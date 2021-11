Compartimos aqu铆 una carta del pasado agosto del compa帽ero Mohamed Achraf, preso en situaci贸n de aislamiento total en la c谩rcel de M谩laga II. El compa帽ero lleva casi 3 a帽os en prisi贸n preventiva bajo acusaciones de terrorismo. En su carta reflexiona y da su opini贸n acerca del racismo y la violencia estatal, as铆 como de los intereses que hay en ampliar y engordar las listas de supuestos radicales islamistas. Tambi茅n da apuntes sobre las imposiciones y presiones en relaci贸n a las vacunas del COVID y las condiciones reales de higiene y salubridad en que se encuentran lxs presxs. A pesar de todo, el compa帽ero est谩 bien de 谩nimo y se mantiene firme. Recordamos que Mohamed tiene el correo intervenido, pero aun as铆 animamos a escribirle. El cartel de arriba es de una jornada pro-presxs que se organiza el pr贸ximo 27 de noviembre en Valencia.

Campo de concentraci贸n y exterminio. M谩laga II. Aislamiento

Agosto 2021

Hola X, 驴como est谩s? Espero y deseo de coraz贸n y alma que te encuentres bien, con mucho 谩nimo y moral alta. Me entristece no poder apoyarte y ayudar de alguna forma cuando tienes problemas y ser 煤til. He recibido tu carta y me ha alegrado mucho, tu respuesta tardaba y estaba preocupado.

No comunico con nadie. Tengo el apoyo de mi familia, pero est谩 lejos. Como te puedes imaginar me acusan de terrorismo por ser musulm谩n, por expresarme libremente, por pensar, opinar y actuar diferente. Y por ser antisistema que planta cara y lucha por la libertad, la justicia social, los buenos valores, y contra el imperialismo, el colonialismo, el fascismo, el capitalismo.

Me tiene secuestrado el Tribunal de Inquisici贸n en prisi贸n preventiva desde hace casi tres a帽os, despu茅s de cumplir una condena de 14 a帽os por las mismas acusaciones falsas y montaje policial. Como bien sabes, los aut茅nticos terroristas son los sistemas que cometen diariamente masacres, matanzas, cr铆menes de guerra鈥 Cuando uno sale de la 贸rbita de dichos sistemas esclavistas y decide ser libre le hacen la vida imposible, le se帽alan y le acusan de radicalismo.

El camino a la libertad, a la justicia social y a la dignidad es largo, dif铆cil y est谩 lleno de baches, espinas y obst谩culos. Pero al final da sus frutos, solo se necesita mucha paciencia, voluntad, perseverancia, fe, optimismo y esperanza. No hay que pensar en los resultados, los resultados vendr谩n con el tiempo, lo importante es trabajar y resistir incansablemente.

Ahora est谩n con el rollo del covid y de las vacunas. Quieren imponer las vacunas a todo el mundo, y est谩n utilizando todos los medios de intimidaci贸n, coacciones y chantajes para lograr sus fines perversos. Intentan por todos los medios vacunar a la gente, sabiendo que dichas vacunas no tienen eficacia ni resultados, y sabiendo sus perjuicios. Para conseguirlo usan las mismas estrategias de toda la vida; meter miedo a la gente, tenerlos desinformados y bombardear con mentiras e informaciones manipuladas. Nos ocultan muchas informaciones sobre la ineficacia y efectos secundarios que provocan. Todas son vacunas expr茅s, por ello, son sospechosas por la rapidez de su investigaci贸n, ensayos y fabricaci贸n. A mi me ofrecieron la vacuna, y cuando les ped铆 que me informaran sobre sus componentes y riesgos, se negaron. Creo que la mejor manera de conservar la salud es cuidar la alimentaci贸n, hacer deporte, no estresarse, ser positivo y no comer nada que perjudique la salud, como alcohol, drogas y pastillas.

Por aqu铆 sigo resistiendo y luchando contra el sistema y sus cloacas, que viven del negocio de lo que llaman terrorismo. Vivimos en un pa铆s racista, xenofobo, y sobretodo islamofobo. Las cloacas carcelarias de esta c谩rcel me han sancionado varias veces por denunciar abusos e injusticias. Se niegan a darme las videollamadas que me corresponden con la escusa del mal uso de las mismas. Se incumplen los protocolos sanitarios de prevenci贸n anti-covid. No desinfectan las instalaciones, y no nos dan productos higi茅nicos suficientes. Unicamente nos dan un rollo de papel higi茅nico a la semana, un bote de gel cada 33 d铆as, y dos cuchillas de mala calidad cada 33 d铆as. Servicio de lavander铆a cada 8 d铆as y muchas veces cada 10 o 15, y solamente se nos permite lavar diez prendas. Las sabanas y la ropa de cama las cambian cada mes, mas o menos. Se niegan a proporcionarnos lej铆as para limpiar las celdas. No desinfectan las cabinas telef贸nicas, que son comunes. Y el personal no guarda ninguna distancia de seguridad. Aqu铆 nos cachean con palpaci贸n pegando su cuerpo al nuestro diariamente, varias veces al d铆a. Esos enemigos de la higiene y las medidas sanitarias, ahora quieren vacunarnos contra el covid.

Est谩n aplicando cuarentenas de dos semanas a presos que no est谩n contagiados y que ni siquiera han estado en contacto con una persona contagiada. Cada vez que un preso sale al juzgado, viene de otra c谩rcel, sale al hospital o regresa de permiso, le aplican una cuarentena preventiva de 15 d铆as sin hacerle ning煤n test ni seguimiento. Dichas cuarentenas preventivas suponen situaci贸n de aislamiento total, y no permiten al preso tener ning煤n contacto f铆sico con otro preso.

A pesar de estar preso en r茅gimen cerrado en situaci贸n de aislamiento total, estoy siempre motivado, con mucho 谩nimo. Hago deporte cada d铆a, salgo al patio, tomo el sol, practico yoga, cultivo mi mente. Gracias a dios estoy feliz a pesar de todo y sigo resistiendo.

Aqu铆 me tienes para lo que necesites.

PD: Te recomiendo un libro: 鈥淟a radicalizaci贸n del racisomo: islamofobia del estado y prevenci贸n antiterrorista鈥.

Mohamed Achraf