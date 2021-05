–

Duran Kalkan, miembro del Consejo Ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), habló con la agencia de noticias ANF sobre la historia y la actualidad de la organización.

A continuación se publican algunos fragmentos de las reflexiones de Kalkan:

Sin duda, somos un partido de los trabajadores y nos ocupamos de todos los problemas, sobre la base de esta conciencia. No nos habría sido posible formar un partido con otro nombre, porque el 99 por ciento de la sociedad kurda pertenece a la población trabajadora. Salimos de esta sociedad y nos convertimos en un partido de esta misma sociedad. Así que nos hemos convertido en el partido de todos los kurdos. Ser un partido kurdo también significa ser un partido de los trabajadores. El pueblo kurdo se caracteriza por la peculiaridad de que prácticamente todos pertenecen a la población activa. Por lo tanto, desde el principio, hemos tenido la convicción de que somos un partido tanto de la población trabajadora como de todos los kurdos. Al final, no hay mayor diferencia entre estos dos lados en la práctica concreta.

Del mismo modo, nuestro partido se caracteriza por estar fuertemente influenciado por los intelectuales y la juventud de la sociedad kurda, en su fase formativa. Fue, por así decirlo, producido por ellos. En los escritos teóricos de la clase obrera, se presenta cómo “los intelectuales le traen la conciencia de la clase desde el exterior”. En nuestro caso, la clase era casi toda la sociedad kurda. En consecuencia, era necesario que los intelectuales revolucionarios se acercaran a la sociedad kurda desde el exterior y desarrollaran su conciencia.

La realidad de Kurdistán durante el período formativo del PKK se caracterizó, en la práctica, por la fusión de identidades como intelectuales kurdos, intelectuales revolucionarios o jóvenes revolucionarios. Los círculos intelectuales y la juventud estaban tan estrechamente conectados que formaron una unidad de una manera completamente nueva. Por lo tanto, los círculos de donde se reclutó la dirección revolucionaria surgieron de la propia juventud intelectual. Fueron precisamente estos círculos los que proporcionaron a la sociedad kurda, es decir, a la población trabajadora, una conciencia de liberación, libertad y democracia desde el exterior. La juventud intelectual constituyó el grupo social del que surgió nuestro movimiento, que luego se transformó en partido y guerrilla, y finalmente se convirtió en movimiento popular. En este sentido, el PKK también se caracteriza por ser un partido de jóvenes e intelectuales revolucionarios.

Cómo la liberación de la mujer se convirtió en una línea de base ideológica

El objetivo de nuestro partido desde el principio fue la liberación nacional de los kurdos. En el curso de profundizar nuestra comprensión de la libertad, nos enfocamos en el principio de la libertad de las mujeres. Llegamos a la conclusión de que la libertad nacional solo se puede lograr a través de la libertad social y, a su vez, ésta solo se puede lograr a través de la libertad de las mujeres. Por lo tanto, a medida que profundizamos nuestra comprensión de la libertad, las mujeres asumieron un papel de liderazgo y la liberación de las mujeres se convirtió en una línea de base ideológica. Así, como partido obrero kurdo, que había surgido bajo el liderazgo de intelectuales y jóvenes, nos convertimos simultáneamente en un partido de mujeres. Para nosotros, ser un partido de los trabajadores significa ser un partido de jóvenes intelectuales, mujeres y trabajadores al mismo tiempo.

Al principio, nuestro partido estuvo fuertemente influenciado por el socialismo real. En consecuencia, lo ve todo en el contexto de las contradicciones de clase y la lucha de clases. Sobre la base de nuestra lucha en Kurdistán y las consecuencias que trajeron consigo los desarrollos globales, hicimos ciertos cambios en esta forma de ver las cosas.

Sin lugar a dudas, no se puede negar que en las sociedades que viven bajo el sistema de poder y Estado, existen clases y, en consecuencia, contradicciones y lucha de clases. Nuestro partido ve esta realidad y la reconoce. Ve, analiza y considera fundamental que las sociedades se dividen en clases debido al sistema dominante, se componen de numerosas clases y estratos, esta división conlleva diferentes intereses que dan lugar a importantes contradicciones y luchas. En este contexto, indudablemente entiende a la clase trabajadora, como la más oprimida y explotada, y a todos los estratos de la población trabajadora como su base social.

No persistir como clase oprimida

Al mismo tiempo, aceptamos y consideramos fundamental que no haya una sola contradicción y lucha en la sociedad, que las diferencias sociales no sean resultado solo de clase. Según nuestro análisis, existen otras diferencias, de las que surgen otras contradicciones y luchas. No hay duda de que nuestro partido lidera una lucha que considera fundamental la división social en clases, las contradicciones y la lucha de éstas. Sobre esta base nos organizamos y lideramos nuestra lucha. Es precisamente por eso que nos vemos como un partido de los trabajadores y lideramos nuestra lucha como tal. Al mismo tiempo, no pretendemos permanecer para siempre como una clase oprimida y liderar una lucha que absolutice la división de la sociedad en clases, perpetúa esta división y así entra exclusivamente en las contradicciones y luchas de clases. Lo que nos preocupa mucho más es, en paralelo con el desmantelamiento final del sistema de poder y del Estado, del que emergen las contradicciones y la lucha de clases, desplazar este mismo sistema pieza a pieza. Exactamente, esta realidad se expresa cuando hablamos de la “lucha por una sociedad democrática” y el “desarrollo hacia una nación democrática”. Nuestro partido entiende y lidera la lucha de clases como una encaminada a la disolución de clases, la reducción de las diferencias y el desarrollo de una sociedad democrática holística. El carácter democrático-social del nuevo paradigma representa exactamente eso.

Es correcto e importante mirar y analizar la lucha por el socialismo una y otra vez. La lucha por el socialismo tiene vertientes teóricas y prácticas. Los movimientos socialistas no son solo movimientos de organización y acción, sino al mismo tiempo movimientos de pensamiento, filosóficos e ideológicos. Por supuesto, es importante analizar los desarrollos prácticos cuando miramos la lucha por el socialismo. Pero, al mismo tiempo, y quizás con una prioridad aún mayor, también es necesario analizar y discutir con más detalle el estado teórico, los desarrollos en el campo de la teoría, la comprensión y conciencia del socialismo y la teoría socialista. Los grandes pensadores socialistas sacaron esto a relucir cuando dijeron: “No hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria” y “sin el desarrollo de una teoría socialista correcta es imposible una lucha correcta y exitosa por el socialismo”.

Cambio de paradigma anunciado por Öcalan

En este contexto, es indiscutible que Abdullah Öcalan es actualmente la persona que se ocupa más intensamente de esta cuestión y, por lo tanto, desarrolla nuevas ideas que pueden aplicarse realmente. Aunque está encarcelado bajo las condiciones indescriptiblemente severas del sistema de tortura y aislamiento en la isla-prisión turca de Imrali, los creadores de este mismo sistema no han conseguido impedirle pensar y desarrollar nuevas ideas. Abdullah Öcalan lleva ya más de 22 años recluido en Imrali, en las condiciones más adversas. Sin embargo, ha conseguido analizar la realidad social del mundo actual, los problemas y sus soluciones de una manera global, concreta, comprensible y -sobre la base de la organización- prácticamente realizable.

En este contexto, merece la pena señalar especialmente lo siguiente: debemos ser conscientes de que el sistema de tortura y aislamiento en Imrali no fue creado para que Abdullah Öcalan reflexionara y desarrollara allí sus ideas tan intensamente. Al contrario, el propósito del sistema de Imrali es impedir exactamente eso. Fue diseñado para poner a la gente en una posición en la que son incapaces de pensar y desarrollar cosas nuevas. Este hecho es bien conocido y declarado abiertamente por los creadores del sistema Imrali. Así, Abdullah Öcalan hace consideraciones intensas y desarrolla nuevas ideas a pesar de estas circunstancias. Conquista y supera los obstáculos y las dificultades en Imrali, a los que se enfrenta allí como nadie. Sin duda, es importante entender y analizar el desarrollo de nuevas ideas de Öcalan también en este contexto. Si observamos todo esto en conjunto, podemos ver muy claramente que ningún obstáculo o presión, por grande que sea, puede impedir que Abdullah Öcalan impulse su pensamiento y desarrolle nuevas ideas.

En este contexto y en las condiciones descritas anteriormente, Abdullah Öcalan anunció un cambio de paradigma y marcó un nuevo comienzo sobre esta base. Él mismo se refiere a este nuevo comienzo como su tercer nacimiento. Ha presentado exhaustivamente los resultados en el tratado de defensa de cinco volúmenes “Manifiesto de la Civilización Democrática”.

Por lo tanto, cuando examinamos la situación del movimiento socialista -especialmente el campo de su teoría y sus reflexiones- debemos, en primer lugar, examinar, analizar y discutir las reflexiones de este manifiesto. Estos libros incluyen una evaluación completa y holística de la evolución histórica, la situación actual y los problemas existentes. Al mismo tiempo, contienen propuestas de solución, concretas y aplicables. Es absolutamente necesario reconocer el carácter holístico de sus reflexiones, que él mismo define como una “Teoría de la Modernidad Democrática”. También es igualmente importante examinar esta teoría y prestar atención al nuevo paradigma que ésta ha hecho posible. Al mismo tiempo, debemos analizar la actitud social actual y la lucha por el socialismo con el trasfondo de todo esto, para desarrollar nuevas perspectivas, programas de lucha, planes y objetivos para el futuro. Todo esto es, sin duda, objeto de una discusión y un análisis muy amplios. Pero en este punto, podemos destacar brevemente lo siguiente: Abdullah Öcalan ha rescatado el socialismo y la democracia de las garras del sistema de poder y del Estado.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

