Desde SOCIALISMO 21 manifestamos nuestro apoyo a la Consulta Popular Estatal Monarquía o República del próximo 14 de mayo

De parte de Nodo50 April 5, 2022 251 puntos de vista

Desde SOCIALISMO 21 manifestamos nuestro apoyo a la Consulta Popular Estatal Monarqu铆a o Rep煤blica del pr贸ximo 14 de mayo

Desde

SOCIALISMO 21 manifestamos nuestro apoyo a la Consulta Popular Estatal Monarqu铆a o Rep煤blica del pr贸ximo 14 de mayo, y expresamos nuestra plena

solidaridad con la Plataforma que impulsa esta Consulta por la libertad a decidir la forma de gobierno del

Estado, mediante las consideraciones que expresamos a

continuaci贸n:

Ante la falta de

compromiso por parte del gobierno actual de convocar un Refer茅ndum para que la

ciudadan铆a pueda elegir libremente y sin imposiciones la forma de gobierno de Estado, y que la

mayor铆a de la poblaci贸n actual no tuvo oportunidad de votar la Constituci贸n de

1978; y los que pudieron lo hicieron con la condici贸n de aceptar la monarqu铆a,

ya que no les ofrecieron la opci贸n de poder escoger Monarqu铆a o Rep煤blica, ni

en aquel momento y hasta la actualidad.

Nos podemos remontar hasta las elecciones municipales del 12 de abril de 1931,

la 煤ltima vez que en Espa帽a, la poblaci贸n tuvo

las condiciones pol铆ticas 贸ptimas para poder elegir entre una forma de Estado u otra; y que desde el golpe de Estado del 1936 se cuidaron de que no volviese a ocurrir, y

as铆 ha sido, pues en la llamada Transici贸n

democr谩tica y hasta ahora, los herederos del r茅gimen se han cuidado de tenerlo

atado, todo bien atado, para que el pueblo no tenga la oportunidad de poder

ejercer su libertad, y aceptar o no una

monarqu铆a impuesta. Incluso tenemos la confesi贸n de Adolfo Su谩rez que reconoci贸

en una entrevista que no someti贸 a refer茅ndum la monarqu铆a porque las encuestas

le dijeron que perder铆a. Y es as铆 qu茅 han pasado m谩s de 90 a帽os desde la 煤ltima vez que

este pa铆s tuvo la oportunidad de poder decidir monarqu铆a o rep煤blica. Para paliar esta deficiencia democr谩tica se constituy贸 una plataforma unitaria,

amplia y plural para impulsar una Consulta Popular Estatal Monarqu铆a o Rep煤blica

y que la ciudadan铆a pueda pronunciarse sobre una de estas dos opciones.

Esta Consulta es una

movilizaci贸n popular, no tiene car谩cter vinculante, es un ejercicio democr谩tico

para que la ciudadan铆a se empodere en todo aquello que le incumbe hasta conseguir

que el derecho a decidir la forma de Estado no sea un delito en este pa铆s.

Es un acto pol铆tico, de libre expresi贸n popular de democracia

participativa, que

pone en evidencia las limitaciones de esta

鈥渄emocracia鈥. En las sociedades

democr谩ticas los pueblos deciden sobre todas las cuestiones que les conciernen,

entre ellas sobre una de las m谩s importantes, la forma de Estado. En Espa帽a, fue hurtado del debate en la

llamada Transici贸n democr谩tica. Ni en aquel momento ni posteriormente hemos

podido decidir.

La Consulta ser谩 el

pr贸ximo 14 de mayo en todo el

Estado, y el principal objetivo es poner muchas mesas

de votaci贸n, cu谩ntas m谩s mesas mejor, y

conseguir el m谩ximo de votos posibles, para arrancar con fuerza y exigir un

Refer茅ndum vinculante a partir del 15 de mayo.

Desde SOCIALISMO21, nos dirigimos

a la ciudadan铆a de este pa铆s para que se manifieste libremente y se pronuncie

sobre la forma de Estado el pr贸ximo 14 de mayo y les invitamos a participar en la preparaci贸n y el

desarrollo de la Consulta. Para ello ponemos a disposici贸n la web de la

plataforma d贸nde se puede encontrar toda la informaci贸n relativa al

evento: https://plataformaestatalmonarquiaorepublica.org/.

La Plataforma Estatal

Monarqu铆a o Rep煤blica es la traducci贸n del descontento social ante una

Monarqu铆a impuesta y la falta evidente de compromiso por parte del gobierno

para convocar un Refer茅ndum vinculante. Por la

libertad a decidir sobre todas las cuestiones que nos conciernen en nuestra

vida social, por la libertad de poder decidir nuestra forma de Estado:

隆Vamos todas y todos a

votar el pr贸ximo 14 de mayo! 隆T脷 DECIDES!

Abril 2022

SOCIALISMO 21

https://socialismo21.net/