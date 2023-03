–

He escuchado en estos d铆as a algunas hist贸ricas del PSOE decir que el Ministerio de Igualdad ha dividido al feminismo. En realidad, lo que quieren decir es que ha dividido al feminismo institucional. Y, para ser exactas, no lo ha dividido, s贸lo es que ha aparecido otro feminismo. Cualquiera con cierta edad que mire hacia atr谩s sabe que el feminismo siempre ha sido muy diverso y que lo atraviesan olas, momentos hist贸ricos, ciclos. La palabra 鈥渇eminismos鈥 no es que sea adecuada, es que es la 煤nica posible. La mayor铆a de los debates intrafeministas siempre han estado ah铆. lo que ocurr铆a es que el 煤nico feminismo que estaba en las instituciones era el feminismo del PSOE. Estaba tambi茅n, siempre ha estado, el movimiento feminista no institucionalizado, con su enorme pluralidad, la misma de ahora, y sus olas, y sus ciclos y sus momentos. Ambas esferas, la institucional y la no institucional, se miraban de reojo, compart铆an consensos b谩sicos y poco m谩s. Tampoco se agred铆an, coexist铆an. Pero lleg贸 Podemos a las instituciones y con ello la posibilidad de hacer, desde un ministerio, otro feminismo; uno m谩s ligado al afuera de las instituciones, al menos a muchas de sus reivindicaciones, de sus temas, de su car谩cter, de su lenguaje.

El feminismo de Podemos lleg贸 a un ministerio con todo su derecho y sus votos. Nadie le ha regalado ni cedido ning煤n ministerio. Los votos de Podemos han hecho presidente a Pedro S谩nchez y ministra a Irene Montero. El PSOE ha hecho mucho por los derechos de las mujeres en Espa帽a aunque tambi茅n es cierto que es la 煤nica izquierda que ha gobernado y ven铆amos de una dictadura. A este partido le toc贸 dar los primeros e imprescindibles pasos. Pero no son los 煤nicos pasos que se pueden dar ni la totalidad de su feminismo es necesariamente compartido por muchas, ni siquiera por la mayor铆a, de las feministas. El bipartidismo ha muerto, afortunadamente. El feminismo institucional es que ni siquiera era bipartidista, era 煤nico. Ya no.

Recuerdo con mucha nitidez la jornada del 8 de marzo de 2018 cuando el movimiento feminista (no institucional) convoc贸 la primera huelga que cambi贸 el curso del feminismo en este pa铆s. Yo era diputada en la Asamblea de Madrid. Las diputadas de Unidas Podemos paramos y nos concentramos en el patio con pancartas y camisetas. Luego nos fuimos por Vallecas acompa帽ando a un piquete hasta un Centro de Salud. Era jueves y hab铆a Pleno. Nosotras dejamos nuestros esca帽os vac铆os, como tambi茅n lo hicieron las diputadas de UP en el Congreso. Las diputadas del PSOE no se sumaron o lo hicieron algunas muy t铆midamente seg煤n llegaban noticias de que la huelga era un 茅xito sin precedentes. No es que estuvieran en contra, simplemente no ten铆an nada previsto, no sab铆an que hacer, no lo hab铆an pensado ni hab铆an hablado de ello.

Cuando nos sumamos a la huelga no est谩bamos dividiendo el feminismo, simplemente para nosotras era natural estar con ese feminismo que ven铆a muy fuerte para cambiarlo todo. Entre otras cosas porque muchas de las diputadas o concejalas de Podemos proced铆an de esos espacios. No est谩bamos dividiendo el feminismo, est谩bamos llevando a las instituciones algo de un feminismo que siempre hab铆a estado fuera de ellas; algo de sus debates, algo de sus formas. Pero no lo estamos llevando todo, el feminismo no institucional no es representable ni reapropiable desde la instituci贸n. Y es necesario. El feminismo que hace Podemos es ya plenamente institucional con sus servidumbres, sus l铆mites, sus contradicciones鈥ero es diferente del feminismo del PSOE, como diferente es su opini贸n sobre el animalismo, los alquileres o la sanidad p煤blica entre otras mil cosas.

El feminismo que existe fuera de las instituciones tampoco es 煤nico, sino que tambi茅n convive desde siempre con fuertes tensiones internas, aunque pasado el tiempo siempre tienden a minimizase. Recomiendo leer el ep铆logo de Susan Faludi al libro Ventanas sin aire de Shulamite Firestone para ver lo que ocurr铆a durante la Tercera ola entre feministas del mismo espacio ideol贸gico incluso. Es muy revelador.

El feminismo del PSOE es, con todo su derecho鈥el PSOE, como sus pol铆ticas. La cuarta ola tiene sus caracter铆sticas propias, pero una de ellas es su marcado car谩cter anticapitalista. Llamar la atenci贸n sobre la contradicci贸n capital-vida no es algo que vaya a defender el PSOE con comodidad. El PSOE busca su hueco, con todo su derecho, pero no es el nuestro y la emergencia de Podemos ha servido tambi茅n para poner de manifiesto d贸nde est谩 cada partido en lo que ha feminismo se refiere. El d铆a 7 el PSOE aprob贸, con el PP, la toma en consideraci贸n para recortar la ley del S铆 es S铆 y para devolver la lucha contra las violencias sexuales a su marco, cuanto menos androc茅ntrico; se revolvi贸 contra un revolucionario cambio de paradigma por el que, por cierto, el gobierno hab铆a sido felicitado por diversas instituciones europeas e internacionales. Esta misma semana Calvi帽o, la ministra portavoz del neoliberalismo, presentaba una ley de paridad en las empresas para seguir rompiendo el techo de cristal que se encuentran las mujeres de las empresas del Ibex. Esa era su propuesta para el 8M y para ocultar en lo posible el retroceso perpetrado ante la ley del S铆 es S铆.

Tuvo que llegar Podemos para que se ratificara el Convenio 189 de la OIT que otorga m谩s derechos a las trabajadoras dom茅sticas. Pero tambi茅n tuvo que llegar Podemos para que en el Ministerio tuvieran m谩s espacio las trabajadoras dom茅sticas, las limpiadoras, las cuidadoras y las precarias que las empresarias. Para que se hablara (y legislara) de menstruaci贸n y sexo. La desigualdad se manifiesta de muchas maneras pero el principal problema de las mujeres no es el techo de cristal empresarial, sino la pobreza y la precariedad. Y la violencia, que es necesario considerar desde una perspectiva no androc茅ntrica. Por si fuera poco, el mismo 8 de marzo, Pedro S谩nchez decidi贸 que su acto para conmemorar tal d铆a era una reuni贸n en su despacho con鈥 empresarias. No hemos dividido al feminismo, hacemos otro feminismo y esto est谩 generando enormes tensiones que se suman a un momento pol铆ticamente complejo en general y con debates muy profundos. Y de la misma manera que el bipartidismo no va a volver, tampoco lo va a hacer el feminismo institucional 煤nico. Afortunadamente.