajadora podr谩 contar con un verdadero resguardo sanitario y legal desde el momento del contagio hasta su reinserci贸n laboral.

Las relaciones laborales en 2020: el a帽o que vivimos en pandemia

Por Observatorio del Derecho Social

Durante el 煤ltimo a帽o, las referencias del impacto de la pandemia sobre el mercado de fuerza de trabajo fueron generalizadas. En particular, la persistente ca铆da del empleo y los salarios fue reflejada en los informes peri贸dicos publicados por distintas instancias gubernamentales y recibi贸 una atenci贸n central en los medios de comunicaci贸n, que mayoritariamente optaron por concentrar su mirada en la foto del 2020, en vez de analizarlos como parte un proceso cuyos or铆genes se remontan a 2012 y que a partir de 2018 tom贸 un marcado sesgo desfavorable para los trabajadores y trabajadoras. La intervenci贸n estatal para tratar de mitigar, al menos parcialmente, los efectos de la crisis tambi茅n fue abordada desde m煤ltiples perspectivas.

El impulso de programas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producci贸n (ATP), e incluso la promoci贸n de mecanismos institucionales que habilitaron suspensiones masivas de trabajadores y trabajadoras como herramienta para suavizar el impacto en t茅rminos de puestos de trabajo, fueron parte de una agenda que estuvo en el centro de la escena a lo largo de todo el a帽o, sumado a la suspensi贸n de la f贸rmula jubilatoria y el otorgamiento de aumentos discrecionales inferiores a los que hubiera correspondido.

La primac铆a del an谩lisis cuantitativo en el abordaje del impacto de la crisis sobre el sistema de relaciones laborales impidi贸 que la atenci贸n se focalizara en los mecanismos de acci贸n y organizaci贸n colectiva que, aun en el marco de una de las peores crisis que se recuerde en d茅cadas, continuaron estando presentes. Ello fue una constante desde los primeros d铆as de la pandemia: trabajadores y trabajadoras que ya desde el mes de abril debieron enfrentar estrategias patronales tendientes a eludir restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno Nacional; ajustes salariales generalizados que alcanzaron a煤n a quienes debieron trabajar m谩s horas y m谩s intensamente que antes como, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras de la salud; transformaci贸n de millones de hogares en oficinas sin que los empleadores compensaran los mayores gastos; en definitiva, trabajadores y trabajadoras que pusieron en riesgo su salud y sus vidas, sin por ello dejar de organizarse y reclamar por sus derechos.

Por otro lado, el predominio de una mirada institucionalista, donde los mecanismos de intervenci贸n estatal sobre las relaciones laborales aparecen como producto de una decisi贸n tomada de manera aut贸noma por los miembros del gobierno de turno o las dirigencias sindicales, oculta la existencia de las luchas colectivas, pasadas y presentes, sin las cuales la implementaci贸n de dichos mecanismos dif铆cilmente pueda ser explicada.

La organizaci贸n y la acci贸n colectiva siguieron siendo, durante el 2020, una nota distintiva de la intervenci贸n de les trabajadores en materia econ贸mica, pol铆tica y social. Aun con los l铆mites que impuso la pandemia, los reclamos tanto centralizados como descentralizados estuvieron presentes a lo largo de todo el a帽o, por cierto que con distinta intensidad y contenidos: desde conflictos por condiciones de trabajo hasta una negociaci贸n salarial que, si bien se posterg贸 en el tiempo, finalmente lleg贸 a casi todos los sectores.

El informe anual 2020 del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Aut贸noma) apunta a volver a poner en el centro de la escena a los trabajadores y trabajadoras. No s贸lo a partir de sistematizar el impacto de la crisis en el empleo y los salarios, sino principalmente a partir de resaltar c贸mo el conflicto y la negociaci贸n colectiva continuaron siendo mecanismos de acci贸n y organizaci贸n que dan cuenta de una vitalidad que a煤n se encuentra presente pese a los obst谩culos que crecientemente se vienen acumulando desde hace casi una d茅cada.

Por otra parte, el 2020 mostr贸 a las claras los l铆mites de circunscribir la acci贸n y organizaci贸n sindical a los trabajadores formales. El brutal ajuste de la cantidad de ocupados en el segundo trimestre, que se explica fundamentalmente por la p茅rdida de puestos de trabajo de asalariados no registrados y de no asalariados, sumado al impacto sorpresivo del IFE que super贸 las previsiones m谩s extremas del propio gobierno, obligan a poner atenci贸n sobre un sector de la clase trabajadora que se encuentra en los m谩rgenes de las organizaciones sindicales tradicionales. Los desaf铆os aqu铆 son incluso mayores, tanto en un contexto de continuidad de las restricciones a la movilidad como en un escenario optimista, donde una hipot茅tica superaci贸n de la pandemia del COVID-19 nos volver谩 a enfrentar con obst谩culos estructurales que ya se encontraban presentes, y en estado cr铆tico.

Reabre la planta de Adidas en Chivilcoy

La planta de la marca deportiva Adidas, ubicada en la localidad bonaerense de Chivilcoy y que cerr贸 en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, reabri贸 sus puertas de la mano de una firma argentina. Se trata de Bicontinentar Footwear Technologies, que adquiri贸 los derechos de Perchet, una filial de la brasile帽a Paquet谩 en el pa铆s.

Con 150 trabajadores en una primera etapa, pero con el objetivo de alcanzar los 600 empleos, que ser铆a la mitad de los puestos de trabajo que tuvo la planta antes de cerrar.

鈥淓s una de las mejores noticias que tenemos en Chivilcoy en el 煤ltimo tiempo鈥, afirm贸 Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, quien pidi贸 鈥渜ue se les d茅 prioridad a los vecinos de Chivilcoy que est谩n desocupados en este momento, fundamentalmente a los ex trabajadores de Paquet谩, para ingresar a la empresa鈥.

