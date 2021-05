–

Distancia entre Kurdist谩n y Palestina

Entre Jerusal茅n y Koban锚, la ciudad kurda m谩s cercana al territorio palestino tras entrar en Siria desde el norte de Jordania, hay 13 horas en coche en 鈥渃ondiciones normales鈥, pasando por Damasco, Hama, Alepo, Bab y Manbij. Tambi茅n es posible hacer esta distancia caminando durante una semana, aproximadamente. Sin embargo, desde hace tiempo es imposible recorrer esta corta distancia entre dos territorios de resistencia, ya que en la regi贸n prevalecen las condiciones de ocupaci贸n e invasi贸n m谩s que normales. Mientras que el 谩rea de Jerusal茅n hacia Damasco est谩 bajo el control de la ocupaci贸n del Estado de Israel, la carretera de pasa por Bab est谩 ocupada y controlada por grupos yihadistas, armados y pagados por el Estado turco. La ocupaci贸n f铆sico-militar de estos estados-naci贸n no es la 煤nica raz贸n que corta el camino Palestina-Kurdist谩n, sino tambi茅n las percepciones pol铆ticas e ideol贸gicas que han creado y las consecuencias emocionales de estas percepciones.

Los pueblos kurdo y palestino, que lideran las resistencias m谩s importantes en Medio Oriente, sol铆an tener una relaci贸n mucho mejor que la que tienen hoy. El l铆der del pueblo kurdo Abdullah 脰calan, en 1979, un a帽o despu茅s de la fundaci贸n del PKK (Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n) en la aldea de Fis, Diyarbak谋r -sudeste de Turqu铆a- cruz贸 a Koban锚 para establecer una relaci贸n internacional. Con la ayuda del Partido de Izquierda Democr谩tica del Kurdist谩n sirio siguiendo tal ruta, se reuni贸 con el Frente Popular para la Liberaci贸n de Palestina (FPLP). El FPLP era/es una organizaci贸n marxista-leninista fundada en 1967 que se ha formado en la lucha armada por el Estado independiente (socialista) de Palestina.

脰calan, despu茅s de algunas reuniones, acord贸 con el FPLP para la formaci贸n armada de un grupo militante del PKK en el campamento Hevre, en el valle de Bekaa, en L铆bano. El valle estaba controlado por varias organizaciones guerrilleras palestinas y era el hogar de internacionalistas que ven铆an de diferentes partes del mundo para apoyar la lucha palestina por la libertad. Por otro lado, brindaba entrenamiento armado a muchas organizaciones nacionales que quer铆an levantar la lucha armada en sus territorios. As铆, el primer grupo del PKK lleg贸 al campamento Hevre del FPLP antes del golpe militar de 1980 en Turqu铆a. En Bekaa, los kurdos no solo tuvieron chance de conocer los palestinos, sino tambi茅n a los sandinistas nicarag眉enses y los ind铆genas colombianos y, en 1982, los del PKK obtuvieron sus primeras experiencias de guerra en defensa de Palestina. Luego, en 1984, el PKK lanz贸 la guerra contra Turqu铆a con la redada de Batman-Eruh. Es decir que la relaci贸n con los palestinos fue esencial y la primera relaci贸n internacionalista del PKK en su historia.

Sin embargo, aunque hoy en el d铆a los kurdos apoyan la lucha justa del pueblo palestino (https://www.kurdistanamericalatina.org/palestina-kurdistan-y-los-martires-de-mayo/), no mostraron una participaci贸n organizativa en las manifestaciones y marchas de solidaridad con Palestina, celebradas en muchas partes del mundo la semana pasada.

Al parecer, Turqu铆a es el Estado m谩s activo que apoya la lucha palestina en la regi贸n, a trav茅s del antisionismo y la hermandad religiosa. Tanto es as铆 que mientras las mayores manifestaciones de 鈥渟olidaridad鈥 se celebraban en Turqu铆a, tambi茅n los turcos nacionalistas que viven en Europa participaban en las manifestaciones con las banderas turcas y con los gritos de 鈥淭akbir-Allahuekber鈥 (por el nombre de Dios) (https://www.ozgurpolitika.com/haberi-filistin-bayragi-orak-cekic-ve-tekbir-sesleri-149799).

El hecho de que el apoyo del Estado turco no sea criticado/rechazado por ninguna organizaci贸n pol铆tica en Palestina, e incluso valorado positivamente, crea un serio resentimiento entre los kurdos con respecto a la lucha palestina. Sin embargo, los kurdos no hab铆an aceptado la oferta de ayuda del Estado israel铆 debido a la 鈥減ersecuci贸n de Israel al pueblo palestino鈥, mientras Turqu铆a invad铆a las regiones de Ser锚kaniy锚 y Gir锚 Sp卯, bajo el nombre de zona de protecci贸n en 2019. Pero el Estado turco no ve ninguna reacci贸n por parte de los palestinos, a pesar de hacer las mismas pol铆ticas en Kurdist谩n que hace Israel en Palestina. Est谩 ocupando tierras kurdas, especialmente en Rojava, lugar por lugar, haciendo limpieza 茅tnica y transformando la demograf铆a con los asentamientos, desplazando al pueblo kurdo. Matan a los kurdos con los gritos de 鈥淭akbir-Allahuekber鈥 y cuelgan las banderas en los lugares que destruyen e invaden. La desaparici贸n forzada, la agresi贸n sexual, la tortura y muchas otras violaciones de derechos humanos se utilizan sistem谩ticamente como armas. En otras palabras, el presidente turco que acusa al Estado israel铆 como terrorista, act煤a de la misma manera, y todo su espect谩culo es una operaci贸n de imagen para mantener su poder en el pa铆s y la regi贸n. Pero lo m谩s preocupante es que la pol铆tica de Turqu铆a est谩 destinada a romper y fragmentar la resistencia en Palestina. La prueba m谩s concreta de ello es que Israel es el tercer pa铆s al que m谩s exporta Turqu铆a: en 2020, lo hizo con un volumen de 4.704 millones de d贸lares.

La l贸gica del Estado-naci贸n

Medio Oriente es una geograf铆a que alberga diferentes culturas, idiomas, identidades y religiones en cada cent铆metro de tierra; de hecho, como muchas geograf铆as del mundo, pero quiz谩s m谩s espec铆fica en Medio Oriente, es que cada naci贸n y/o religi贸n define su identidad nacional y/o religiosa a trav茅s de la hostilidad/oposici贸n que tiene hacia otra. S贸lo un idioma, una religi贸n, una naci贸n y la eliminaci贸n de las otras, es la c茅lula b谩sica de los estados-naci贸n que fueron formados con la mentalidad dominante.

El genocidio armenio, que se realiz贸 por no ser musulmanes, y las pol铆ticas sistem谩ticas de masacre y opresi贸n hacia los kurdos, por no convertirse en turcos o 谩rabes, son productos de la misma mentalidad. Esta mentalidad se sigue produciendo de la misma manera cuando los jud铆os, uno de los pueblos m谩s antiguos de Medio Oriente y que fueron masacrados primero por casi todos los estados, establecieron un Estado. Esta vez, Israel (el Estado de los jud铆os) est谩 matando a palestinos porque son musulmanes, y la triste verdad es que un Estado palestino fuerte probablemente estar铆a matando a los jud铆os. Porque el problema de las guerras y los conflictos en Medio Oriente no son las identidades 茅tnicas y religiosas como se suele leer o reflejar, sino cuando una de estas identidades domina como Estado-naci贸n 煤nico y considera a los otros como enemigas.

Por lo tanto, no es posible que los movimientos que no rechazan la mentalidad del Estado-naci贸n y, adem谩s, no tienen una pol铆tica y una pr谩ctica de liberaci贸n basada en la paz social, en la que pueden coexistir las diferencias, generen una verdadera emancipaci贸n social. Y eso no se puede construir con los objetivos y alianzas de los estados-naci贸n, sino con una postura pol铆tico-茅tica y la solidaridad entre los pueblos. De esta manera, quiz谩s un d铆a sea posible volver viajar libremente de Koban锚 a Jerusal茅n.

FUENTE: Azize Aslan / Desinform茅monos

