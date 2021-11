–

De parte de CNT November 14, 2021 89 puntos de vista

CULTURA | Villaverde (Madrid) | Ilustraci贸n: mural de Cynthia Veneno en el parque Moret de Huelva | Extra铆do del cnt n潞 427.

La relaci贸n del arte con el movimiento libertario ha sido estrecha desde siempre. Han existido muchos artistas que han contribuido a la difusi贸n de las ideas anarquistas desde diversos campos: literatura, ilustraci贸n, audiovisual鈥; tambi茅n muchos, a trav茅s de la pr谩ctica art铆stica, han encontrado un espacio de creaci贸n e indagaci贸n de otras formas posibles de hacer, desde fuertes postulados pol铆ticos y emancipatorios, frente a un modelo capitalista imperante que desde sus inicios ha pretendido absorber y reforzar todo lo que contribuyera a su consolidaci贸n.

Tal y como se帽ala Luis Navarro en La anarqu铆a del arte y el arte de la anarqu铆a: 芦arte y anarqu铆a [鈥 parecen hermanadas por su origen, su despliegue y su fin 煤ltimo. Ambas surgen del mismo proceso hist贸rico, beben de las mismas fuentes del proyecto de emancipaci贸n surgido de la Ilustraci贸n y se desarrollan juntas a lo largo de la modernidad, con la instauraci贸n del capitalismo como sistema productivo y en conflicto con 茅l禄. Desde luego, el anarquismo surge frente al capitalismo; el arte, sin embargo, ha sido siempre, tambi茅n desde la aparici贸n del capitalismo contempor谩neo, una pieza importante de las 茅lites en el poder; aunque siempre hubo disidentes que, desde el plano creativo, hicieron frente a estas mismas 茅lites.

Si, tal como nos cuenta Ana Mui帽a en Mina Loy. Futurismo Dada Surrealismo, 芦los movimientos art铆sticos que abandonan el siglo XIX para zambullirse en el XX descubren que la funci贸n del arte es 鈥渢raducir鈥 un texto al que llaman realidad y, por tanto, es preciso darle una nueva lectura a ese texto, cambiarlo por completo禄, al meternos en el siglo XXI encontramos nuevos paradigmas que van a seguir indagando entre viejas y nuevas concepciones de creaci贸n para sumergirse en ese traducir, leer, incidir en esa realidad.

UN BREV脥SIMO BOSQUEJO

Durante el mes de marzo, coincidiendo con el d铆a de de la mujer trabajadora, se fueron sucediendo las noticias de ataques por parte de la extrema derecha a diversos murales feministas que se hab铆an realizado en diferentes localidades del estado espa帽ol. Uno de esos ataques fue el d铆a 9 y se produjo en el Parque Moret de Huelva. El mural de la artista Cynthia Veneno aparec铆a con esv谩sticas y con pintura negra en un intento de destrozarlo; sin embargo, tal y como se帽ala la muralista, estos ataques lo que consiguen es visibilizar mucho m谩s el trabajo art铆stico en apoyo a la lucha feminista.

Cartel para la huelga feminista del 8M de 2018 dise帽ado por Yeyei G贸mez

Esta ilustradora y poeta sevillana entiende que 芦el arte es una herramienta, un medio de expresi贸n desde el cual puedo expresar todo aquello que no puedo verbalizar. Un formato que va m谩s all谩 de tener o no una t茅cnica禄. En su trabajo confluyen la representaci贸n de identidades disidentes y cuerpos no normativos con la cr铆tica al sistema capitalista que los expulsa a los m谩rgenes de la pobreza y la precariedad. A su vez encontramos una potencialidad a lo largo de su obra que radica en la reivindicaci贸n de lo cotidiano, los cuidados y la ternura como actos revolucionarios. Cynthia asegura que 芦como anarquista y artista, la relaci贸n entre ambas es inherente, ya que veo el arte como una herramienta fundamental que se nutre del anarquismo y viceversa. El anarquismo rompe esa cara elitista y est茅tica del arte, desaf铆a a un sistema que lo quiere invisible y sale de los museos para plantarse en las calles y los contenedores禄.

Por su parte, la ilustradora e historietista madri帽ela Yeyei G贸mez nos habla del arte 芦como un instrumento del poder para construir la subjetividad de los pueblos, jugando un papel importante en la educaci贸n y el esp铆ritu de una 茅poca禄, y contin煤a afirmando que 芦en una sociedad como la nuestra donde el arte es una mercanc铆a m谩s, creo que la especializaci贸n en lo pol铆tico, o algunas obras abiertamente pol铆ticas, en ocasiones instrumentalizan en beneficio del artista luchas sociales. Con el peligro de producir obras que parezcan v铆as de escape sin llegar a producir grandes cambios禄.

La est茅tica en la obra de G贸mez guarda ciertos puntos en com煤n con ilustradores y cartelistas anarquistas de principios del siglo pasado. Figuras alargadas con rostros sobrios que se desdibujan, que nos traen a la memoria a figuras como Alejo 鈥攊lustrador de peri贸dico CNT鈥; vi帽etas sat铆ricas de denuncia social que nos sugieren la pluma de Luis Garc铆a Gallo; el uso de una gama crom谩tica llamativa y reconocible, en el que predominan el uso del rojo, negro y morado. Una t茅cnica con fuertes influencias del patrimonio art铆stico obrero. No es casual que para Yeyei haya m谩s valor en la idea de arte como una herramienta en la que se problematizan los fen贸menos que se dan en la sociedad 鈥攑retendiendo con ello contribuir a mejorarla鈥, que en la idea de arte como fin en s铆 mismo. 芦La sensibilidad art铆stica y la sensibilidad anarquista comparten el compromiso f茅rreo con una 茅tica personal puesta siempre al servicio de la colectividad y del bien com煤n, y donde la cr铆tica no devenga en inmovilismo y aislamiento, sino en la participaci贸n activa禄, nos revela como un horizonte art铆stico comprometido.

Desde una perspectiva muy similar, el escritor y cineasta astigitano Manuel Onetti habla de la utilidad hist贸rica para la perpetuaci贸n de modelos pol铆ticos hegem贸nicos, como es el caso de la Edad Media y la ingente cantidad de artistas que estaban al servicio de la Iglesia Cat贸lica representando el canon eclesi谩stico dominante, o como ejemplo m谩s cercano, el arte sovi茅tico. Para Onetti el arte es 芦una intuici贸n que tiene que ver con la forma de ver el mundo. Lo que haces con ella luego determina tu pr谩ctica art铆stica (en cuanto a t茅cnica e ideolog铆a)禄. En cuanto al poder transformador del arte, asegura que 芦nunca he cre铆do en ese poder de transformaci贸n禄 y contin煤a exponiendo que cree 芦m谩s bien que el arte s铆 puede cambiar a las personas. En ese sentido pienso que el arte tiene una proyecci贸n y unas connotaciones m谩s individualistas que luego los sujetos pueden poner en com煤n en otros lugares de 铆ndole exclusivamente pol铆tica禄.

Cartel de la quinta edici贸n de J.A.C.A. (Jornadas de arte y creatividad anarquistas de 2019)

La obra de Manuel orbita entre lo intimista, lo diar铆stico, lo intuitivo y la indagaci贸n de las ra铆ces a trav茅s de la memoria hist贸rica. Sus im谩genes po茅ticas y visuales, que se narran desde lo cotidiano, nos dotan de una sensibilidad para captar las huellas sutiles que dibujan en la piel el colonialismo, el capitalismo o la dictadura franquista. Para 茅l 芦s铆 que hay artistas anarquistas y los habr谩 siempre, pero no un arte anarquista. Normalmente la gente asocia cierto tipo de arte con ciertas ideolog铆as, en este caso hablamos de anarquismo, pero a grandes rasgos lo que tiene mayor visibilidad es un arte con mensajes anticapitalistas 鈥攄esgraciadamente a veces bastante vac铆os鈥, los cuales no est谩n mal vistos por el propio sistema禄.

J.A.C.A.

En 2019 se celebr贸 la quinta edici贸n de las Jornadas de Arte y Creaci贸n Anarquista (J.A.C.A.), seg煤n su propio manifiesto, 芦como un 芦espacio creativo-art铆stico en una ciudad donde el arte se est谩 monopolizado por una 茅lite cultural y una industria de masas que separa el arte de la vida, del d铆a a d铆a, de la reflexi贸n y la cr铆tica, convirtiendo el arte en una maquinaria de ideas represoras y un entramado de manipulaci贸n social en manos de un capitalismo invisibilizado bajo la etiqueta de 鈥淐ultura鈥澛.

Las J.A.C.A. se organizan de forma horizontal y asamblearia. En ellas confluyen artistas de muy diversas trayectorias art铆sticas en donde lo que prima es la igualdad de trato y de implicaci贸n. Desde la organizaci贸n entienden que todas las personas y tareas que forman parte de cada edici贸n son una parte importante del evento, desde la limpieza, la cocina, la gesti贸n de barra o el montaje de la exposici贸n. Julia Eme, colaboradora de las jornadas, nos asegura que la idea es 芦desjerarquizar las labores, entender el arte como una manera de expresi贸n y acci贸n sociopol铆tica y que las formas de hacer est茅n en armon铆a con el mensaje禄.

En los d铆as que transcurren las J.A.C.A. se pretende generar una visi贸n cr铆tica de la sociedad capitalista, intentado tocar todos los ejes de privilegios y opresiones que confluyen en nuestra sociedad: antirracismo, anticapitalismo, feminismo鈥 La exposici贸n cohabita con charlas de diversas tem谩ticas, feria de libros, taller infantiles y una gran diversidad de actividades. Julia Eme anima a que las personas que est茅n interesadas en formar parte de las jornadas contacten con la organizaci贸n, ya que entiende que la grandeza de las jornadas tiene que ver con que cada vez sean m谩s las personas que aportan sus diferentes visiones y experiencias; la finalidad, al cabo, es tambalear el orden establecido desde lo com煤n.