Desde las montañas de Guerrero para el pueblo Wixárika

May 20, 2022

Para los pueblos que resisten.

Para nuestros y nuestras hermanas

Para la Caravana de la Dignidad y Conciencia Wix谩rika

19 de mayo de 2022.

Como Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata les queremos decir, hermanos y hermanas Wix谩rikas, que acompa帽amos y respaldamos su caminar, que los seguimos y que los abrazamos en esta y en todas sus luchas, pues sobre todo y ante todo, la tierra, que es vida, se defiende.

Hoy los cobijamos con un abrazo desde las comunidades en resistencia del estado de Guerrero, sabemos que no es f谩cil dejar su hogar en busca de soluciones para el pueblo esperando respuesta de un gobierno fallido, no es f谩cil resistir ante el despojo de sus tierras y por supuesto no es sencillo continuar con la organizaci贸n despu茅s del silencio y complicidad de los malos gobiernos.

En este abrazo a distancia, tambi茅n recordamos que en cada uno de nosotros y nosotras corre la sangre de los que se mantuvieron en pie ante el despojo colonialista y que hoy en d铆a seguimos de pie resistiendo al ahora despojo capitalista.

Las comunidades del CIPOG-EZ les mandamos fuerza y nuestro reconocimiento, y mientras haya pueblos en lucha defendiendo la vida entonces siempre ser谩 posible caminar hacia un mundo mejor, puesto que es y ser谩 la organizaci贸n de los pueblos lo que hace y har谩 temblar a los que est谩n a favor de la guerra y la muerte.

ATENTAMENTE

Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata