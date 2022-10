–

La Red de Sanadoras Ancestrales naci贸 en Iximulew, en el a帽o 2013, y sali贸 a luz p煤blica el 12 de octubre de 2015, en el D铆a de la Resistencia y Dignificaci贸n de los pueblos ancestrales y originarios del Abya Yala. Fue creada por mujeres Maya originarias, defensoras de la vida que por luchar, vivieron -y viven- experiencia de la criminalizaci贸n, persecuci贸n pol铆tica y riesgo pol铆tico. Las integrantes activas de la Red unen sus saberes de la sanaci贸n para acompa帽ar a otras mujeres que est谩n gravemente amenazadas por defender sus territorios.

Estas acciones 鈥渟e tratan de un tejido comunitario, que se gest贸 en la monta帽a de Xalap谩n, en la parte nororiente del Guatemala, donde desde 2004, previo a la Red de Sanadoras, surgieron las consignas 鈥楳i cuerpo es mi primer territorio de defensa鈥 y 鈥楧efensa del territorio-cuerpo- tierra鈥欌, cuenta Lorena Kab鈥檔al, con voz suave y firme.

Las mujeres de la Red fueron pioneras en levantar resistencias con marchas, caminatas, denuncias, pero tambi茅n con el acuerpamiento de la sanaci贸n como Camino C贸smico Pol铆tico. 鈥淐uando este cuerpo se enferma ante tantas injusticias, tantas indignaciones, tantas violencias -expresa Lorena-, cuando estamos afectadas emocional, f铆sica y espiritualmente, necesitamos ser sostenidas amorosamente con la sabidur铆a de nuestras ancestras, la fuerza de la naturaleza y la amorosidad entre mujeres鈥.

Junto a Lorena, Chahim y las otras compa帽eras aliadas pol铆ticas de la Red en el territorio maya q鈥檈qchi鈥, nos reunimos en Iximulew durante horas y horas alrededor del fuego, compartiendo un en茅rgico proceso de sanaci贸n. El di谩logo que mantuvimos teje la experiencia de la resistencia en Rojava (Kurdist谩n sirio) con la de las luchadoras territoriales en Guatemala, experiencias que viajan entre la memoria ancestral y la dignidad de la rebeld铆a amorosa y plural de mujeres que defienden la vida.

鈥斅緾贸mo nace la Red de Sanadoras Ancestrales?

鈥擫orena: Surge en un momento pol铆tico de quiebres, de rupturas con el feminismo urbano kaxlan, (feminismo urbano de ongs), para fortalecer la propuesta del Feminismo ComunitarioTerritorial, para sanar el territorio-cuerpo-tierra desde una lucha anti-patriarcal, desde dentro de territorios mayas, en espacios cotidianos de vida comunal. Muchas veces se nos acus贸, por parte de varias feministas, de revertir nuestra energ铆a pol铆tica con los hombres mayas. Nosotras estamos en espacios comunales, donde la presencia pol铆tica corporal manifiesta su pluralidad. Es en los espacios ceremoniales donde conviven ni帽as, ni帽os, ni帽es, abuelas, abuelos, abueles, dirigentes, autoridades ind铆genas y comadronas, entre otras. Fui trayendo a mi conciencia que la comunidad tiene muchas relaciones ancestrales plurales de la vida. Los pueblos ancestrales tenemos otro c贸digo de la relaci贸n de vida en la comunidad, y ah铆 es donde nos disputamos como feministas comunitarias territoriales: la descodificaci贸n del machismo, de las violencias contra las mujeres, de la misoginia desde nuestras cosmogon铆as, es decir desde c贸mo sentimos y pensamos la vida, por lo tanto desde d贸nde constatamos la desarmonizaci贸n de la vida en los cuerpos y la tierra.

Para nosotras, es importante ver que los tejidos de la comunidad son plurales para la vida y no es que estemos gastando nuestra energ铆a en trasformar la relaci贸n con los compa帽eros. Me enuncio p煤blicamente como feminista, y ser feminista en la comunidad, y nombrarte como tal en Iximulew, es complejo, puede ser peligroso, tiene riesgos, porque es una alienaci贸n si lo enuncias tal cual. No es lo mismo un cuerpo feminista blanco, acad茅mico, kaxlan, que llega a dialogar a la comunidad que no habla castellano. 驴A cuenta de qu茅 la comunidad tiene que integrar conceptos en castellano para develar su realidad, a qu茅 horas explicamos el patriarcado y con categor铆as te贸ricas de feminismos occidentales? Eso me ha llevado a ver que hay relaciones de vida comunal que tenemos que ver con claridad: depropiedad, de control de machismo, pero somos las mujeres originarias las que, con autoridad epist茅mica sobre nuestra vida comunal, planteamos nuestras emancipaciones a partir de nuestras cosmogon铆as de armonizaci贸n de la vida. Por eso, hoy por hoy, es innegociable pol铆ticamente que vengan a tutelarnos, a decirnos c贸mo defender nuestros cuerpos y la tierra desde las categor铆as te贸ricas, que se interpelan, por ejemplo, cuando hay desalojos y estamos en ausencia. Solo estamos las comunidades, entre comunidades, acuerp谩ndose, luchando, contra la muerte neocolonial de las industrias extractivas.

Cualquier feminismo est谩 puesto en cuesti贸n en territorios originarios si viene para tutelarnos. En este caso, hablamos de feminismos hegem贸nicos y no queremos m谩s hegemon铆a en este territorio cuerpo-tierra si nos quieren decir c贸mo debemos emanciparnos. Muchas, entre las feministas radicales, por ejemplo, han cuestionado la presencia de hermanas trans, las hermanas intersex, entre nosotras. Cualquier feminismo que nos quiera ordenar la vida en comunidad est谩 puesto en cuesti贸n por nosotras.

Nuestra Red promueve encuentros de conciencia sanadora de solo mujeres, pero, al mismo tiempo, vivimos la vida en comunidad y tenemos autoridad epist茅mica-pol铆tica y territorial no solo en los espacios de sanaci贸n entre mujeres, sino tambi茅n en los grupos mixtos. Y subrayamos que ac谩 existen cuerpos plurales. Porque ac谩, la vida es plural por principio de cosmogon铆a. Nuestra temporalidad est谩 caminando en comunidad y no tenemos por qu茅 debatir o imponer. Estamos cansadas de las nebulosas te贸ricas feministas occidentales hegem贸nicas, acad茅micas, onege铆stas y de cooperaci贸n: la racionalidad feminista occidental es tan naturalizada que nos han despojado del sentir pol铆tico para la vida. Porque las formas de racionalizaci贸n te贸ricas epist茅micas no est谩n resolviendo problemas. Son hermosas, son necesarias. Pero cuestionamos si son vitales, porque todos los d铆as el cuerpo toma agua, come fruta, semilla. Y 驴c贸mo se sostiene esto si no es con la relaci贸n de vida con la tierra? 驴Y que estamos haciendo con el bosque y con el agua?

鈥斅緾u谩l es el trabajo que realizan como Red?

鈥擫orena: Comenzamos desde el despertar de la memoria sanadora de las mujeres. Es muy vital compartir saberes entre mujeres, que nos fortalezcan y nos acuerpen, y traer la memoria ancestral de las mujeres con sus maneras de habitar los territorios, porque estas son tambi茅n resistencias a veces no nombradas con conciencia. Se naturalizan muchas pr谩cticas m茅dicas occidentales, pero se dejan de lado elementos vitales cuando hablamos de saberes que tejieron nuestras abuelas en la resistencia de las mujeres, en el contexto de la guerra contra insurgente, por ejemplo.

Es tan complejo porque se internaliza mucho la indignaci贸n, el miedo, y el cuerpo genera un sistema de alertas impresionantes. Porque nos rodean tantas situaciones de riesgo ante la vida, que las indignaciones provocadas por el sistema patriarcal, el colonialismo, el racismo, el neoliberalismo y la guerra se albergan en los 贸rganos. Somatizamos. El sistema patriarcal no es abstracto: es tan real y se concreta en nuestros cuerpos. Los canceres, por ejemplo, tienen mucho que ver con la fuerza patriarcal sobre los territorios altamente contaminados y los cuerpos de las mujeres expuestos permanentemente a la contaminaci贸n y las violencias.

La Red plantea que un feminismo que no asuma la autodeterminaci贸n de la tierra y de los cuerpos no tiene sostenibilidad pol铆tica como corriente te贸rica. No podemos hablar de cuerpos emancipados libres autodeterminados si estos cuerpos est谩n comiendo ma铆z transg茅nico o est谩n viviendo en un territorio de monocultivo extendido. La propuesta de la sanaci贸n como camino c贸smico-pol铆tico es recuperar los saberes de las mujeres que nos han antecedido en la resistencia en estos territorios, o los de mujeres originarias contempor谩neas que, desde sus conocimientos con las fases lunares, tiempos calend谩ricos solares, lunares, hierbas, semillas, ceremonias, palabra, silencios, cantos, humos, inciensos, descansos, meditaci贸n, juntanza, danza, flores, infusiones, ba帽os, aceites y medicina ancestral, los hemos juntado y elaborado un tejido de sanaci贸n, para chingar con placer al sistema patriarcal y para sanar los cuerpos y la tierra.

Mientras estamos en proceso de encuentros, las hermanas que vienen con nosotras para sanar, disfrutan, sueltan y vuelven a recuperar vitalidad y energ铆a: hacemos mucha catarsis, y esto puede ser un elemento que colabora mucho. Hay momentos en que las hermanas est谩n pasando una situaci贸n personal muy compleja y necesitan ser sostenidas por nosotras. Es muy importante escuchar, acuerpar, porque la palabra es algo sobre la cual el sistema patriarcal ha ejercido mucho poder. Pero la palabra dicha, enunciada con conciencia, tambi茅n sana el dolor que tenemos. Cuando decimos camino c贸smico-pol铆tico, en conexi贸n con la sabidur铆a de nuestras abuelas, a ellas las traemos a nuestros espacios. Despertamos la memoria sanadora convocando a las abuelas mayores, se nombren o no se nombren feministas, vengan con los caminos que vengan, a sentir con nuestro coraz贸n. Y tenemos el amor y la paciencia en reciprocidad de escucharlas por muchas horas, y ellas nos cuenta de todo, y de ah铆 regresan a sus comunidades con nuestros sentires, con nuestros compartires tambi茅n. Entonces, su paciencia amorosa con otras mujeres se sigue tejiendo para sanar tantas violencias sufridas.

Esto, ac谩 es muy radical, porque a las mujeres, en su pluralidad de ser, muchas veces tienen esencialismos ind铆genas, y a veces en las ceremonias no les viene dado tocar el fuego: pero aqu铆 son bienvenidas las energ铆as para sanar la vida, para sanar la presencia corporal y pol铆tica de todas las mujeres en su pluralidad de existencias, y es ah铆 donde nos acuerpamos con las abuelas, comadronas mayoras, y cuando abrimos una ceremonia llamamos tambi茅n a los ancestros, invocamos a los abuelos que nos ense帽aron a sembrar el ma铆z, abuelos que nunca tocaron el cuerpo de una ni帽a, que la cuidaron, respetaron y amaron. Incluso, cuando los hombres nos ven tan fuertes entre nosotras, su din谩mica y su energ铆a cambian a otra dimensi贸n de conciencia, y ven entre nosotras mucho acuerpamiento y alegr铆a en intimidad, que a ellos se les neg贸. Es entonces que sienten, y su sentir se hace pol铆tico, y aprovechamos a reflexionarlo para que asuman sus dimensiones a sanar. Ac谩, y en otros territorios, la defensa del territorio-cuerpo-tierra es una propuesta que est谩 muy internalizada con la lucha, las caminatas, las marchas.

鈥擯ienso a lo vivido en Rojava (Kurdist谩n sirio), y lo vital que fue, despu茅s de la revoluci贸n, ver el territorio liberado tomar vida en sus comunas, entre diferentes comunidades y espiritualidades fuera de pretensiones homogeneizantes despu茅s de a帽os de ley isl谩mica y r茅gimen sirio, con la pluralidad y la diversidad de expresi贸n de cada comunidad puesta a la base de la vida. En esta dimensi贸n, promotoras de salud, como nuestra compa帽era Alina S谩nchez -que eligi贸 el nombre kurdo L葒g葒r卯n, que significa 鈥渂煤squeda鈥- compart铆an procesos de sanaci贸n desde la alegr铆a, por fuera de una medicina positivista, saliendo de una perspectiva solo emergencial. Todo este trabajo de salud comunitaria en Rojava era acompa帽ado tambi茅n por la pr谩ctica de reflexi贸n colectiva y ritual del tekmil: la cr铆tica y la auto-cr铆tica como espacio para expresar necesidades desde una escucha profunda y colectiva, donde si una se aleja porque no est谩 bien, puede, de todos modos, contar con la cercan铆a y el apoyo de todas.

鈥擟hahim: Creo que resuena con la importancia que damos a las temporalidades: c贸mo crear temporalidades pol铆ticas. Porque siempre estamos en momentos de emergencia, y por eso acumulamos cansancio, afectaciones f铆sicas, espirituales y emocionales. Mientras contabas del tekmil, pensaba que en la resistencia el punto es tambi茅n c贸mo saber respetar las temporalidades personales, comunales. Estas temporalidades pol铆ticas requieren de nuestra paciencia pol铆tica y de respetar nuestras acciones y autodeterminaciones. Mientras el punto importante de la cr铆tica es saber c贸mo tejerla amorosamente, cuando quiz谩s lo que tenemos que hacer a veces es solo respetar y nada m谩s, y contenernos. Y saber discernir, cuando nosotras somos las que tenemos que tomar este tiempo de estar m谩s al lado o en un trabajo interior, 铆ntimo, profundo, con nuestras conciencias y nuestras acciones personales, que se hacen comunales. Yo creo que ambos movimientos son necesarios, porque lo colectivo a veces es habitado mucho desde el ego. Un desaf铆o como mujeres organizadas es c贸mo genuinamente no habitar desde el individualismo en el colectivo, sino ir con una temporalidad que nos lleve a sentarnos entre nosotras y con las abuelas, que nos lleve a espacios espirituales, a danzar. No por deber sino porque lo sentimos necesario, y c贸mo crear estas posibilidades de temporalidad y poner las intencionalidades y el amor en estos momentos.

Creo que algo que hemos caminado nosotras es que nuestra sanaci贸n es un acto personal profundo, que se vuelve comunal, porque habitamos en comunidad, pero que es personal profundo porque depende de la fuerza y de la energ铆a que nosotras ponemos en nuestros procesos plurales. Y cuando vemos que alguien va cayendo, estamos para poner el hombro, acompa帽ando, pero sin invadir. Me he imaginado escenas de lo que hemos vivido ac谩, con respecto de c贸mo camina el coraz贸n y la sexualidad de las mujeres. Tengo la sensaci贸n de que muchas veces vivimos nuestras co-dependencias emocionales bien lastimadas, anhelando todav铆a figuras patriarcales en el coraz贸n, en la cama, en los sentimientos. Siempre estamos romantizando la posibilidad de encontrar algo as铆, y en este sentido han sido muy lindos nuestros caminos de sanaci贸n en este despertar de otra memoria sanadora. Nos da mucha fuerza reconocer la pluralidad sanadora, en temporalidades plurales y en corporalidades plurales, en territorio de Iximulew.

鈥擫orena: Creo que es hist贸rico encontrarse en un momento como este y en mucha pluralidad. A los pueblos ind铆genas todav铆a nos va a costar un tiempo m谩s, porque tenemos construidas una interpretaci贸n sumamente heteronormada, muy internalizada y muy naturalizada en los usos y costumbres ind铆genas. Por eso, es tan maravilloso cuando en los otros espacios territoriales nos juntamos desde una fuerza muy grande, porque ah铆 te vas a encontrar hermanas de todas edades, historias y caminos diferentes, mujeres de corporalidades plurales, y de sexualidades plurales, identidades plurales, con una puesta pol铆tica muy hermosa de la defensa del territorio-cuerpo. Ah铆 ponemos el sentir de la pluralidad de los cuerpos como un principio de cosmogon铆a, entonces no se niega, no se debate por la comunidad, se saluda, se abraza y se teje. Los compa帽eros entran en otra dimensi贸n de conciencia entre hombres en relaci贸n con nosotras y nosotres.

Porque sanar tambi茅n es sanar la mirada entre nosotras y nosotros, en c贸mo nos sentimos y nos percibimos. Y porque nosotras no comulgamos con las posiciones hegem贸nicas radicales feministas de no visibilizar a las otras manifestaciones de corporalidad que existen en las comunidades: nuestras comunidades son plurales por principio de cosmogon铆a.

鈥擟on la Jineoloj卯, la ciencia social de las mujeres de Kurdist谩n, hay resignificaciones profundamente anti-normativas frente a los esencialismos. Para entender c贸mo act煤a el heteropatriarcado se han abierto di谩logos, encuentros entre comunidades disidentes, procesos de lucha de diferentes partes del mundo, reflexionando colectivamente, retomando lo que dec铆a Chahim sobre c贸mo liberamos la vida desde el amor.

鈥擫orena: Porque las sanaciones son muy plurales. No solo miran al cuerpo, sino sanan el esp铆ritu y el pensamiento naturalizado en cada persona. Nos acercamos as铆 a la 鈥淩ed de la Vida鈥, que en idioma maya k鈥檌ch茅 se nombra con la palabra 鈥淜鈥檃t鈥. Pero si a esta palabra se le pone la 鈥渢z鈥欌, la glotal, es tzk鈥檃t, que significa no solo 鈥淩ed de la Vida鈥, sino que 鈥渢odo tiene relaci贸n de vida鈥. Entonces, para nosotras, las Feministas Comunitarias Territoriales, hay un principio en la cosmogon铆a maya que es la pluralidad de la vida: nada es igual en la Red de la Vida. No existen dos flores iguales, ni iguales son los cuerpos. Todo esto es una representaci贸n simb贸lica espiritual, y que tus ojos y tu sentir vengan de esta pluralidad de la vida internalizada nos encanta, porque es un llamado a la reflexi贸n profunda. Miramos los tejidos de nuestros pueblos: los colores de los tejidos no somos uniformados; no somos iguales, entonces hay pluralidad en la Red de la Vida.

En el idioma maya q鈥檈qchi鈥 hay un enunciado 鈥 Laa鈥 in ut laa鈥檛, laa鈥檛 ut laa鈥檌n鈥: 鈥淭u soy yo, yo soy tu鈥, y si yo no cumplo este principio de cosmogon铆a, estoy cayendo en una relaci贸n de injusticia. La relaci贸n de injusticia se crea si niego la existencia o la presencia vital en la Red de la Vida, si niego la presencia de las hermanas trans, si niego la presencia de las hermanas heterosexuales, porque as铆 es su deseo, su gusto, su placer -existen las heterosexuales emancipadas-, y entonces bienvenida sea la presencia de las hermanas de sexualidades plurales que nos gusta transitar amorosamente con las energ铆as afectivas, sentidas y er贸ticas.

Estos sentires nos acuerpan mucho y caminamos en la comunidad sintiendo la pluralidad. Por esto, no hablamos tanto de sexualidad sino de la dimensi贸n vital plural de la vida desde nuestra cosmogon铆a.

鈥擠esde esta pluralidad, 驴c贸mo ven el acto de sanar y c贸mo hacen que sus logros, sus procesos, sean garantizados por su autonom铆a decisional? Pienso en el movimiento confederal de las mujeres de Kurdist谩n, donde cada una, en el 谩mbito mixto, siempre va a tener una red de mujeres de sost茅n que la acompa帽e como fuerza com煤n.

鈥擫orena: Siento que sanar es un acto personal pol铆tico y consciente, que se vuelve comunal. Pero una no sana individualmente, no sana solo para estar bien. Reflexionamos mucho entre nosotras, y respetamos y abrazamos a las hermanas con diferentes caminos de auto-cuidado. Los respetamos porque tambi茅n han sido construidos con las necesidades de un contexto especifico. Pero para nosotras el auto-cuidado es complejo pol铆ticamente de la sanaci贸n consciente y pol铆tica. La sanaci贸n es una dimensi贸n muy profunda, pol铆tica y consciente, que parte de lo personal, y que no se deslegitima en esa dimensi贸n personal, porque cuerpos sanados se juntan como fuerza comunal sanada.

La presencia 铆ntima personal se respeta y luego se trae a lo comunal para sostenerla y abrazarla. El espejismo patriarcal de esto es crear una relaci贸n individualista, pero 铆ntimo personal e individualismo esencialista, son dos cosas diferentes. Y me refiero a formas radicales de la solidaridad: yo no me solidarizo con las luchas de Kurdist谩n en base de que el planeta es una misma casa universal, y por este asunto quiero transgredir las fronteras solo para que todas las banderas se lleven bien entre ellas.

Creo, al rev茅s, que hay una radicalidad cuando nos sentimos parte de una lucha com煤n, que lleva esta palabra, este 鈥淭u soy Yo y Yo soy Tu鈥, porque siento que donde hay sufrimiento y dolor, hay caminos de emancipaci贸n, y donde hay poder hegem贸nico, hay rebeld铆a. Y esto va a ser desde siempre en la historia, es un principio fundante de toda transformaci贸n.

鈥擟hahim: Y las rebeld铆as tambi茅n son plurales, se acompa帽an y una no deslegitima la otra, en el sentido que hay una rebeld铆a com煤n en qu茅 tejernos. Lo que escuch茅 por ti sobre la experiencia en Rojava me revitaliza, y siento un suspiro rico en saber que en todos lados estamos quebrando los sistemas que quieren atentar nuestra existencia y territorialidad. Yo creo que cuando perdemos la culpa, tomamos la responsabilidad y la llenamos de colores y alegr铆as, y esto nos hace comprender nuestros ritmos, los ritmos de otras, y dejar de poner un esquema emancipatorio 煤nico y v谩lido para todas. Mientras m谩s lejos estemos de la comodidad de los esencialismos, m谩s cerca estamos de una libertad genuina y profunda como parte de este tejido. Y en este ser profundamente nosotras mismas, todo el tejido se va emancipando tambi茅n. La sanaci贸n debe ser integral en todas nuestras dimensiones. Es importante entender cu谩l es nuestra creatividad pol铆tica, m谩s all谩 de lo heredado, de lo adquirido, percibi茅ndolo desde mi propia corporalidad, porque es una batalla constante.

Cuando Lorena hablaba del acuerpamiento, esto significa m谩s que poner el cuerpo a la par de tu hermana. Se trata de poner tu tiempo en momentos de emergencia, y tienes que estar, no por deber, sino por la conciencia de saber que ese estar ah铆 es vital para la sostenibilidad del tejido que se est谩 tejiendo y para ayudarnos a sanar todas. Desde la escucha, es importante generar espacios de confianza, y no hacer salir de los espacios separados lo que las compa帽eras soltamos entre nosotras, porque se trata de un espacio 铆ntimo. Y esto me recuerda que en esta intimidad tambi茅n tenemos que saber identificar los vac铆os y los nudos de tejidos, para que no se pierda fuerza por un sistema de opresi贸n o de cuerpos opresores que hablan de rivalidad hist贸rica entre mujeres, mientras lo que es hist贸rico es la complicidad entre mujeres. Este acuerpamiento lleva siempre una responsabilidad mutua. Las complicidades entre compa帽eras, en la pluralidad de la existencia, tienen una responsabilidad reciproca. Yo siento que, incluso, este dialogo que como puente has enlazado entre culturas y pueblos desde Abya Yala hasta Kurdist谩n, ya fue anteriormente con las abuelas de diferentes pueblos, en la reciproca sostenibilidad amorosa del tejido entre nosotras.

FUENTE: Alessia Dro / La tinta / Fotos: Tzk鈥檃t Red de Sanadoras Ancestrales

