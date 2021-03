Aqu铆 va otra publicaci贸n que sacamos del blog del grupo anticarcelario de Tarragona, La Corda. Se trata de una carta de Daniel S谩nchez L贸pez, trasladado recientemente a la c谩rcel de Estremera, acompa帽ada de varias instancias tanto suyas como de Mohamed El Hichou, que ha sido trasladado a la prisi贸n de Picassent. La imagen de arriba es de una exposici贸n y venta de distintas obras art铆sticas relacionadas con la c谩rcel y para recoger beneficios para la lucha contra esta, que organiza el colectivo de Girona Rossinyol.

El compa帽ero, que se ha sumado no hace mucho a la propuesta de lucha colectiva nos hace llegar, junto con sus letras, varias instancias, tanto de 茅l mismo (que ha sido trasladado hace poco a la c谩rcel de Estremera) como de Mohamed El Hichou (rasladado a la prisi贸n de Picassent). Las instancias van dirigidas a direcci贸n, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y al Juzgado de Guardia, y corresponden a los ayunos que van realizando los d铆as 1 y 15 de cada mes para reivindicar la tabla de 14 puntos, adem谩s de denuncias sobre otros temas.

Febrero 2021

Hola X,

Espero que a la llegada de estas letras os encontr茅is lo mejor que yo os pueda desear. La huelga rotativa no la hice por varios problemas de salud, y por el estado de animo en el que me encontraba debido al c谩ncer de mi madre. Pero si sale alguna otra iniciativa, no dud茅is que all铆 voy a estar.

Aqu铆 estamos realizando los ayunos por la tabla de 14 puntos y en apoyo a lxs compa帽erxs enfermxs. La verdad es que las cartas dan mucho animo, ayudan mas de lo que podeis llegar a pensar. Los verdugos, gentuza, se suben mucho y me gustar铆a que algun dia alguien de algun grupo de apoyo pueda venir a vernos por locutorios. Estoy en articulo 75.1 y denunciando las vulneraciones de derechos que sufrimos aqu铆.

No pasa nada, como dices, si sois pocxs. Lo importante es seguir y no caer. Aunque ojal谩 esta lucha pueda crecer y sumar a mas gente, alejadxs de colaboradores y conformistas. Tengo un sumario abierto, y mi abogado Y no me responde al tel茅fono, asi que no se lo que va a pasar.

Necesitamos un cable des de fuera porque aqu铆 dentro y solxs hay poco que hacer. Cualquier cosa que hag谩is por nosotrxs ya es mucho y de valorar. Por favor, cuando me respondas m谩ndame alg煤n sello para poder contestar a las cartas.

Aqu铆 lxs m茅dicos hacen caso omiso a todo. Les da igual que nos tiremos semanas y meses en puto aislamiento, saliendo solos o con tan solo otro compa帽ero, les da igual como estas condiciones afectan a nuestra salud f铆sica y mental.

Un fuert铆simo abrazo y valent铆a de mi parte y del compa帽ero Mohamed. Hasta pronto y cont茅stame cuando puedas. Salud!

Daniel