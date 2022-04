–

«Esta noche saldremos a pintar en el aire la palabra libertad. Vamos a dibujar sonrisas como la suya por todos los territorios amenazados por las instituciones. Que nadie se olvide de su rostro, de sus sueños, de su vida. El tiempo del poder para cometer crímenes se tiene que acabar. Todo pasa demasiado rápido. La sonrisa de Leandro la vamos a multiplicar en los pibes y las pibas de nuestros barrios.» Compartimos texto de Martina Korol. Por ANRed.

“Las almas repudian todo encierro”

Se baja de la moto y sale a correr. Los pies corren a toda velocidad por las calles de Charata. El patrullero avanza pisándole los talones. Lo puedo ver yo misma ahora, por las cámaras de seguridad de las y los vecinos. “No lleva nada bajo las mangas”, como dice Thom York, en la canción “unmade”. Una música lejana y conocida no deja de sonar. Fue la última canción que Leandro escuchó con su hermana Florencia, en un intento de juntar las piezas. Ahora solo se concentra en zafar una vez más.

“¡Beti, Beti, ayudame! ¡Abrime!” le grita a su vecina de confianza. Que abra, que está la cana, que lo persiguen. Beti le dice que ya sale, que se viste y le abre, pero antes llega el patrullero.

Es insoportable escribir, y que las palabras no sirvan para trasladarse, esconderlo, y decirle a la policía que ya sabemos que están por matar a un pibe. Siempre están a punto de llevarse una vida estos tipos que se piensan dueños de la muerte, que espían desde el retrovisor, apuntan con su ojo que observa desde la mirilla y ¡fuego! a todo lo que el poder rechaza.

Unas horas antes, Leo le avisa a una de sus hermanas: “Hermanita, estate atenta al 911 por si hay que hacer una denuncia”. Ya sabía que estaba siendo perseguido.

Los policías lo alcanzan. Es el odio de la yuta el que golpea a Leandro hasta que…

No paran de golpearlo. “Basta, basta, ya está” suplica. Pero ellos tienen su objetivo y tomaron la decisión. Es la chapa y la gorra la sentencia para las almas libres.

Todo empieza a terminar. Golpeado de pies a cabeza, torturado bajo custodia policial, lo tiran a un patrullero como si en ese cuerpo no hubiera nada. Ellos se creen que tiran basura, pero no sabe quién es Leo. Hoy me ocupo de contarles a ustedes que están leyendo.

Arranca el momento de limpiar: dos canas tiran agua en el piso y mueven el pie para que corra todo. Es la sangre de Bravo lo que está en el suelo. El patrullero encara para medicina legal. Las cámaras logran captar a Leandro adentro del automóvil, con dos policías encima suyo, estando vivo todavía, antes de ingresar a medicina legal. Pasan 8 minutos y no pasa nada. Bajan policías y a Leandro no lo sacan de la camioneta. La atención médica no llega. Son 8 minutos y el patrullero retrocede, entran por el estacionamiento. Luego sale la camioneta de la policía que lo lleva junto con otros dos patrulleros atrás. Cuando salen ya está muerto. Encaran al hospital. Al llegar dos enfermeras y una médica trasladan el cuerpo de Leo en camilla.

Lesiones en ambos brazos, en ambos hombros, en muñecas, marcas de las esposas y marcas en las piernas. Eso declara la médica que lo recibe. Ella trata de reanimarlo, pero no hay caso. Ya no existen signos vitales, ya no se escuchan sus latidos.

Voy a hacer un intento por unir las piezas del rompecabezas que me parte la cabeza. Y pasa que Leandro era bravo: tenía un gran oído musical. Charly y Spinetta nunca faltaban, pero es Radiohead lo que me resonó de su repertorio. Una banda caracterizada por la composición desde el dolor, la pérdida, la depresión. Leo flotaba con ese sonido amargo que a veces se vuelve dulce cuando nos acaricia las heridas. Leandro hablaba a través de la música, y nunca dejó de ir a recitales y de leer las poesías de sus músicos preferidos. En su mochila llevaba libros de derecho.Estudiaba abogacía y le faltaban dos materias para terminar la carrera. Pero entre esas hojas con tecnicismos y herramientas legales se escondían sus propios poemas. Dibujaba y escribía sus sueños que soñaba como loco, pero siempre con los pies en el suelo: “Disfruta de cada instante,viví el momento, no quemes etapas, mira los jardines, contempla el mar y la luna en verano, lava tu rostro con una leve llovizna y busca un punto medio…” le aconsejaba a su hermana Florencia cuando ella cumplió sus quince.

Cómo me hubiera gustado conocerte, y compartir juntxs el amor por la poesía. Hoy me comprometo a acompañar a tu hermana, a ser su compañera de confianza, porque vos ya sabés flaquito, cualquier cosa “me avisa”. Hay códigos que me guardo y me sumo. Perdoname Leo, soy una desconocida que se da el tupé de asomarse a tus cartas, tus poemas, tus posteos de Facebook, de leer las traducciones de tus canciones preferidas; todo en complicidad con una de tus hermanas. Reconstruirte para que estés siempre presente será nuestra venganza.

Leandro el Poeta, amante del arte, estudiando para abogado y con una sonrisa preciosa. Así andaba Leo libre por la vida, con sus alas abiertas y un tantito desecho. Es que el amor por la libertad, muchas veces tiene su precio. Quienes la buscamos desesperadamente en un sistema que nos educa para el encierro, tenemos siempre la chance de caer en los peligros del placer inmediato. Que se aplaque la desesperación de una vez, y podamos salir de nuestro cuerpo de vez en cuando, pero siempre volviendo. Y es que “las almas repudian todo encierro.»

Leo tuvo adicciones, pero eso no quiere decir nada. Cada quien tiene el derecho de partir cuando sea el momento. No son otros los que deciden cuando y donde arrebatarnos la vida. Que nadie se crea dueño de nadie, eso será lo que nos enseñe Leo; y a volar con picardía, autonomía, libertad y en sueños maravillosos

Leandro Bravo vivió en Corrientes mientras estudiaba, después volvió a vivir en Charata, junto a sus dos hijxs y la madre de lxs mismxs, Silvia, el gran amor de Leo, de quien en 2017 se separó. Sus últimos años vivió con Andrea, su novia actual, y si bien el consumo se apodero de él, hasta el momento de su primer detención y tortura, en 2017, pudo mantener su trabajo en el poder judicial y sus vínculos. Porque amaba a su familia, a su compañera, a su vieja y a sus hermanas. Y todXs, inclusive el padre de las hermanas de Leo, todxs lo amaron. También fue muy querido porvecinxs, amigxs, por les niñes del barrio.

Pero este trabajo de escribir, no se trata de llenar de palabras únicamente con lo que nos gusta contar, así que vamos por donde corresponde:

Su adicción lo llevó a perder mucho el camino de sus sueños, y a correr con los peligros de un sistema que nos quiere controladitos. ¿El peligro? Las instituciones, las fuerzas policiales, los narcos, o simplemente un tranza pasado en gil, los medios de comunicación hegemónicos, la sociedad pacata, burguesa, facha, careta, la depresión, el hostigamiento, la persecución, la estigmatización, el alcohol malo que nos rompe el hígado y nos deja de cama, la falta de guita, el capitalismo, el deber ser. Leo corrió por años con todo lo que lo amenaza, hasta que finalmente la violencia policial lo detuvo, y ya no corre.

El terror comenzó en el 2017. Volvemos a verlo: está discutiendo con un vecino diciéndole que se vaya, que las mujeres del edificio no lo quieren ahí, que su ex mujer tampoco. Era un señor con denuncias por violencia de género con quien peleaba. Llega el patrullero, reduce violentamente a Leandro y se van con él. Todo se registra en videos de celulares de los vecinos. Estacionan en medio del campo, donde sólo se oye el silencio. Cerca del cementerio. Los golpes son brutales. Esto sí que lo escucho

La hermana de Leandro, Débora, abogada, va a buscarlo a la comisaría y se lo llevan después de pasada media hora. Y así se lo ve: ensangrentado, golpeado, con dificultad para respirar. Se niega el médico legal a darle la atención que necesita. Está alterado. Dice el médico que no lo va a tocar en esas condiciones. Me pregunto ¿en qué condiciones debemos estar después de ser torturadxs por la policía en medio del campo? Si el médico no atiende a Leandro, no puede llevarse a su hermano para buscar ayuda particular, discute Débora.

Se agrava el consumo de Leo luego de este episodio, y se vuelve problemático. Leandro empieza a faltar al laburo, se aleja de sus vínculos, su mujer y sus hijxs deciden irse a Formosa. “Me trataron como una basura y me siento una basura” dice. Cinco espacios terapéuticos diferentes, varios intentos de rehabilitación, consultas y tratamientos psicológicos y psiquiátricos, nada ayudó a Leandro a superar el trauma y la adicción. Ya sabemos que en la mayoría de los casos los lugares de rehabilitación no contienen, y sus mecanismos, tema aparte. Las problemáticas del sistema de salud para acompañar en casos de consumo por adicciones son abundantes.

Vuelvo al febrero de este 2022. … Finalmente llega la noticia a las hermanas de Leandro. Andrea, su novia, habla con Débora, le cuenta que están tratando de reanimarlo, pero sabe que es en vano. Va una amiga de Débora para comprobar la situación. A las 17.30 les dicen que Leo murió.Las hermanas viajan a Charata. El fiscal ordenó la autopsia antes que la familia reconozca el cuerpo. Ellas logran poner al primer perito de parte que consiguen en ese momento. El perito sale a hablar con las hermanas, el forense nunca sale. Les comunica que Leo muere por un paro cardiorrespiratorio, no traumático, sin lesiones, sin señales de golpes, que no es reciente, que se infartó.

Ahora me veo ahí, al lado de las hermanas. Ellas no me ven, el perito no me ve, quiero gritar y decirle que se vaya al carajo con sus mentiras, que a Leandro lo mató la policía, que está registrado en las cámaras, que lo vieron, que no es la primera vez, que nadie se muere de un paro en custodia policial, que no somos idiotas, y que no sabe con quiénes se metieron, porque esta familia es fuerte, va a saber luchar por justicia, con las enseñanzas de tantas otras familias víctimas de violencia institucional, y con el acompañamiento de las organizaciones sociales.

Ellos afirman que Leandro murió por el consumo. Dicen que estaba intentando entrar a una vivienda a robar, y que una mujer lo denuncia, que por esto lo detiene la policía, que se descompensa y muere. Quienes vimos las cámaras no tenemos dudas, pero siendo sincera, no necesito ver nada, me alcanza con la palabra de su familia, de los y las testigxs, de lxs vecinxs, de otros pibes que nos relatan cómo viven ellos la represión policial cada día. No necesito pruebas,pero las hay, de sobra

El fiscal se niega a que las hermanas entren a ver a Leandro, dicen que va a ser impactante, que le va a hacer mal, que esperen a verlo en la sala velatoria. Les dicen que tiene nomás unos rasponcitos y ningún golpe. Nada cierra.

Mientras velan el cuerpo, empiezan a llegar vecinos, vecinas, amigos de él, testigos y testimonios. El proceso del duelo está comenzando, la familia trata de entender que Leo ya no está, y todo lo que significa la muerte. Pero con un crimen de por medio unx no puede hacer ese proceso en paz, no existe el derecho al llanto, a la angustia. Hay que ponerse firme, dividirse roles, armar una estrategia, hay que llegar a la verdad.

Florencia se pone en contacto con el Comité de Prevención Contra la Tortura, quienes ya están al tanto del caso, por su contexto de muerte dudosa bajo custodia. Se comunican con Beti, la vecina que quiso ayudar a Leo, quien afirma que era como un hijo para ella, y les cuenta que dos horas después del fallecimiento llegaron a verla dos policías, Fleitas y Gómez, y le pidieron que vaya a la comisaría para dar datos sobre la denuncia ¿Qué denuncia? Beti les dice que no hizo ninguna denuncia. No importa, que vaya igual. Estando allí le redactan una denuncia falsa, y le hacen firmar sin darle ninguna copia. Beti es la primera en declarar. Desdice esa denuncia y confirma que ella nunca llamó al 911. Justo a Beti fueron a elegir como la “supuesta denunciante”. Beti que amaba a Leo como si fuera su propio hijo.

La familia de Leo es querellante junto al comité de prevención de la tortura y la secretaria de DDHH de la provincia de Chaco. Son tres querellas trabajando en la causa. Con la cantidad de pruebas se pasa de sumario administrativo a una investigación sumaria, quitándole el arma al oficial, dejándolo fuera de cargo y sin poder realizar tareas, además de quedar detenido por varios días. Todo en el ámbito administrativo, en el penal, con la intervención de las querellas se adjunta la lista de testigos, las pruebas tomadas, y la fiscal cuando toma la causa resuelve detener a los cuatro policías implicados que considera autores o coautores del hecho con la carátula de “tortura seguida de muerte”. La rapidez en la investigación que llevó a cabo la familia es ejemplar y sevuelve irrefutable. Cuando escribo estas líneas, después de una movilización realizada por las calles de Charata el 24 de marzo, y una enorme cantidad de pronunciamientos en estos días, se confirma la prisión preventiva de los 4 policías. ¡Vamos! Es la resistencia, la solidaridad, la que gana esta partida

Me cuentan una y otra vez las irregularidades de la causa: el primer fiscal, Hugo Baigorri, fiscal en lo penal, es llamado por el comité. Le piden que se pronuncie como incompetente en la causa porque no es su ámbito y le exigen que se realice la autopsia bajo los protocolos de Minnesota, un protocolo especializado en autopsias sobre muertes dudosas y ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias. El fiscal les pide tiempo, el suficiente tiempo para que la causa se archive. El fiscal se inhibe y la causa pasa al Fiscal Mari, quien también se inhibe. El expediente llega por fin a la fiscalía de derechos humanos, donde corresponde. Ahí se toma la medida de detención,mputación, se les toma declaraciones.

Desde varias organizaciones, medios de prensa, y organismos de derechos humanos fuimos llegando el 24 de marzo a Charata para organizar una gran movilización contra los crímenes de ayer y de hoy. Gritamos que tenemos más de 30 mil razones para luchar, que a Leandro Bravo lo mató la policía, que exigimos memoria verdad y justicia. En paralelo, realizamos una mesa de diálogos y denuncias de familiares víctimas de violencia policial. Pero las lógicas siniestras de la policía continúan. Desafiando este marco de lucha en memoria de lo que fue la última dictadura en Argentina, miembros, familias y amigos de la policía se movilizaron a unas cuadras de donde realizábamos nuestra actividad, pidiendo la liberación de los cuatro policías. La violencia simbólica aumenta

Se activa una reautopsia. La doctora Virginia Creimer es especialista en medicina legal, y toma la causa. El cuerpo de Leandro -mientras marchan la policía y su familia en veredas opuestas- sigue esperando que se vuelva a intervenir dentro de una cámara de frío. Virginia le dice a Florencia: “ laautopsia primera está mal hecha, ese cuerpo fue torturado”. El 25 de marzo se realiza la reautopsia. También participan los peritos de parte puestos por la policía, junto a Gabriela Lamparelli, directora del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, una funcionaria del estado. Ahi encuentran falsificaciones y falsedades ideológicas. La primera autopsia está mal realizada, el corte está mal hecho, abunda la mala praxis, la incisión realizada era ficticia. Los detalles los encuentran en los relatos de Virginia y de la familia. Cuesta leerlos, pero los invito a hacerlo. La verdad duele. La técnica estaba mal hecha, incluso adecuada a los protocolos convencionales deautopsia. Se encontraron lesiones que nos indican asfixia, el cuerpo de Leandro habla, grita, y va contando todo lo que le hicieron hasta matarlo, e incluso todo lo que le hicieron después de muerto como sacarle la vesícula cuando era innecesario o afirmar que un riñón presentaba una infección que según los primeros actuantes podría estar relacionada con la causa de muerte (por el consumo), cuando los riñones de Leo estaban sanos, y jamás habían sido explorados, así lo demuestran las pruebas científicas de las peritas intervinientes en esta segunda operación. Sobre todo, queda expuesto que no murió de causa natural, que Leandro Efectivamente fue asesinado.

Las familias junto a sus compañerxs dicen que van por todos. Por los culpables y quienes encubrieron el crimen. Con las falsedades que aparecieron en la reautopsia, la familia convocó a una conferencia de prensa donde varixs periodistas nos hicimos eco en el acompañamiento.

Después de esta conferencia reacciona al médico de parte que hizo la primera autopsia, Daniel Gurman, amenazando con demandar a Virginia Creimer, y denunciando a la familia de Leandro, supuestamente por calumnias, aprietes, y otras tantas infamias volcadas sobre una familia en duelo. Las provocaciones no dejan de aparecer una y otra vez en esta historia. Pero la lucha vale.

Cerrando este relato Daniel Gurman se desdice de todas las denuncias, y asegura que no son reales. Decir y desdecir con la impunidad que otorga el poder criminal.

Se trata entonces de poner fría la mente, porque entre tantos tecnicismos, entre falsedades y aprietes, hay un gran dolor. La familia no deja de llorar a Leandro. El crimen de Leo no puede quedar en la impunidad. Pero la decisión de sostener tanto la prisión preventiva como la calificación legal de “tortura seguida de muerte”, después de varios días de agitar comunicados desde distintos territorios con la exigencia de justicia, es un alivio y una sensación de que fue la acción colectiva, la que no permitió que ganara la impunidad, el olvido, la mentira.

Me despido de ustedes con las palabras que Leandro le escribió en la carta de quince a su hermana Florencia: “Estás alzando tu mirada y tu corazón hacia el sol, hasta el centro de su luz, ese es nuestro destino flor, alcanzar la luz, florecer, lo demás es efímero, lo material es importante pero no fundamental, eso ya lo sabes, encuentra el sentido de tu existencia, es un camino difícil pero hay que transitarlo, no te quedes quieta, cuestiónate las supuestas “verdades” y cree, nunca dejes de creer, pero sé prudente antes de formular un juicio. No te olvides que te van a medir con la misma vara después. Me voy despidiendo, no te quiero confundir con mis locuras, está de más decirte lo que siento por vos, en un momento como éste más aún. Éste es el comienzo de una etapa muy importante en tu vida, que el dolor no te impida florecer”

Que nada nos impida seguir luchando. Una y otra vez decimos ¡Venceremos! Justicia por Leandro Bravo.