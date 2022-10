DESINFECTARSE DE ORIENTALISMOS: EL CASO SADHGURU

Y digo desinfectarse con conocimiento de causa, pues yo mismo he sufrido esa da帽ina consecuencia, y qui茅n sabe si todav铆a no me quedan resquicios de aquella influencia. El asunto es que, desde aquellos a帽os 60 en los que The Beatles promocionaron el 鈥渋ndian way of life鈥 (1), Occidente no ha parado de sufrir las oleadas de corrientes orientalistas que han buscado moldear nuestra manera de pensar y entender la vida. Y si esas corrientes han calado de la manera en que lo han hecho en nuestras sociedades, es porque han encontrado un vac铆o o espacio en el interior de las personas que se pod铆a rellenar.

No resulta extra帽o que se introdujeran primeramente a trav茅s del mundo anglosaj贸n, el mundo que primero desarroll贸 la primera gran industrializaci贸n, el mundo que primero implement贸 el acoso y derribo de los valores humanos occidentales en base a pol铆ticas basadas en el materialismo m谩s contumaz y en el individualismo m谩s egotista.

Dec铆a que, en su momento, fui infectado de la cosmovisi贸n orientalista. 脡sta me vino enlatada en un conglomerado de variopintos elementos, d铆ganse im谩genes id铆licas de la est茅tica y vida hinduista, idolatr铆a de amplitud de gur煤s, lecturas de libros de autores occidentales que promocionaban el budismo y el tao铆smo, nuevas costumbres o h谩bitos supuestamente espirituales (escuchar m煤sica new age, alimentaci贸n vegetariana, introducci贸n de elementos como la ropa o el incienso como elementos de identificaci贸n personal), cursos relacionados con todo el mundillo, llam茅mosle, de 鈥渁utoayuda鈥. Refiero todo esto porque he conocido de cerca lo que se mov铆a por esos ambientes, y porque me empap茅 de toda esa visi贸n que ven铆a de fuera de Europa y con la que tanto me identifiqu茅.

De aquello hace ya m谩s de 30 a帽os, por tanto puedo afirmar que he podido observar la evoluci贸n de todo ese movimiento de orientalismos y he conocido la manera de funcionar de muchos gu铆as y maestros que import谩bamos de aquella lejana cultura.

Viene todo eso a cuento porque el otro d铆a me par茅 a visionar unos v铆deos de un gur煤 hind煤 que al parecer tiene un 茅xito descomunal, el llamado Sadhguru (Jagadish Vasudev), y al que no conoc铆a de nada. Ten铆a curiosidad por ver lo que este hombre aportaba de nuevo a lo que ya hab铆a conocido, y tambi茅n quer铆a conocer las razones por las que hab铆a sido elevado a los altares del Olimpo.

Lo primero que comprob茅 es que Sadhguru no dice nada nuevo, pr谩cticamente no aporta nada personal en su discurso, al igual que tampoco lo aport贸 el fallecido gur煤 Osho. Ambos se han basado en el pensamiento de otros, en la filosof铆a de otros, en el conocimiento de otros. Eso significa que este gur煤 no trae ninguna visi贸n nueva, lo que s铆 trae es su estilo personal para contarlo. M谩s espec铆ficamente, sus planteos proceden de filosof铆as hinduistas, ciencia moderna (incluida f铆sica cu谩ntica), y seguramente el conocimiento de pensadores, psic贸logos y oradores de la contemporaneidad, muy puestos en material de 鈥渢rabajo de crecimiento interior鈥. Es decir, todo es material prestado, nada original. Sus propuestas de acci贸n se centran en la llamada 鈥渋ngenier铆a interior鈥, unos cursos basados en el yoga, la meditaci贸n y otros ejercicios de concentraci贸n y autodisciplina.

En definitiva, quise saber m谩s del porqu茅 la gente se postraba ante este se帽or como quien cae rendido ante la imagen del mism铆simo Buda, y segu铆 indagando. Comprob茅 que Sadhguru dominaba el arte de la oratoria como buen gur煤 que se precie, haciendo uso de una voz relajada, empleo de anecdotario y par谩bolas, utilizaci贸n del sentido com煤n en sus reflexiones. Hay que recordar que en la India se han desarrollado h谩bitos muy trabajados en temas de oratoria, incluso hacen (o sol铆an hacer) concursos anuales de debate sobre temas espirituales. No es de extra帽ar que un hind煤 domine, a su manera, este arte que es el hablar y el transmitir oralmente (p.ej. Sadhguru usa t茅cnicas de control mental, constantemente te habla de la felicidad, empleo de bromas, imagen m铆stica, alusi贸n a la iluminaci贸n, promesa de alejamiento del dolor y el sufrimiento, se vende como 鈥渢ecnolog铆a espiritual鈥 para el bienestar).

A pesar de los logros formales referidos, busqu茅 comprender mejor el explosivo 茅xito de Sadhguru, la embriaguez devocional que provocaba. Porque he concluido hace tiempo que es insano que nuestra 鈥渟alvaci贸n mental鈥 dependa de otra persona. Porque me resulta t贸xico que otro ser sea el que te catapulte a la alegr铆a y la dicha. Porque encuentro nocivo que mi admiraci贸n hacia un gu铆a espiritual sea el motor de mi vida.

Y ah铆 mismo encontr茅 la primera clave. Esa actitud de sumisi贸n hacia un gu铆a espiritual s贸lo es posible encontrarla en personas con escasa confianza interior, con problemas f铆sicos o mentales realmente perturbadores, con vac铆o existencial profundo, con necesidad de palabras amables y bonitas que te reafirmen de alguna manera en lo que ya crees (y que vete a saber de qu茅 procedencia). En efecto, Sadhguru hace el papel perfecto de un gur煤-estereotipo, muy perfeccionado, pues su buenismo es extremo, su papel de anciano bondadoso y amable lo realiza impecablemente, te permite ir a la cama feliz y contento鈥 Eso s铆, tendr谩s que tener fe ciega en 茅l, amarlo locamente, confiar en que s贸lo con su 鈥渕an谩鈥 tu vida ser谩 plena y dichosa鈥

Pienso que los seguidores de Sadhguru caen en lo que siempre ha ca铆do el humano que busca que algo ajeno a 茅l mismo le resuelva los problemas. Buscar las soluciones a nuestra vac铆a existencia en individuos a los que idolatrar no es m谩s que un parcheado ante una necesidad m谩s profunda de responsabilizarnos de nuestra propia vida y de la forma de realizar nuestra relaci贸n con los dem谩s. Eso lo aprend铆 con los a帽os, entregar tu poder de decisi贸n y entendimiento a otra persona es en realidad someterse a esclavitud interior, por mucho que los mensajes que te transmita sean muy positivos. Entiendo que haya mucha gente a la que este gur煤 haya cambiado la vida, de hecho a todos los que siguen a gur煤s o gu铆as o maestros les ha cambiado la vida.

Delegar la responsabilidad de nuestra vida en un gur煤, o en una instituci贸n, o en el Estado, es lo mismo. Es lo que el ser humano lleva haciendo, en grado superlativo, en su mayor铆a, los 煤ltimos doscientos a帽os. Es lo que nos ha llevado a los acuciantes problemas, tan sombr铆os, personales y colectivos, que nos acechan hoy d铆a.

La ceguera que provoca Sadhguru en sus ac贸litos les impide observar los elementos oscuros en los que se mueve: La riqueza que lo rodea, muy al estilo del fallecido Osho, con propiedades y riquezas abundantes (tambi茅n en EEUU) impropias de un ser que se pretende ejemplar; el extra帽o fallecimiento de su esposa, por m谩s que aleguen que 鈥渟e march贸 voluntariamente鈥; el que se apoye en mantras, chakras y esculturas tot茅micas hind煤es, todo tan ajeno a nuestra cultura occidental y que obliga a someterse a creencias tan alejadas de nuestra cosmovisi贸n tradicional; contradicciones flagrantes y apoyo en falsedades cient铆ficas que demuestran una clara falta de consistencia (conocidas sus explicaciones de que los ciclos lunares degradan la comida cocinada o que el cuerpo f铆sico sigue vivo de alguna manera m谩s de dos semanas despu茅s de su muerte); el sustento en elementos de la filosof铆a hind煤 como cultura superior, como cultura salv铆fica frente a lo que procede de Occidente (del Oeste como 茅l dice); la construcci贸n de un templo Rann de lo m谩s ostentoso, aline谩ndose con el partido gobernante; su participaci贸n como delegado en la Cumbre de la Paz del Milenio de las Naciones Unidas o en el Foro Econ贸mico Mundial de Davos, ejemplo de instituciones globalistas y opresoras que poco de fiable tienen; su flirteo con las estrellas de Hollywood, tan necesarias para la expansi贸n de su imagen; todo el imperio que ha desarrollado, cobrando unos precios desorbitados en sus cursos, el empleo de unas campa帽as publicitarias de primer nivel en internet que son las que han conseguido dar a conocer al personaje (multitud de v铆deos, promociones, campa帽as, actos internacionales); el voluntarismo obligatorio en sus plataformas de difusi贸n y formaci贸n, tan interesado; su manera de escudarse, ora en la ciencia, ora en la pseudociencia, seg煤n le interesa.

A otro nivel, Sadhguru se adscribe al darwinismo, us谩ndolo a su conveniencia s铆, pero a fin de cuentas lo hace suyo y de esa forma se adhiere al discurso oficialista, el que se sustenta en la idea del evolucionismo de la especie hacia un futuro esperanzador y positivo.

Por 煤ltimo, tengo que hacer referencia a la cuesti贸n que a m铆 personalmente me parece m谩s grave: Este hombre no se arriesga en nada a perder su estatus social o posici贸n financiera, su discurso es benevolente y escurridizo, no se sale del guion. Por ejemplo, habla del virus y no se moja en absoluto, es absolutamente condescendiente y sumiso, trata el tema con vaguedad y sin discernimiento alguno, detect谩ndose con claridad su falta de compromiso con la verdad; o por ejemplo, en el tema de relaciones de g茅nero, a lo m谩s que llega es a un t铆mido 鈥渘o hay que promocionar nada鈥 (que demuestra que sabe m谩s de lo que dice), que denota pr谩ctica de autocensura obligada.

Si tiene que venir un 鈥渕aestro鈥 a despertar nuestra espiritualidad, tenemos un problema. Si somos seres espirituales, ya lo somos, no necesitamos que otro individuo nos lo recuerde con su carnaza. Comprender estas cuestiones exigen un discernimiento profundo, una independencia y libertad de pensamiento, un autoan谩lisis acr铆tico y veraz, un aprendizaje autoimpuesto que no nos dirija otro.

El se帽or Sadhguru desprecia la cultura occidental cuando dice 鈥渓a autotransformaci贸n se logra no por medio de la moral o la 茅tica o los cambios de actitud y comportamiento, sino experimentando la naturaleza ilimitada de lo que somos鈥. Frase que no explica nada y pretenciosa donde las haya, en la que se demuestra su falta de an谩lisis y juicio. No entiende que la verdadera 茅tica son normas de conducta autoimpuestas, tan necesarias para el buen funcionamiento de una sociedad que busque la armon铆a entre los iguales, y a la que en el fondo 茅l se adscribe sin saberlo. Tampoco parece este gur煤 valorar la importancia del trabajo de la actitud, tan relacionada a la esencial idea de virtud (que es lo mismo que fortaleza interior), necesaria para desarrollar un 谩nimo fuerte y no disminuido y atrapado en la direcci贸n de cualesquiera santurrones (2).

En definitiva, podemos ir concluyendo que Sadhguru resulta ser un producto m谩s del mercado espiritual m谩s selecto. Si fuera un verdadero maestro no se mantendr铆a en la posici贸n de poder que ostenta, consiguiendo lo contrario de lo que predica, esto es, que el individuo sea en el fondo un sujeto ahogado en la nulidad. Las culturas orientales se esmeraron siempre en ahogar la individualidad del sujeto, convirti茅ndolo en objeto a manejar por los l铆deres de turno.

En los tiempos que corren es imperativo trabajar nuestra autoconstrucci贸n, nuestras cualidades y capacidades, siendo nosotros mismos los responsables de su desarrollo. En Oriente, desde siempre, su cultura espiritual se bas贸 en el sometimiento o dependencia a otro (un l铆der religioso o espiritual), la cultura espiritual en Occidente se centra m谩s en la igualdad entre los sujetos (ver por ejemplo la idea de amor en el cristianismo primitivo). Cuando una persona tiene demasiado poder sobre las dem谩s empiezan los despotismos, la trituraci贸n o manipulaci贸n de lo humano, su ninguneamiento. Si queremos una sociedad cualitativamente superior a la actual, debemos pensar en t茅rminos de sujetos iguales, responsables por s铆 mismos, independientes, capaces de organizarse en estructuras libres y alejadas de poderes opresores o dominantes de alguna manera.

(1) En la pel铆cula documental 鈥淢eeting The Beatles in India鈥 podemos observar hasta d贸nde lleg贸 la 鈥渋ndiaman铆a鈥.

(2) Recomiendo la lectura de 鈥溍塼ica y revoluci贸n integral鈥 de F茅lix Rodrigo Mora y otros autores, Ed. Potlatch.