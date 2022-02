–

De parte de Lobo Suelto

La 煤ltima vez que nos vimos Michel Foucault me dijo, con mucha amabilidad y afecto, m谩s o menos esto: no puedo soportar la palabra deseo; incluso si usted lo emplea de otro modo, no puedo evitar pensar o vivir que deseo=falta, o que deseo significa algo reprimido. Michel a帽adi贸: lo que yo llamo 芦placer禄 es quiz谩 lo que usted llama 芦deseo禄; pero de todas formas necesito otra palabra diferente a deseo.

Evidentemente, una vez m谩s, no es una cuesti贸n de palabras. Porque yo mismo no soporto apenas la palabra 芦placer禄. Pero 驴por qu茅?. Para m铆, deseo no implica ninguna falta; tampoco es un dato natural; est谩 vinculado a una articulaci贸n de heterog茅neos que funciona; es proceso, en oposici贸n a estructura o g茅nesis; es afecto, en oposici贸n a sentimiento; es 芦haecceidad禄 (individualidad de una jornada, de una estaci贸n, de una vida), en oposici贸n a subjetividad; es acontecimiento, en oposici贸n a cosa o persona. Y sobre todo implica la constituci贸n de un campo de inmanencia o de un 芦cuerpo sin 贸rganos禄, que se define s贸lo por zonas de intensidad, de umbrales, de gradientes, de flujos. Este cuerpo es tanto biol贸gico como colectivo y pol铆tico; sobre 茅l se hacen y se deshacen las articulaciones, es 茅l quien lleva las puntas de desterritorializaci贸n de las articulaciones o las l铆neas de fuga. Var铆a (el cuerpo sin 贸rganos de la feudalidad no es el mismo que el del capitalismo). Si lo llamo cuerpo sin 贸rganos es porque se opone a todas las estrategias de organizaci贸n, la del organismo, pero tambi茅n a las organizaciones de poder. Es justamente el conjunto de las organizaciones del cuerpo quienes romper谩n el plano o el campo de inmanencia e impondr谩n al deseo otro tipo de 芦plano禄, estratificando en cada ocasi贸n el cuerpo sin 贸rganos.

No puedo dar al placer ning煤n valor positivo, porque me parece que el placer interrumpe el proceso inmanente del deseo; creo que el placer est谩 del lado de los estratos y de la organizaci贸n; y en un mismo movimiento el deseo es presentado como sometido dentro de la ley y escandido por fuera de ella por los placeres; en los dos casos, hay negaci贸n de un campo de inmanencia propio al deseo. Pienso que no es casualidad que Michel atribuya cierta importancia a Sade, y yo por el contrario a Masoch. No ser铆a suficiente decir que yo soy masoquista, y Michel s谩dico. Eso quedar铆a bien, pero no es verdad. Lo que me interesa en Masoch no son los dolores, sino la idea de que el placer viene a interrumpir la positividad del deseo y la constituci贸n de su campo de inmanencia (de igual modo, o m谩s bien de otra manera, sucede en el amor cort茅s: constituci贸n de un plano de inmanencia o de un cuerpo sin 贸rganos donde al deseo no le falta nada, y donde 茅ste evita todo lo posible placeres que vendr铆an a interrumpir su proceso). El placer me parece el 煤nico medio para una persona o un sujeto de 芦orientarse禄 en un proceso que le desborda. Es una re-territorializaci贸n. Y, desde mi punto de vista, de esa misma manera es como el deseo se remite a la ley de la falta y a la norma del placer.

Fuente: Revista Archipi茅lago. Cuadernos de cr铆tica de la cultura Barcelona, n潞 23 / 1995. Traducido por Javier S谩ez.

Revista Adynata

