February 24, 2023

El n煤mero surge de un informe del IPyPP que muestra el abrupto achicamiento de la porci贸n del PBI que va para quienes viven de su trabajo: el 97% de la poblaci贸n. La influencia de la inflaci贸n y los subsidios, el rol del FMI, y la participaci贸n decisiva del gobierno de Cambiemos en el deterioro. Por Canal Abierto.

Redacci贸n Canal Abierto | El deterioro del poder adquisitivo del salario desde 2015 hasta la fecha es un fen贸meno tan analizado como tangible. Pese a eso, el monto total de lo perdido por la clase trabajadora en su conjunto en los 煤ltimos meses suena escandaloso.

Seg煤n un reciente informe del Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas (IPyPP), elaborado por el ex diputado y director del Banco Naci贸n, Claudio Lozano, y la economista Ana Rameri, en los meses posteriores a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en marzo de 2022, la participaci贸n del trabajo asalariado en el PBI perdi贸 un 2,2%, mientras que las formas de trabajo no asalariadas cayeron otro 1,5%.

鈥淓n suma, fueron 3,7 puntos porcentuales del PBI los ingresos que vienen resignando las distintas modalidades del trabajo y que, de manera casi equivalente, fue apropiada por el capital en 3,5 鈥攄etalla el informe鈥. Al despejar la masa salarial pagada por el Estado y su contrapartida en la contribuci贸n de valor en el PBI, se verifica que en lugar de una p茅rdida del 3,7, 茅sta se ubica en el 4,5鈥.

Luego agrega: 鈥淎l traducir los porcentajes anteriores a moneda corriente surge que quienes viven de su fuerza de trabajo resignaron nada menos que unos $2,7 billones, que al tipo de cambio oficial del tercer trimestre 2022, equivalen a casi US$ 20.250 millones鈥.

La injerencia del FMI

Puesta en dinero, la transferencia de ingresos de los sectores populares al capital desde la firma del acuerdo con el FMI se acerca a la mitad del pr茅stamo r茅cord otorgado por el mismo organismo de cr茅dito a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri: cerca de US$ 45.000 millones.

Seg煤n el informe del IPyPP, el despliegue de semejante proceso regresivo 鈥攓ue incluy贸 recorte de subsidios鈥 s贸lo se explica por un reparto a煤n m谩s desigual del crecimiento econ贸mico verificado durante este semestre. 鈥淎l contrastar la din谩mica distributiva a la luz de la mayor producci贸n generada, se observa que el 55% de 茅sta fue traducida en excedente de explotaci贸n. Es decir, 1,5 del 2,7 de crecimiento econ贸mico de ese medio a帽o fue apropiado por la parte empresaria鈥, afirma.

Desde el IPyPP explican que, si bien la regresividad distributiva se verifica con anterioridad a la firma del acuerdo, no s贸lo se produce una aceleraci贸n post firma, sino que la reversi贸n previa se explica por la estrategia del gobierno destinada a demostrar buena conducta en plena negociaci贸n con el organismo internacional. Asimismo, la desprolija salida de Mart铆n Guzm谩n del Ministerio de Econom铆a y el golpe de mercado que coloc贸 a Sergio Massa en su lugar fue un nuevo impulso en la velocidad del reparto inequitativo, que aport贸 2,3 puntos porcentuales de la ca铆da de 3,7.

鈥El gobierno del Frente de Todos puede analizarse en m谩s de dos fases: la crisis pand茅mica, luego la recuperaci贸n econ贸mica, posteriormente el punto de inflexi贸n del momento electoral de medio t茅rmino y la crisis del oficialismo inmediatamente posterior y, el m谩s reciente, luego de la firma del acuerdo con el FMI y el nuevo capitaneo econ贸mico en manos de Massa鈥, observan.

Llamativamente, fueron los per铆odos de crisis aquellos en los cuales se asisti贸 a una recomposici贸n del peso de la masa salarial y de los ingresos laborales en el PBI: durante el peor momento de la pandemia (la primera mitad de 2020) 鈥攇racias a profundizar la asistencia a la producci贸n y el trabajo, que tambi茅n permiti贸 expandir el margen del excedente privado鈥, y en el marco de la contienda electoral y la agitaci贸n de la interna del oficialismo (desde finales de 2021 hasta comienzos de 2022), cuando se experimentaron mejoras distributivas.

El deterioro que inici贸 Cambiemos

La gesti贸n que encabez贸 el expresidente Mauricio Macri signific贸 para el conjunto de ingresos de los y las trabajadoras una p茅rdida de 3,9 puntos porcentuales del PBI, que en el marco de una mayor transferencia de recursos del Estado a los propietarios de capital le permiti贸 a 茅ste una apropiaci贸n de 4,3 puntos porcentuales del excedente de explotaci贸n.

鈥淭odo ello en el marco de una econom铆a que se reduc铆a en tama帽o, con lo cual las menores participaciones de las fracciones del trabajo redundaron en p茅rdidas reales considerables, mientras para el segmento empresario compensaba v铆a una mayor actividad financiera la rentabilidad productiva que perd铆a por los menores vol煤menes de producci贸n鈥, cuenta el IPyPP.

No obstante, el momento en el que irrumpe el FMI en la pol铆tica econ贸mica local, luego de enero de 2018, tambi茅n se hizo notar durante el gobierno de Cambiemos. De acuerdo a Lozano y Rameri, durante el primer per铆odo se sostuvo la participaci贸n de la masa de ingresos de la fuerza laboral al tiempo que la apropiaci贸n empresaria creci贸 a costa de la ecuaci贸n fiscal. 鈥淪in embargo, fue el segundo momento el que explic贸 la significativa transferencia de ingresos del trabajo al capital鈥, asegura.

鈥淟a mayor p茅rdida de participaci贸n de la masa salarial se experiment贸 durante el per铆odo 2016-2019: de los US$ 45.000 millones menos de los que disponen los y las asalariadas, US$ 32.000 millones fueron arrebatados por la pol铆tica econ贸mica del gobierno que encabez贸 Macri, es decir, el 73% del total鈥, detalla el informe.

Seis a帽os de p茅rdidas

En suma, la fuerza de trabajo en su conjunto resign贸 ingresos ante la ca铆da de su participaci贸n que se distribuy贸 US$ 21.624 millones durante el gobierno de Cambiemos y US$ 18.137 millones en lo que va de gesti贸n del Frente de Todos. La expansi贸n de los subsidios a la producci贸n direccionada a reforzar el excedente empresario se dio en ambos per铆odos en magnitudes similares (US$ 1.734,2 millones con Cambiemos y US$ 2.247,8 millones con Frente de Todos) lo que condujo a que US$ 23.358 millones fueron cedidos hasta el 2019 y otros US$ 20.384,6 millones luego.

En conjunto, en el per铆odo comprendido entre el primer trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2022 鈥攅s decir, los 煤ltimos 6 a帽os y medio鈥, la ca铆da en la participaci贸n de la clase trabajadora en aquello que produce fue del 7,2%. 鈥淧orci贸n 茅sta que las fracciones del capital han apropiado, incluso, en mayor cuant铆a (un 8%) conforme a la mayor transferencia de recursos fiscales para la producci贸n que reciben desde Estado, principalmente los sectores de energ铆a, transporte e hidrocarburos鈥, afirma el estudio.

Para ponerlo en t茅rminos sencillos, 鈥si en la actualidad la pauta distributiva fuera la misma que la existente a comienzos de 2016, la masa salarial deber铆a ser de $38 billones en lugar de $31,9 billones. Si descontamos a esta diferencia la expansi贸n de ingresos en manos de las formas no asalariados (que se expande, no por mejora retributiva sino por mayor poblaci贸n que vive del rebusque) surge que la resignaci贸n de ingresos experimentada es de $5,3 billones, es decir, US$ 39.761 millones. Esta suma, junto a unos US$ 4 mil millones, fue a engrosar las cuentas del sector privado de las grandes firmas鈥.

En t茅rminos porcentuales, la poblaci贸n que se apropia del excedente bruto de explotaci贸n es el 3%, quienes viven de su fuerza de trabajo representan al 97% restante.

Fuente: https://canalabierto.com.ar/2023/02/23/desde-la-firma-del-acuerdo-con-el-fmi-la-clase-trabajadora-perdio-us-20-000-millones/