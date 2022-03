–

NOS ROBARON EL VERDADERO

ESCUDO NACIONAL. Hoy que se conmemora el Día del Escudo, vuelvo a la carga. Ya

es la cuarta vez que presenté en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley en

cuatro oportunidades (P. Nº 191/2009, P. Nº 070/2010, P. 0010/2021 t P.

0145/2021 http://marcelovallko.com) para

recuperar el símbolo inclusivo que los esbirros de la desmemoria oficial nos

quitaron. Estos escribas de la historia pequeña nos enseña que los argentinos tenemos

un origen “excepcional” y diferente del resto de Latinoamérica. Desde temprano

en la escuela nos intentan convencer de la “excepcionalidad argentina” aquí

“todos descienden de los barcos, son europeos” de ese modo lavaron y amputaron

todo lo que tuviera relación con lo originario, con la Patria Grande.

Producido la revolución en 1810, y simultaneo con el

despliegue militar de patriota, un combate de igual trascendencia se desarrolló

a nivel simbólico con el propósito de destronar los emblemas ligados a la dominación

colonial y reemplazarlos por lo americano. Por ejemplo el sol de la bandera es

de procedencia incaica y es el mismo que asoma en el escudo y concuerda en un

todo con las estrofas del Himno alusivas a los cuzqueños sancionado por la

Asamblea del 11 de mayo de 1813. Como cualquiera puede constatar la letra

completa del Himno afirma: “Se conmueven del Inca las tumbas / y en sus huesos

revive el ardor / lo que ve renovado a sus hijos / de la Patria el antiguo

esplendor”. Estos versos no sólo imaginan la emoción del Inca ante el despertar

de Argentina, sino que además nos sitúa en calidad de “hijos” recordando “el

antiguo esplendor” del Tahuantinsuyo, es decir, de la nueva Patria que asoma a la historia para cobijar

a todos sus descendientes. Dichas estrofas, presentan a la argentina

como herederos de los incas. Tiempo después, fueron cercenadas del Himno tras

un decreto del Poder Ejecutivo del 30 de marzo de 1900, siendo presidente casualmente

Julio A. Roca uno de los mayores asesinos de indios.

Consideraciones sobre el Escudo

Cuando se proclama de la Independencia se promulga en

castellano, quechua, aymará y guaraní, justamente para que los originarios conocieran

los objetivos y beneficios de la Revolución. En aquella oportunidad, Belgrano

hizo moción para gobernarnos por medio de una monarquía atemperada

perteneciente a la Cuna de los Incas. Esta adscripción de los revolucionarios al imaginario

andino no es antojadiza. No olvidemos que los incas habían llegado hasta Tucumán

y Santiago del Estero, donde aún subsisten hablantes de quechua, y que a su vez,

el límite norte del Virreynato del Río de la Plata incluía no sólo los

yacimientos de Potosí, sino también a Tiahuanaco. Estas preocupaciones por

posicionarse en el contexto de las naciones desde una determinada conciencia

histórica, dejó huellas perdurables en nuestros emblemas oficiales. Uno de

estos vínculos intelectuales con lo andino será el sol Inca que aún flamea en

la Bandera y asoma en el Escudo, en este último, en la terminación del gorro

frigio los revolucionarios de Mayo añadieron un elemento que juzgamos

fundamental: la borla incaica que luego sería amputada.

Las pruebas

Afortunadamente existe un escudo original pintado en

madera, destinado a la escuela que sería construida con el dinero recibido por

Belgrano como recompensa por sus victorias ante los realistas. Tomado de la

revolución francesa que había proclamado la Libertad, Igualdad y Fraternidad, el

gorro frigio condensaba aquellos ideales integrados en la nueva América. Sin

embargo, a primera vista se impone una diferencia fundamental entre el gorro frigio

de Belgrano y su homólogo francés. En aquel escudo que se encuentran en la

actualidad en el Salón de las Banderas del Palacio de Gobierno de Jujuy,

aparece en forma notoria la borla incaica como suplemento o remate del gorro

frigio.

En su

momento le encomendaron la creación del escudo al platero y grabador Juan de

Dios Rivera. Rivera había participado

de la rebelión de Túpac Amarú. Tas la derrota de 1781 y a raíz de la represión

posterior, como decenas de miles de desplazados huyó de Potosí dirigiéndose a Buenos

Aires. Lo que verdaderamente importa es que el gorro frigio del escudo esta americanizado.

Esa borla o tulma es la misma que usan los indígenas del noroeste y del altiplano

como remate de las orejeras de sus gorros. El tricornio de la revolución

francesa le decía muy poco a Rivera quien decidió vestirlo de acuerdo a la

cosmovisión Americana. De esa forma, el Escudo Argentino surgió ligado al ideario

de Tupac Amarú. Un decreto fechado el 27 de abril de 1813 le asigna ya carácter

de emblema nacional.

La puja

heráldica que terminó por eliminar la borla del gorro frigio, provocaría una anarquía

de diseños como puede apreciarse en numerosos frontispicios de edificaciones de

fines del siglo XIX y principios del XX. El cercenamiento actual del diseño del

escudo quedó establecida en 1900 por el ministro Zeballos casualmente gran

coleccionista de cráneos indígenas. La amputación experimentada por el escudo

para eliminar los rastros americanos no es un tema menor. Los vaivenes heráldicos

que acompañaron a la eliminación de los principales revolucionarios, expresan

en última instancia un modelo de país “blanco y excepcional”, que opta por

enquistarse en el puerto de Buenos Aires con la mirada fija en Europa y luego

en EEUU, en lugar de integrarse al continente.

Conclusión

Proponemos un retorno a las fuentes de nuestro destino Americano.

Es hora de regresar al espíritu revolucionario que buscaba verdadera

integración defendiendo al pueblo esquilmado y no a quienes ayer hoy se dedican

al saqueo en todas las formas inimaginables. Es imprescindible que regrese la

borla incaica al Escudo Nacional y dejar de persistir en el error ideológico

que ausentificó la presencia de Latinoamérica. EN ESTE CASO EL

DETALLE ES EL TODO. Hace unos días volví

a presentar en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley ahora con mayores

fundamentos para recuperar el Escudo Nacional. Ya pasamos Mesa de Entradas. Veremos

si algún diputado se anima a apoyarlo y presentarlo. Recuperar el escudo

original es recuperar la patria grande, inclusiva, fraterna de raíz ancestral. Hoy,

que tanta gente comienza a derribar en el mundo símbolos que representan la

opresión, símbolos que nos obligan a pensar con categorías mentales opresoras,

es imprescindible que Argentina recupere la borla incaica del gorro frigio de

nuestro escudo como fuera diseñado por aquellos fundadores de nuestra Patria

que aspiraba a ser Grande en la Patria Grande de Latinoamérica.