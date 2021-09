–

De parte de Comunidad Autonoma Temucuicui September 3, 2021 12 puntos de vista

鈥淎sumo esta condena sin sorpresa alguna, porque

comprendo que es parte de la persecuci贸n pol铆tica y sistem谩tica hacia mi

persona desde hace m谩s de una d茅cada y que en este juicio y de seguro todos los

juicios que enfrentare, el marco jur铆dico ser谩 vulnerado por el Estado Chileno

en complicidad con el consorcio agr铆cola y sus intereses econ贸micos/extractivistas

con el fin de frenar mi participaci贸n en los procesos de recuperaci贸n de

territorio ancestral mapuche usurpado.

Me declaro inocente de lo que se me imputa,

reconociendo que en todo momento, espacio, tiempo y lugar seguir茅 luchando como

mapuche por la restituci贸n de nuestras tierras, incluso desde la c谩rcel.鈥

Mi nombre es

Jos茅 Queipul Huaquil miembro de la Comunidad Aut贸noma de Temucuicui, respetuosamente

a las comunidades en resistencia y proceso de recuperaci贸n y opini贸n p煤blica

que solidariza con nuestra lucha como mapuche:

1.- Que en el contexto del juicio de repetici贸n hacia

mi persona, por los incidentes ocurridos el d铆a 30 de abril del a帽o 2019, donde

resulte gravemente herido de bala en una de mis piernas a causa de disparos

efectuados por funcionarios de carabineros, mientras realizaba labores

agr铆colas en el ex fundo Alaska, recuperado por la comunidad de Temucuicui.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, en

fallo un谩nime jueces Wilfred Ziehlmann Zamorano, Karina Rubio Sol铆s y Jorge

Gonz谩lez Salazar, me condenaron el d铆a lunes 30 de agosto del a帽o en curso, a

las penas de 3 a帽os y un d铆a de presidio efectivo, en calidad de autor del

delito consumado de porte ilegal de arma de fuego. A la pena de 541 d铆as de

presidio del delito consumado de porte de municiones; y 61 d铆as de presidio,

como autor del delito consumado de receptaci贸n de un arma de fuego.

Parad贸jicamente, el tribunal decret贸 mi inocencia de

los cargos formulados en mi contra por el Ministerio P煤blico, donde me imputaban

la autor铆a en los delitos de disparo injustificado y homicidio frustrado de

carabinero en ejercicio de sus funciones.

La absoluci贸n de los 2 煤ltimos cargos a raz贸n que en

todo peritaje realizado por especialistas de la P.D.I resulte sin trazas de

p贸lvora en mis manos, nariz y prendas de vestir, no as铆 los funcionarios de

carabineros Alex Olivera , Manuel Gonzales, Alex Albornoz y Rodrigo Barrientos

que atentaron contra mi vida, lo que fuerza al tribunal a la absoluci贸n de

estos cargos y se me condena por el mero relato de carabineros quienes aparte

de su palabra no contaban con ninguna prueba cient铆fica.

Nuevamente retrocedemos en el tiempo y carabineros,

asume el rol de ministros de fe y solo basta su palabra para recrear la escena

y establecer sus dichos como la 鈥渧erdad鈥

En todo momento debemos tener en cuenta que los jueces

Jorge Gonz谩lez y Wilfred Zielmam a cargo de este juicio de repetici贸n, no

operan bajo la l贸gica de la ignorancia y el desconocimiento del marco legal

chileno para dictar sentencias condenatorias en base a pruebas que demuestren

cierto grado de credibilidad, sin embargo han cimentado sus carreras obviando

el marco jur铆dico particularmente al momento de judicializar mapuche y cuentan

con un largo historial de condenas basadas en argumentos racistas , acomodando pruebas,

testigos y declaraciones; como lo fue en el caso del Lonko Pichun ,Jos茅

Peralino, Jos茅 Tralcal, Sabino Catrilaf, Hernan Catrilaf, Celestino Cordoba,

Juan Tralcal, Sergio Catrilaf y su

activa participacion en el caso Luchsinger Mackay por nombrar algunos, por su

parte la tercera jueza de este juicio ordeno el brutal desalojo del fundo

Porvenir en Nueva imperial en el a帽o 2001, la sentencia condenatoria en mi

contra responde a una tradicion antimapuche por parte de los tres jueces antes

aludidos que no es novedad alguna.

Si de acuerdo a lo antes se帽alado, sumamos que

鈥渃oincidentemente鈥 Sebastian Pi帽era envia a nuestro territorio al Ministro del

interior Rodrigo Delgado, al momento de la realizaci贸n del juicio , en

reuniones con los altos mandos de las polic铆as y fuerzas armadas desplegadas en

las bases militares apostadas en nuestro territorio, estableciendo pol铆ticas de

represi贸n y terrorismo de estado contra los mapuche en proceso de recuperaci贸n

de tierra, l贸gicamente asumo que el poder judicial, ministerio publico y

fiscalia no deben haber quedado fuera de esas reuniones y una condena contra un

mapuche al cual nunca hab铆an podido judicializar era un 鈥渢rofeo de guerra鈥 por

parte de la institucionalidad neocolonial de la araucan铆a nmpara el Ministro Delgado y obviamente para Sebastian Pi帽era.

De la misma

manera deseo manifestar que en este juicio, luego de pertenecer diez meses en

prisi贸n preventiva, ya hab铆a sido absuelto de manera un谩nime el d铆a 24 de

febrero 2020.

2.- A modo de establecer una breve cronolog铆a de la persecuci贸n

pol铆tica contra mi persona, puedo agregar que el a帽o 2009 permanec铆 dos a帽os en

prisi贸n preventiva, bajo la figura de ley antiterrorista en los casos conocidos

como Peaje Quino y Tur-bus, donde ambas imputaciones, eran sostenidas

exclusivamente por el relato Ra煤l Castro Antipan, un agente infiltrado de

carabineros, donde resulte absuelto por un fallo un谩nime de la Corte de

apelaciones de Temuco.

Cabe la pena mencionar que en ese montaje en contra de

mi persona quien dirig铆a ese operativo pol铆tico/judicial era el oficial mayor

de carabineros Patricio Mar铆n Lazo, quien a帽os despu茅s es imputado en el

bullado caso 鈥淥peraci贸n Hurac谩n鈥

En el a帽o 2017,

tras revelarse la carpeta investigativa de la antes se帽alada 鈥淥peraci贸n Huracan鈥,

donde se buscaba mediante m茅todos investigativos y de falsificaci贸n de datos en

sistemas de mensajer铆a telef贸nica, la incriminaci贸n de delitos de alto calibre

a miembros de comunidades mapuche en proceso de recuperaci贸n de tierras, queda

tambi茅n en evidencia el monitoreo, seguimiento y persecuci贸n hacia mi persona , donde tambi茅n aparezco

directamente como uno de los blancos investigativos a los que apuntaba esta

operaci贸n dirigida por el ex general de

carabineros Gonzalo Blu y el ex Mayor Patricio Marin y ejecutada por los

tambi茅n funcionarios de carabineros Leonardo Osses, Marcelo Teuber, Manuel

Riquelme, Cristi谩n P茅rez, Manuel Cavieres, Marcos Sanhueza, Darwin V谩squez y Marvin Mar铆n; m谩s el civil y ex asesor

inform谩tico de la polic铆a 脕lex Smith, alias “El profesor”.

Actualmente judicializados por asociaci贸n il铆cita,

obstrucci贸n a la investigaci贸n, falsificaci贸n de instrumento p煤blico,

infidelidad en la custodia de documentos, violaci贸n de secretos, sabotaje

inform谩tico y denuncia calumniosa, entre otros cargos.

3.- S茅 que debo

enfrentar 3 juicios m谩s, y de la misma forma s茅 a ciencia cierta, que el

entramado pol铆tico- judicial-econ贸mico dirigido por Sebasti谩n Pi帽era, har谩 todo

lo posible por volver a judicializarme, comprendo que las reglas de este juego

ya han sido marcadas y todo lo que no se me pudo imputar en el pasado, se

intentara realizar ahora.

El Ministerio del interior en coordinaci贸n con el

Poder judicial realizan movimientos t谩cticos donde nos vemos enfrentados a

situaciones que a mi en los personal como mapuche , me resultan altamente

dolorosas, donde vemos a juezas pertenecientes al pueblo mapuche , encarcelando

a su propia gente como es el caso de la Jueza Sandra Nahuelcura

, donde podemos observar esca帽os en asambleas constituyentes para la

redacci贸n de una constituci贸n ajena a nuestro pueblo en las cuales tambi茅n

mapuche son invitados a participar en un ejercicio de 鈥渇alsa inclusi贸n鈥 donde

podemos observar Fiscales mapuche, Funcionarios mapuche en el Ministerio p煤blico

y un sin fin de mapuches en alcald铆as , gobernaciones, etc.

Sin embargo me

llena de fuerza y orgullo, independientemente a lo que el estado chileno tenga

designado para mi, en los juicios que debo enfrentar y teniendo claro que aunque vuelva a ser condenado , los

procesos de recuperaci贸n de tierra no se detendr谩n y que la resistencia y

negaci贸n a la inversi贸n de capitales en

nuestras tierras ser谩 categorico y rotundo, esta no es solamente una lucha de

Jos茅 Queipul Huaquil , son innumerables las comunidades en resistencia en el

wallmapu que d铆a a d铆a luchan por la recuperaci贸n de su tierra, y si bien por

un tiempo f铆sicamente no les podre acompa帽ar , desde el espacio donde el estado

chileno me tiene recluido , les envi贸 toda mi fuerza y convicci贸n de que el camino

que escogimos es el correcto: Recuperar lo que nos pertenece para vivir en paz,

tal como en alg煤n momento lo hicieron nuestros antepasados.

4.-Por ultimo

agradecer a todos Pe帽i y Lagmien que se hicieron presente en el Tribunal de

Angol para acompa帽arme en este juicio ,tambi茅n agradecer a quienes por

distintas razones no pudieron llegar pero hicieron llegar su solidaridad

conmigo, tambi茅n agradecer a todas las personas no mapuche que se hicieron

presentes y me acompa帽aron en el juicio y a las distintas entidades

internacionales que estuvieron difundiendo las noticias en relaci贸n a mi

situaci贸n.

Jos茅 Queipul Huaquil.

Preso pol铆tico Mapuche Comunidad Autonoma de

Temucuicui.

Carcel de Angol

Septiembre 2021