Desde Alemania denuncian ataques turcos contra el pueblo de Rojava, Kurdistán

01 dic 2022

DECLARACI脫N DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE ROJAVA (NORESTE DE SIRIA),

KURDIST脕N DEL SUR Y DEL ESTE,

EL PUEBLO KURDO Y TODXS LXS OPRIMIDXS EN TURQU脥A

ESTAMOS CON USTEDES!

La RED YA BASTA NETZ ALEMANIA declara su profunda solidaridad con los pueblos que est谩n siendo atacados por el ej茅rcito turco.

Nuestro p茅same a los familiares de las personas asesinadas.

Mientras que la condena de la guerra de agresi贸n del gobierno ruso contra el pueblo de Ucrania no supuso ning煤n problema para el gobierno alem谩n, no lo ha sido contra las violaciones de derechos humanos por los ataques del ej茅rcito turco en las zonas kurdas.

Lo que se acusa al gobierno ruso de Putin 鈥攇uerra de agresi贸n en violaci贸n del derecho internacional, destrucci贸n de infraestructuras civiles, uso de armas ilegales, v铆ctimas civiles, homofobia y desprecio por las mujeres鈥 se aplica igualmente al gobierno turco del dictador Erdogan. Y hay varios cr铆menes m谩s que est谩 cometiendo: genocidio, apoyo a una organizaci贸n terrorista (armando y suministrando al 鈥淓stado Isl谩mico鈥 ISIS), liberaci贸n de prisioneros (bombardeando las inmediaciones de los campos de prisioneros, lo que ya ha permitido la fuga de numerosos terroristas peligrosos).

No lo olvidemos: fueron lxs combatientes de las YPG y YPJ, milicias kurdas, quienes derrotaron al ISIS, con m谩s de 10 mil v铆ctimas propias. Rojava (noreste de Siria), una regi贸n autogestionada y democr谩tica de base en la que la liberaci贸n de la mujer y la ecolog铆a tienen un papel fundamental, est谩 siendo bombardeada d铆a y noche. La ciudad de Kobane, s铆mbolo de la liberaci贸n del ISIS, est谩 ahora bajo el ataque directo de Turqu铆a, al igual que las zonas de los yezid铆es, que fueron esclavizados, vendidos y asesinados por el ISIS y fueron salvadxs, al menos en parte, por los esfuerzos de lxs kurdxs. El ej茅rcito turco tambi茅n est谩 bombardeando y utilizando gas venenoso en el norte de Irak (sur del Kurdist谩n).

El lema 鈥淛in, Jian, Azadi鈥 (Mujer, Vida, Libertad), que actualmente est谩 en boca de todxs en Rojhilat (Kurdist谩n Oriental), en Ir谩n, y no s贸lo all铆, con el que se solidarizan innumerables personas, naci贸 en las zonas kurdas y se grita desde hace tiempo en Rojava.

En las cuatro zonas kurdas, la gente muere todos los d铆as, ya sea por bombas o por gas venenoso, entre otras cosas.

La anexi贸n de m谩s zonas kurdas ha sido declarada abiertamente como un objetivo de Erdogan durante a帽os. Y lo que esto significa para la poblaci贸n se puede ver en Afrin, la provincia kurda-siria que fue ocupada y anexada de facto por Turqu铆a en 2018. El pueblo kurdo ha sido desplazado, las mujeres asesinadas y violadas, los olivares, los campos y las f谩bricas expropiadas y ahora son propiedad de las milicias islamistas que se han instalado all铆 y dirigen un r茅gimen brutal.

En los pr贸ximos d铆as, el segundo mayor ej茅rcito de la OTAN invadir谩 Rojava, seg煤n Erdogan.

Mientras que los derechos humanos se aplican leg铆timamente a Ucrania, obviamente a los ojos del gobierno alem谩n no aplican en el Kurdist谩n. Se trata de una incongruencia. Nunca ha quedado m谩s clara la doble moral del gobierno alem谩n. Un asesinato se condena en茅rgicamente, el otro no. Los derechos humanos no son divisibles. Esta doble moral es inaceptable.

Estamos furiosxs con la ministra del Interior Faeser, que viaja con su hom贸logo turco en plena guerra y obviamente se lleva bien con 茅l. Estamos furiosxs con la ministra de Asuntos Exteriores Baerbock que, ante la guerra de agresi贸n turca, dice que hay que mantener la proporcionalidad. Nuestra rabia es contra un gobierno alem谩n que es c贸mplice del r茅gimen turco.

Permitir que las dictaduras funcionen es beneficioso para los dictadores y mortal para la poblaci贸n. Lo sabemos muy bien por nuestra propia historia.

Los medios de comunicaci贸n se han sumido casi por completo en un silencio colectivo.

Rompamos el silencio.

Salgamos a la calle con el mayor n煤mero de personas posible para mostrar al gobierno alem谩n: 隆隆隆NO ACT脷AN EN NUESTRO NOMBRE!!!

Casi todos los d铆as hay manifestaciones o acciones en muchas regiones de Alemania. Estamos all铆.

隆Exigimos el cese inmediato de todas las entregas de armas y del apoyo financiero a la dictadura turca! 隆Exclusi贸n de Turqu铆a de la OTAN!

Exigimos las mismas condiciones para todxs lxs que se ven obligadxs a huir por la guerra de agresi贸n del gobierno turco 鈥攍as mismas condiciones que para lxs habitantes de Ucrania鈥. Por cierto, 隆tambi茅n para todxs lxs refugiadxs!

Declaramos nuestra solidaridad con las fuerzas democr谩ticas del Kurdist谩n, con lxs combatientes y la sociedad civil.

RED YA BASTA NETZ ALEMANIA.

27 NOVIEMBRE 2022.