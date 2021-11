–

Una investigaci贸n muestra que la prote铆na tau se acumula en varias regiones del cerebro a la vez y explica por qu茅 no han funcionado las terapias que tratan de detener la enfermedad.

Conocemos el alzh茅imer desde hace m谩s de un siglo y es una de las grandes amenazas para la salud tanto en el presente, con 40.000 nuevos casos cada a帽o en Espa帽a, y para el futuro, con una poblaci贸n cada vez m谩s envejecida. Sin embargo, apenas hemos podido avanzar en la comprensi贸n de la enfermedad. No sabemos cu谩l es la causa, es complicada de diagnosticar hasta que el deterioro es muy severo y no hay tratamiento efectivo. Hasta ahora los cient铆ficos tampoco han logrado averiguar c贸mo se desarrolla en el cerebro, un aspecto clave para buscar soluciones. Sin embargo, una investigaci贸n de la Universidad de Cambridge por fin parece haber aclarado esta cuesti贸n y los resultados son sorprendentes.

El art铆culo publicado en la revista ‘Science Advances’ que recoge este trabajo indica que la progresi贸n del alzh茅imer es muy diferente a lo que se pensaba. Los investigadores asum铆an como hip贸tesis m谩s probable que se iniciaba en un punto concreto del cerebro y desde all铆 se produc铆a una especie de reacci贸n en cadena, como un tumor que se va extendiendo, que iba provocando la muerte de las neuronas. Sin embargo, los autores aseguran que diferentes regiones del cerebro se ven afectadas desde el primer momento por la acumulaci贸n de una de las dos sustancias t贸xicas que son clave en la enfermedad, la prote铆na tau.

En alzh茅imer, hay dos prote铆nas que se van agregando, que forman placas seniles y provocan la muerte de las c茅lulas del cerebro: beta amiloide y tau. Las p茅rdida de memoria, los cambios de personalidad y la dificultad para realizar las funciones diarias y el resto de los trastornos tienen que ver con este fen贸meno, pero es dif铆cil de estudiar, porque tiene lugar durante d茅cadas y no muestra indicios inequ铆vocos. De hecho, solo se puede dar un diagn贸stico definitivo tras examinar muestras de tejido cerebral despu茅s de la muerte.

Para este trabajo, los investigadores tambi茅n utilizaron muestras cerebrales ‘post mortem’ de pacientes con alzh茅imer, pero adem谩s han realizado esc谩neres PET de pacientes vivos con una gran variedad de afectaciones, desde los que ten铆an un deterioro cognitivo leve hasta los que presentaban la enfermedad en una fase muy avanzada. Al analizar todos los datos aplicando un modelo matem谩tico, observaron que el mecanismo de progresi贸n era la replicaci贸n de agregados de prote铆nas t贸xicas en distintas zonas del cerebro a la vez, y no de una regi贸n a otra.

Los investigadores aseguran que este trabajo abre nuevas formas de comprender esta y otras enfermedades neurodegenerativas, y que tendr谩 repercusi贸n para futuros tratamientos. 鈥淧ens谩bamos que el alzh茅imer se desarrollaba de una manera similar a muchos c谩nceres, que los agregados de prote铆nas se formaban en una regi贸n y luego se diseminaban por el resto del cerebro”, afirma el autor principal del art铆culo, Georg Meisl, en declaraciones difundidas por la Universidad de Cambridge. En cambio, 鈥渉emos descubierto que cuando comienza el alzh茅imer ya hay agregados en m煤ltiples regiones, por lo que tratar de detener la propagaci贸n entre regiones har谩 poco para frenar la enfermedad”.

鈥淓stos hallazgos apoyan un origen multic茅ntrico鈥, confirma a Teknautas David P茅rez Mart铆nez, jefe del Servicio de Neurolog铆a del Hospital 12 Octubre y del Hospital La Luz, y presidente de la Asociaci贸n Madrile帽a de Neurolog铆a (AMN). Si tambi茅n existe un mecanismo de difusi贸n, ser铆a muy lento. Es decir, que la agregaci贸n de las prote铆nas t贸xicas 鈥減arece ocasionarse en distintos sitios del sistema nervioso de manera m谩s o menos espont谩nea鈥. En cambio, el mecanismo de difusi贸n por las v铆as nerviosas, pasando 鈥渄e neurona a neurona鈥 ser铆a secundario o extremadamente lento.

Por qu茅 han fracasado todas las terapias

Seg煤n P茅rez Mart铆nez, este trabajo es muy interesante, porque puede explicar el fracaso de las terapias que se han probado hasta ahora. Hasta ahora, casi todos los tratamientos se han dirigido a las placas de beta amiloide, la otra lesi贸n clave. Aunque se conoce la importancia de la prote铆na ‘tau’, se relacionaba con estadios avanzados de la enfermedad. De hecho, durante mucho tiempo se pens贸 que la prote铆na beta amiloide era la que produc铆a la disfunci贸n de tau, as铆 que era l贸gico que las terapias se focalizaran en ella, incluido el aducanumab, f谩rmacos aprobado recientemente en EEUU en medio de una gran pol茅mica.

Sin embargo, en los 煤ltimos a帽os ha ganado peso la hip贸tesis de que tau tiene un papel m谩s importante, pero los investigadores pensaban que se iba diseminando progresivamente por el sistema nervioso. 鈥淓stas hip贸tesis estaban basadas fundamentalmente en estudios ‘in vitro’ y en trabajo con ratones, no en modelos humanos鈥, aclara P茅rez Mart铆nez. De hecho, en los 煤ltimos a帽os se han desarrollado terapias inmunol贸gicas experimentales para intentar evitar empleando anticuerpos 鈥渁nti-tau鈥. La idea era evitar que pasara de una neurona a otra, tal y como se pensaba que ocurr铆a, pero el resultado ha sido decepcionante. 鈥淟a enfermedad no mejora y se han interrumpido diversos ensayos por su ineficacia鈥, comenta el neur贸logo.

Por eso, este trabajo publicado en ‘Science Advances’ es tan importante: es la primera vez que se utilizan datos humanos para rastrear el proceso a lo largo del tiempo y ayudan a comprender que las estrategias terap茅uticas que se han seguido hasta ahora no pueden funcionar. Los avances en las t茅cnicas de imagen y en otras mediciones cerebrales lo han hecho posible. 鈥淯san diversas t茅cnicas para determinar la concentraci贸n y la situaci贸n espacial de la prote铆na tau en todo el cerebro y, por tanto, analizar con detalle d贸nde aparece y por d贸nde va difundi茅ndose la misma. Todo ello para establecer cual es el mecanismo biol贸gico por el que se extiende por el sistema nervioso鈥, comenta el experto.

驴Qu茅 hacer con este hallazgo?

Sin embargo, una cosa es comprender el proceso y entender por qu茅 no han funcionado las terapias disponibles y otra muy distinta es saber c贸mo desarrollar otras nuevas, aunque los autores se muestran optimistas. “El descubrimiento clave es que detener la replicaci贸n de los agregados va a ser m谩s eficaz que tratar de parar su difusi贸n鈥, comenta Tuomas Knowles, otro de los cient铆ficos de Cambridge que firma el trabajo. En este sentido, tambi茅n han descubierto que 鈥las neuronas son sorprendentemente buenas para detener la formaci贸n de agregados, pero necesitamos encontrar formas de mejorarlas a煤n m谩s si queremos desarrollar un tratamiento eficaz”, seg煤n Sir David Klenerman, otro de los firmantes.

Adem谩s, los autores consideran que la metodolog铆a que han empleado en este trabajo ser铆a 煤til para estudiar otras enfermedades neurodegenerativas, como el p谩rkinson, en las que tambi茅n queda mucho por saber. Sus estudios tambi茅n podr铆an ser 煤tiles en otras enfermedades que tienen en com煤n con el alzh茅imer la formaci贸n de agregados de la prote铆na tau: es el caso de la demencia frontotemporal, la lesi贸n cerebral traum谩tica y la par谩lisis supranuclear progresiva.

No obstante, aunque el trabajo es relevante desde el punto de vista cient铆fico, el jefe del Servicio de Neurolog铆a del Hospital 12 Octubre considera que deja muchas preguntas sobre la mesa. 鈥淪eguimos sin saber por qu茅 aparecen las lesiones y no nos dice nada sobre el origen de la enfermedad鈥, comenta. 驴C贸mo se empieza a acumular la prote铆na tau? 驴Qu茅 mecanismo induce esa agregaci贸n? 驴Por qu茅 ocurre a la vez en varias zonas del cerebro? 驴Podremos evitarlo con f谩rmacos? Aunque desde ahora sabemos un poco mejor c贸mo act煤a en el cerebro, la batalla contra el alzh茅imer no ha hecho m谩s que empezar.

