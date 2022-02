–

DESERTAMOS DE LA GUERRA, ABANDONAMOS LOS EJÉRCITOS

El resplandor de la guerra ha vuelto a iluminar los cielos de Europa. Ucrania, invadida por las fuerzas militares rusas, llora sus primeras muertes. Lxs militaristas amplían sus ambiciones y amenazan con represalias aún más sangrientas. Italia y el mundo ya han sido presa de una crisis económica incalculable. La Europa «civilizada» ha fracasado una vez más en su misión; la diplomacia de los Estados se ha mostrado aún más ineficaz.

Los que confiaban en la coexistencia pacífica entre las naciones de Europa; los que pensaban que ya no había lugar para las guerras convencionales; los que habían confiado la esperanza de soluciones pacíficas a la diplomacia de los Estados; los que aún creen en la buena voluntad de los gobernantes y en la eficacia de la oración, se han visto cruelmente desmentidos por los hechos.

Mientras existan las armas y los ejércitos, habrá asesinxs de doble pechera o uniformadxs que tratarán de utilizarlas. Mientras existan alianzas militares opuestas, existirá el riesgo de una posible escalada atómica. Mientras prevalezca el sistema de Estados, la competencia por la hegemonía militar, política y económica entre ellos no cesará. Mientras no nos deshagamos de los falsos mitos y de las ideologías de la muerte, habrá lugar para los belicistas de todo tipo.

Pero la indignación no es suficiente. Boicoteemos la guerra, los ejércitos, los generales y sus cómplices. Opongámonos a las sanciones que afectan a lxs más pobres. Cerremos las industrias y las bases militares, empezando por el MUOS de Niscemi y la base de la OTAN en Sigonella.

Solidaridad con las víctimas de la guerra y con los pueblos ruso y ucraniano obligados a matarse mutuamente.

Apoyamos a nuestrxs compañerxs anarquistas y pacifistas rusxs que, habiendo salido a la calle contra la guerra, están siendo acusadxs, golpeadxs y encarceladxs por la policía de Putin.

FEDERACIÓN ANARQUISTA SICILIANA

fas.corrispondenza@inventati.org

24-2-2022

