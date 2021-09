–

De parte de CNT September 9, 2021 57 puntos de vista

La empresa se querella contra tres trabajadoras de CNT por realizar actividad sindical.

Juzgado de instrucci贸n N潞3 de Barcelona no admite a tr谩mite la querella.

En octubre comienzan los procesos judiciales contra Ale-Hop por modificaci贸n sustancial de condiciones de trabajo.

El Sindicato se reserva el derecho de tomar medidas contra la mercantil por vulneraci贸n de derechos fundamentales.

La secci贸n sindical anuncia nuevas movilizaciones contra la Ale-Hop.

Tras todos estos meses de reivindicaciones frente a las tiendas que Ale-Hop tiene en Barcelona por el incumplimiento del convenio colectivo sectorial de Catalu帽a y modificaci贸n sustancial de condiciones de trabajo a todos los miembros de la secci贸n sindical, la mercantil procedi贸 a sancionar con suspensi贸n de empleo y sueldo a tres afiliadas al sindicato. No contenta con la medida represiva ha procedido a querellarse contra otras tres afiladas a CNT por realizar concentraciones y repartir octavillas frente a las tiendas.

La querella se fundamenta en que las tres trabajadoras demandadas han realizado algunas concentraciones frente a las tiendas de la empresa junto con otros trabajadores de la misma, repartiendo octavillas y hablando con algunos de los clientes de los establecimientos. En las concentraciones una de las trabajadoras sujetaba una pancarta donde se le铆a: 鈥淭iendas Ale-Hop Clave Denia mienten, intimidan, manipulan, castigan鈥 posteriormente colgado en las redes, mientras otra persona colocaba una pegatina de CNT en la vaca 鈥搒铆mbolo de la marca鈥 y en la fachada. El Auto del juzgado N潞3 de Barcelona razona que los hechos descritos respecto a las acciones que se atribuyen a las querelladas son at铆picos. Existe libertad sindical y el derecho de manifestaci贸n y la libertad de expresi贸n que ampara las actividades que se atribuyen a las demandadas y no est谩 acreditada la existencia de ninguna coacci贸n ni a otros trabajadores ni al p煤blico en general. Tampoco que sean autoras de da帽os en puertas de las tiendas. Por tanto, al no existir indicio de delito no da lugar a tr谩mite la querella interpuesta contra las tres afiliadas a CNT.

Es importante destacar que estas tres trabajadoras han sido las integrantes de la comisi贸n que ha estado negociando con recursos humanos el calendario laboral del presente a帽o y que por no llegar a un acuerdo y no disponer de calendario alguno el sindicato procedi贸 a interponer una demanda de conflicto colectivo el pasado mes de abril. Estas negociaciones que fueron rotas por la responsable de recursos humanos Laura Cari帽ana, trataban adem谩s de resolver incumplimientos sistem谩ticos del convenio colectivo como son: el disfrute de vacaciones en los meses que marca el convenio pero que la empresa proh铆be, el pago de atrasos devengados por las nuevas tablas salariales y que la empresa se niega a abonar, la aplicaci贸n correcta en todas las n贸minas del salario base que corresponde por categor铆a, que se dejen de producir excesos de jornada, no se obligue sistem谩ticamente a trabajar en domingo cuando el convenio indica que es voluntario, que se abonen los domingos trabajados 鈥搚a que hasta ahora se est谩n trabajando gratis鈥 y se eliminen varias clausulas abusivas de los contratos laborales.

A partir del pr贸ximo mes de octubre comienzan los procesos judiciales por la modificaci贸n sustancial de condiciones de trabajo que la empresa ha impuesto a los afiliados al sindicato. Estas nidificaciones han consistido en desplazar de sus centros de trabajo habitual a otros centros que permanec铆an cerrados y la eliminaci贸n de un plus de mejora voluntaria que cobran desde que empezaron a trabajar y, por tanto, forma parte de su salario. Asimismo, en meses sucesivos ir谩n saliendo los procesos judiciales por las impugnaciones de las faltas laborales a varios trabajadores y la demanda de conflicto colectivo.

CNT se reserva el derecho a interponer demanda contra Ale-Hop por las actitudes antisindicales contra sus afiliados, algo que se estudiar谩 y valorar谩 desde el equipo jur铆dico-sindical en los pr贸ximos meses.

La secci贸n sindical hace un llamamiento a la plantilla a seguir moviliz谩ndose y exigir que se cumplan los derechos laborales que marca la legislaci贸n laboral. Denuncian la pasividad y complicidad del comit茅 de empresa de UGT y anuncian nuevas movilizaciones para el mes de septiembre.

Sector Hosteler铆a y Comercio

CNT Barcelona