De parte de ANRed June 14, 2021 57 puntos de vista

A trav茅s de un comunicado, la conducci贸n Multicolor del SUTEBA rechaz贸 la vuelta a la presencialidad en la Provincia y calific贸 el anuncio de Axel Kicillof como 鈥渦na medida criminal鈥. Sostienen que la presencialidad escolar es una de las razones del desborde sanitario, a la vez que hacen un llamado a asambleas para rechazar la medida. Por ANRed.

El viernes pasado, a trav茅s de una conferencia de prensa, el gobernador Axel Kicillof manifest贸 que 芦estaremos volviendo a la presencialidad cuidada de las clases desde el d铆a mi茅rcoles禄. Frente al anuncio, la respuesta de los Consejos ejecutivos seccionales del SUTEBA -agrupados en la conducci贸n Multicolor- fue inmediata: 鈥渞echazamos los anuncios del gobernador Kicillof sobre la vuelta a la presencialidad鈥.

Mediante un comunicado conjunto, las seccionales de Tigre, La Matanza, Bah铆a Blanca, Marcos Paz, Ensenada, Escobar (segunda minor铆a) y La Plata advirtieron que la expresi贸n 鈥減resencialidad cuidada鈥 es un eufemismo y que dicho anuncio constituye una 鈥渕edida criminal鈥. A su vez, informaron que el GBA no dejar铆a de ser una zona de alarma epidemiol贸gica y que casi la mitad de los fallecidos en las 煤ltimas dos semanas son de la Provincia.

Los Consejos ejecutivos seccionales del SUTEBA argumentaron en contra de la reapertura de clases presenciales 鈥渆n la 茅poca m谩s fr铆a del a帽o鈥. Adem谩s, resaltaron que un 35 por ciento de docentes y auxiliares no se encuentra vacunado y que una gran proporci贸n del 65 por ciento restante a煤n no se aplic贸 la segunda dosis. En esa l铆nea, afirman que 鈥渓a presencialidad escolar y el movimiento de poblaci贸n que conlleva son una de las razones del desborde sanitario鈥.

鈥淣o escuchamos del gobernador Kicillof ni una medida que ataque la grav铆sima situaci贸n social que sufren las miles de familias que hoy asisten a la escuela p煤blica, tres de cada cuatro ni帽os es pobre en el Conurbano bonaerense y hay miles de estudiantes que son excluidos de la educaci贸n por no tener insumos ni conectividad para mantener la continuidad pedag贸gica鈥, expresaron desde la conducci贸n Multicolor.

Con el mismo sentido, agregaron: 鈥La decisi贸n de Kicillof se enmarca en la modificaci贸n de los indicadores para las actividades educativas que impuls贸 Trotta y cuenta con el aval del Consejo Federal de Educaci贸n, del que participan tambi茅n los dirigentes de CTERA y otros sindicatos nacionales, quienes han sido parte del aval de la reapertura de actividades presenciales que llev贸 a esta cat谩strofe social鈥.

Consultado por ANRed, un docente de Tigre y San Fernando expres贸: 鈥Insisten con la apertura de escuelas, y las abrieron en marzo, pero lo que nunca abrieron fue la SAD (Secretar铆a de Asuntos Docentes). 驴Por qu茅 no la abren? Para seguir con los actos p煤blicos virtuales y as铆 ahorrarse la plata destinada a suplentes. O sea, se puede abrir la escuela pero no se puede abrir la SAD, no se entiende鈥.

En la misma l铆nea, el docente consultado agreg贸: 鈥淓so es lo que hay que lograr: que abran la SAD. El 30 por ciento de docentes son suplentes. Con el acto p煤blico virtual acceden solo los que tienen mucha antig眉edad y puntaje. Y los suplentes reci茅n recibidos o con poca antig眉edad hace dos a帽os que no tienen c贸mo poder agarrar un laburo. Abren las escuelas, exponen a los chicos, pero jefatura de inspectores siempre estuvo cerrado. Virtualmente te dicen 芦and谩 a laburar, sino te sanciono禄.

Sobre el final del comunicado, desde la Conducci贸n Multicolor denuncian que SUTEBA, FEB, UdocBA y los sindicatos del FUDB no 鈥渉an informado a lxs docentes鈥 ni 鈥渞echazado estos anuncios鈥. En este sentido, le exigen a la conducci贸n de SUTEBA Provincia 鈥渓a urgente convocatoria a asambleas en todos los distritos鈥, a la vez que comunican que 鈥渆stamos convocando a instancias democr谩ticas en nuestros distritos, llamamos a toda la provincia a convocarse en asamblea si el SUTEBA no convoca鈥.