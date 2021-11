–

De parte de Nodo50 November 7, 2021 79 puntos de vista

Por Pablo Has茅l, Resumen Latinoamericano, 7 de noviembre de 2021.

Que nadie se alarme ni se alegren quienes nos quieren s煤bditos sumisos: el t铆tulo no precede un blanqueo de par谩sitos para salir antes de prisi贸n. Tampoco alude a la utilidad que podr铆an tener condenados a trabajar con las p茅simas condiciones que nos imponen o con las a煤n peores que sufren en otros pa铆ses gracias a sus socios oligarcas como Amancio Ortega. Me refiero a la utilidad que podemos darles para debilitar m谩s al r茅gimen rest谩ndole apoyo popular. Hoy la monarqu铆a es uno de sus pilares m谩s deslegitimados, si no el que m谩s, y provoca rechazo en una gran parte de la poblaci贸n. De ah铆 que los mismos medios mercenarios que durante d茅cadas han tapado sus chanchullos y han pintado como un h茅roe a Juan Carlos, se empe帽en en vender que su hijo no se ha beneficiado. Hicieron lo mismo para que la Infanta Cristina saliera de rositas en el caso Urdangarin. Por descarado que sea no se cortan, est谩n acostumbrados a tomarnos por idiotas y a que los esc谩ndalos sean tan habituales que se normaliza lo que en otros lugares ha provocado serias protestas. Lo primero que cabe se帽alar -y que se dice poco- es que los cuantiosos fondos p煤blicos que recibe la familia real ya constituyen un saqueo colosal. Con el agravante de la miseria cada d铆a m谩s generalizada que provoca su acumulaci贸n de capital. Por lo tanto, aunque no hubiera corruptelas extra seguir铆a siendo intolerable. Si a帽adimos que su poder es hereditario y que fue elegido por el fascismo, no pasan un m铆nimo filtro democr谩tico.

Por todo ello y mucho m谩s de lo que son culpables, resulta disparatado plantear que pueden tener legitimidad si son votados en un refer茅ndum. Es como decir que el racismo es aceptable si se vota. Hablar en esos t茅rminos de la monarqu铆a es aceptar su sangrante impunidad, cuando deben ser juzgados y condenados por tanto robo y opresi贸n. Algo que organizaciones domesticadas omiten mientras ni se帽alan al Gobierno enemigo del progreso que ampara hasta la impunidad del em茅rito que pagamos bien caro. Denunciar alto y claro que viven a todo lujo a costa de la falta de derechos es 煤til para mostrar que este r茅gimen no sirve a los intereses de la mayor铆a. Una evidencia para muchos de nosotros, pero no para millones de persones, por eso estamos como estamos. No podemos caer en el subjetivismo de dar por sabidas cosas poco interiorizadas e igual que ponen todos los medios a su alcance para manipular, necesitamos utilizar todos los que podamos para difundir la realidad. Que encarcelen por hacerlo demuestra como temen la conciencia que crea si va acompa帽ado de un llamamiento a la lucha revolucionaria.

El descr茅dito de la monarqu铆a facilita poner encima de la mesa que no nos vale un Estado id茅ntico o similar a este en forma de rep煤blica. Adem谩s, en un momento dado pueden prescindir de esta en una operaci贸n de blanqueo ante estallidos sociales dejando intacto el resto del r茅gimen. Si de algo sabe esta gentuza es de operaciones de maquillaje para enga帽ar mejor. Ya hay sectores de sus voceros que apuntan en esa direcci贸n. Una maniobra que est谩n facilitando los oportunistas que hablan de monarqu铆a como si fuera el 煤nico problema gordo y no la punta del iceberg. Cada vez se hablar谩 m谩s de rep煤blica 鈥 como viene sucediendo en Catalunya 鈥 y es una buena oportunidad para extender la campa帽a por la Rep煤blica Popular. Explicando correctamente que esta representa el poder de los trabajadores con libertades y derechos plenos, solo los m谩s reaccionarios que atenten contra sus propios intereses se opondr谩n a esta. Con semejantes condiciones objetivas existe una gran receptividad para ser apoyada comprendiendo que la negaci贸n de vidas dignas afectar谩 masivamente mientras no arrebatemos el poder de la oligarqu铆a.

Su insistencia en pintar al rey em茅rito como un cabo suelto pretende ocultar que est谩 estrechamente ligado a todos los resortes del Estado que han facilitado que haya sido y sea su cortijo. Es tan escandaloso que hasta la fiscal铆a parece su abogado defensor para asegurar que como su padrino Franco fallezca entre lujosa impunidad. Todo lo que ha hecho no hubiera sido posible sin la ayuda de tribunales, cuerpos represivos, ej茅rcito, pol铆ticos, servicios de inteligencia, etc. Son quienes todo el d铆a se llenan la boca de 鈥淓spa帽a鈥 y perjudican la vida de su poblaci贸n. Casos como el de la monarqu铆a sirven para denunciar ese falso patriotismo con el que ganan tanto apoyo. Como falsa es la mal llamada izquierda cuyo Gobierno ni siquiera ha eliminado el delito de 鈥渋njurias鈥 a la Corona permitiendo que nos condenen por describirlo. Una vez m谩s toca recordar lo obvio que se olvida demasiado a menudo: no hay rastro de antifascismo sin oponerse con firmeza a la monarqu铆a que impuso el fascismo y que representa la falta de ruptura con este. UP no solo ayuda a la monarqu铆a blanque谩ndola con buenas palabras hacia Felipe como ha sucedido en varias ocasiones o unido al PSOE abiertamente mon谩rquico. Tambi茅n lo hace desmovilizando las calles y sobre todo ejecutando pol铆ticas que engordan los beneficios de la oligarqu铆a que realmente dirige el Estado mano a mano con sus socios Borbones. Los presupuestos dictados para tal fin, el destino de la plusval铆a de su explotaci贸n y las elevadas facturas de necesidades b谩sicas corroboran que la mafia m谩s poderosa encuentra en el Gobierno un fiel aliado.

Nos sobran argumentos de peso para a trav茅s de la monarqu铆a mostrar la culpabilidad de sus sat茅lites. Ni el cr谩pula a cuerpo de rey en Abu Dhabi ni su numerosa familia de chup贸pteros son una manzana podrida en la cesta. La cesta que los sostiene est谩 putrefacta. La corrupci贸n es la base de este r茅gimen sea legal o bajo manga, aunque en la pr谩ctica la legalidad sea lo que se ajusta a sus intereses y se la salten constantemente quienes presumen de constitucionalistas. Lo que permite que monarcas, pol铆ticos, jueces o polic铆as con corruptelas probadas, en teor铆a ilegales, campen a sus anchas. Pero la corrupci贸n m谩s extendida y de la que menos se habla es la de quienes cobran de nosotros -y no poco- por servir a Borbones de turno y no al pueblo que pagamos a la fuerza en un claro atraco a mano armada. Por eso no necesitamos un cambio de Gobierno que perpetue las mismas lacras, nos hace falta un cambio de Estado en forma de Rep煤blica Popular. Donde el 煤nico espacio para la monarqu铆a sea un juicio y los incontables billones que llevan robados junto a sus socios sean invertidos en vivienda, sanidad, sueldo y pensiones decentes, ciencia, educaci贸n, cultura, etc. Dar a conocer esta posibilidad la fortalecer谩 y por tanto acercar谩. Igual que el independentismo ha aumentado tanto en poco tiempo por las canalladas del Estado que ha sabido aprovechar en parte, tambi茅n lo har谩 la reivindicaci贸n de la Rep煤blica Popular si damos una utilidad a los atropellos de la Corona y sus sostenes.

Fuente: Insurgente