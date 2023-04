–

Este gobierno logr贸 desilusionar incluso a quienes no se hab铆an ilusionado.

Fue tan pobre el delarruismo peronista que casi ni puede usarse un t茅rmino m谩sico como traici贸n. Pero s铆 que se apoy贸 en un caudal de deseo, de 谩nimo y cuerpo movilizados, que fue la fuerza que resisti贸 y derrot贸 al macrismo, y luego oper贸 contra la movilizaci贸n, desde el mism铆simo d铆a siguiente al hist贸rico paliz贸n de las PASO del 19. Por supuesto, la desmovilizaci贸n no se determina solo desde arriba; requiere la 鈥榙elegaci贸n del estado de 谩nimo鈥. Ser seguidores o consumidores de la fuente de intensidad, de alegr铆a, de, en vez de afirmar que toda creaci贸n libidinal nos tiene en su centro, que instauramos intensidades habitables y subjetivantes.

Y la propia Cristina termina -ahora al menos- apoyando al ajuste y el programa del FMI (triunfazo de Macri como agente del capital, dejarnos atados), y no habr铆a que sorprenderse tampoco si apoyara a Massa para -seguir como- Presidente (mal que a Bergoglio le pese -y por cierto, quiz谩 sea por la tirria del Papa que Grabois lo desprecia tanto). Un peronismo, si acaso, con Esp铆ritu cristinista (o cr铆stico) y Cuerpo (Oikonomia) de Massa (masa). Ella en tanto que figura del sistema pol铆tico, es decir, no ella en tanto que figura enlazada a la movilizaci贸n social, no tiene fuerza disidente alguna -ningun partido ni fragmento del sistema pol铆tico representacional en cuanto tal tiene por naturaleza fuerza alguna para luchar con el statuo quo, con el 鈥榩oder real鈥. Solo una fuerza social, multitud com煤n movilizada, hace fuerza efectiva contra el acumulado hist贸rico de los privilegios naturalizados. Si no se asustan un poco las elites, 驴por qu茅 van no ya a ceder, sino a limitar su infinita voracidad?

No sin algo de farsa tr谩gica, a煤n en los a帽os felices el kirchnerismo 鈥渜uem贸鈥 t贸picos de la agenda progesista, implement谩ndolos con precariedad neoliberal, pero s铆 crispando a la reacci贸n ante la alharaca cultural. Dicen que los mega-garcas del Llao Llao jugaron a qui茅n votar铆an a Presidente, y de 60 votos Milei sac贸 tres. Claro: 茅l se dirige a la clase trabajadora.

