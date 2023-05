–

Una terrible pandemia asola nuestra entidad, no es un hongo ni un virus, es una infecci贸n, una plaga, una epidemia de sinraz贸n y codicia que amenaza con infectar hasta el 煤ltimo rinc贸n de esta centenaria casa y pudrirla hasta los cimientos.

La tarjeta de incentivos es nuestro pangol铆n, ese agente infeccioso que se cuela en las cabezas de Territoriales y DANes y les hace dirigir toda la presi贸n comercial en oficinas hacia lo que les genere un mayor beneficio personal a corto plazo, una pol铆tica comercial que est谩 arrasando con la credibilidad e imagen de CaixaBank y poniendo mensualmente el trabajo de cientos de trabajadores en riesgo.

Y es que no hay cargos directivos entre los despedidos mensualmente por mala praxis (la gran mayor铆a de los despidos mensuales lo son por esta causa), solo compa帽eros que, sometidos a un estr茅s y una presi贸n comercial constante toman decisiones err贸neas que no solo no les reportan ning煤n beneficio personal, profesional o econ贸mico sino que acaban en expedientes disciplinarios y despidos para unos y miles de euros en bonus para otros.

Por lo tanto, es el momento de ELIMINAR LAS TARJETAS DE INCENTIVOS antes de que sea demasiado tarde, no es serio que un pr茅stamo de 2.000 鈧 tenga asociada la compra de un tel茅fono de 1.600 鈧 y la contrataci贸n de un seguro adicional para que t煤 termines en la calle por 鈥渃olocar鈥 productos y tu DT termine con un SUV el茅ctrico nuevo.

CaixaBank ha presentado unos beneficios de 855 millones en el primer trimestre de 2023, un aumento del 21 %, por lo que en CGT creemos que se dan las circunstancias para poder renegociar una pol铆tica de retribuci贸n variable e incentivos verdaderamente justa y que promueva y premie de forma equitativa el buen hacer profesional de nuestros compa帽eros.

De nada sirve la profilaxis y las vacunas si no se corta de ra铆z el riesgo de contagio. Cercenemos esta gangrena antes de que sea demasiado tarde y acabe infectando hasta al 煤ltimo de nosotros.