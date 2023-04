–

De parte de El Salto April 28, 2023 171 puntos de vista

Saludos gente que lee. Aqu铆 estamos de nuevo para poner a vuestra disposici贸n informaci贸n variada sobre la guerrilla libertaria. Hoy, de primeras, tocaba publicar art铆culo sobre el grupo malague帽o de 鈥渓os Pataletes鈥. He conseguido bastante material nuevo sobre ellos y quer铆a actualizar mi vieja entrada. La cosa es, que al intentar consultar aquella 鈥淢iscel谩nea andaluza鈥, en la estaba integrado, he descubierto que los art铆culos publicados en Diagonal, por parte de un servidor, ya no se pueden consultar en red. As铆 que voy a hacer un cambio de planes general, y voy a tratar de recuperar los m谩ximos posibles e irlos incluyendo en el Salto. Debido a que la cantidad de material es importante, tratar茅 de ir colgando entradas viejas y mezcl谩ndolas con alguna nueva, y meter un m铆nimo de dos por mes.

Echando un ojo a todo lo que ha 鈥渄esaparecido鈥, ir茅 colgando las cosas que me parezcan m谩s interesantes, hasta tratar de haber recuperado todo el material.

As铆 que hoy, sin hab茅rmelo pensado, vuelvo con un cl谩sico, y recupero la primera parte de 鈥淔alsificadores anarquistas鈥. Buena lectura, salud y memoria.



Imanol Elementos usados para la falsificaci贸n de documentos.

Hoy vamos a hacer una incursi贸n en el peculiar mundo de la falsificaci贸n, tanto a nivel de documentaci贸n, avales, cartillas de racionamiento, loter铆as o billetes y papel moneda de diversos pa铆ses. Por si todo esto no fuera suficiente, lo mezclaremos un poco con las redes de evasi贸n y le a帽adiremos ese toque guerrillero que nos suele acompa帽ar, finalmente y solo para gourmets, destacar el bouquet que acompa帽a al producto, netamente libertario. Esperamos que disfrut茅is del resultado.

Empezaremos diciendo que durante los a帽os que se perpetu贸 el franquismo, el estado espa帽ol fue mejorando y renovando sus t茅cnicas de identificaci贸n pese a seguir siendo un tanto subdesarrolladas. Los modelos, sellos y numeraci贸n de los salvoconductos se renovaban con cierta frecuencia para tener controlados a los espa帽olitos de a pie mediante la supervisi贸n de sus c茅dulas personales, cartillas de racionamiento, carnets pol铆ticos, certificados de excombatiente, permisos de trabajo etc.

Por su parte las organizaciones pol铆ticas clandestinas se pusieron manos a la obra. Hab铆a que conseguir una peque帽a imprenta, el equipo fotogr谩fico necesario, dibujantes expertos, 谩cidos y otros productos qu铆micos, tanto para el borrado, fijado y dem谩s tratamientos que necesitaran los papeles en cuesti贸n. Se compraban, robaban o incluso se ped铆an prestados los impresos originales de los documentos que se quer铆an falsificar. Se borraban o manipulaban ciertos datos, se hac铆an las fotograf铆as necesarias y se cambiaban por las originales. Los sellos o tampones se intentaban conseguir con sobornos o lo que fuera necesario y en caso de no poder conseguirlos se tallaban en soportes que pod铆an ser, desde una patata, a trozos de caucho, o cualquier superficie que pudiera ser tallada con facilidad y que pudiera impregnarse despu茅s con tinta.

Nuestro viaje nos lleva al final de la guerra civil, a las calles de Madrid, y m谩s concretamente al Puente de Vallecas. All铆, dentro de la II Bandera de Falange, se hab铆a infiltrado un miembro de la FIJL apellidado Escobar, quien consigui贸 un variado n煤mero de certificados de buena conducta y de declaraciones de haber pertenecido a la 鈥渜uinta columna鈥. Una vez completados con los datos, fotos y nombres necesarios supusieron la puesta en libertad de unos cuantos anarquistas que penaban en el campo de concentraci贸n de Albatera. Este grupo de la FIJL fue parcialmente desarticulado en 1940, pues fueron detenidos 33 de sus miembros y descubiertos sus dep贸sitos de armas. Escobar fue entregado a los falangistas quienes lo ahorcaron en un descampado, aunque consigui贸 sobrevivir gracias a que un campesino cort贸 la cuerda una vez se hab铆an ido los fascistas.

Uno de los que consigui贸 salir con estos abales fue Esteban Pallarols 鈥淩iera鈥, quien aparte de constituir el primer comit茅 nacional clandestino de la CNT, se puso manos a la obra para sacar a cuantos m谩s compa帽eros mejor del campo de prisioneros. Con la ayuda de Jos茅 Riera Garc铆a, 鈥淩iereta鈥 y Amadeo casares Colomer 鈥淧eque鈥, el primero de ellos por ser impresor y estar empleado en una imprenta donde se fabricaban los sellos de goma para el gobierno civil y centros y distritos de Falange. El segundo, por ser un h谩bil dibujante y ser capaz de reproducir exactamente cualquier membrete, para poder as铆 falsificar a la perfecci贸n los carnets de Falange. Tambi茅n dentro de este grupo encontramos a G茅nesis L贸pez, Leoncio S谩nchez y Raimundo Jim茅nez, militante valenciano de artes gr谩ficas. Consiguieron una 鈥淏oston鈥, los tipos de imprenta necesarios, papel adecuado y un valioso pliego de 200 sellos a cuatro tintas de excombatiente, que significaron o la liberaci贸n o la reducci贸n de pena para 200 compa帽eros. Liberaron a todos los compa帽eros que fueron capaces, pidieron apoyo econ贸mico a la c煤pula cenetista en Francia, que fue respondido de una manera bastante r谩cana si hay que ser sinceros para la urgencia de la situaci贸n. El comit茅 Pallarols fue desarticulado en febrero de 1940 siendo este, Jos茅 Riera y otros tres compa帽eros ejecutados y varios de sus colaboradores condenados a largas penas de prisi贸n. En esta red de evasi贸n/falsificaci贸n, colaboraron varias mujeres activamente, entre ellas Julia Mirav茅, Carmen Herrera o Trinidad Llorens



Imanol Julia Mirav茅 particip贸 activamente en la red de Esteban Pallarols.

En el campo de Albatera, tenemos noticia de que Segismundo Mart铆nez, miembro de las J.J.L.L. consigui贸 prodigiosas imitaciones de los sellos necesarios para conseguir la libertad con una simple suela de alpargata y una cuchilla de afeitar.

Tras la ca铆da del comit茅 de Pallarols, este fue sustituido por Manuel L贸pez, quien tambi茅n hab铆a salido de Albatera con papeles falsificados. El comit茅 que form贸 se dedic贸 sobre todo, como el de su antecesor, a la falsificaci贸n de avales y salvoconductos para seguir liberando compa帽eros de c谩rceles y campos.

Sabemos tambi茅n de quien hiciera la guerra al lado de Cipriano Mera, Antonio Verardini. Estando este encarcelado en la navidad de 1932 en la Modelo madrile帽a, aprovechando que el banquero y millonario Juan March compart铆a prisi贸n con 茅l, copi贸 su firma para pedir comida y bebida para la cena de noche buena al Hotel Palace (propiedad del citado March) Posteriormente, ante las preguntas de este, del hotel respondieron que solo hab铆an obedecido las ordenes que les hab铆a enviado por carta firmada en persona. A Verardini lo encontramos falsificando cheques en 1935 y colaborando con Cerrada en Francia despu茅s de la guerra mundial.

Por otro lado tenemos a Francisco Ponz谩n y a sus hombres, quienes ya en mayo de 1939 iban pasando con diferentes actividades en direcci贸n sur hacia el estado. Fue Ponz谩n quien envi贸 a los grupos de acci贸n de G贸mez Tal贸n y Jos茅 Tar铆n a Barcelona, con la intenci贸n de liberar presos del campo de Horta y de la f谩brica de c谩帽amo de Poble Nou antes o durante su traspaso a la c谩rcel modelo. Ante la falta de medios econ贸micos tuvieron que simultanear los atracos con la liberaci贸n de presos. Contactaron con Mario Marcelo Goyeneche, un impresor de la calle del Carmen. Otro de los colaboradores era Manuel Benet Beltr谩n. Grabador de profesi贸n, quien se puso a falsificar sellos y cu帽os de la Jefatura de Falange del distrito IX, de la Tenencia de alcalde, del campo de concentraci贸n de Horta y de la guardia civil. Con estos medios, disfraz谩ndose de guardias o militares y presentando falsas 贸rdenes de traslado a la modelo fueron liberando presos hasta que fueron descubiertos, entabl谩ndose tiroteo que termin贸 con la muerte del soldado Jos茅 L贸pez y el sargento Antonio Garrijo herido de gravedad. Mientras, las actividades de Ponz谩n segu铆an en territorio tanto franc茅s como espa帽ol y se hizo necesaria la falsificaci贸n de gran cantidad de papeles. La red se dedic贸 sobre todo a la creaci贸n de documentaci贸n espa帽ola de identidad, sin olvidar las cartillas de racionamiento o diversos salvoconductos, e incluso se atrevieron con las pesetas, no sabemos si en colaboraci贸n con Cerrada o no.



Imanol Sello del campo de concentraci贸n de Horta, uno de los necesarios en las falsificaciones.

De nuevo pasamos los Pirineos y nos internamos en la Francia arrasada y dividida por la 2陋 guerra mundial donde vamos a encontrar por un lado al argentino descendiente de rusos exiliados Adolfo Kaminsky, al que incluimos por dos razones, la primera por su cercan铆a con la ideolog铆a libertaria y la segunda, porqu茅 tras la guerra mundial estuvo falsificando para los antifranquistas espa帽oles, tanto para los anarquistas, los trotskistas como los comunistas. Durante la contienda mundial trabaj贸 para la resistencia, concretamente para la 6陋 secci贸n. Dispuso de dos peque帽os laboratorios en la zona de Par铆s, uno en la Rue Jacob y otro en la Rue Saint Peres y se dedic贸 sobre todo a falsificar documentos para salvar ni帽os jud铆os. Usando 谩cido l谩ctico borraba el nombre, apellidos y el tamp贸n rojo que certificaba como jud铆o en las cartillas de racionamiento a la persona que la portaba. Entre sus problemas, el 谩cido 煤rico del sudor, que hac铆a reaparecer la tinta borrada y que solucionaron con la incorporaci贸n de un qu铆mico al equipo. Por suerte, los alemanes se dedicaron a buscar grandes laboratorios y los de Kaminsky pasaron inadvertidos.



Imanol Adolfo Kaminsky, uno de los grandes falsificadores de la Resistencia.

Ya que estamos en Francia, volvemos con la red Ponz谩n. Comentar que no solo falsificaron papeles al sur de los Pirineos, si no que fue en el pa铆s vecino donde se especializaron en ello.Para que las personas que necesitaban salir de los territorios dominados por las fuerzas nazis pudieran hacerlo, se necesitaban documentos. Entre ellos, documentos de identidad, salvoconductos, pases para la linea de demarcaci贸n o de fronteras, en fin, un mont贸n de papeles. Para dichos menesteres se contaba con un taller propio de falsificaci贸n en la ciudad de Lyon, dirigido por el impresor Bi帽als. Se contaba con el taller fotogr谩fico clandestino de Agust铆 Centelles en Carcasonne, e incluso tuvieron su taller propio, en casa de la enlace Margarita Sol y de su padre, tambi茅n colaborador de la red, Miguel Sol, residentes en Toulouse. Cedo la palabra a Margarita: 鈥淵 Casares, que proven铆a de Bellas Artes, mont贸 all铆 un taller de falsificaci贸n de toda clase de documentos franceses y alemanes…todo lo que hac铆a falta para moverse por la Francia ocupada con cierta soltura鈥. Casares era Amadeo Casares Colomer 鈥渆l Peque鈥, que compatibilizaba sus labores de gu铆a con las de falsificador para la red. Tambi茅n el abad Pierre Carpentier, miembro de la misma red, en Abbeville, situado en la zona ocupada ten铆a su propia prensa, lo que le permit铆a imprimir variedad de documentos o salvoconductos. La producci贸n de falsificaciones fue tan masiva, que acabo con Ponz谩n y varios de sus colaboradores en campos de concentraci贸n franceses en octubre de 1942. Joan Catal脿 daba como motivo de la gran ca铆da de la rue Limayrac, y una parte de la red, la cantidad de papeles que se estaban falsificando, y la numerosa gente que conoc铆a la existencia de dichas falsificaciones.



Imanol Amadeo Casares Colomer “el Peque”. Falsificador para la red de evasi贸n de Pallarols y posteriormente de la Ponz谩n.

El libertario Manuel Solsona Albiac, hermanastro del destacado anarquista Ram贸n Rufat, estuvo en la divisi贸n azul y despu茅s fue un destacado falangista. Esta cobertura le dio, entre otras cosas, libertad para colaborar tanto con el maquis del AGLA, que es el que funcionaba por su zona, como para ayudar a los miembros de la CNT clandestina. Se dedic贸 a extender cantidad de carnets de la falange maellana como otros documentos falsos tanto a la guerrilla como a la confederaci贸n hasta que fue detenido en primavera de 1948. Condenado a 30 a帽os de reclusi贸n mayor fue puesto en libertad tras haber penado 11 de ellos.



Imanol Documento falsificado de Manuel Solsona.

Otras veces no hac铆a falta el falsificar los papeles, bastaba con cierta cantidad de dinero. Como ejemplo, el que le ocurri贸 al guerrillero y posteriormente escritor Pons i Prades, que consigui贸 su salvoconducto especial de fronteras gracias al soborno realizado a dos polic铆as del gobierno civil de Girona.

Continuar谩…

Fuentes: La oposici贸n pol铆tica al franquismo. De 1939 a 1952 (Hartmut Heine), Los atentados contra Franco (Eliseo bayo), Laureano Cerrada, el empresario anarquista (Cesar Galiano), CNT: 1939-1952 (Abel Paz), Adolfo kaminsky, una vida de falsificador (Sarah Kaminsky), La red de evasi贸n del grupo Ponz谩n (Antonio T茅llez), El eco de los pasos (Juan Garc铆a Oliver), Ram贸n 脕lvarez Palomo: una biograf铆a militante (Reyes casado), archivo de Stuart Christie, Diario El Sol 14-10-1928, Los senderos de la libertad (Pons i Prades), Republicanos espa帽oles en la 2陋 guerra mundial (Pons i Prades), El exilio invisible. Los falsificadores del PCE (Mikel Rodr铆guez), La resistencia libertaria (Cipriano Damiano), Autobiograf铆a de un falsificador (Mariano Asenjo y Victoria Ramos), Viva el maquis (Amadeo Barcel贸), Lucio: el anarquista irreductible (Bernard Thomas), https://memoriadelsbarris.blogspot.com/, https://losdelasierra.info/ y archivo personal.