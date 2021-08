–

De parte de Indymedia Argentina August 6, 2021 328 puntos de vista

La Comisi贸n provincial por la memoria (CPM), en su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, realiz贸 una inspecci贸n a la Casa Municipal de Abrigo de La Plata. Frente a la prohibici贸n de ingreso de las autoridades del lugar, present贸 un habeas corpus colectivo solicitando una orden judicial para poder ingresar. El juez de Familia Mauro Cerd谩 dispuso el acceso de la CPM conforme lo dispone la ley nacional 26.827. En la inspecci贸n, que se concret贸 al d铆a siguiente, se constataron graves violaciones de derechos humanos, entre ellas el p茅simo estado edilicio, sobrepoblaci贸n, un r茅gimen de vida que no se ajusta al pleno ejercicio de derechos, la desatenci贸n de la salud mental y situaciones de malos tratos.

El fr铆o helado de julio se cuela por las ventanas sin vidrio de los pasillos y los caloventores no llegan a entibiar las tres habitaciones donde se alojan una veintena de ni帽os y ni帽as en la Casa de abrigo municipal de La Plata. El mobiliario est谩 compuesto de camas cuchetas y cajones de fruta que hacen de armarios o estantes. 鈥淎l menos no debemos dormir en la calle鈥, dice uno de los ni帽os durante una entrevista en el marco de la inspecci贸n que la Comisi贸n Provincial (CPM) por la Memoria realiz贸 en el lugar como Mecanismo local de prevenci贸n de la tortura.

El organismo present贸 en el Habeas Corpus Colectivo en tr谩mite ante el Juzgado de Familia N掳 8 de La Plata a cargo de Mauro Cerd谩, un informe donde se deja constancia de las condiciones estructurales que vulneran derechos e incumplen con la Convenci贸n de Derechos del Ni帽o y la normativa vigente en la provincia, solicitando una serie de medidas urgentes.

El lugar deber铆a estar preparado para alojar ni帽os y ni帽as de entre 12 y 18 a帽os frente a situaciones de violaciones a sus derechos. Se trata de una instituci贸n que debe ser de cuidado y contenci贸n. Sin embargo el estado del edificio es de un deterioro alarmante: ventanas rotas, habitaciones sin puertas que garanticen cierta privacidad ni muebles para las pertenencias de los chicos y chicas, escasez de ropa de abrigo, calefacci贸n insuficiente, un s贸lo ba帽o en muy malas condiciones para los 20 j贸venes, sin grifer铆a y con el lavabo ca铆do al piso y un comedor con espacio insuficiente para todos y sin calefacci贸n. Conforme est谩ndares internacionalmente reconocidos, el lugar se encuentra sobrepoblado.

En sus rutinas los chicos y chicas no tienen actividades recreativas y deportivas por fuera de salidas aleatorias a una plaza cercana y el uso de tecnolog铆as le limita a determinados horarios. Esa es la principal demanda de los j贸venes: m谩s actividades deportivas-recreativas por fuera de la instituci贸n para subsanar el encierro durante la mayor parte del d铆a. Adem谩s no se les permite usar tarjeta SUBE por lo que, aunque los m谩s grandes tienen permitido salir solos regresando en horarios pautados, s贸lo pueden ir caminando. Tambi茅n tienen prohibido el uso de determinadas redes sociales como Instagram y tener novio/a: 鈥渘o se puede tocar a las chicas ni gustar de ellas鈥 expres贸 un joven. El equipo del Programa de Ni帽eces de la CPM detect贸 incluso la existencia de la pr谩ctica de requisas, aunque la funci贸n de la instituci贸n es socio- asistencial y estas pr谩cticas no deben utilizarse.

Desde la CPM se帽alaron con preocupaci贸n la cantidad de casos que egresan por lo que llaman 鈥渁bandono unilateral de medida鈥, a partir del cual los y las j贸venes de firman un cese de la medida de abrigo y se van por sus propios medios, sin que se registre una comunicaci贸n o pedido de intervenci贸n del Servicio Local o al equipo de ni帽ez de guardia u estrategias para que ese proceso sea acompa帽ado por los 贸rganos correspondientes.

Ante el juzgado el organismo ya solicit贸 diversas pericias t茅cnicas para registro y evaluaci贸n de las condiciones materiales y r茅gimen de vida y tratamiento del lugar, que se ordenen las remodelaciones pertinentes al espacio y se establezca un cupo acorde, se indique la formaci贸n del personal y ampliaci贸n del equipo t茅cnico y se investiguen posibles malos tratos. Mientras esperan la audiencia fijada para el pr贸ximo 11 de agosto, desde la CPM eval煤an directamente pedir que el lugar no sea utilizado para el alojamiento de ni帽os y ni帽as por las condiciones en que se encuentra.

Fuente: https://www.andaragencia.org/desidia-y-vulneracion-de-derechos-en-la-casa-de-abrigo-de-la-plata/