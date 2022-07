Desde hace muchas d茅cadas, la mafia mundial se ha estado escondiendo detr谩s de la pretensi贸n de que son 鈥渁migables con el medio ambiente鈥.

Su torpe lavado verde inicial de relaciones p煤blicas, dise帽ado para disipar la creciente ira por sus actividades contaminantes, se ha convertido en toda una industria del enga帽o.

Se supone que debemos creer que los mismos intereses que se han beneficiado alegremente de la destrucci贸n de la naturaleza durante cientos de a帽os ahora van a 鈥渟alvarla鈥.

El 鈥渄esarrollo sostenible鈥 se ha convertido en la consigna omnipresente de nuestros gobernantes, una frase que suena digna que enmascara la realidad de que es el desarrollo (de la riqueza y, por lo tanto, del poder) lo que quieren sostener, en lugar de la tierra viva.

El t茅rmino se ha vuelto central para las estructuras del mundo feliz del Gran Reinicio en la forma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Y todas las empresas que importan se jactan de su compromiso con ESG (鈥淓nvironmental, Social, and Governance鈥), un acr贸nimo que se remonta a un informe encargado por la ONU en 2004.

ESG es descrito por el periodista Edward Slavsquat como una 鈥渆stafa masiva鈥. Agrega: 鈥淓l detestable acr贸nimo es casi intercambiable con el 鈥榗apitalismo de las partes interesadas鈥 de Schwab y las corporaciones lo utilizan para atraer a 鈥榠nversionistas socialmente conscientes鈥 y se帽alar su lealtad a la Revoluci贸n del Desarrollo Sostenible鈥.

Pero ahora, al parecer, los d铆as de gloria de ESG pueden estar llegando a su fin.

El problema es que algunas personas se lo han estado tomando demasiado en serio e imaginando que el escaparate de la responsabilidad ambiental y social realmente impedir铆a que las grandes empresas obtuvieran ganancias de cualquier forma posible.

Un informe de The Financial Times explica:

鈥淟os cr铆ticos de ESG dicen que algunas empresas e inversores est谩n utilizando el t茅rmino vagamente definido para 鈥榣avar la imagen verde鈥, o hacer afirmaciones poco realistas o enga帽osas, especialmente sobre sus credenciales ambientales. Esas cr铆ticas se hicieron evidentes el 31 de mayo, cuando la polic铆a alemana allan贸 las oficinas del administrador de activos DWS Group y su propietario mayoritario, Deutsche Bank AG, como parte de una investigaci贸n sobre acusaciones de lavado verde. Fue la primera vez que un administrador de activos fue allanado en una investigaci贸n de ESG y se帽ala un momento de ajuste de cuentas para la industria鈥.

El art铆culo se帽ala que la Comisi贸n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos impuso recientemente una multa de 1,5 millones de d贸lares estadounidenses a la rama de gesti贸n de fondos del Bank of New York Mellon Corp por supuestamente proporcionar informaci贸n enga帽osa sobre inversiones ESG.

Esto, dice, 鈥減odr铆a presagiar una represi贸n regulatoria m谩s amplia de ESG, que algunos han advertido que podr铆a ser el pr贸ximo esc谩ndalo de venta enga帽osa, similar a los de los seguros de protecci贸n de pagos, las hipotecas de dotaci贸n o los autom贸viles di茅sel鈥.

El carro de las 鈥渟oluciones clim谩ticas鈥 es una piedra angular de la agenda de la mafia global, pero la brecha entre las buenas palabras y la realidad se hace m谩s grande cada d铆a.

Con el auge de las ganancias del petr贸leo y el gas provocado por el conflicto en Ucrania, los fondos de inversi贸n gigantes que se hab铆an estado retirando de los combustibles f贸siles bajo la bandera ESG ahora est谩n pensando de nuevo.

Dice The Financial Times:

鈥淓ste dilema presentado por el aumento de los precios de la energ铆a fue evidente en declaraciones separadas en mayo de BlackRock Inc. y Vanguard Group Inc., los dos administradores de activos m谩s grandes del mundo, quienes entre ellos tienen casi US $ 18 billones en activos bajo administraci贸n.

鈥淰anguard dijo que se hab铆a negado a detener nuevas inversiones en proyectos de combustibles f贸siles y a poner fin a su apoyo a la producci贸n de carb贸n, petr贸leo y gas. Mientras tanto, BlackRock anunci贸 que probablemente votar铆a en contra de la mayor铆a de las resoluciones de los accionistas presentadas por cabilderos clim谩ticos que buscan prohibir la nueva producci贸n de petr贸leo y gas.

鈥淟a advertencia pareci贸 marcar un cambio dram谩tico en la postura del administrador de activos m谩s grande del mundo, cuyo director ejecutivo, Larry Fink, ha estado tocando el tambor por la sostenibilidad durante a帽os y present贸 al grupo como un papel central en el financiamiento de la transici贸n energ茅tica.

鈥淎 los activistas les preocupa que la medida de BlackRock pueda otorgar permiso a otros inversores para aflojar su control sobre c贸mo presionar a las empresas para que reduzcan las emisiones de carbono. Los cr铆ticos dicen que refleja c贸mo, en medio del aumento de los precios del petr贸leo tras la invasi贸n rusa de Ucrania, las inversiones en combustibles f贸siles son simplemente demasiado lucrativas para que los inversores las ignoren鈥.

Tambi茅n son demasiado lucrativos como para ignorarlos, los beneficios que se obtienen de la venta de armas a quienes participan en esa misma guerra.

Y entonces, los hombres de dinero ahora est谩n pensando en reescribir sus propias definiciones de ESG para que puedan extraer el m谩ximo 鈥渧alor鈥 de la muerte, la destrucci贸n y la miseria.

Dice el FT: 鈥淟a guerra en Ucrania ha acelerado una pol铆tica de rearme en Europa y las empresas de defensa han superado a los mercados globales por el mayor margen en casi una d茅cada.

鈥淎lgunos creen que las empresas de defensa ahora deber铆an clasificarse como sostenibles

Mientras tanto, en un informe instructivo, Slavsquat confirma que 鈥渟铆, Rusia es parte de la revoluci贸n del 鈥榙esarrollo sostenible鈥欌.

Revela que el programa de negocios del Foro Econ贸mico Internacional de San Petersburgo incluy贸 鈥淟a Importancia del Clima Agenda en econom铆as clave de Eurasia鈥.

Uno de los panelistas enumerados fue Tatiana Zavyalova de Sberbank, que es la misionera del cambio clim谩tico del Foro Econ贸mico Mundial para Rusia.

En Rusia, como en otros lugares, esta aparente preocupaci贸n por el clima y la 鈥渟ostenibilidad鈥 es, por supuesto, completamente falsa.

Esto qued贸 muy claro, aunque sin duda sin intenci贸n, en un editorial reciente en el sitio de la C谩mara de Compensaci贸n de Informaci贸n.

El autor est谩 muy entusiasmado con la perspectiva de que los capitalistas occidentales sean eclipsados 鈥嬧媝or sus equivalentes en Rusia y China.

脡l escribe: 鈥淓l viejo orden liderado por Estados Unidos tiene que desaparecer, y desaparecer谩 precisamente porque ya no es sostenible en lo que respecta al resto de la humanidad鈥.

Ah, 驴entonces la nueva pandilla ser谩 鈥渟ostenible鈥, presumiblemente?

隆No exactamente! El autor escribe: 鈥淟os vastos recursos naturales de Rusia, principalmente en la esfera de la energ铆a, se dirigir谩n hacia el desarrollo de Eurasia y, al hacerlo, encontrar谩n una amplia recompensa鈥.

Dice que 鈥渓levar谩 tiempo construir la infraestructura necesaria de gasoductos y oleoductos鈥 en Eurasia pero que el resultado final ser谩 鈥渦n mayor desarrollo econ贸mico鈥.

隆Muy sostenible, todo eso!

Al dar la bienvenida a 鈥渓a transici贸n a un nuevo orden global鈥, el autor se hace eco de la siniestra ret贸rica de Klaus Schwab.

Es importante mirar m谩s all谩 de todo el humo y los espejos de la novedad para ver la realidad t贸xica m谩s all谩.

El desarrollo sigue siendo destrucci贸n incluso cuando se le llama 鈥渟ostenible鈥. Los banqueros siguen siendo banqueros, tengan oficinas en Londres, Nueva York o Mosc煤. Un 鈥渙rden mundial multipolar鈥 sigue siendo un orden mundial y sigue siendo un gran enemigo de la humanidad.

Winter Oak



Traducci贸n: TerraIndomita