Desde el pasado 30 de septiembre hasta el 2 de octubre, m谩s de 100 procesos sociales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios y en defensa del territorio se dieron cita en la ciudad de Bogot谩 para reunirse alrededor de la palabra, la praxis y la unidad, como Movimiento Nacional Ambiental para tejer perspectivas colectivas de acci贸n contra la locomotora extractivista que viene arrasando el pa铆s, y que aunque su g茅nesis es de muchos a帽os atr谩s, su estado contempor谩neo ha venido agudiz谩ndose dentro de lo que, en analog铆a y con gran parte de raz贸n, se viene se帽alando como la 鈥渄ictadura minero-energ茅tica鈥. 12 departamentos del pa铆s estuvieron presentes en las discusiones del Movimiento Nacional Ambiental, espacio que celebra su cuarto encuentro y viene articulando propuestas conjuntas y colectivas desde las comunidades campesinas, ind铆genas, afros, desde los colectivos juveniles, de mujeres, productores, docentes y pobladores de las ciudades.

Aunque de dicho escenario sali贸 una declaraci贸n que se puede consultar en la p谩gina de Facebook del Movimiento[1], es importante ahondar en algunos elementos que son importantes tener en cuenta, sobre todo para hacer el balance y entender el escenario de luchas populares que se vienen dando en la actualidad y son de vital importancia para poder plantarle cara a un nuevo gobierno que, desde diferentes frentes de batalla, viene alistando filas y cargando sus armas, figurativas y de fuego, contra el equilibrio ecol贸gico que sostiene la tierra.

En primer lugar, cabe se帽alar que para las delegadas a dicho espacio, y en general, para los procesos que delegan, es importante el encuentro desde la acci贸n y la acci贸n a partir del encuentro; en otras palabras quiz谩s m谩s conocidas: caminar la palabra. Salta a la luz que el encuentro haya finalizado con una acci贸n simb贸lica en la plaza de Bol铆var, nada menos que frente a la fachada del Palacio de Justicia, donde con cascos de ingenieros y una vaya amarrilla de 鈥榩eligro鈥, las participantes provenientes de las diferentes regiones del pa铆s pretend铆an mostrar como las multinacionales mantienen secuestrada la justicia en Colombia, presionando a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y estableciendo lazos burocr谩ticos y econ贸micos que blinden sus intereses, en consonancia con lo que viene pasando a nivel mundial donde cada vez la econom铆a trasnacional impone su agenda sobre la legislaci贸n ya existente, encontr谩ndonos cada vez m谩s en Estados corporativistas donde la ley se impone desde las carteras y bolsillos, pero como siempre, en contra de las comunidades. Se帽alando a 3 magistrados que abiertamente han dado su apoyo a empresas minero-energ茅ticas (Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo), el plant贸n termin贸 siendo una profec铆a que, lastimosamente, no guardaba respeto por el factor sorpresa: finalmente la corte termin贸 quitando la fuerza de las consultas populares y anteponiendo los grandes proyectos econ贸micos sobre la autodeterminaci贸n de los municipios y las comunidades, gui帽o a todas luces que tiene que ver con la pol铆tica minera del actual gobierno uribista de Iv谩n Duque.

驴Por qu茅 empezar esta breve cr贸nica por el final del encuentro? Precisamente, esta anecd贸tica acci贸n nos puede dar luces de c贸mo entender las propuestas que se establecieron en el encuentro del MNA, donde proponer la defensa del medio ambiente desde la acci贸n comunitaria es, de una u otra forma, la punta de lanza con la cual los bastones y maderos del pueblo quieren resistir contra la maquinaria ingenieril, t茅cnica y militar con la que vienen acompa帽adas las explotaciones del territorio, adem谩s de las cl谩sicas arremetidas para-estatales, extra-judiciales y montajes que le preceden, juntan y suceden. Sobresale a la vista la preocupaci贸n de las personas organizadoras y delegados, durante el encuentro, de realizar permanentemente talleres de defensa jur铆dica, de herramientas legales para blindar propuestas de consulta, de entender bien los proyectos de ordenamiento territorial y de cualificar cada vez m谩s su discurso y argumentos contra las elites politiqueras municipales, aliadas arrodilladas de ingenieros y gerentes extranjeros que, tal cual gamonal cl谩sico, mueven los hilos locales que entretejen las alianzas econ贸micas, policiales, militares y de prensa locales, para hacer parecer que de hecho el extractivismo es la 煤nica oportunidad laboral y comercial de un pa铆s que desde los grandes transformadores de materias primas, nos ven de manera arribista, como 鈥渟ubdesarrollados鈥. Frente a la arremetida neoliberal contra el territorio, es la acci贸n comunitaria, pac铆fica y contundente la 煤nica capaz de sostener una f茅rrea defensa, y no es esto una arenga clich茅, sino es pr谩ctica viva como lo atestigua hasta el momento Cajamarca, las comunidades de diferentes etnias en el Cauca, la resistencia ambiental en el sureste antioque帽o, entre muchas otras docenas, sino cientos, de experiencias.

Adem谩s de lo anterior, para el MNA es de vital importancia, como ya se ha se帽alado, la construcci贸n colectiva de la defensa territorial, haciendo profundo 茅nfasis en un elemento trascendental: la participaci贸n real y efectiva; y no solo porque muchos de los procesos presentes han hecho un apote贸sico esfuerzo comunicativo, pedag贸gica y pol铆tico en sus respectivas regiones para involucrar a cada vez m谩s comunidades, veredas y procesos en la puja por darle un respiro a la Madre Tierra (c贸mo lo demuestran los resultados aplastantes contra las multinacionales minero-energ茅ticas en las consultas populares en Cajamarca, Cumar谩l o Piedras), sino tambi茅n, porque la pelea ac谩 es tambi茅n en v铆as de cuestionar la limitaci贸n cada vez mayor que tienen las comunidades dentro de los espacios decisorios de los gobiernos locales y el nacional.

Por supuesto, esto tiene una relaci贸n directa con la coyuntura actual de desmonte de las consultas populares, que demuestran la hipocres铆a de un Estado que, por un lado desde el cuarto poder, no p煤blico sino privado 鈥搇os medios masivos de comunicaci贸n-, rechaza las v铆as de hecho y la protesta social diciendo que las comunidades pueden acudir al di谩logo, pero de otro lado, limita las v铆as legales que de por s铆 son ya cerradas y establece la bota militar como forma de solucionar problem谩ticas ambientales (nada m谩s basta escuchar la posici贸n del actual ministro de Defensa Guillermo Botero). Pero las apuestas del MNA parecen ir m谩s all谩, o por lo menos, es lo que entre l铆neas dejan ver muchos de los procesos que le componen, donde ante el cierre institucional a sus demandas, las comunidades han decidido organizarse y pensarse alternativas de ordenamiento territorial propias, planes de vida y la guarnici贸n de su territorio a trav茅s de guardias populares, herramientas, todas ellas, que demuestran que las pr谩cticas de autonom铆a y empoderamiento colectivo de las riendas de lo que acontece en las tierras que pisan son cada vez m谩s fuertes, posicion谩ndose el pueblo organizado como agente pol铆tico, tal como lo demuestran las exposiciones planteadas por procesos como el de la vereda la Quisquina en Palmira (Valle) o de Mercaderes (Cauca), donde se han desarrollado interesantes ejercicios de democracia participativa y gobierno propio comunal.

Sin lugar a duda, el Estado tiene al frente suyo al movimiento ambiental, un rival poderoso y que adem谩s, como lo ilustran los escenarios de movilizaci贸n del gobierno pasado como el paro Agrario o las mingas nacionales, cuenta con un fuerte apoyo social no solo en sus regiones, sino tambi茅n en las ciudades, y que tiene la capacidad de poner en boca de todo un pa铆s el debate sobre la importancia de defender nuestro entorno natural, de hablar sobre la tierra y las semillas, y de preocuparse por el espacio que le dejaremos a las siguientes generaciones, muy a pesar de las fuertes maquinarias politiqueras y multinacionales que todav铆a ponen en el Estado (y no solo por votaci贸n) a sus fichas. Y a pesar de que el Estado todav铆a domina ese escenario, por supuesto, que es el agua donde sabe moverse, tambi茅n ha venido perdiendo important铆simas batallas en donde pesa m谩s su ilegitimidad, y donde son las comunidades las que saben c贸mo maniobrar: viene perdiendo la dictadura minero-energ茅tica batallas como las consultas populares de Cajamarca, Cumar谩l o Piedras, viene perdiendo batallas en aquellos lugares donde no ha podido entrar el paramilitarismo por la excelente organizaci贸n de las guardias locales como en el Norte del Cauca, viene perdiendo batallas donde las poblaciones siguen recuperando tierras muy a pesar del gigantesco despliegue militar, y viene cediendo terreno a las comunidades campesinas que rechazan los grandes proyectos hidroel茅ctricos como en Hidroituango, donde los esc谩ndalos dejan cada vez mal parado a un gobierno mediocre, corrupto y excesivamente orgulloso. Por eso precisamente es que el gobierno tiene como prioridad cambiar el escenario de lucha, buscando llevarnos a los lugares donde saben que es m谩s dif铆cil desplegar la fuerza comunitaria, y es la eliminaci贸n de la efectividad de las consultas populares uno de estos primeros pasos.

A partir de estas reflexiones, cabe preguntar y preguntarnos cual ser谩 nuestra estrategia ahora para seguir resistiendo frente a estos nuevos embates; ya el Movimiento Nacional Ambiental viene organiz谩ndose para eso y le habla directamente a la tormenta que se avecina, quiz谩s sea esta iniciativa un referente para tener en cuenta quienes, con cari帽o hacia el agua, los cielos, las monta帽as y el aire, queremos resistir a la guerra que se cierne sobre nosotras y nuestra madre tierra.

Steven Crux

[1] Se puede buscar dicha p谩gina en la red social directamente como 鈥淢ovimiento Nacional Ambiental鈥, cuyo link es https://es-la.facebook.com/MovimientoAmbientalCol/.