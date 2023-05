–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 9, 2023

Todas las personas privadas de libertad responden a un nombre que a veces se olvida por la cosificaci贸n que ejerce la instituci贸n. Sin demasiado esfuerzo se acaban convirtiendo en un n煤mero, en una cifra m谩s, en un dato estad铆stico, pero lo cierto es que todos y cada uno de ellos, todas y cada una de ellas, proviene de sus propias circunstancias.

No son un n煤mero. No son una tasa de criminalidad, de reincidencia, de tipolog铆a delictiva. No son un experimento social. No son partidas presupuestarias. No son conclusiones de estudios sociol贸gicos, jur铆dicos o criminol贸gicos. Son personas con nombre y apellido, con familia, con entorno, con suerte o sin ella, pero personas.

Las cartas ocupan tiempo, trasladan la mente, dibujan ilusiones, dise帽an esperanzas. Las cartas se leen una y otra vez hasta aprenderse de memoria; son el triunfo de la persona frente a la instituci贸n; son la no cosificaci贸n, la resistencia, la libertad.

Son sensaci贸n, emoci贸n, vida.