De parte de Sare Antifaxista May 12, 2022 179 puntos de vista

Desde Sare Antifaxista nuestro reconocimiento y apoyo a quienes plantasteis cara a los nazi-sionistas. Sin vuestra iniciativa el cobarde ataque al Amets Taberna podría haber tenido un resultado dramático

Sois lxs imprescindibles…

Vecinxs de Bilbo Zaharra: “Queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a los detenidos e identificados, así como a la comunidad de vecinas atacada y al Amets taberna que se llevó la peor parte de la actuación impune de los sionistas”.

Ante los acontecimientos de estos días y lo que no se ha dicho.

Las vecinas de Bilbo Zaharra y Alde Zaharra no vamos a olvidar este fin de semana en mucho tiempo. Nosotras estamos orgullosas de nuestros barrios, de su historia, su pelea, su referencialidad como barrios obreros, de su multiculturalidad y de otras muchas cosas repetidas también por los lacayos del sistema cuando se trata de fomentar el consumo, reforzar su modelo de ciudad en detrimento de nuestros valores. Entonces todo vale.

Y una muestra de ello es lo que ha sucedido este fin de semana. Hemos visto nuestras calles, las calles donde vivimos, inundadas de un grupo de seguidores de un equipo sionista campando a sus anchas.

De entre los valores que mencionábamos antes uno de los más importantes es la solidaridad. Solidaridad entre nosotras, solidaridad con las agredidas, con las represaliadas, con las más vulnerables. Y solidaridad también, cómo no, con otros pueblos del mundo que luchan por su libertad y por el reconocimiento de sus derechos. Esto es lo que significa para nosotras el pueblo palestino.

Desde el momento en que conocimos que este equipo del Estado sionista iba a pasar el fin de semana entre nosotras dando carta de normalidad a la ocupación de Palestina, decidimos dar visibilidad a la lucha de este pueblo. Todos los establecimientos hosteleros y culturales colocaron visible la bandera palestina a la vez que se realizaron concentraciones y una manifestación (comunicadas y legalizadas) el viernes y el domingo.

No lo pudieron soportar. Con toda la impunidad que les han brindado durante estos tres días tanto la policía municipal como la Ertzaintza, el domingo arremetieron contra una terraza, el bar, quienes estaban allí, el portal contiguo, y lanzaron todos los elementos de la terraza contra quienes intentaron que no fuera a más ni llegaran a la plaza. Hasta aquí los hechos. Los vídeos los habréis visto aunque seguro que no todos.

Todavía nos preguntamos qué aportan este tipo de eventos a la ciudad. Cuántos bilbaínos y bilbaínas se han acercado a Miribilla estos días? Nos preguntamos cuánto cuestan al contribuyente este tipo de eventos a los que el ayuntamiento es tan aficionado? Nos preguntamos por qué un equipo asiático (el Estado sionista no es Europa) juega la Final Four y lo hace pese a vulnerar la legalidad internacional, tener numerosas resoluciones de la ONU en su contra, mantener la ocupación ilegal de otro pueblo, construir un ilegal muro del Apartheid, etc. A todo esto, por parte de Ayuntamiento y del Departamento de Interior… alfombra roja, impunidad.

No podemos callar ante la forma de dar la noticia. Quienes quitan importancia a la falta de recursos que llevan a la muerte a gente que vive en la calle, quienes no dedican ni un poco de tiempo a las que reivindicamos una ciudad de acogida y preocupada por la situación social de sus habitantes, por la situación de abandono de sus barrios, aquellos medios que solo se preocupan de ejercer de voceros de sus amos, nos presentan como radicales pro-palestinos. No señores no. Somos vecinas y vecinos solidarios que no aceptamos las injusticias ni el papel que en este juego de rol se nos quiere asignar. Somos barrios que no abandonan la aspiración de estar organizados y defenderse de las decisiones institucionales o de los salvajes fascistas o sionistas. Que no aceptamos la ocupación policial de nuestros barrios (acuérdense del confinamiento).

Y eso es lo que queremos denunciar hoy y aquí. Lo que hemos vivido, cómo lo han contado, que se nos intente criminalizar y que continuamente se nos trate como culpables y se imponga la presencia policial.

Queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a los detenidos e identificados, así como a la comunidad de vecinas atacada y al Amets taberna que se llevó la peor parte de la actuación impune de los sionistas. Habría que preguntarse también por qué en este tipo de sucesos los detenidos e identificados, las multas, nunca tocan a un espectro ideológico.

Somos parte de Bilbao y por ello exigimos que el ayuntamiento asuma sus responsabilidades en lo ocurrido y tome posición contra las agresiones sionistas y en favor de los barrios y vecinas agredidas.

Para terminar, hoy y aquí mostramos nuestra determinación a defendernos como barrio de todo lo que consideremos un ataque al conjunto del mismo. Esto es lo que ha salido reforzado este fin de semana.

Rueda de prensa organizada por Bilbo Zaharra eta Alde Zaharreko auzokideak

Acude Sare Antifaxista